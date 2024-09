È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che ho pubblicato un post in questa sezione. Oggi vorrei presentare questa importante informazione, che ovviamente devo ancora approfondire. L’autore mi è ben noto e lo stimo molto, quindi ho fiducia in questo progetto che ha proposto e condiviso. Una cosa da imparare è il principio di Pareto e perchè dovremmo “usarlo” per migliorare molti ambiti della nostra vita. Si basa sulle trovate di Vilfredo Pareto (1848–1923), uno dei maggiori economisti e sociologi italiani e trova applicazione in una sorprendente moltitudine di ambiti e discipline. E in questo caso, questo principio porta fuori dal tunnel della censura.

Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews.

Progetto Pareto: Mettiamo fine all’era della censura!



Milosz Matuschek

È tempo di un salto di qualità nei media: il progetto Pareto è un manifesto contro la censura.

Questo è un aggiornamento a lungo atteso sul progetto Pareto, di cui si è parlato per la prima volta qui.(sarò tradotto presto)



In breve: Stiamo facendo buoni progressi, stiamo affrontando nuove tappe e dipendiamo ancora dal vostro sostegno. Perché: ora la cosa si fa seria e concreta!

“Il segreto della libertà è il coraggio”, diceva lo storico greco Tucidide.

Un esempio particolare lo troviamo nel film “Il cavaliere oscuro risorge” della serie di Batman di Christopher Nolan. I mercenari catturati sono rinchiusi in un pozzo profondo. Una prigione brutale che permette di vedere ogni giorno il cielo azzurro, ma non di avvicinarsi mai al sole. Ancora più crudele è il fatto che è possibile uscire dal pozzo salendo le scale nelle pareti laterali, ma solo pochi osano farlo. A un certo punto, le scale si interrompono e bisogna essere pronti a saltare la voragine, a fare il “salto della morte”.

Il vecchio sistema mediatico è morto

Chiunque abbia parlato pubblicamente in tempi più repressivi conosce la sensazione: ho il coraggio di dire ciò che credo sia la verità, rischio la mia vita (sociale) per questo? Ho il coraggio di fare il salto mortale verso l’ignoto? Più della metà dei tedeschi non osa più dire la propria opinione in pubblico. Il mainstream è diventato un culto del consenso blindato. Spazi chiusi, tempi assurdi.

Nell’attuale contesto mediatico, siamo tutti prigionieri dei colossi tecnologici, sia che siamo lettori che giornalisti. E loro, a loro volta, sono prigionieri dei governi. I file di Twitter hanno dimostrato che le aziende di social media sono state sottoposte a una massiccia pressione di censura da parte delle agenzie governative negli Stati Uniti e hanno ceduto facilmente. Questo vale anche per Facebook. Google ha censurato e cancellato milioni di video su YouTube. Twitter/X è sotto tiro in Brasile e Pavel Durov di Telegram è stato arrestato e sottoposto a pressioni in Francia.

Chiunque crei contenuti nell’attuale ambiente mediatico, che si tratti di YouTuber, podcaster, blogger o giornalisti freelance, è un mercenario intrappolato nella morsa dei giganti tecnologici. La strada verso la libertà sembra aperta, il numero di follower può essere in crescita e così i ricavi pubblicitari. Ma le apparenze ingannano. Non c’è modo di uscire da questo pozzo. È coperto da una pesante lastra di vetro, che è anche bollente. I canali critici crescono in questo ambiente fino a diventare troppo grandi, troppo delicati e troppo pericolosi, per poi scoppiare come palloncini nel caldo controsoffitto di vetro.

Pubblicare in tempi di crescente pressione censoria all’interno degli spazi di opinione dei giganti tecnologici è una farsa. Qui nulla vi appartiene: Non il vostro canale, non i vostri follower, nemmeno la vostra stessa identità. Il creatore di contenuti è uno spettatore tollerato. La “gig economy” offre attualmente una falsa ascesa allo status di miliardario, un sistema feudale con una falsa indipendenza in cui si può essere licenziati in qualsiasi momento. E cosa succede se si viene cancellati o bloccati? Spesso, presumibilmente per mancanza di alternative, viene creato un secondo o terzo canale, che alla fine subisce la stessa sorte.

