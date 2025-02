I nuovi strumenti dell’impero multipolare

Di Catherine Austin Fitts,

ex dirigente di Wall Street e ex funzionario della CNN, condivide approfondimenti sulla navigazione delle opportunità e dei rischi nel panorama finanziario e politico globale di oggi.

“La crisi consiste proprio nel fatto che il vecchio sta morendo e il nuovo non è in grado di nascere; in questo interregno si manifestano una grande varietà di sintomi morbosi.” ~ Antonio Gramsci

La settimana scorsa ho parlato dell’acquisizione del controllo del Treasury da parte di DOGE in un articolo (“Trump Administration: Digital Control Grid Coming Together at High Speed”), su Money & Markets (“Going Direct Reset 2.0 – The Coup”), su Financial Rebellion (“DOGE Hijacks the US Treasury Payment System”) e sui social media. Sebbene per me sia ovvio al 100% che l’acquisizione del Treasury da parte di DOGE e altre azioni intraprese dall’amministrazione nel suo primo mese siano elementi di un colpo di stato iniziato nel 2019 (lo chiamo con il nome datogli dai banchieri centrali, Going Direct Reset), continuo a sentire molte persone, anche coloro che sono altrimenti paladini della libertà, tifare per l’illegalità dell’amministrazione.

Ciò è sconcertante. Tutti i tagli richiesti tramite ordine esecutivo possono essere effettuati rapidamente senza dover violare contratti, leggi sulla sicurezza nazionale o leggi sulla privacy. I tagli possono anche essere ottenuti senza dare ai principali donatori accesso diretto a dati e sistemi critici, il che viola le leggi sui conflitti di interesse ed è, quindi, criminale. L’idea che si tratti semplicemente di un gruppo di “veri uomini” che si muovono rapidamente per fermare la corruzione, e che la legge sia un lusso inutile e persino gravoso, riflette una profonda ignoranza dei fatti e della legge.

Poiché ho fatto più di chiunque altro per far emergere le violazioni legali del governo degli Stati Uniti da quando i 21 trilioni di dollari hanno iniziato a scomparire nell’ottobre 1997, è ragionevole che continuerei a farlo se vedessi l’illegalità continuare, peggiorare o semplicemente cambiare i suoi colori di moda per lasciare che un nuovo sindacato all’interno dell’uniparty ne sia l’esecutore. Quindi, ricordiamo cosa ha fatto Trump nella sua prima presidenza:

L’amministrazione si è unita a entrambe le parti per adottare il FASAB 56 , che ha fatto naufragare i conti del governo statunitense; Trump non ha fatto nulla per recuperare i soldi mancanti.

Trump ha finanziato l’operazione Warp Speed del Dipartimento della Difesa con 18 miliardi di dollari e ha autorizzato il Dipartimento della Difesa a mettere in atto un’atrocità di massa che ha ucciso e mutilato milioni di americani.

Insieme ai governi statali, Trump ha chiuso e portato al fallimento il 35% delle piccole imprese del Paese.

Trump e RFK Jr. stanno ora definendo l’Operazione Warp Speed un grande risultato, e Trump sta abbracciando con entusiasmo un altro giro, annunciando Stargate nel suo secondo giorno in carica, un’iniziativa progettata per saturarci con ancora più vaccini mRNA mirati ai tumori e ad altri eventi avversi causati dall’ultimo ciclo di vaccini mRNA. Inoltre, anziché abolire l’Ufficio della Casa Bianca per la politica di preparazione e risposta alle pandemie, ha installato un sostenitore di “One Health ” e “influenza aviaria” per dirigerlo e promuovere più propaganda pandemica.

Ecco cosa sta realmente accadendo. Come ha saggiamente sottolineato Brian Berletic, i vecchi strumenti dell’impero vengono convertiti nei nuovi strumenti dell’impero. In questa transizione, ad esempio, il soft power e le operazioni segrete presso USAID possono essere ridimensionati e riprogettati. Invece delle scuse precedenti, che vanno dal ridicolo (DEI) al ragionevole (aiuti alimentari), che entità come USAID usavano per pompare denaro, comprare persone ed esercitare potere e influenza, vedremo queste sostituite da diverse ONG (come Mercury One di Glenn Beck) e appaltatori come Starlink e Palantir, oltre a vedere più hard power del tipo inventato nel “laboratorio palestinese” (vedi il libro di Antony Loewenstein con lo stesso titolo che descrive “come Israele esporta la tecnologia dell’occupazione in tutto il mondo”). Questo cambiamento richiederà ancora più segretezza e operazioni più rigorose, quindi spostare un USAID riprogettato sotto l’ombrello del Dipartimento di Stato consente un migliore coordinamento delle operazioni.

Non fatevi illusioni: I nuovi strumenti dell’impero saranno ancora più illegali di quelli vecchi. Per quanto disgustosa fosse la spazzatura LGBTQ, non era così grave come Gaza. Come ho avvertito negli ultimi due anni, “Gaza è un metodo”, e il meccanismo ora viene riprogettato in modo che i metodi prototipati dagli israeliani a Gaza, tra cui la sorveglianza da muro a muro, le molestie elettroniche, la tortura e l’omicidio, possano ora essere ampiamente esportati in tutto il mondo. Non ero a favore dei vecchi strumenti dell’impero e non sono a favore dei nuovi strumenti.

Di certo, molte delle persone che attualmente urlano contro le azioni dell’amministrazione Trump sono ipocriti che non hanno fatto nulla contro l’illegalità durante la precedente amministrazione e sono stati felici di ignorarla. Non ho alcuna simpatia per loro. La loro obiezione è che sono stati cacciati dal libro paga, senza rendersi conto che ora che la spinta per un impero unipolare è fallita e la transizione al potere multipolare è alle porte, non hanno più uno scopo in un impero con nuovi strumenti. Avendo perso la corsa all’unipolare, i miliardari e i monopolisti che assumono il potere per passare al mondo multipolare cercano di depredare gli alleati e i cittadini di cui non hanno più bisogno.

