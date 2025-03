Scritto da Derrick Broze

Perché così tante persone amanti della libertà e attente alla privacy utilizzano il servizio satellitare di un appaltatore militare, ignorando la rete di sorveglianza che quest’ultimo sta co-creando con l’esercito e l’intelligence degli Stati Uniti?

Lunedì, l’ex membro del Congresso del Texas, il dott. Ron Paul , ha detto al suo pubblico su Twitter/X che a causa di un’interruzione di Internet nella nostra zona non avrebbe trasmesso la sua trasmissione quotidiana in diretta, The Ron Paul Liberty Report .

Elon Musk, presidente esecutivo e direttore tecnico di Twitter, ha risposto a Paul, affermando : “Dovresti procurarti Starlink” . Infine, Paul ha chiesto : “Sembra una grande idea! Quanto costa?”

Starlink è quella che è nota come una costellazione internet satellitare gestita da Starlink Services, una società di telecomunicazioni internazionale interamente di proprietà della società aerospaziale di Musk, SpaceX. I satelliti Starlink sono stati lanciati per la prima volta da SpaceX nel 2019 e ora, a quanto si dice, forniscono accesso a internet a persone in più di 100 paesi. Sono diventati sempre più popolari per la loro facilità di configurazione e il costo relativamente basso.

I numeri più recenti sui satelliti Starlink affermano che la costellazione satellitare è composta da oltre 7.000 piccoli satelliti in orbita terrestre bassa. SpaceX ha in programma di avere 12.000 satelliti nei prossimi anni. Si dice che Starlink abbia oltre 4 milioni di abbonati in tutto il mondo.

Ron Paul ovviamente sapeva cosa fosse Starlink, e potrebbe anche essere consapevole che Starlink è stata una parte vitale del successo di SpaceX. Tuttavia, ciò che Ron Paul e la maggior parte del pubblico in generale potrebbero non sapere è che SpaceX è diventato un partner chiave dell’apparato militare e di intelligence degli Stati Uniti, e li sta aiutando a costruire un’enorme rete di sorveglianza.

SpaceX, Starshield e il complesso militare-industriale

Nel settembre 2023, Bloomberg ha riferito che SpaceX aveva ricevuto il suo primo contratto dalla US Space Force per “fornire comunicazioni satellitari personalizzate per l’esercito” nell’ambito del nuovo programma “Starshield” di SpaceX. La mossa, ha osservato Bloomberg, avrebbe “esteso” il ruolo di Elon Musk come “appaltatore della difesa”.

Starshield offrirà servizi all’esercito per un anno utilizzando i satelliti Starlink esistenti di SpaceX. La portavoce dell’aeronautica Ann Stefanek ha detto a Bloomberg che il contratto “fornisce il servizio end-to-end di Starshield tramite la costellazione Starlink, terminali utente, apparecchiature ausiliarie, gestione di rete e altri servizi correlati”.

Vale a dire che l’esercito e l’intelligence degli Stati Uniti sfrutteranno i satelliti Starlink, venduti al cittadino medio come un modo comodo e veloce per accedere a Internet.

La ricerca di contratti militari non è una novità del modello di business di SpaceX. Nel 2002 è stato segnalato che SpaceX aveva stipulato un contratto con un cliente dell’intelligence statunitense non divulgato . Più di recente, la Starlink di Musk ha stipulato un contratto con il Dipartimento della Difesa statunitense per un importo non divulgato per fornire comunicazioni Starlink all’esercito ucraino .

Il sito Web ufficiale di Starshield afferma che il programma è finalizzato a fornire satelliti ai clienti per l’elaborazione di comunicazioni crittografate, nonché per l’acquisizione di dati sulla Terra. Starshield offre anche “bus satellitari” per le “missioni di carico utile dei clienti più esigenti”.

Sebbene al momento del suo annuncio si sapesse poco altro sul programma Starshield, il pubblico ha appreso maggiori dettagli sul programma.

Nel febbraio 2024, il Wall Street Journal ha riferito dell’esistenza di un altro contratto tra SpaceX e il governo degli Stati Uniti. Il contratto del 2021, precedentemente sconosciuto, valeva la bellezza di 1,8 miliardi di dollari e riguardava la costellazione satellitare segreta Starshield. L’agenzia governativa statunitense che aveva stipulato il contratto con SpaceX non era elencata nei documenti visionati dal WSJ.

“Le dimensioni e la segretezza dell’accordo dimostrano una crescente interdipendenza tra SpaceX, una forza dominante nel settore spaziale, e l’apparato di sicurezza nazionale”, ha osservato il WSJ.

