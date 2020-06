Esimio governatore della Lombardia, qualche settimana fa avevo scritto un articolo sul suo modo di gestire la crisi “pandemia”, che naturalmente è stato inteso come un attacco, mentre era qualche modesto suggerimento per difendersi dagli attacchi che riceve, e magari contrattaccare. Perché è strano che lei e la sanità lombarda siano sotto inchiesta,e non la gestione della Protezione Civile da Roma.

E’ la conferma che dietro l’esplosione del coronavirus nella regione c’è qualcosa di indicibilmente losco, turpe, e penalmente rilevante. Una conferma, perché si aggiunge e rafforza ad altre circostanze, di cui – anche se non medico – dovrebbe essere interessato e curioso.

Il fatto che l’Unione Europea ha lavorato fin dal 2018 a un “certificato di immunità”, ossia di avvenuta vaccinazione a qualche virus (non importa quale), come documento obbligatorio per chi vuol visitare gli altri paesi della UE, salire su treni e aerei, partecipare alla vita in società, ed attualmente proposto come mezzo burocratico- per liberare dalle restrizioni attuate dalla pandemia; una imposizione a cui pazienti tedeschi, e loro parenti e familiari, si stanno opponendo.

–https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/504293/EU-Kommission-arbeitet-schon-seit-2018-an-einem-EU-weiten-Impfpass

Le interessa o no?

Ai primi di maggio è stato fatto filtrare un rapporto del Ministero degli Interni tedesco, dipartimento per la Protezione delle Infrastrutture, che dichiarava falsa ed esagerata la narrativa sulla pericolosità del coronavirus, un falso allarme globale. L’impiegato che aveva fatto uscire il documento, Stephen Kohn, è stato licenziato. Però il gruppo di scienziati, medici ed esperti, nominato dal Ministero Interni, che ha stilato il rapporto di 93 pagine dal titolo “Analisi della gestione della crisi”, sono scesi apertamente a difesa del “coraggioso dipendente” con una lettera aperta al Ministero: noi, dicono, “abbiamo dimostrato gli effetti indesiderati vari delle misure di protezione dal Covid in campo medico, e questi sono gravi. Per noi, l’intero processo dà l’impressione che dopo una fase iniziale certamente difficile dell’epidemia, i rischi non siano stati considerati nella misura” sensata. Ritengono pretestuose le misure di restrizione delle libertà messe in atto in Germania – che sono molto più lievi e meno arbitrarie ed offensive di queste mess in atto dal governo Conte.

https://deutsch.rt.com/inland/102396-umstrittene-bmi-analyse-wissenschaftler-kritisieren/

Non le interessa sapere come mai la versione ufficiale è contestata da gente seria, come gli scienziati tedeschi, e difesa dall’altraparte con la repressione, la gogna mediatica e la forza pubblica?

Il 25 maggio, Repubblica, non Byoblu, ha dato la notizia che i contagi stavano calando troppo presto, “l’epidemia svanisce” e questo non dava tempo agli “scienziati” di preparare l vaccino. “Siamo nella paradossale situazione di sperare che il virus resti ancora per un po’”,m diceva il dottor Adrian Hill di Oxford. Qui l’articolo, nel caso si incuriosisse di un simile paradosso:

. https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2020/05/25/news/calano_i_contagi_vaccino_a_rischio_lo_scienziato_di_oxford_se_l_epidemia_svanisce_non_riusciremo_a_testarlo_-257559518/

Il 5 giugno, la rivista medica Lancet ha definitivamente ritrattato un articolo, che aveva pubblicato poco più di una settimana prima, nel quale si asseriva la pericolosità letale di un farmaco, la idrossiclorochina, largamente usato in tutto il mondo dai medici per la sua comprovata efficacia come precoce terapia contro il Covid.