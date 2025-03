Scoperte strutture che si estendono al di sotto delle piramidi di Chefren, Khufu e Mykerinos sotto l’altopiano di Giza

Il Progetto Chefren è stato condotto e illustrato dal team di ricerca, coordinato da Corrado Malanga, Filippo Biondi, Armando Mei e Nicole Ciccolo

Di Rosa Cappato

Scoperta monumentale sotto l’altopiano di Giza, senza spostare neanche una pietra e a costo zero. “Queste strutture formano una vasta area di costruzioni non naturali, seguendo geometrie complesse”. È stata presentata una scoperta eccezionale, alla stampa internazionale sabato 15 marzo e domenica 16 in conferenza pubblica, alla presenza di circa mille persone. L’evento ha avuto luogo a Castel San Pietro Terme (Bologna).

Il Progetto Chefren, “The Khafre Research Project SAR Technology” è stato condotto e illustrato dal team di ricerca, ampiamente discusso e con prove di supporto, coordinato da Corrado Malanga, Filippo Biondi, Armando Mei e Nicole Ciccolo quale responsabile dell’area comunicazione.

Malanga è stato ricercatore ordinario presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa dal 1987 al 2017. La sua ricerca si è concentrata sulla sintesi e la reattività di composti eterociclici, sulla reattività di composti organometallici di nichel, silicio, magnesio e alluminio e su nuove reazioni in chimica organica correlate alla produzione di composti di valore più elevato attraverso trasformazioni di interconversione di gruppi funzionali (FGI). Questi interessi hanno portato alla pubblicazione di oltre sessanta articoli su riviste scientifiche internazionali nel campo della chimica. Ha insegnato corsi di Chimica Organica, Chimica Organometallica e Chimica Organica Sostenibile (Chimica Verde) presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa.

Biondi ha una laurea in Ingegneria dell’informazione presso l’Università del Salento e laurea magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso la stessa università, un dottorato di ricerca in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso l’Università dell’Aquila.

Mei è laureato all’Università Federico II di Napoli in Politica economica e Storia delle civiltà africane. Il suo campo di interesse è lo studio delle civiltà antiche e in particolare dell’egittologia con particolare attenzione al periodo predinastico. Dal 2002, si è dedicato completamente a un percorso di ricerca storica e archeologica sul campo per l’Afterlife Foundation Centro Ricerche (Italia), che lo ha portato a esplorare sul campo gli antichi siti della civiltà egizia e in particolare l’Altopiano di Giza. Per 5 anni ha collaborato con il prof. Lloyd Knutson (scienziato ed ex Smithsonian Institution Washington, e 99° presidente dell’Entomological Society of America) e autore della prefazione del suo primo libro ‘Giza: Le piramidi satellite e il codice segreto’.

Ciccolo è esperta in Grafologia; esaminatore di documenti forensi in diritto civile e penale. Questo team di esperti ha impiegato per la prima volta una tecnica innovativa che utilizza la tomografia Doppler con radar ad apertura sintetica (SAR, Synthetic Aperture Radar). I primi risultati ottenuti e rivelati riguardano la piramide di Chefren e l’underground di Giza. Si tratta di strutture, camere e corridoi dentro la piramide. Sono state anche identificate estese serie di pozzi verticali, che si stima si estendano almeno sino a 1000 metri di profondità, con ciascuna piramide principale, che funge da punto di accesso a questi sistemi sotterranei. Trovate inoltre vaste camere interrate, di dimensioni paragonabili a quelle delle piramidi stesse.

I relatori hanno dettagliato i punti chiave della ricerca, durata circa un anno, sottolineando la natura delle tecniche non invasive usate, basate su dati SAR, forniti gratuitamente come open source da Capella Space (https://www.capellaspace.com) e Umbra (https://umbra.space).

Il progetto si fonda dunque su una tecnologia innovativa e conservativa. “Il nostro studio è stato ispirato da precedenti ricerche condotte, descritte e pubblicate da Filippo Biondi e Corrado Malanga. Tale ricerca, focalizzata sull’analisi delle strutture interne della piramide di Chefren, ha portato alla pubblicazione di un libro e di un articolo scientifico. Ha rivelato numerose strutture interne all’interno della prima piramide dell’Altopiano di Giza, scoprendo la presenza di stanze e corridoi sia sopra, che sotto il livello del suolo. Questa ricerca ha utilizzato la tecnologia SAR e, per la prima volta, impiegato un software innovativo e originale sviluppato da Filippo Biondi”. Il software ha permesso latrasformazione del segnale elettromagnetico radar in informazioni fononiche, in grado di rilevare spostamenti millimetrici di strutture vibranti all’interno delle strutture analizzate, rimaste completamente invisibili fino ad allora.