Il WSJ ha anche riferito che Gwynne Shotwell, Presidente e COO di SpaceX, ha riconosciuto che esiste “un’ottima collaborazione tra la comunità dell’intelligence e SpaceX”.

A marzo, Reuters ha parlato con cinque fonti con conoscenza interna di un contratto classificato tra SpaceX e un’agenzia di intelligence statunitense non divulgata. Secondo queste fonti, SpaceX sta costruendo una rete di satelliti spia con l’US National Reconnaissance Office (NRO) come parte del contratto da 1,8 miliardi di dollari precedentemente segnalato.

Le stesse fonti hanno dichiarato alla Reuters che, se il programma avesse successo, ciò “farebbe progredire in modo significativo” la capacità del governo e dell’esercito degli Stati Uniti di individuare rapidamente obiettivi “quasi ovunque” sul pianeta.

Ad aprile il rapporto sembrava essere confermato dopo che era stato annunciato che SpaceX avrebbe collaborato con il contraente militare di lunga data Northrop Grumman sul sistema satellitare spia classificato. Il progetto apparentemente stava già catturando immagini ad alta risoluzione del pianeta, secondo “persone a conoscenza del programma” che hanno parlato con Reuters . Queste stesse fonti hanno affermato che il progetto classificato era in fase di sviluppo da parte del National Reconnaissance Office.

Il National Reconnaissance Office e SpaceX

La NRO è un’agenzia di intelligence all’interno del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che progetta, costruisce, lancia e gestisce i satelliti da ricognizione per il governo. L’agenzia è stata fondata nel 1961, ma la sua esistenza è stata classificata come segreta fino al 1992.

Cronologia della storia del National Reconnaissance Office

L’NRO fornisce intelligence satellitare a diverse agenzie governative, tra cui la National Security Agency (NSA), la National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) e la Defense Intelligence Agency (DIA).

A maggio, SpaceX ha portato a termine la sua prima missione per aiutare l’NRO a lanciare satelliti nello spazio. Il titolo “SpaceX lancia il primo lotto di nuovi satelliti spia per l’NRO” vi dice tutto quello che dovete sapere. Il numero di satelliti lanciati in orbita dall’NRO e da SpaceX non è stato reso noto al pubblico.

Starlink di SpaceX ha ora più di 5.000 satelliti in orbita attorno alla Terra, rispetto ai 0 satelliti operativi all’inizio del 2019

Ecco come appare quel viaggio? pic.twitter.com/ZPTXcXOhjg

Mentre il pubblico osserva con gioia e stupore Elon Musk e SpaceX mentre trascinano l’America nella “corsa allo spazio” della prossima generazione, Musk sta in realtà lanciando satelliti spia a bordo dei razzi Falcon 9 di SpaceX.

” Questa missione è il primo lancio dei sistemi proliferati dell’NRO caratterizzati da raccolta reattiva e rapida consegna dei dati. NROL-146 rappresenta il primo lancio di un sistema operativo in seguito alle dimostrazioni degli ultimi anni per verificare costi e prestazioni”, ha affermato l’NRO.

Il terzo lotto di satelliti per l’NRO è stato lanciato da SpaceX a settembre . Ancora una volta, i satelliti dell’NRO sono stati lanciati su un razzo SpaceX Falcon 9.

L’ultima partnership tra SpaceX e NRO è avvenuta a ottobre, quando alla società sono stati assegnati contratti per nove lanci nell’ambito del programma National Security Space Launch (NSSL) Phase 3 Lane 1. Il contratto da 733,5 milioni di dollari riguardava sette missioni per la Space Development Agency (SDA) e due per la NRO, il cui lancio era previsto per la fine del 2025 e il 2026.

Alcuni sostenitori di Musk potrebbero sostenere che sta semplicemente facendo l’uomo d’affari intelligente e sta incassando soldi dal governo degli Stati Uniti, pur rimanendo agnostico su come viene distribuita la tecnologia che fornisce. Non solo una scusa del genere è una scappatoia e un tentativo di assolvere Musk e i suoi complici dalla responsabilità personale, ma è totalmente ignorante negare il pericolo nel fornire al più grande esercito del mondo una capacità ancora maggiore di spiare il mondo.

Date un’occhiata alle parole di Christopher Scolese, il direttore dell’NRO, per comprendere il pericolo rappresentato da Starshield. Scolese risponde direttamente sia al direttore dell’intelligence nazionale che al segretario della Difesa.