Non è forse una follia fare sempre la stessa cosa e aspettarsi un risultato diverso? Parafrasando Camus: bisogna immaginare il moderno creatore di contenuti critici Sisifo come un pazzo felice. Quando smetteremo di farlo?

Perché affidare ad altri i frutti del nostro lavoro critico se possiamo costruire una rete che appartiene a noi stessi? Gli strumenti ci sono. Il tempo della vecchia economia gerarchica delle piattaforme è finito. Il futuro appartiene alle reti decentralizzate che rimettono il controllo nelle mani di ciascun individuo. I sistemi decentralizzati sono sempre stati superiori a quelli centralizzati. Questo cambiamento epocale ha raggiunto da tempo il sistema monetario con Bitcoin (e lo sta mettendo sotto pressione). Lo stesso sta accadendo nel campo dell’editoria libera. Il denaro libero e l’informazione libera appartengono insieme e sono nelle mani dei cittadini.

Il vecchio sistema dei media sta andando incontro a un esodo di lettori e Terence McKenna l’ha capito quarant’anni fa.

I vecchi media consentono di comunicare dai pochi ai molti. Internet offre una comunicazione da molti a molti. Quest’ultima è molto più potente. I vecchi media istruiscono il lettore dalla posizione della torre d’avorio dei media. Nell’era dei nuovi media, è possibile organizzare la ricerca della verità in modo cooperativo e collaborativo; il pubblico critico può partecipare alla ricerca della verità come intelligenza di sciame. È così che elaboriamo autonomamente il tessuto della realtà.



È così che riprendiamo il controllo



Da un anno sto lavorando a questo nuovo modo di pubblicare con persone entusiaste e molto esperte di tecnologia. Lo chiamiamo (attualmente) Progetto Pareto. L’obiettivo è dare a tutti la possibilità di pubblicare in modo critico da qualsiasi parte del mondo. E questo mantenendo il massimo livello di indipendenza e libertà.

Nel sistema Pareto sarà possibile fare quanto segue:

– Chiunque può creare un’identità che appartiene solo a lui, protetta dal metodo crittografico più sicuro attualmente disponibile (crittografia asimmetrica, cioè chiave pubblica e privata, simile a un portafoglio Bitcoin).

– I contenuti (testi, video, podcast, ecc.) sono altamente resistenti alla censura; li ospitiamo e li pubblichiamo attraverso un gran numero di nodi diversi (relay) gestiti privatamente. Utilizziamo i nodi di altri, ma gestiamo anche i nostri nodi. Se i nodi o i client vengono bloccati, è facile crearne di nuovi.

– Ogni giornalista, lettore, persona interessata, ecc. può gestire i propri nodi senza bisogno di molte conoscenze tecniche e quindi proteggere ulteriormente se stesso (e la rete).

– Canali, ID o contenuti non possono essere confiscati. Nessuno può accedere al vostro account, tranne voi.

– Ogni canale può ora espandersi all’infinito. Niente più soffitto di vetro.

– Facile inserimento con il nostro supporto: se volete, potete mantenere il vostro canale attuale e costruire un secondo pilastro attraverso la nostra rete di pubblicazione, una sorta di “canale di riserva” non censurabile.

– Ci basiamo sul protocollo decentralizzato di Nostr. La rete è stata progettata da un ex sviluppatore di Bitcoin ed è sostenuta dall’ex fondatore di Twitter Jack Dorsey (che non ne ha il controllo).

– Sia Nostr che la nostra soluzione sono open source. Chiunque può sviluppare ulteriormente questo sistema, costruirne uno completamente nuovo o aggiungere elementi al sistema attuale.

