Così si legge in un articolo davvero sorprendente tratto dal NEW YORK TIMES del 1973.

L’esperimento sociale in Cina sotto la guida del presidente Mao è uno dei più importanti e riusciti della storia dell’umanità. La leadership del presidente Mao è una delle più importanti e riuscite della storia dell’umanità. Il modo in cui la Cina si aprirà e il modo in cui il mondo interpreterà e reagirà alle innovazioni sociali e agli stili di vita sviluppati avranno sicuramente un impatto profondo sul futuro di molte nazioni. L’articolo di nientemeno che David Rockefeller.

E non cambiò idea.

“Dobbiamo coinvolgere la Cina nell’affrontare i problemi globali”. Lo disse David Rockefeller in un’intervista a “La Stampa” nel 2008 ed era convinto che la Cina aiuterà a cambiare il mondo, anche se è una nazione autoritaria, non è come noi, non è una democrazia… Senza la Cina non possiamo lavorare a una soluzione globale e secondo lui questo significa “rinnovare” e “affrontare l’agenda globale” e andare oltre i confini politici e ideologici del XX secolo. La realtà lo dimostra sempre di più, le principali istituzioni su questo pianeta che controllano l’esercito, il denaro, l’energia, il governo, la sanità, le aziende, i media e l’istruzione stanno diventando sempre più cartelli globali, integrati orizzontalmente oltre i confini nazionali.

Rockefeller sapeva pianificare con lungimiranza – molto prima di quanto si possa pensare.

Cosa significano oggi le tensioni tra Stati Uniti e Cina? Quali sono i reali giochi di potere?

Ma ecco l’articolo di Rockefeller

Da un viaggiatore cinese



Di David Rockefeller

Data la vastità della Cina, i sei membri del nostro gruppo Chase hanno potuto vedere e sperimentare così tanto durante i soli dieci giorni trascorsi a Pechino, Sian, Shanghai e Canton solo grazie alla notevole disponibilità dei nostri ospiti. In termini di semplice estensione geografica, una settimana e mezza di visita in Cina equivale a cercare di vedere New York in meno di un minuto e mezzo.

Si rimane immediatamente colpiti dal senso di armonia nazionale. Dalla musica patriottica a tutto volume al confine in poi, la dedizione al presidente Mao e ai principi maoisti è molto reale e pervasiva. Qualunque sia il prezzo della Rivoluzione cinese, essa è ovviamente riuscita non solo a produrre un’amministrazione più efficiente e dedicata, ma anche a promuovere un alto morale e una comunità di intenti.

Il progresso economico e sociale generale non è meno impressionante. Solo 25 anni fa, si dice che la fame e la povertà assoluta fossero più la regola che l’eccezione in Cina. Oggi, quasi tutti sembrano godere di cibo, vestiti e alloggi adeguati, anche se spartani. Le strade e le case sono pulitissime e l’assistenza medica è notevolmente migliorata. Criminalità, tossicodipendenza, prostituzione e malattie veneree sono state praticamente eliminate. Le porte vengono lasciate abitualmente aperte. Si stanno facendo rapidi passi avanti nell’agricoltura, nella riforestazione, nell’industria e nell’istruzione. L’80% dei bambini in età scolare frequenta la scuola primaria, rispetto al 20% di vent’anni fa.

Ogni tappa del viaggio è stata coreografata con precisione da chi ci ha ospitato e, anche se praticamente tutte le nostre richieste sono state accolte, abbiamo visto chiaramente ciò che ci volevano far vedere. Tuttavia, non si avvertiva la costante sicurezza che si riscontra in altri Paesi comunisti. Questioni come Taiwan e la Cambogia evocano posizioni forti, ma la conversazione non naufraga sulle secche ideologiche. I cinesi sembrano così totalmente convinti della correttezza della loro visione del mondo che non sentono il bisogno di spingerla in modo aggressivo.

Nonostante le continue impressioni di progresso, tuttavia, sono emerse anche alcune zone grigie e contraddizioni di fondo. Nella mia mente rimangono tre grandi domande.

In primo luogo, è possibile continuare a contenere l’individualità e la creatività nella misura in cui lo sono oggi in una nazione con un patrimonio culturale così ricco?

Gli enormi progressi sociali della Cina hanno tratto grande beneficio dall’unicità dell’ideologia e degli scopi. Ma è stato pagato un prezzo molto alto in termini di restrizioni culturali e intellettuali. Ci sono solo otto produzioni teatrali differenti in tutto il Paese. Le università sono rigorosamente politicizzate, con poco spazio per le ricerche non legate al pensiero del presidente Mao. La libertà di viaggiare o di cambiare lavoro è limitata. Alla domanda sulla creatività personale, un artigiano della ceramica ha risposto solo che non c’era tempo per l’arte individuale se si dovevano servire le masse.

In secondo luogo, l’economia cinese, altamente decentralizzata, sarà in grado di adattarsi con successo all’espansione del commercio estero e ai miglioramenti tecnologici?

Considerando i problemi da superare, la crescita economica della Cina negli ultimi 25 anni è stata piuttosto notevole, con un aumento medio annuo del prodotto nazionale lordo del 4-5%. Per il periodo 1971-75, questa crescita dovrebbe oscillare tra il 5,5 e il 7,5% all’anno. Questi risultati sono dipesi in gran parte da una saggia enfasi sull’agricoltura e da una politica nazionale di sviluppo industriale decentralizzato ed equilibrato. La diffusione industriale riflette fattori strategici, la natura ricca di manodopera del Paese e l’inadeguatezza dei trasporti. In Cina, ad esempio, ci sono solo pochi aerei commerciali a reazione e i voli dipendono interamente dalle condizioni meteorologiche, per via delle limitate strutture di gestione comuni in gran parte del mondo.

Infine, noi e i cinesi siamo disposti ad accettare le nostre reali differenze e a procedere comunque verso una più stretta comprensione reciproca che deve essere la base di un futuro contatto sostanziale?



Temo che troppo spesso il vero significato e il potenziale della nostra nuova relazione con la Cina sia stato oscurato per via della novità. I panda e il ping-pong, la ginnastica e le cene elaborate hanno catturato la nostra immaginazione, e sospetto che i cinesi siano altrettanto incuriositi da alcuni dei nostri modi più innovativi in materia di capitalismo.

In realtà, ovviamente, stiamo vivendo un fenomeno molto più profondo. I cinesi, da parte loro, si trovano a dover modificare un orientamento prevalentemente interno che hanno perseguito per un quarto di secolo sotto la loro attuale leadership. Noi, da parte nostra, ci troviamo di fronte alla consapevolezza di aver largamente ignorato un Paese che conta un quarto della popolazione mondiale. Se si considerano le profonde differenze tra i nostri patrimoni culturali e i nostri sistemi sociali ed economici, il compito sarà sicuramente lungo e richiederà molti adattamenti da entrambe le parti.

L’esperimento sociale in Cina sotto la guida del presidente Mao è uno dei più importanti e riusciti della storia dell’umanità. La leadership del presidente Mao è una delle più importanti e riuscite della storia dell’umanità. Il modo in cui la Cina si aprirà e il modo in cui il mondo interpreterà e reagirà alle innovazioni sociali e agli stili di vita sviluppati avranno sicuramente un impatto profondo sul futuro di molte nazioni.

FONTE https://www.nytimes.com/1973/08/10/archives/from-a-china-traveler.html

Traduzione a cura di Nogeoingegneria

Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews .

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.