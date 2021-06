Ricercatori dei Paesi Bassi e della Germania hanno avvertito che il vaccino Coronavirus disease 2019 (COVID-19) di Pfizer-BioNTech induce una complessa riprogrammazione delle risposte immunitarie innate che dovrebbe essere considerata nello sviluppo e nell’uso di vaccini basati su mRNA.

Jorge Domínguez-Andrés e colleghi dicono che mentre il vaccino ha dimostrato di essere fino al 95% efficace nel prevenire l’infezione da coronavirus 2 della sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoV-2) e il successivamente COVID-19, poco si sa sugli effetti generali che il vaccino può avere sulle risposte immunitarie innate e adattative.

Nello studio attuale (non peer-reviewed*), il team di ricerca del Radboud University Medical Center e dell’Erasmus MC nei Paesi Bassi, e dell’Helmholtz-Centre for Infection Research (HZI), della Hannover Medical School (MHH), e dell’Università di Bonn, in Germania, ha confermato l’efficacia della vaccinazione BNT162b2 nell’indurre un’efficace immunità umorale e cellulare contro diverse varianti di SARS-CoV-2.

Tuttavia, hanno anche dimostrato che il vaccino ha alterato la produzione di citochine infiammatorie da parte delle cellule immunitarie innate dopo la stimolazione con stimoli specifici (SARS-CoV-2) e non specifici (virali, fungini e batterici).

Dopo la vaccinazione, le cellule immunitarie innate hanno mostrato una risposta ridotta al recettore Toll-like 4 (TLR4), TLR7 e TLR8 – tutti ligandi che svolgono un ruolo importante nella risposta immunitaria all’infezione virale.

Inoltre, Neta e colleghi hanno scoperto che le risposte delle citochine ai funghi sono aumentate dopo la vaccinazione.

Una versione pre-print dell’articolo di ricerca è disponibile sul server medRxiv*. Un preprint è una versione di un articolo accademico o scientifico che precede la revisione ufficiale tra pari e la pubblicazione in una rivista scientifica o accademica peer reviewed.

Lo sviluppo accelerato di nuove tecnologie vaccinali

Da quando la pandemia di COVID-19 è iniziata a fine dicembre 2019, i ricercatori di tutto il mondo hanno fatto a gara per sviluppare vaccini per aiutare a combattere la crisi sanitaria globale.

La portata della pandemia ha portato allo sviluppo accelerato di nuovi vaccini basati su mRNA, il primo dei quali ad essere registrato è stato il vaccino BNT162b2 di Pfizer-BioNTech.

Questo vaccino è basato su un mRNA formulato con nanoparticelle lipidiche, e modificato con nucleosidi, che codifica la proteina spike del ceppo SARS-CoV-2, isolato all’inizio della pandemia a Wuhan, in Cina.

La proteina spike è la struttura principale che il virus usa per infettare le cellule ospiti, e il suo dominio di legame al recettore (RBD) è un bersaglio primario degli anticorpi neutralizzanti in seguito a infezione naturale o vaccinazione.

Diversi studi di fase 3 hanno dimostrato che BNT162b2 suscita ampie risposte umorali (anticorpi) e cellulari che proteggono da COVID-19. Tuttavia, molte sfide rimangono mentre questo e altri vaccini basati su mRNA vengono lanciati a livello globale, con l’emergere di nuove varianti che sono di particolare preoccupazione.

Le varianti emerse nel Regno Unito (lignaggio B.1.1.7), in Sudafrica (B.1.351) e in Brasile (P.1) contengono mutazioni multiple dello spike che potrebbero avere un impatto sulla gravità della malattia, sulla trasmissibilità virale e sull’efficacia del vaccino…

Traduzione a cura di Nogeoingegneria

Articolo integrale https://www.news-medical.net/news/20210510/Research-suggests-Pfizer-BioNTech-COVID-19-vaccine-reprograms-innate-immune-responses.aspx

Full Text The BNT162b2 mRNA vaccine against SARS-CoV-2 reprograms both adaptive and innate immune response

