Diplomazia della seta: perché Bill Gates è così affascinato dalla Cina?



Il fondatore di Microsoft è stato ricevuto dal Presidente Xi come un ospite di Stato. Non c’è da stupirsi: la Cina e Gates si battono per il prosieguo della globalizzazione.

Michael Maier

La leadership cinese sta intensificando gli scambi con gli imprenditori americani. Il Presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto Bill Gates a Pechino venerdì scorso – un onore estremamente raro che raramente viene concesso a un imprenditore. Quest’anno, Elon Musk di Tesla, Jamie Dimon di JP Morgan e Tim Cook di Apple hanno già compiuto il pellegrinaggio a Pechino. Sono stati tutti ricevuti da rappresentanti politici di alto livello, ma nessuno dal Presidente Xi. Gates è stato trattato come un “ospite di Stato” e sembrava un po’ emozionato, come mostrano i video del suo breve discorso sui media statali cinesi.

La leadership cinese ha riconosciuto che società globali come Microsoft o grandi istituzioni sovranazionali come la Fondazione Gates hanno più potere finanziario e influenza di molti Stati malati. Per questo motivo la leadership del Partito Comunista collabora apertamente con quello che un tempo veniva chiamato “nemico di classe”: Bill Gates, l’uomo più ricco del mondo, è profondamente radicato nell’establishment di Washington. Ha sostenuto il presidente in carica Joe Biden nella sua campagna elettorale e, come fondatore di Microsoft, proviene dal settore tecnologico, dove la concorrenza tra Stati Uniti e Cina è particolarmente pronunciata.

Gates e la leadership cinese condividono l’interesse a proseguire ed espandere la globalizzazione. Le sanzioni statunitensi sarebbero negative per la Cina perché ostacolerebbero lo sviluppo del Paese. Tuttavia, un’economia fluida non è solo un prerequisito per la stabilità sociale in Cina, ma anche il motore delle ambizioni globali del Paese. Queste potrebbero andare a scapito degli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti accusano la Cina di voler sfidare lo status di unica potenza egemone degli Stati Uniti. Pechino, a sua volta, vede gli Stati Uniti in declino. Le sanzioni contro la Cina sarebbero molto negative anche per Gates: dopo tutto, per lui – come per tutte le aziende attive a livello globale – il mondo è costituito da mercati che vuole rifornire con i suoi prodotti. L’orientamento politico o dei diritti umani dei suoi partner politici è di secondaria importanza per lui nell’ambiente dell’economia di mercato globale; si tratta piuttosto di costruire monopoli. Gates domina già molti settori, ma anche le aziende cinesi emergenti stanno sfidando il suo impero.

Oltre ai temi della tecnologia e del clima, i “colloqui bilaterali” tra Gates e Xi, come hanno detto i cinesi, hanno affrontato anche il tema della salute. Gates lavora da tempo con la Cina su questo tema. Giovedì scorso, la Bill & Melinda Gates Foundation ha annunciato che avrebbe sostenuto con 50 milioni di dollari un istituto con sede a Pechino nella lotta globale contro la malaria e la tubercolosi. L’istituto di ricerca farmaceutica GHDDI, che riceverà il denaro, coinvolge la città di Pechino e l’Università Tsinghua.

Gates collabora con la Cina anche in altri programmi sanitari e presso l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Gates è uno dei pionieri dei vaccini Covid-19. A Pechino, Gates ha elogiato i ricercatori cinesi definendoli “brillanti” e ha affermato che l’umanità deve fare tutto il possibile per affrontare le malattie infettive in modo coordinato. Secondo i media statali cinesi, Gates ha elogiato la Cina per aver compiuto “enormi progressi” nella lotta alla povertà e contro la pandemia di Corona, dando “un buon esempio per il mondo”. Ha detto di essere molto dispiaciuto di non aver potuto viaggiare in Cina per diversi anni a causa della pandemia.

L’ultima visita di Gates in Cina risale al 2019. In quell’occasione aveva incontrato la moglie del presidente, Peng Liyuan, e le aveva parlato della lotta all’HIV e all’AIDS. Secondo il Quotidiano del Popolo cinese, Xi ha detto che Gates è “il primo amico americano” che ha incontrato quest’anno. Gates ha fatto “molte cose buone grazie al suo coinvolgimento nel lavoro di sviluppo cinese”.

Xi non ha potuto esimersi dal lanciare una frecciatina al governo americano. Ha detto: “Abbiamo sempre riposto le nostre speranze nel popolo americano”. Domenica è atteso a Pechino il Segretario di Stato americano Antony Blinken. Gli osservatori ipotizzano che questa visita servirà soprattutto a scambiare opinioni diverse. I cinesi, invece, stanno promuovendo la loro causa altrove: la prossima settimana, il premier cinese Li Qiang si recherà a Berlino, dove si svolgeranno le consultazioni governative tedesco-cinesi dal titolo “Acting Sustainably Together”. In seguito, Li si recherà a Parigi, dove parteciperà a un vertice sul “Nuovo patto finanziario globale”.

