Naftali Bennett, che ha giurato domenica come nuovo primo ministro di Israele, incarna molte contraddizioni. E’ di particolare interesse in questo momento il suo ruolo nel campo dell’alta tecnologia.

*************

La svolta storica per il governo israeliano coincide con la nomina di un premier, Naftali Bennett, con un passato nell’hitech e, in particolare, nell’industria della cybersecurity.

Il leader centrista Yair Lapid ha informato il presidente di Israele Reuven Rivlin di essere “riuscito a formare un nuovo governo” con premiership a rotazione e un esecutivo che comprende partiti centristi, di sinistra e di destra. Secondo le intese, Naftali Bennett sarà premier per i primi due anni mentre poi toccherà allo stesso Lapid. Il nuovo esecutivo è stato salutato come il governo del “cambiamento”, che manderà a casa Benjamin Netanyahu e il suo partito conservatore Likud dopo oltre 12 anni ininterrotti al potere.

Nato da genitori statunitensi ad Haifa, Bennett, 49 anni, è stato già ministro dell’Economia (2013-2015), dell’Istruzione (2015-2019) e della Difesa (2019-2020); ha guidato il partito La Casa ebraica dal 2012 al 2018; dal 2018 è il leader di Yamina (Verso Destra), partito ultra-nazionalista.

Bennett è entrato in politica nel 2006, ma nel suo passato c’è prima il servizio nelle forze militari di Israele, con le quali ha partecipato anche a operazioni sul campo, e poi la carriera da imprenditore del software che lo ha reso miliardario. Nel 1999 Bennett ha infatti co-fondato la start-up Cyota, partendo da un progetto costruito a Gerusalemme e poi ampliato negli Stati Uniti, a New York. Cyota si occupava di cybersicurezza e, in particolare, di lotta alle frodi nel settore bancaro e dell’e-commerce, e di contrasto al phishing. Nel 2005 l’azienda, arrivata a un organico di 140 dipendenti e a ricavi di 10 milioni di dollari l’anno, è stata venduta per 145 milioni di dollari a Rsa Security. CONTINUA https://www.corrierecomunicazioni.it/protagonisti/israele-si-apre-lera-naftali-bennett-il-neo-premier-e-un-guru-hi-tech/

CHI E’?

Di Patrizia Licata

Dall’esercito all’informatica Nato ad Haifa nel 1972 da genitori americani, Bennett ha passato i primi dieci anni della sua vita tra Israele, Stati Uniti e Canada prima che la famiglia decidesse di trasferirsi definitivamente ad Haifa. Sia la madre che il padre sono ebrei ortodossi moderni, come lo stesso leader di Yamina. Bennett ha servito nell’esercito israeliano dal 1990 al 1996 e ha fatto parte della Sayeret Matkal, l’unità militare di forze speciali con compiti di ricognizione, operazioni antiterrorismo e raccolta di intelligence in territorio ostile. La Sayeret Matkal si occupa anche del recupero ostaggi fuori dai confini dello Stato ebraico. Di questa stessa unità fece parte anche il fratello di Benjamin Netanyahu, Yonatan. Durante i suoi anni nella Sayeret Matkal, Bennett ha raggiunto il grado di maggiore e ha continuato a servire come riservista, venendo così richiamato durante la guerra in Libano nel 2006 per far parte dell’unità Maglan, cui spettava il compito di svolgere missioni dietro le linee nemiche. Dopo il 1999, Bennett ha ottenuto una laurea in Legge all’Università ebraica di Gerusalemme e si è trasferito a Manhattan dove ha fondato la compagnia di software anti-frode Cyota, successivamente venduta nel 2005 per 145 milioni di dollari. Grazie ai ricavi della vendita della sua start-up, Bennett ha fatto ritorno in Israele ed è entrato in politica. Carriera politica Bennett ha iniziato la sua carriera politica al fianco di Benjamin Netanyahu: ha ricoperto per due anni – dal 2006 al 2008 – il ruolo di capo dello staff e si è occupato della campagna per le primarie del Likud del 2007. Nel 2010, Bennett è stato poi nominato direttore generale dello Yesha Council, una lobby che si occupa di promuovere la costruzione di insediamenti in Cisgiordania, un tema molto caro all’attuale leader di Yamina. Bennett è rimasto nel Likud fino al 2012, quando decise di unirsi a Casa ebraica candidandosi alle primarie per la leadership del partito, in quel momento in forte crisi nei sondaggi. Sotto la sua guida, Casa ebraica riuscì ad ottenere 12 seggi alle elezioni legislative del 2012 e Bennett divenne ministro dell’Economia e degli Affari religiosi. Un mese dopo gli fu affidato anche il ministero per gli Affari della diaspora. Nel governo Netanyahu nato nel 2015, Bennett ottenne invece il ruolo di ministro dell’Istruzione, ma rinunciò alla carica quello stesso anno, tornando a sedersi tra i banchi della Knesset. L’ultimo incarico da lui ricoperto è stato quello di ministro della Difesa dal 2019 al 2020. Entrato nuovamente in Parlamento nel 2018 con Casa ebraica, Bennett decise di lasciare il partito per fondare insieme ad altri parlamentari Nuova destra. L’esperimento fu fallimentare: alle elezioni del 2019 il partito non superò la soglia di sbarramento. Bennett però imparò subito la lezione e diede vita a Yamina, una coalizione con Casa ebraica e Tkuma che vinse sette seggi alle seguenti elezioni. La formazione ha avuto vita breve, ma il successo di Yamina è rimasto invece stabile: in vista delle urne del 2021, Tkuma – oggi Sionismo religioso – ha lasciato la coalizione, ma Bennett è comunque riuscito a vincere sette seggi. Pensiero politico di Bennett A livello economico, Bennett è considerato un ultraliberale. A suo parere, il settore privato, vero motore dell’economia, deve essere il più libero possibile dal controllo del governo, mentre le disparità sociali posso essere risolte tramite maggiori investimenti nell’educazione. Da ministro dell’Economia ha poi cercato di diversificare il settore dell’export, aprendo il Paese verso i mercati di Africa, Asia e Sud America e riducendo così la dipendenza dall’Ue. Hanno invece fatto discutere le sue affermazioni sui matrimoni dello stesso sesso, a cui Bennett si oppone in quanto aderente alla corrente ortodossa. Da ministro dell’Educazione ha invece vietato alle scuole di invitare in aula i membri di Breaking the silence o qualsiasi altro movimento critico nei confronti della presenza militare israeliana in Cisgiordania. Bennett è anche ricordato per aver cercato di implementare delle politiche che portassero ad una maggiore integrazione degli ultra-ortodossi e delle donne arabo-israeliane nel settore dell’economia grazie a programmi di apprendimento specifici…FONTE https://it.insideover.com/schede/politica/chi-e-naftali-bennett.html

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.