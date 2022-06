Jason Matheny era stato nominato uno dei “Top 50 Global Thinkers” di Foreign Policy. La sua sfera di competenza copre argomenti di ricerca complessi come l’informatica quantistica, le armi biologiche, la proliferazione nucleare e le neuroscienze. Jason Gaverick Matheny è un esperto di sicurezza nazionale americano che servirà come presidente e CEO della RAND Corporation a partire da luglio 2022. In precedenza, era un alto funzionario pubblico nell’amministrazione Biden.

SANTA MONICA, California, 7 giugno 2022 /PRNewswire/ — Jason Matheny, economista, tecnologo, esperto di sicurezza nazionale e funzionario pubblico di lunga data, è stato nominato presidente e amministratore delegato della RAND Corporation, organizzazione non profit e apartitica, secondo quanto dichiarato da Michael Leiter, presidente del Consiglio di amministrazione della RAND.

Con effetto dal 5 luglio, Matheny diventerà il sesto presidente e amministratore delegato di RAND, un istituto di ricerca con sede a Santa Monica, in California. Succede a Michael D. Rich, che ha guidato RAND dal 2011.

Matheny ha recentemente guidato la politica della Casa Bianca in materia di tecnologia e sicurezza nazionale presso il Consiglio di sicurezza nazionale e l’Ufficio per la politica scientifica e tecnologica. In precedenza, è stato direttore fondatore del Centro per la sicurezza e le tecnologie emergenti della Georgetown University e direttore dell’Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA), dove era responsabile dello sviluppo di tecnologie avanzate per la comunità di intelligence statunitense.

Prima di IARPA, ha lavorato per l’Università di Oxford, la Banca Mondiale, il Laboratorio di Fisica Applicata, il Centro per la Biosicurezza e l’Università di Princeton.

“Jason rispetta da tempo il rigore e l’integrità di RAND ed è stato un vorace consumatore di analisi di RAND per decenni, anche quando ha ricoperto posizioni di leadership nel governo degli Stati Uniti”, ha dichiarato Leiter. “Come scienziato e funzionario pubblico di lunga data, Jason ha un profondo apprezzamento per i risultati ottenuti da RAND e per il suo ruolo distintivo nel mondo. È un oratore convincente e un ascoltatore serio, ed è conosciuto come un leader generoso e inclusivo. Fin dai primi colloqui con lui, siamo stati colpiti dalla sua fiducia nella capacità del RAND di aiutare a risolvere le più importanti sfide di politica pubblica del mondo e dalla sua visione di sostenere le future generazioni di ricercatori e leader nel campo della politica.”

Il comitato di ricerca ha esaminato quasi 200 potenziali leader provenienti da diversi contesti professionali e personali. “Ci siamo confrontati con il personale, la dirigenza, i clienti, i finanziatori, i donatori e altre parti interessate di RAND per capire meglio il tipo di leadership di cui RAND ha bisogno in questo momento e nei prossimi anni”, ha dichiarato Leiter. “Per restringere il campo, abbiamo valutato attentamente le prestazioni passate dei candidati e la loro visione del futuro di RAND. Alla fine di questo processo, la visione, la leadership intellettuale, l’esperienza nella ricerca e la mentalità innovativa di Jason lo hanno veramente contraddistinto”.

“È un onore entrare a far parte di RAND, un’organizzazione di cui ammiro da tempo le persone e il lavoro”, ha dichiarato Matheny. “Sin dalla sua fondazione, quasi 75 anni fa, RAND si è impegnata in analisi rigorose e imparziali per affrontare le sfide più importanti del mondo. Un nuovo secolo ha portato nuove sfide e nuove opportunità, e abbiamo bisogno dell’aiuto del RAND ora più che mai”.

Matheny ha fatto parte di numerosi consigli e comitati apartitici, tra cui la Commissione per la sicurezza nazionale sull’intelligenza artificiale, alla quale è stato nominato dal Congresso nel 2018. È stato insignito del premio della Comunità di intelligence per i risultati individuali nella scienza e nella tecnologia, della National Intelligence Superior Service Medal e del Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers. È stato inoltre nominato tra i “Top 50 Global Thinkers” di Foreign Policy.

Matheny ha conseguito un dottorato in economia applicata presso la Johns Hopkins University, un M.P.H. presso la Johns Hopkins University, un M.B.A. presso la Duke University e un B.A. presso l’Università di Chicago.

La RAND Corporation è un’istituzione senza scopo di lucro che aiuta a migliorare le politiche e i processi decisionali attraverso la ricerca e l’analisi. Per iscriversi agli avvisi e-mail di RAND: http://www.rand.org/newsletters.html

