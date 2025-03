X-37B Military Spaceplane rompe un nuovo terreno con le forze orbitali avanzate in settima missione

L’aereo spaziale X-37B ha completato la sua settima missione, dimostrando con successo manovre orbitali avanzate, tra cui l’aerobraking, e contribuendo agli Stati Uniti. Le capacità spaziali in espansione della Space Force.

Di Lydia Amazouz

L’aereo spaziale militare X-37B ha completato con successo la sua settima missione dopo aver trascorso 434 giorni in orbita, segnando un altro risultato significativo per gli Stati Uniti. – Forza dello spazio. Il veicolo spaziale, noto come Orbital Test Vehicle-7 (OTV-7), è tornato sulla Terra il 7 marzo 2025, dopo aver dimostrato manovre orbitali all’avanguardia ed eseguito una serie di esperimenti critici nello spazio. Questa missione, lanciata a bordo di un razzo SpaceX Falcon Heavy il 28 dicembre 2023, fa avanzare ulteriormente le capacità dei militari nelle manovre orbitali e nella consapevolezza del dominio spaziale.

Una missione rivoluzionaria nelle operazioni spaziali

L’OTV-7 ha aperto nuovi orizzonti operando in un’orbita terrestre altamente ellittica (HEO), un regime orbitale che prima non era stato completamente esplorato dalla Space Force. Ciò ha permesso all’X-37B di condurre esperimenti unici che sarebbero stati difficili o impossibili nelle configurazioni orbitali tradizionali. La missione era notevole non solo per la sua lunghezza, ma anche per le manovre orbitali avanzate dimostrate dall’X-37B, che avevano la capacità di cambiare la sua traiettoria senza firme di propulsione visibili, consentendo una maggiore flessibilità operativa nello spazio.

Le capacità stealth del veicolo spaziale e le regolazioni orbitali avanzate mostrano un’evoluzione nel modo in cui gli Stati Uniti si avvicinano alle operazioni spaziali. La tecnica di aerofrenaking, un metodo che utilizza la resistenza atmosferica per alterare l’orbita di un oggetto, è stata testata per la prima volta in questa missione. Secondo un rapporto su SpaceNews, l’aerofreking consente ai veicoli spaziali di utilizzare l’atmosfera marziana o una simile atmosfera sottile per rallentare e cambiare la loro traiettoria, conservando il carburante mentre esegue manovre nello spazio. Questa tecnica potrebbe essere particolarmente utile per le missioni spaziali militari, dove la conservazione del carburante e la segretezza orbitale sono cruciali.

La missione ha anche svolto un ruolo essenziale nella consapevolezza del dominio spaziale, poiché le manovre orbitali hanno applicazioni critiche per la sorveglianza spaziale e il monitoraggio delle potenziali minacce in orbita. Lo spazio sta diventando sempre più un dominio contestato e la capacità di manovrare in orbita, evadere il rilevamento e cambiare rotta rapidamente è vitale per la sicurezza nazionale.

Nuove tecnologie per le future operazioni spaziali militari

Durante la sua missione, l’X-37B ha dimostrato una serie di tecnologie che probabilmente modelleranno il futuro delle operazioni spaziali militari. Il veicolo di prova orbitale è servito come piattaforma per diversi esperimenti della NASA, tra cui la sperimentazione di nuove tecnologie spaziali progettate per migliorare le future missioni sulla Luna e su Marte. Questi includono esperimenti miniaturizzati e sistemi di gestione termica di prossima generazione, che sono fondamentali per sostenere missioni spaziali a lungo termine.

Inoltre, la missione ha mostrato come le capacità altamente classificate dell’X-37B possano supportare obiettivi sia militari che civili. La navicella spaziale ha condotto una serie di esperimenti spaziali volti a far progredire la scienza dei viaggi spaziali, contribuendo a prepararsi per le missioni future, comprese quelle mirate all’esplorazione dello spazio profondo e ai viaggi interplanetari. Sebbene molti dettagli sulla natura classificata delle sue operazioni rimangano non divulgati, l’X-37B continua ad essere una pietra angolare della visione strategica della Space Force per il futuro della guerra spaziale e dei test tecnologici avanzati.

L’impatto strategico della missione di successo dell’X-37B

Ciò che rende l’X-37B unico è la sua capacità di condurre missioni con una segretezza senza pari durante l’esecuzione di operazioni complesse in orbita. Le sue capacità di manovra orbitale lo rendono un bene di grande valore per la sicurezza nazionale, in particolare per le operazioni segrete nello spazio. Modificando la sua orbita e cambiando la sua posizione senza propulsione rilevabile, l’X-37B può potenzialmente eludere la sorveglianza avversaria e condurre furtivamente la ricognizione militare.

Questa missione evidenzia anche la crescente importanza dell’agilità orbitale, in cui la capacità di manovrare nello spazio sta diventando importante quanto le capacità tradizionali sul terreno. Apre la strada per le future missioni spaziali, in cui tecnologie come questa potrebbero essere utilizzate per rilevare e proteggere i satelliti statunitensi, tracciare i detriti spaziali e persino rispondere alle minacce spaziali. L’esclusiva capacità dell’X-37B di rimanere in orbita per lunghi periodi consente all’esercito americano di mantenere una presenza persistente nello spazio, assicurandosi che abbia il sopravvento in qualsiasi conflitto spaziale.

Oltre al suo ruolo nella difesa nazionale, le dimostrazioni dell’X-37B di tecnologie orbitali avanzate stanno preparando il terreno per una nuova era nell’esplorazione spaziale, in cui le capacità militari e civili possono completarsi a vicenda per obiettivi scientifici e strategici più ampi.

FONTE https://dailygalaxy.com/2025/03/x-37b-military-spaceplane-7th-mission/

Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews.