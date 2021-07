A Torino contro il Green pass, piazza Castello gremita contro la scelta del governo

Poche ore dopo le dichiarazioni di Mario Draghi, il no Paura Day organizzato alcuni giorni fa a Torino si è trasformato in una folla oceanica che ha unito migliaia di persone. Vaccinati e non vaccinati, semplicemente persone che hanno dimostrato che non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B. E che chiedono solo una cosa: che sia rispettata la libertà di ognuno.

No Green Pass, prof in piazza a Torino: «Non si governa col terrore, vogliamo i dati del Ministero»

«Il green pass? Uno strumento subdolo di esclusione sociale. Le libertà civili sono troppo importanti per essere limitate sulla base del sentito dire. Vorrei che il Ministero della Sanità mi rifornisse i dati su vaccinati e ricoveri». Erano in migliaia giovedì sera i torinesi contro l’obbligo di certificazione verde. Migliaia di persone scese in piazza Castello, nel cuore della città, per dire no alla «dittatura sanitaria». Tra loro, anche il professore … Ugo Mattei, candidato sindaco alle elezioni comunali con la lista Futura Torino.

SABATO 24 LUGLIO ORE 17.30:

L’ITALIA IN PIAZZA PER LA LIBERTÀ CONTRO IL GREEN PASS!

Manifestazioni previste

ROMA: PIAZZA DEL POPOLO, 17:30

VERONA: PIAZZA BRA, 17:30

GENOVA: PIAZZA DE FERRARI, 17:30

FIRENZE: Piazza della Signoria, 17:30

TORINO: PIAZZA CASTELLO, 17:30

MILANO: Piazza Fontana, 17:30

NAPOLI: PIAZZA DANTE, 17:30

BOLOGNA: Piazza Maggiore, 17:30

PADOVA: Piazza Duomo, 17:30

CAGLIARI: Piazza Garibaldi, 18:00

BERGAMO: Davanti la Procura, 17:30

CATANIA: Fontana dell’Elefante, 17:30

PALERMO: Piazza Castelnuovo

(Palchetto della Musica), 17:30

REGGIO EMILIA: Piazza della Vittoria, 17:30

BIELLA: Piazza Martiri della Libertà, 17:00

PARMA: Piazza Garibaldi, 17:30

PESCARA: Piazza della Rinascita (Piazza Salotto), 17:30

VARESE: Piazza Monte Grappa, 17:30

ROMA OSTIA: Viale Mediterraneo 85, dalle 15:00 alle 20:00

PORDENONE (Friuli): Piazza XX SETTEMBRE ore 17:30

RAVENNA: Piazza del popolo, 17:30

FORLÌ: piazzale della Vittoria, 17:30

LODI: Piazza della Vittoria, 17:30

COMO: Piazza Cavour, 17:30….

I vigili urbani di Roma contro il Green pass

La riproduzione di una svastica su sfondo verde, con la scritta: «Green pass obbligatorio – Lotta perché non accada». È l’immagine ed il messaggio trapelato da alcune chat dei vigili urbani di Roma, contrari all’introduzione di questo nuovo strumento di regime.

Il quotidiano Il Messaggero cita Marco Milani, il segretario romano aggiunto del Sindacato unitario dei lavoratori della polizia locale (SULPL). Attraverso i social, Milani ha postato il logo della svastica su sfondo verde, esprimendo il suo parere attraverso un’intervista raccolta proprio dal Messaggero:

«Il paragone con il nazismo è improponibile? Forse sembrerà improponibile oggi, ma anche quando c’era il nazismo la stessa scienza ti diceva ad esempio che l’omosessualità era una malattia e quindi se non ti curavi dovevi metterti la stella gialla. Quello che dico sui social lo dico da cittadino, non da sindacalista o da vigile. Io farò di tutto per non essere destinato ai controlli sul Green pass. Poi stiamo parlando di DPCM, sono solo atti amministrativi, hanno la stessa valenza della doppia fila: non c’è obbligo di contravvenzione».

«Vedrete il tasso di applicazione delle contravvenzioni per il Green pass, sarà nullo».