– Nella nostra soluzione saranno integrati i pagamenti tramite Lightning/Bitcoin, sia come donazione unica che come abbonamento. Ogni ID può collegarsi a un portafoglio Bitcoin/Lightning non censurabile. Sarà inoltre possibile continuare a utilizzare tutti gli altri metodi di pagamento.

– Il lettore decide quali contenuti visualizzare, può utilizzare i propri algoritmi o farne a meno. Dal punto di vista del lettore, è quindi possibile compilare il proprio programma informativo giornaliero a partire dai contenuti/fonti selezionati, il proprio “giornale virtuale” personalizzato.

– Stiamo anche lavorando all’integrazione di ricercatori, correttori di bozze, ecc. Dovrebbe essere il più semplice possibile creare contenuti basati sul lavoro preliminare di altri, scambiare idee, migliorare i contenuti o adattarli all’ultimo stato dell’arte, costruire la propria reputazione nella rete, ma anche coinvolgere i partecipanti in donazioni e abbonamenti.

– Sono inoltre in programma: crowdfunding della comunità, votazione comunitaria, integrazione di strumenti di visualizzazione (vedi foto sotto), ecc.

Il progetto Pareto: vogliamo un giornalismo dal basso verso l’alto

Non censurabile, non confiscabile, scalabile all’infinito, decentralizzato con la massima indipendenza per ogni individuo e allo stesso tempo con un facile collegamento in rete per la cooperazione. Rispediamo il fenomeno della censura, un flagello dell’umanità che ha sempre e solo ostacolato il progresso, nella naftalina del Medioevo! Avviamo subito il vero mercato delle idee e inauguriamo insieme l’era post-censura.

Ci stai?

A che punto siamo e di cosa abbiamo bisogno?

Attualmente stiamo lavorando con un team di sviluppatori (tutti lettori di questa pubblicazione!) a un prototipo/MVP per un client di pubblicazione su Nostr, che vogliamo finalizzare entro la fine dell’anno.

Il nostro primo prodotto sarà un blog/giornale con una newsletter integrata, un proprio editor e opzioni di donazione/abbonamento. Testo, podcast, video, tutto dovrebbe essere possibile. In qualità di tester, sarò ovviamente coinvolto in prima persona. La mia pubblicazione “Freischwebende Intelligenz” attualmente si presenta così “in formato grezzo”.

Non è troppo difficile trasferire i contenuti esistenti e creare un archivio incensurabile del proprio lavoro. Io sono già incensurabile adesso. Se domani Substack sarà costretto a cancellare i canali, potrò continuare a pubblicare indisturbato.

Appello

Sei un giornalista critico, un creatore di contenuti o una tua pubblicazione? Vieni a bordo come tester e contribuisci con le tue idee. Stiamo costruendo Pareto in modo cooperativo.

Sei uno sviluppatore e vuoi lavorare su problemi e soluzioni tecniche? Siamo sempre alla ricerca di menti brillanti con la giusta mentalità. Richiediamo l’amore per la parola libera. In particolare, siamo alla ricerca di ulteriori sviluppatori nell’area frontend (JavaScript) e/o full stack.

Volete sostenerci finanziariamente? La vostra donazione sarà destinata direttamente allo sviluppo del primo prodotto, che presenteremo nel nuovo anno (previsto per gennaio). Poi potremo iniziare, con ulteriori fasi di sviluppo che seguiranno ogni tre mesi circa. Siamo aperti anche agli investitori.

[email protected]

Nel film “Il cavaliere oscuro risorge”, l’unico modo per raggiungere la libertà è saltare senza una corda e senza un doppio fondo, con la paura della morte che ti soffia sul collo.

Ora abbiamo l’opportunità di fare il salto prima che altri ci spezzino il collo.

TRADUZIONE A CURA DI NOGEOINGEGNERIA



FONTI E DATI https://www.freischwebende-intelligenz.org/p/pareto-projekt-beenden-wir-jetzt?utm_source=post-email-title&publication_id=95541&post_id=149525793&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=false&r=i301e&triedRedirect=true&utm_medium=email

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.