Tuttavia, ci sono anche persone eccellenti che urlano perché capiscono che ciò che sta accadendo è un colpo di stato e una crisi costituzionale. Capiscono che i problemi creati dagli ultimi quattro anni di illegalità non possono essere risolti da ulteriore illegalità. Quel gruppo e io non vogliamo vedere la Costituzione fatta a pezzi una volta per tutte. La vera soluzione è l’applicazione della Costituzione. Sarei più che felice di vedere contratti e posizioni inutili tagliati in modo legale che rimanga, ma le lamentele delle persone che vengono cacciate da buste paga inutili sono una distrazione. I metodi illegali utilizzati, apparentemente per potare gli sprechi, serviranno solo a creare un incubo nei tribunali e ad aumentare radicalmente le spese, il che, ovviamente, è ciò che si fa se il proprio obiettivo è quello di seppellire il sistema giudiziario e attuare un colpo di stato.

C’è anche qualcos’altro in corso. Mentre l’amministrazione Trump si muove sistematicamente per costruire la griglia di controllo digitale, come ho descritto nel mio articolo la scorsa settimana , sta anche cercando di ricalibrare l’infrastruttura dell’egemonia statunitense. Una ricalibrazione, incluso il taglio del deficit, è necessaria. È stata presa la decisione di separare l’economia statunitense dalla Cina. Ciò significa che è in atto una deglobalizzazione importante nel commercio, che porta enormi pressioni inflazionistiche. La Cina ha chiaramente superato gli Stati Uniti in numerose tecnologie critiche. Se gli Stati Uniti continuano a perdere il loro primato in scienza e tecnologia, inclusa l’intelligenza artificiale, si troveranno ad affrontare più di un difficile passaggio da impero unipolare a potenza multipolare. Potrebbero trovarsi di fronte a un grave crollo economico.

Un progresso significativo su una qualsiasi delle voci più importanti del bilancio degli Stati Uniti richiederà un’azione e una legislazione del Congresso e un continuo supporto nei mercati finanziari. Di conseguenza, per ottenere una ricalibrazione di successo, la leadership degli Stati Uniti deve mantenere il rispetto del lato produttivo della casa statunitense e globale, compresi i milioni di persone negli Stati Uniti e in tutto il mondo che sono altamente produttive economicamente e che possiedono e detengono la maggior parte dei buoni del Tesoro e delle obbligazioni statunitensi in circolazione. Consegnare il paese a Netanyahu e al suo sindacato non lo farà. Lo spettacolo e le operazioni da pagliaccio di Musk non lo faranno, soprattutto se sembrano coincidere con un sollievo investigativo e normativo per le società private di Musk. Inviare più armi per sterminare milioni di palestinesi e accaparrarsi proprietà sul lungomare per sviluppi immobiliari non lo farà. Gestire ciò che sembra un sistema di tangenti con monete meme personali non lo farà. E la gestione di Trump di tutto ciò che è stato e sta accadendo al Tesoro non lo farà.

In definitiva, le forti discussioni avanti e indietro tra le diverse parti del partito unico sono semplicemente nebbia che copre la vera situazione. La vera situazione è che siamo nel mezzo di una grande conversione economica. La spinta unipolare è fallita. La strategia neocon, anche in Ucraina, è fallita. Quindi, ora affrontiamo la musica e sviluppiamo una strategia per giocare per vincere in un mondo multipolare come grande potenza leader, se riusciremo a mantenere quella posizione.

La colpa di questo fallimento può essere condivisa in lungo e in largo, compresi gli oligarchi che sostengono Trump. Gli Stati Uniti hanno concesso loro monopoli con l’intesa che avrebbero mantenuto l’egemonia. Sono diventati grassi e felici e hanno fallito. Ora, Trump e il suo team devono attuare questa conversione e hanno deciso di farlo con un colpo di stato che sembra incorporerà una discreta quantità di shock e stupore e saccheggio personale. Trump ha contribuito a lanciare il Going Direct Reset durante la sua prima amministrazione e ora la sua seconda amministrazione sta compiendo i prossimi passi: implementando il Going Direct Reset 2.0. Tutto questo può continuare perché il Congresso ha paura fisicamente, finanziariamente e legalmente di Netanyahu e della sua banda e perché la Fed di New York continua a far fluire il denaro dal mercato obbligazionario per finanziare i deficit in corso. Spetta al resto di noi far sapere loro che comprendiamo cosa sta succedendo e difendere la legge e la Costituzione in ogni modo possibile per impedire il saccheggio dei nostri beni, fermare i tentativi di rinchiuderci in un campo di concentramento digitale e adottare misure nelle nostre vite e nei nostri investimenti incentrate su ciò che sarà necessario e su ciò che è importante per prosperare in un mondo multipolare.

Arriva velocemente, che siate pronti o meno.

TRADUZIONE AUTOMATICA

FONTE https://solarireport.substack.com/p/the-new-tools-of-multipolar-empire

Come il Doge di Musk ha reclutato i suoi dipendenti online Perché i big della Difesa Usa applaudono il Doge di Musk (che sballotta il Pentagono) Da Palantir a L3Harris fino a Lockheed Martin e Northrop Grumman, i dirigenti del settore della difesa negli Stati Uniti guardano con favore le mosse del Doge guidato da Elon Musk che vuole fare le pulci al Pentagono. L’approfondimento di Quartz

Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews.

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.