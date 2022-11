La tecnocrazia con qualsiasi altro nome è sempre tecnocrazia. La Cina è la prima società al mondo puramente “ingegnerizzata”. Non è né capitalismo né comunismo, ma piuttosto tecnocrazia. Porta direttamente alla dittatura scientifica, mentre l’algoritmo micromaneggia ogni aspetto della vita. L’unica via d’uscita dalla tecnocrazia è quella di non arrivarci. Editore TN

“Se questo governo diventasse una tirannia, se un dittatore prendesse il potere in questo Paese, la capacità tecnologica che la comunità dei servizi segreti ha dato al governo potrebbe consentirgli di imporre una tirannia totale, e non ci sarebbe modo di reagire”.Senator Frank Church

By John & Nisha Whitehead

I voti sono arrivati.

A prescindere da chi si candiderà, da chi controllerà la Casa Bianca, il Senato o la Camera dei Rappresentanti ora o in futuro, “noi, il popolo” abbiamo già perso.

Abbiamo perso perché il futuro di questa nazione viene forgiato al di fuori della portata delle nostre leggi, delle nostre elezioni e dei nostri confini da poteri tecno-autoritari che non hanno alcun riguardo per l’individualità, la privacy o la libertà.

Il destino dell’America viene fatto in Cina, il nostro modello di riferimento per tutte le cose distopiche.

Una potenza economica e politica che possiede più debito americano di qualsiasi altro Paese e sta acquistando aziende americane in tutti i settori, la Cina è un feroce regime totalitario che impiega abitualmente censura, sorveglianza e brutali tattiche da Stato di polizia per intimidire la popolazione, mantenere il potere ed espandere la ricchezza della sua élite aziendale.

Dove va la Cina, alla fine la seguono gli Stati Uniti. In questo modo si arriva a una vera e propria tirannia.

Censura

La macchina della censura cinese è uscita direttamente dal 1984 di Orwell, con agenzie governative e aziende che lavorano insieme per limitare la libertà di espressione della popolazione. Solo pochi anni fa, infatti, la Cina ha vietato l’uso della parola ” dissentire”, così come ogni riferimento ai romanzi di George Orwell “La fattoria degli animali” e “1984”. Le agenzie governative perseguitano e intimidiscono abitualmente chiunque sia considerato non conforme. Gli attivisti sono spesso sanzionati per essersi riuniti in luoghi pubblici e sono accusati penalmente di “aver provocato litigi e problemi”. La Cina si è anche impegnata a fondo per mettere la museruola ai giornalisti che denunciano la corruzione o le violazioni dei diritti umani.

Sorveglianza

Il COVID-19 ha fatto uscire dall’ombra la sorveglianza orwelliana della Cina e le ha dato la scusa perfetta per scatenare tutta la forza dei suoi ampi e sofisticati poteri di sorveglianza e raccolta dati sui suoi cittadini e sul resto del mondo. Nelle stazioni ferroviarie delle principali città sono stati installati scanner termici che utilizzano l’intelligenza artificiale (AI) per valutare la temperatura corporea e identificare chiunque abbia la febbre. Le telecamere per il riconoscimento facciale e i portatori di telefoni cellulari hanno monitorato costantemente i movimenti delle persone, riferendo in tempo reale a centri dati a cui potevano accedere agenti governativi e datori di lavoro. Inoltre, avvisi di colore codificato (rosso, giallo e verde) suddividevano le persone in categorie sanitarie che corrispondevano alla quantità di libertà di movimento consentita: “Codice verde, viaggiare liberamente. Rosso o giallo, fare rapporto immediatamente”.

Il punteggio di credito dei social media

Prima dell’epidemia di coronavirus, lo Stato di sorveglianza cinese era già al lavoro per tracciare i suoi cittadini attraverso l’uso di circa 200 milioni di telecamere di sicurezza installate a livello nazionale. Dotate di tecnologia di riconoscimento facciale, le telecamere consentono alle autorità di tracciare i cosiddetti atti criminali, come l’attraversamento delle strisce pedonali, che contribuiscono al punteggio di credito sociale di una persona. I punteggi di credito assegnati dai social media a individui e aziende cinesi li classificano in base al fatto che siano o meno “buoni” cittadini. Il “punteggio cittadino” determina il posto nella società in base alla fedeltà al governo. Un sistema di nomi reali – che richiede l’uso di carte d’identità rilasciate dal governo per acquistare sim per cellulari, ottenere account sui social media, prendere un treno, imbarcarsi su un aereo o persino fare la spesa – unito ai punteggi di credito dei social media, fa sì che a coloro che vengono inseriti nella lista nera dei “non degni” sia vietato l’accesso ai mercati finanziari, l’acquisto di immobili o i viaggi in aereo o in treno. Le attività che possono portare a essere classificate come indegne includono l’occupazione di posti riservati sui treni o il presunto causare problemi negli ospedali.