A ottobre, Scolese è intervenuto a un evento organizzato dal Center for Strategic & International Studies , illustrando in dettaglio come l’NRO intende utilizzare i satelliti forniti da aziende come SpaceX.

” Da giugno scorso a dicembre di quest’anno, avremo probabilmente lanciato 100 satelliti. Quindi stiamo passando dalla fase dimostrativa a quella operativa, dove saremo davvero in grado di iniziare a testare tutto questo materiale in modo più operativo”, ha detto Scolese all’epoca.

” Cosa faranno? Sono parte dell’architettura proliferata per andare via e fornirci immagini della Terra ad alta risoluzione e a velocità elevata”, ha detto Scolese. “Ora non puoi nasconderti perché sei costantemente osservato”.

Tuttavia, Scolese ha avvertito che con un tale afflusso di satelliti in orbita e “mucchi di dati” in arrivo, gli umani non saranno in grado di tenere il passo. Quindi, ha affermato, l’NRO riceverà aiuto dall’intelligenza artificiale (IA). Non c’è dubbio che Musk sarà pronto a offrire un po’ di assistenza sotto forma di dati raccolti da Grok, il bot di IA integrato in Twitter che ha raccolto miliardi di punti dati dalle piattaforme di centinaia di milioni di utenti.

” Gestire un’architettura proliferata significa che non è più possibile partire e per un individuo seduto in un centro di controllo dire, so cosa sta facendo il satellite. Quindi dobbiamo avere le macchine che partono e ci aiutano lì. Abbiamo bisogno di intelligenza artificiale, apprendimento automatico, [e] processi automatizzati per aiutarci a farlo”, ha detto.

La NRO è un’altra agenzia di intelligence all’interno della massiccia rete di sorveglianza gestita dal governo degli Stati Uniti. Il rapporto tra la NRO e la SpaceX e la Starshield di Musk sta ovviamente crescendo di giorno in giorno. Musk è sempre più alleato con l’apparato militare e di intelligence degli Stati Uniti, e sta ulteriormente consolidando se stesso e le sue aziende come parte del Complesso militare-industriale. Ecco perché è importante capire l’uomo dietro il programma satellitare spia Starshield.

L’uomo dietro Starshield

Starshield fa parte dello Special Programs Group di SpaceX e il vicepresidente di SPG è il generale in pensione dell’aeronautica Terrence O’Shaughnessy. Nel 2020, dopo una carriera di 39 anni nell’aeronautica militare statunitense, Terrence O’Shaughnessy si è ritirato e in seguito è diventato “Senior Advisor di Elon Musk per questioni riguardanti SpaceX”.

Prima di unirsi a SpaceX, O’Shaughnessy ha prestato servizio presso l’Air Force, lo United States Northern Command (NORTHCOM) e il North American Aerospace Defense Command (NORAD), dove era responsabile nei confronti del Presidente e del Segretario della Difesa. O’Shaughnessy è stato anche responsabile della fornitura di 16.000 personale medico da parte del DOD durante la risposta nazionale al COVID dell’esercito statunitense.

In un’intervista del 2019 con la National Defense University Press , O’Shaughnessy ha discusso della proliferazione dei satelliti in orbita terrestre bassa e del rapporto dell’esercito con aziende come Starlink e One Web. Questo rapporto, ha detto, è “qualcosa di cui il nostro esercito deve trarre vantaggio non solo per l’accesso allo spazio, ma anche per la significativa riduzione dei costi per raggiungere lo spazio. Possiamo anche trarre vantaggio dalla capacità che sarà nei LEO per le comunicazioni in futuro “ .

O’Shaughnessy ha invocato “una griglia di rilevamento intuitiva, dal sottomarino, al marittimo, al terrestre, all’aria, fino a uno strato spaziale” che possa “in ultima analisi portare a un sistema di sistemi”.

Ha tuttavia sottolineato che questa griglia è riunita in una “architettura resiliente e ridondante” in cui i militari possono “comandare e controllare efficacemente” le “capacità di rete”; avranno creato una “rete di sensori multi-dominio, in cui qualsiasi cosa può percepire qualsiasi cosa”.

“Le informazioni potrebbero essere inserite in una banca dati centrale, dove potrebbero essere utilizzate per elaborare una soluzione per sconfiggere una minaccia, e tale soluzione potrebbe essere utilizzata in modo indipendente per sconfiggerla”, ha immaginato O’Shaughnessy.