In pratica questo radar particolare ‘legge’ le vibrazioni emesse dai materiali, fino a parecchie centinaia di metri nel sottosuolo. Le immagini tomografiche ottenute attraverso questa metodologia ha portato alla costruzione di un modello della piramide di Khufu. “Nella seconda fase della nostra ricerca, abbiamo deciso di concentrare l’analisi radar sulla seconda piramide più importante dell’altopiano di Giza: la piramide del Khafre. Questa piramide ha fornito una ricchezza di dati relativi a strutture interne precedentemente sconosciute. Le immagini tomografiche ottenute dall’elaborazione dei dati satellitari hanno immediatamente evidenziato la presenza di 5 strutture situate al centro della piramide, sopra la ‘camera di Belzoni’, che contiene un presunto sarcofago erroneamente ritenuto essere la tomba del faraone.

Queste strutture condividono la stessa forma della cosiddetta ‘struttura di Zed’ trovata all’interno della piramide di Khufu, sopra il soffitto della camera del faraone o del re. I 5 Zeds sembrano essere collegati da percorsi geometrici, e accanto a queste strutture, ulteriori costruzioni secondarie sono visibili da varie angolazioni satellitari”. I risultati hanno dunque permesso di realizzare un modello 3D dell’intero complesso. L’esame di decine di immagini tomografiche ottenute da diverse angolazioni, utilizzando Capella Space e Umbra ha consentito la ricostruzione in 3D della maggior parte degli oggetti individuati all’interno della piramide di Chefren. Sotto il livello del suolo della struttura principale ci sono delle costruzioni cilindriche, allineate verticalmente, che si estendono per centinaia di metri sotto l’Altopiano di Giza. In particolare, otto di queste, disposte in due file parallele da nord a sud, scendono fino ad una profondità di 648 metri, fondendosi in due grandi ‘cassoni’ cubici che misurano circa 80 metri per lato. Gli 8 elementi cilindrici identificati nelle immagini tomografiche appaiono come pozzi verticali, cavi all’interno, circondati da percorsi a spirale discendente.

Nel mondo esistono analoghe costruzioni tubolari: in India, Turchia, Italia (il pozzo di San Patrizio). La fase successiva del progetto ha comportato l’analisi dei dati tomografici per determinare l’intera estensione delle costruzioni sotterranee sotto l’Altopiano di Giza. La scoperta: le immagini tomografiche rivelano chiaramente che sotto l’altopiano esistono strutture che si estendono al di sotto delle piramidi di Chefren, Khufu e Menkaure (Mykerinos) per circa due chilometri. I relatori hanno confermato che questa scoperta offre approfondimenti senza precedenti sull’antica civiltà egizia e sulle sue meraviglie architettoniche. “Queste strutture formano una vasta area di costruzioni non naturali, seguendo geometrie complesse”. Il Progetto ora prosegue. “Nella quarta fase della nostra indagine le strutture scoperte saranno ulteriormente analizzate, con la possibilità di scavo, per verificare la natura artificiale di quelle che abbiamo identificato”. È stato annunciato che tra qualche mese ci saranno ulteriori aggiornamenti.

La rivelazione è sensazionale. Il tempo dirà se verrà accolta dalla comunità scientifica, alcune fonti parlano di studi ancora preliminari e tecnologie sperimentali. Di sicuro si tratta di un tema di discussione, e su questa tecnologia si è aperto un vero e proprio dibattito.

Radar ad apertura sintetica (SAR)

SAR è l’abbreviazione di Synthetic Aperture Radar (radar ad apertura sintetica). Si tratta di una speciale tecnica radar che consente di ottenere immagini ad alta risoluzione da grande distanza, ad esempio dallo spazio. Nei sistemi radar, per misurare le distanze vengono usate le microonde.

A differenza di un radioaltimetro, che invia gli impulsi verso il nadir, il sistema SAR invia gli impulsi radar lateralmente. Grazie a questo principio di osservazione laterale, il radar restituisce al sensore i segnali che colpiscono i diversi oggetti sulla Terra in momenti differenti. Questo consente di distinguere gli oggetti. Gli impulsi laterali del radar formano le linee dell’immagine (cioè la dimensione in range). L’altra dimensione dell’immagine (la dimensione in azimuth) viene formata dal movimento e dalla direzione del sensore, che invia e riceve continuamente gli impulsi radar. CONTINUA https://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_Global_IT/SEMLT0G64RH_0.html

LA RISPOSTA DI IA(PERPLEXITY) ALLA MIA DOMANDA

Gira la notizia che sia stata scoperta grazie a questa tecnica una struttura a sotterranea a Giza. Pare che ci siano scontri tra scienziati, sulla veridicità delle affermazioni, e si basano sui limiti della tecnologia applicata. Basta un nuovo software per ampliare il funzionamento? Gira la notizia che….RISPOSTA