Città sicure e intelligenti

Dopo essere stata pioniera nello sviluppo delle cosiddette città intelligenti “sicure”, la Cina sta esportando in tutto il mondo queste comunità high-tech in cui i residenti sono monitorati 24 ore su 24, ogni loro azione è sotto costante sorveglianza e ogni dispositivo è collegato a un cervello centrale gestito dall’intelligenza artificiale. Come conclude l’esperto di privacy Vincent Mosco, “il vantaggio delle città intelligenti va chiaramente alle autorità che sono in grado di usare la destinazione della città moderna e high-tech in modo da estendere e approfondire la sorveglianza. Il vantaggio va anche alle grandi aziende tecnologiche che traggono profitto in primo luogo dalla costruzione dell’infrastruttura della città intelligente e in secondo luogo dalla mercificazione dell’intero spazio della città intelligente. I cittadini guadagnano un po’ di efficienza operativa, ma a caro prezzo per la loro libertà”.

Valuta digitale

La Cina ha già adottato una moneta digitale emessa dal governo, che non solo le consente di sorvegliare e sequestrare le transazioni finanziarie dei cittadini, ma può anche lavorare in tandem con il suo sistema di punteggio di credito sociale per punire gli individui per le cadute morali e le trasgressioni sociali (e premiarli per aver aderito al comportamento approvato dal governo). Come ha scritto Akram Keram, esperto della Cina, per il Washington Post, “con lo yuan digitale, il PCC [Partito Comunista Cinese] avrà il controllo diretto e l’accesso alla vita finanziaria degli individui, senza la necessità di forzare le entità finanziarie intermedie. In una società che consuma yuan digitali, il governo potrà facilmente sospendere i portafogli digitali di dissidenti e attivisti per i diritti umani”.

L’autoritarismo digitale

ridefinirà il significato di libertà in quasi tutti gli aspetti della nostra vita. Anche in questo caso, dobbiamo guardare alla Cina per capire cosa ci aspetta. Come spiega Maya Wang, analista di Human Rights Watch: “Le autorità cinesi usano la tecnologia per controllare la popolazione in tutto il Paese in modi più sottili ma comunque potenti. La banca centrale sta adottando la moneta digitale, che permetterà a Pechino di sorvegliare – e controllare – le transazioni finanziarie dei cittadini. La Cina sta costruendo le cosiddette città sicure, che integrano i dati dei sistemi di sorveglianza intrusivi per prevedere e prevenire qualsiasi cosa, dagli incendi ai disastri naturali e al dissenso politico. Il governo ritiene che queste intrusioni, insieme ad azioni amministrative, ad esempio negare l’accesso ai servizi alle persone inserite nella lista nera, spingano le persone verso “comportamenti positivi”, tra cui un maggiore rispetto delle politiche governative e abitudini salutari come l’esercizio fisico”.

Sorveglianza dell’intelligenza artificiale

Allo stesso modo in cui i prodotti cinesi si sono infiltrati in quasi tutti i mercati mondiali e hanno alterato le dinamiche dei consumatori, la Cina sta ora esportando la sua “tecnologia autoritaria” ai governi di tutto il mondo, nel tentativo di diffondere il suo modello di totalitarismo ovunque. In realtà, sia la Cina che gli Stati Uniti hanno aperto la strada per fornire al resto del mondo la sorveglianza tramite IA, a volte a prezzi sovvenzionati. Sia nelle mani di tiranni che di dittatori benevoli, la sorveglianza dell’intelligenza artificiale è il mezzo per eccellenza di repressione e controllo, soprattutto attraverso l’uso di piattaforme di smart city/safe city, sistemi di riconoscimento facciale e di polizia predittiva. Queste tecnologie vengono utilizzate anche da gruppi di estremisti violenti e da trafficanti di sesso, bambini, droga e armi per i loro scopi nefasti.

Come chiarisce la ricerca del Carnegie Endowment, se da un lato i Paesi con regimi autoritari sono stati ansiosi di adottare la sorveglianza dell’IA, dall’altro anche le democrazie liberali stanno “utilizzando in modo aggressivo gli strumenti dell’IA per sorvegliare le frontiere, arrestare potenziali criminali, monitorare i cittadini in caso di comportamento scorretto e allontanare i sospetti terroristi dalle folle”. Inoltre, è facile capire come il modello cinese per il controllo di Internet sia stato integrato negli sforzi dello Stato di polizia americano per stanare i cosiddetti estremisti interni e anti-governativi. Ecco come il totalitarismo conquista il mondo.