È importante notare che queste dichiarazioni sono state fatte da O’Shaughnessy prima di ritirarsi dall’esercito e di unirsi a SpaceX come consulente per guidare il programma Starshield. Ora che è entrato nel “settore privato”, può continuare a realizzare la sua visione per l’esercito di stabilire una “rete di sensori per tutti i domini” come parte di una “griglia di rilevamento intuitiva”.

La storia degli scandali dell’NRO: miliardi di dollari persi, segreti rubati e violazioni della privacy

I bilanci segreti di un’agenzia segreta fruttano miliardi persi, dicono i funzionari , recitava il titolo del New York Times nel gennaio 1996. L’articolo raccontava in dettaglio come l’NRO, che era stata riconosciuta pubblicamente dal governo degli Stati Uniti solo quattro anni prima, avesse “perso traccia di oltre 2 miliardi di dollari in denaro classificato” nel 1995.

Un collaboratore del comitato di intelligence del Senato attribuì la perdita dei fondi alla “segretezza interna” dell’NRO. Alla fine sarebbero stati ritrovati più di 1 miliardo di dollari di fondi.

“I critici dell’ufficio di ricognizione hanno affermato oggi che il denaro era stato nascosto in diversi conti correnti di emergenza che si sono segretamente trasformati in un ‘fondo nero'”, ha riportato il Times.

È interessante notare che il rapporto afferma che l’NRO “opera nella più profonda segretezza” più di qualsiasi agenzia governativa. Il Times descrive l’NRO più come un insieme di gruppi interconnessi e compartimentati che operano per lo più all’oscuro di ciò a cui stanno lavorando gli altri. Nel 1996, l’NRO gestiva un “‘budget nero’ da 28 miliardi di dollari all’anno, o classificato oltre il top secret, per programmi militari e di intelligence”.

Il Times sottolinea che nel 1996 i satelliti dell’NRO erano in grado di “trasmettere immagini dettagliate dallo spazio profondo, intercettare le comunicazioni e utilizzare il radar per vedere attraverso le nuvole”.

Un mese prima degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, l’ex agente segreto dell’aeronautica militare Brian P. Regan fu arrestato dagli agenti dell’FBI all’aeroporto internazionale di Dulles per aver rubato materiale classificato dall’NRO .

Regan aveva rubato materiale classificato, tra cui fotografie di siti missilistici iracheni e “informazioni tattiche codificate” a cui aveva avuto accesso tramite reti classificate. L’ex agente dell’intelligence seppellì il materiale rubato in vari luoghi sotterranei. Circa 20.000 pagine di documenti classificati, nastri video e CD furono in seguito ritrovati sepolti sottoterra nei parchi statali del Maryland e della Virginia.

L’FBI non ha rivelato se Regan fosse in grado di condividere il materiale classificato con altre parti, ma ha affermato che voleva vendere le informazioni a Iraq, Libia e Cina.

Un decennio dopo, nel 2012, McClatchyDC pubblicò un’indagine che descriveva nei dettagli come l’NRO fosse stata accusata di aver fatto pressioni sui suoi poligrafi professionisti per ottenere dettagli intimi sulla vita privata di migliaia di candidati e dipendenti.

“Il National Reconnaissance Office è così determinato a estorcere confessioni di comportamenti personali o illeciti che i funzionari hanno ammonito i poligrafi che si sono rifiutati di indagare e hanno ricompensato quelli che lo hanno fatto, a volte con dei bonus in denaro”, riferì McClatchy all’epoca .

Le confessioni raccolte dai poligrafi includono uso di droghe, abusi sui minori, tentativi di suicidio, depressione e preferenze sessuali. L’NRO registra le sessioni del poligrafo e le conserva in un database privato.

McClatchy ha esaminato centinaia di documenti, promemoria interni ed e-mail e ha scoperto che l’NRO stava spingendo i limiti etici e potenzialmente legali istituendo un database che tiene traccia del numero di confessioni per candidato o dipendente e poi utilizza il numero di confessioni estratte dai poligrafi per valutarle nelle valutazioni annuali delle prestazioni. L’NRO è stato anche accusato di aver richiesto a dipendenti e candidati di sottoporsi a più test del poligrafo nel tentativo di ottenere dettagli su un’ampia gamma di comportamenti personali.

