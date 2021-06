Di John C. A. Manley

Nove pericoli potenziali e provati per chi si mette la museruola

1. Cavità: I dentisti di New York riferiscono, che la metà dei loro pazienti soffre di denti cariati, gengive che si ritirano e alito gravemente inacidito per aver indossato le mascherine. “Stiamo vedendo infiammazioni delle gengive di persone che sono state sempre sane, e carie in persone che non le hanno avute prima”, ha detto il dottor Rob Ramondi a FOX News.

2. Deformazioni facciali: Il mascheramento dei bambini favorisce la respirazione con la bocca che, come è stato dimostrato, causa “facce lunghe e strette, bocche strette, palati alti, malocclusione dentale, sorrisi timidi e molte altre caratteristiche facciali poco attraenti”, secondo il Journal of General Dentistry.

3. Acne Vulgaris: L’umidità e i germi che si raccolgono nella mascherina causano “lesioni della pelle del viso, dermatiti irritanti… o peggioramento dell’acne” (secondo Public Health Ontario) che stressa il sistema immunitario, può portare a cicatrici permanenti ed è stato collegato alla depressione e ai pensieri suicidi (secondo il Journal of Dermatologic Clinics). I bambini sviluppano anche l’impetigine, un’infezione batterica che produce piaghe rosse e può comportare danni ai reni (secondo la Mayo Clinic).

4. Aumento del rischio di COVID-19: “L’uso della maschera da parte delle persone in generale potrebbe essere in relazione ad un rischio potenzialmente elevato di COVID-19 attraverso… l’autocontaminazione”, afferma la Public Health Ontario in Wearing Masks in Public and COVID-19. “Indossando una mascherina, i virus esalati non saranno in grado di sfuggire e si concentreranno nei passaggi nasali, entreranno nei nervi olfattivi e giungeranno al cervello”, ha teorizzato il neurochirurgo riconosciuto a livello nazionale, Dr. Russell Blaylock, MD (in un articolo su The Centre for Research on Globalization).

5. Polmonite batterica: In una conferenza stampa in Oklahoma, il dottor James Meehan, MD ha testimoniato: “I rapporti provenienti dai miei colleghi di tutto il mondo suggeriscono che le polmoniti batteriche sono in aumento” come risultato dell’umidità raccolta nelle maschere.

6. Soppressione immunitaria: Le mascherine sono frequentemente indossate da criminali che cercano di nascondere la loro identità mentre commettono un reato (furto, violenza, stupro, omicidio, ecc.). Le mascherine producono ansia e paura nel subconscio. La paura e l’ansia attivano il sistema nervoso “fight-or-flight” (combattere o fuggire) che abbassa il sistema immunitario, come mostrato in uno studio dell’American Psychological Association.

7. Germofobia: le mascherine creano una paura irrazionale dei germi e un falso senso di protezione dalle malattie, portando a un comportamento antisociale (o addirittura ostile) verso chi non indossa una maschera. (Vedere l’articolo nel Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders intitolato “COVID-19, disturbo ossessivo-compulsivo e forme di vita invisibili che minacciano il sé”).

8. Tossicità: Molte (se non la maggior parte) mascherine e coperture per il viso (incluso il panno) sono fabbricate con sostanze chimiche tossiche e cancerogene, tra cui ritardanti di fiamma, fibra di vetro, piombo, NFE, ftalati, sostanze chimiche polifluorate e formaldeide che fuoriescono e vengono inalate da chi le indossa. (Vedi “5 principali sostanze chimiche pericolose nell’abbigliamento proveniente dalla Cina” di Fashion United).

9. Danno psicologico: “Credo che la vera minaccia in questo momento sia quello che stiamo facendo per sabotare la salute mentale, emotiva e fisica dei… nostri bambini, che dipendono per il loro sviluppo dalle interazioni sociali, dal contatto fisico e dalle espressioni facciali”, scrive il Dr. Joseph Mercola di Mercola.com. ” Tra il fatto di indossare la mascherina e il distanziamento sociale, temo che le conseguenze sui bambini in particolare possano essere di lunga durata, se non permanenti”.