Polizia segreta

Secondo recenti rapporti, la Cina ha dislocato più di 54 forze di polizia segreta in 25 città di tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti, come parte dei suoi sforzi per rintracciare e minacciare i dissidenti e deportarli in Cina per essere perseguiti. La campagna per sorvegliare, intimidire e punire gli ex-patrioti che vivono all’estero e che sono impegnati in attività di dissenso è stata soprannominata Operazione Caccia alla Volpe. Come ha osservato un’agenzia per i diritti umani, “il messaggio del Ministero degli Affari Esteri [cinese] – che non siete al sicuro da nessuna parte, che possiamo trovarvi e che possiamo arrivare a voi – è molto efficace”.

Brutalità della polizia

Non è cambiato molto rispetto alla brutale repressione dei manifestanti in Cina dopo il massacro di Piazza Tienanmen. La polizia cinese rimane brutale, eccessiva e inflessibile, ora con l’aggiunta del potere dello Stato di sorveglianza.

Tattiche di intimidazione

La Cina ha imparato l’arte delle tattiche intimidatorie, minacciando gli attivisti, le loro famiglie e i loro mezzi di sostentamento se non si conformano ai dettami del governo. Come ha spiegato un attivista, “ci sono state telefonate nel cuore della notte in cui si diceva che i membri della famiglia non avrebbero trovato lavoro se non si fosse collaborato con il governo, o che il numero di telefono dei tuoi genitori sarebbe stato pubblicato online e sarebbero stati tormentati. Oppure, nel caso degli uiguri, che il resto della tua famiglia sarà messo nei campi”.

Sparizioni, lavaggio di cervello e torture

Chi non si adegua ai dettami cinesi viene spesso fatto sparire, arrestato nel cuore della notte e imprigionato in campi di rieducazione orwelliani. Negli ultimi anni la Cina ha costruito più di 400 di questi campi di internamento per detenere persone per reati che vanno dalla contestazione del governo ai cosiddetti crimini religiosi, come possedere un Corano o astenersi dal mangiare carne di maiale. Come riporta il Guardian, “gli abusi includono nel dettaglio detenzioni arbitrarie, torture e negligenza medica nei campi di detenzione e controllo coercitivo delle nascite”.

L’influenza globale della Cina, la sua portata tecnologica, la sua ricerca di dominio mondiale e la sua rigida richiesta di conformità ci stanno spingendo verso un mondo in catene.

Grazie al suo crescente controllo sulla tecnologia di sorveglianza, la Cina ha eretto il primo Stato totalitario digitale del mondo e, nel contempo, è diventata un modello per gli aspiranti dittatori di tutto il mondo.

Ciò che troppi non riconoscono, tuttavia, è che la Cina e lo Stato profondo americano hanno unito le forze.

Come chiarisco in Battlefield America: The War on the American People e nella sua controparte narrativa The Erik Blair Diaries, questo è il fascismo che si nasconde dietro una sottile patina di governo aperto e di elezioni populiste.

A tutti gli effetti, siamo diventati l’incarnazione di ciò che Philip K. Dick temeva quando scrisse The Man in the High Castle, una visione di un universo alternativo in cui le potenze dell’Asse sconfiggono gli Alleati nella Seconda Guerra Mondiale e “il fascismo non ha solo conquistato l’America. Si è insinuato nel DNA dell’America con una facilità inquietante”.

Tuttavia, se la visione di Dick di un mondo in cui il totalitarismo è stato normalizzato è agghiacciante, la nostra crescente realtà di un mondo in cui lo Stato profondo non è solo radicato, ma è diventato globale è davvero terrificante.

La nostra bandiera nazionale non può vantare le strisce bianche e rosse con una svastica in campo blu come quelle raffigurate ne L’uomo nell’alto castello, ma siete avvertiti: non siamo meno occupati.

WC: 1703

SU JOHN W. WHITEHEAD

John W. Whitehead, avvocato costituzionalista e autore, è fondatore e presidente del Rutherford Institute. I suoi libri più recenti sono il best seller Battlefield America: The War on the American People, il pluripremiato A Government of Wolves: The Emerging American Police State e il romanzo distopico d’esordio The Erik Blair Diaries. Whitehead può essere contattata all’indirizzo staff@rutherford.org. Nisha Whitehead è il direttore esecutivo del Rutherford Institute. Informazioni sul Rutherford Institute sono disponibili all’indirizzo www.rutherford.org.

FONTE https://www.rutherford.org/publications_resources/john_whiteheads_commentary/techno_authoritarianism_is_here_to_stay_china_and_the_deep_state_have_joined_forces

TRADUZIONE A CURA DI NOGEOINGEGNERIA

