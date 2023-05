L’eccellente Whitney Webb ha cercato la risposta a una domanda che alcuni si sono posti, e l’ha trovata. Quindi, cosa diavolo hanno a che fare Chomsky ed Epstein l’uno con l’altro? Di seguito sono riportati i passaggi essenziali dell’articolo di risposta.

Le recenti rivelazioni secondo cui il famoso linguista e attivista politico si sarebbe incontrato più volte con Jeffrey Epstein hanno sorpreso e confuso molti. Perché Epstein era interessato a incontrare Noam Chomsky? E perché Chomsky ha accettato di incontrarlo nonostante il suo passato? La risposta potrebbe sorprendervi.

… Chomsky è considerato un famoso linguista, commentatore politico e critico del capitalismo moderno e dell’imperialismo. Allora, perché Epstein ha cercato di incontrarlo per discutere di intelligenza artificiale.

Ebbene, un “amico” dichiarato sia di Chomsky che di Epstein era il pioniere dell’intelligenza artificiale Marvin Minsky. Come Chomsky, Minsky è stato a lungo professore e accademico al MIT. È molto probabile che Minsky abbia collegato i due uomini, soprattutto considerando il fatto che Epstein era un importante donatore del MIT.

Il punto di vista di Chomsky sulla linguistica e sulla cognizione, per chi non lo sapesse, si basa molto sulla biologia evolutiva. Chomsky è stato anche un pioniere della scienza cognitiva, descritta come “un campo volto a scoprire le rappresentazioni mentali e le regole che sono alla base delle nostre capacità percettive e cognitive”. Alcuni hanno descritto il concetto di linguaggio di Chomsky come basato sulla “complessità delle rappresentazioni interne, codificate nel genoma, e la loro maturazione alla luce dei dati giusti in un sofisticato sistema computazionale, che non può essere convenientemente scomposto in un insieme di associazioni”. La “facoltà linguistica” di una persona, secondo Chomsky, dovrebbe essere vista come “parte della dotazione genetica dell’organismo, proprio come il sistema visivo, il sistema immunitario e il sistema circolatorio, e dovremmo affrontarla proprio come affrontiamo questi altri sistemi biologici più concreti”.

Nonostante la loro amicizia, Minsky divergeva molto da Chomsky in questa visione, descrivendo le opinioni di Chomsky sulla linguistica e sulla cognizione come ampiamente superficiali e irrilevanti. In seguito, Chomsky ha criticato l’approccio ampiamente utilizzato per l’IA, che si concentra sulle tecniche di apprendimento statistico per estrarre e prevedere i dati, che secondo Chomsky “difficilmente produrrà principi generali sulla natura degli esseri intelligenti o sulla cognizione”.

Tuttavia, le opinioni di Chomsky che collegano la biologia evolutiva/genetica con la linguistica/cognizione sono state particolarmente elogiate dal già citato Martin Nowak, che aveva partecipato a uno degli incontri di Epstein con Chomsky. Nowak, professore di biologia e matematica e responsabile del Programma per le dinamiche evolutive ad Harvard, ha poi dichiarato di aver “una volta tirato fuori una lavagna durante una cena con Epstein e, per due ore, ha dato una descrizione matematica del funzionamento del linguaggio”, rivelando ulteriormente che Epstein era interessato ad aspetti della linguistica. Non è chiaro se questo particolare incontro fosse lo stesso a cui Chomsky aveva partecipato insieme a Nowak per discutere di “neuroscienze” e altri argomenti.

Tuttavia, data l’importanza della biologia evolutiva e della genetica per le teorie di Chomsky, non sorprende che Jeffrey Epstein si sia avvicinato più alle sue idee sull’IA che a quelle di Minsky. Epstein era affascinato dalla genetica e, anche secondo le fonti tradizionali, era anche profondamente interessato all’eugenetica. Prendiamo ad esempio quanto segue da un articolo pubblicato su The Guardian nel 2019:

Epstein era apparentemente fissato con il “transumanesimo”, la convinzione che la specie umana possa essere deliberatamente migliorata attraverso scoperte tecnologiche, come l’ingegneria genetica e l’intelligenza artificiale.



Nel suo aspetto più benevolo, il transumanesimo è la convinzione che i problemi dell’umanità possano essere ottimizzati, magari aggiornati, grazie a tecnologie come la cibernetica e l’intelligenza artificiale; nel suo aspetto più maligno, invece, il transumanesimo si accosta in modo inquietante all’eugenetica.

Così, l’interesse di Epstein per l’intelligenza artificiale, la genetica e altro ancora era legato alla sua documentata ossessione per il “transumanesimo”, che – come hanno notato diversi articoli di Unlimited Hangout – in sostanza è un rebranding dell’eugenetica. In effetti, il termine stesso transumanesimo è stato coniato per la prima volta da Julian Huxley, ex presidente della Società Eugenetica Britannica e primo capo dell’UNESCO, che ha chiesto di rendere “l’impensabile di nuovo pensabile” per quanto riguarda l’eugenetica.

Oltre al transumanesimo, Epstein aveva anche un interesse dichiarato a “rafforzare” il patrimonio genetico umano, in parte ingravidando quante più donne possibile con il suo “seme” per diffondere ampiamente i suoi geni…Traduzione a cura di Nogeoingegneria