Sei prove che le mascherine non riducono le infezioni

1. Insufficiente: Una rivisitazione finanziata dal CDC sulla mascheratura, effettuata nel maggio 2020, è giunta alla conclusione che: “Sebbene gli studi meccanicistici confermino il potenziale effetto dell’igiene delle mani o delle mascherine, le prove di 14 studi randomizzati e controllati su queste misure non dimostrano un effetto sostanziale sulla trasmissione dell’influenza confermata in laboratorio.”…Nessuno degli studi condotti in famiglia ha riportato una riduzione significativa delle infezioni secondarie da virus dell’influenza accertate in laboratorio per quanto riguarda il gruppo con mascherina facciale”. Se le mascherine non possono fermare l’influenza normale, come possono fermare il SAR-CoV-2?

2. Irragionevole: “Le prove che il mascheramento sia uno strumento di controllo e che porti a una riduzione sostanziale della trasmissione sono scarse, aneddotiche e, complessivamente, carenti… [e il mascheramento obbligatorio] è l’esatto contrario di un atteggiamento ragionevole”, ha stabilito l’arbitro di un ospedale in una controversia tra l’Ontario Nurses’ Association e il Toronto Academic Health Science Network.

3. Inefficace: “Le mascherine per la bocca in individui sani sono inefficaci contro la diffusione delle infezioni virali”, scrivono i medici belgi in una lettera aperta pubblicata su The American Institute of Stress, il 24 settembre 2020.

4. Antigienico: “Non è mai stato dimostrato che indossare maschere chirurgiche diminuisca le infezioni post-operatorie delle ferite”, scrive Göran Tunevall, M.D. sul World Journal of Surgery. “Al contrario, è stata riportata una diminuzione del 50% [dell’infezione batterica] dopo aver eliminato le mascherine”.

5. Nessuna protezione: “C’erano 17 studi idonei…. Nessuno degli studi ha stabilito una relazione conclusiva tra l’uso della mascherina ⁄ dispositivo di respirazione e la protezione contro l’infezione da influenza”, conclude una revisione della ricerca nella rivista Influenza and Other Respiratory Viruses.

6. Non provato: Il ministro olandese della sanità pubblica, Tamara van Ark, ha dichiarato dopo una verifica dell’Istituto Nazionale della Salute il 29 luglio 2020 (secondo la Reuters), che “da un punto di vista medico, non è dimostrata l’efficacia delle mascherine”.

Cinque ragioni per le quali il mascheramento forzato è immorale

1. Irresponsabile: “Emanando raccomandazioni e linee guida sull’uso delle maschere per il grande pubblico o condonando esplicitamente la pratica, i governi hanno sia ignorato l’evidenza scientifica che agito contro il principio di precauzione”, scrive Denis Rancourt, PhD nel suo documento del 2020 ” Le mascherine non funzionano.”

2. Manipolatori: il dottor Andreas Voss, membro del team di esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e capo della microbiologia di un ospedale olandese di Nijmegen, ha detto il 24 luglio 2020 a I Am Expat, che l’obbligo della mascherina “non è stato introdotto a causa di prove scientifiche, ma a causa della pressione politica e della pubblica opinione”.

3. Terrorizzazione: “In effetti, non c’è alcuno studio che suggerisca che abbia senso per gli individui sani indossare mascherine in pubblico”, scrivono i dottori Karina Reiss, Phd e Sucharit Bakdi, MD in “Corona, falso allarme?” Si potrebbe sospettare che l’unica ragione politica per far rispettare la misura sia quella di alimentare la paura nella popolazione”.

4. Totalitarismo: “Se si guarda alla storia dei regimi totalitari… fanno tutti la stessa cosa, cioè cercano di annientare la cultura, e sopprimere qualsiasi testimonianza di auto-espressione…” spiega Robert F. Kennedy, Jr. in un’intervista sulle mascherine facciali. “E qual è il miglior veicolo per l’auto-espressione? Sono le vostre espressioni facciali…. [Eppure] tutti noi siamo stati obbligati a mettere il burqa e ad essere obbedienti”.

5. Mostrare virtu’: “Le mascherine sono completamente inutili”, ha testimoniato il dottor Roger Hodkinson, un patologo, certificato dal Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, in una riunione del consiglio comunale. “…le mascherine sono semplicemente una dimostrazione di virtù… È assolutamente ridicolo vedere queste persone disgraziate e ignoranti – non lo dico in senso dispregiativo – che vanno in giro come dei lemming, obbedendo senza alcuna base di conoscenza, mettendosi la mascherina in faccia”.