Stranamente, mentre l’NRO era apparentemente interessato a conoscere i precedenti penali dei suoi attuali e futuri dipendenti, l’agenzia non ha consegnato informazioni alle forze dell’ordine quando un appaltatore ha ammesso di aver molestato un bambino. L’appaltatore era un insegnante supplente a Escondido, California e ha ammesso di aver abusato di uno studente di terza elementare nel 2005. McClatchy ha riferito che l’NRO non ha mai contattato il dipartimento di polizia di Escondido o il distretto scolastico in cui l’uomo era stato impiegato.

Infine, nel dicembre 2013, l’NRO ha lanciato un satellite da ricognizione noto come USA-247, NRO Launch 39 o NROL-39. Mentre il lancio di questi satelliti di solito passava inosservato al grande pubblico, NROL-39 ha generato polemiche dopo che l’Office of the Director of National Intelligence (ODNI) ha twittato il logo del satellite. Il logo raffigurava un polipo animato che avvolgeva i suoi tentacoli attorno al mondo con la frase “Niente è al di fuori della nostra portata”.

“NROL-39 è rappresentato dal polpo, una creatura versatile, adattabile e altamente intelligente. Emblematicamente, i nemici degli Stati Uniti possono essere raggiunti indipendentemente da dove scelgano di nascondersi”, afferma Karen Furgerson, portavoce del National Reconnaissance Office (NRO) . “‘Niente è al di fuori della nostra portata’ definisce questa missione e il valore che apporta alla nostra nazione e ai combattenti che supporta, che servono valorosamente in tutto il mondo, proteggendo la nostra nazione”.

Inutile dire che il logo e la dichiarazione sono stati percepiti come insensibili e “insensibili” dopo le fughe di notizie di Snowden, diffuse solo pochi mesi prima.

Elon Musk è un tecnocrate, non un eroe

Con una piena comprensione della storia del National Reconnaissance Office, del programma Starshield e dell’ampia relazione tra SpaceX e le reti di intelligence militare, possiamo affermare chiaramente che Elon Musk è uno strumento del Complesso militare-industriale. Ancora di più, Elon Musk è un Tecnocrate, un sostenitore della Tecnocrazia, un sistema in cui la gestione dei governi è affidata a esperti tecnici, spesso coinvolgendo soluzioni incentrate sulla tecnologia.

I primi sostenitori della Tecnocrazia sostenevano che il concetto avrebbe portato a una migliore gestione delle risorse e alla protezione del pianeta. Tuttavia, questo sistema di governance da parte di esperti tecnologici e della loro tecnologia comporterebbe anche una perdita di privacy, nonché la centralizzazione del potere e la gestione di tutti i comportamenti umani. Sebbene il termine sembri essere stato ampiamente dimenticato, la filosofia e l’influenza tecnocratica possono essere viste ovunque nel nostro moderno mondo digitale.

Quando esaminiamo il mondo del 2024, vediamo chiaramente i segnali dell’influenza tecnocratica. Ad esempio, possiamo vedere questa influenza nelle aziende più ricche e nei CEO più influenti. Questi individui gestiscono aziende che hanno accumulato grandi quantità di ricchezza finanziaria, nonché quantità insondabili di dati digitali su tutti i loro clienti.

Da Jeff Bezos di Amazon, Bill Gates di Microsoft, Mark Zuckerberg di Facebook, nomi meno noti di Google e Apple e, naturalmente, Elon Musk di Tesla/SpaceX/Twitter, possiamo vedere l’ideologia tecnocratica. Infatti, Elon Musk si è assegnato il titolo di ” technoking ” in Tesla, un termine simile al “Technate King” del Technocrat.

Questi uomini e i loro colleghi in vari settori tecnologici esercitano un potere immenso attraverso le loro aziende, la loro ricchezza e la loro influenza culturale. Questi individui hanno abbastanza soldi, risorse e contatti per dare forma alle elezioni, geoingegnerizzare il clima e causare cali nel mercato azionario, per citare alcuni esempi. Sono la classe dei tecnocrati del 2024 .

Elon Musk è forse il tecnocrate più infame che ora lavora direttamente con il presidente eletto Trump. Ha sostenuto l’impianto di chip nei cervelli umani, il transumanesimo, la trasformazione di Twitter in un “tutto in un’app” simile alla WeChat cinese, la fusione con l’intelligenza artificiale e ora sta lavorando direttamente con l’esercito e l’intelligence degli Stati Uniti per sviluppare una rete satellitare spia classificata.

Cosa ci vorrà per convincere le persone che professano di amare la libertà e dare valore alla privacy a rifiutare Starlink di Musk?

FONTE https://tlavagabond.substack.com/p/you-cant-hide-elon-musk-and-space

