Se queste notizie trovano spazio sul mainstream, significa che la narrativa menzognera sta sgretolandosi.

Ieri è stata una giornata davvero importante. A cominciare dalla decisione del TAR. Il Tar boccia tachipirina e vigile attesa. “Pietra tombale su Speranza” «La vigile attesa ha impedito ai medici di curare i malati»

Covid: annullata dal Tar la circolare del Ministero sulla vigile attesa

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso del Comitato cura domiciliare Covid-19 ed ha annullato la circolare del Ministero della Salute aggiornata al 26 aprile 2021 nella parte in cui, riguardo al trattamento domiciliare dei pazienti Covid, prevedeva la cosiddetta «vigilante attesa» e la somministrazione di fans e paracetamolo durante i primi giorni di malattia, indicando di non utilizzare determinati medicinali. Come riportato dall’agenzia di stampa Ansa, infatti, il Tar ha stabilito tramite apposita sentenza che tali parti della circolare si pongano «in contrasto con l’attività professionale così come demandata al medico nei termini indicati dalla scienza e dalla deontologia professionale», imponendo ai medici «puntuali e vincolanti scelte terapeutiche». In tal senso, i farmaci che nello specifico la circolare indicava di non utilizzare per le persone ammalatesi di Covid erano quelli generalmente utilizzati dai medici di medicina generale.

Il Tar ha stabilito che sia «onere imprescindibile di ogni sanitario quello di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l’esito della terapia prescritta quale conseguenza della professionalità e del titolo specialistico acquisito». Alla luce di ciò la circolare in questione, con cui il Ministero della Salute aveva fatto proprie le linee guida dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco), contrasta come detto con «la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professionale, imponendo, anzi impedendo l’utilizzo di terapie da questi ultimi eventualmente ritenute idonee ed efficaci al contrasto della malattia Covid-19 come avviene per ogni attività terapeutica».

Esultano dunque il presidente ed avvocato Erich Grimaldi e l’avvocato Valentina Piraino, ovverosia coloro che hanno sottoscritto il ricorso. Secondo quest’ultima si tratta di una decisione che «cristallizza una volta per tutte quale sia il ruolo del medico di medicina generale, ovvero agire e non lasciare i malati Covid ad attendere l’evolversi della malattia». Grimaldi, invece, ricorda che quanto stabilito dal Tar mette «finalmente un punto fermo a una battaglia che portiamo avanti da due anni per dimostrare che le linee guida ministeriali fossero di fatto uno strumento per vincolare i medici di medicina generale alle eventuali responsabilità che derivano dalla scelta terapeutica». Facendo ciò, ha aggiunto l’avvocato, il governo «ha di fatto privato i cittadini delle cure domiciliari precoci, paralizzando la sanità territoriale e portando al collasso il sistema ospedaliero, con le drammatiche conseguenze che migliaia di famiglie conoscono purtroppo molto bene».

[di Raffaele De Luca]

FONTE https://www.lindipendente.online/2022/01/15/covid-annullata-dal-tar-la-circolare-del-ministero-sulla-vigile-attesa/

**************

La stampa ha dedicato molta attenzione alla manifestazione di ieri a Milano. Il Messaggero intitola:

Montagnier, il premio Nobel alla manifestazione No pass a Milano: «Salvezza dell’umanità dipende dai non vaccinati»

Il Corriere continua a calunniare lo scienziato: Montagnier, le follie antiscientifiche del premio Nobel

Su Byoblu il discorso integrale

“FERMIAMO VACCINAZIONE DI MASSA”, L’APPELLO DI MONTAGNIER

Ventisettesimo corteo di fila organizzato dall’associazione ‘Libera Piazza Genova’, in prima linea dalla scorsa estate nelle manifestazioni contro il green pass.

Dalla protesta alla proposta”, ventisettesimo sabato di protesta contro il green pass a Genova (FOTO e VIDEO) – Lavocedigenova.it

***********

Fa notizia da diversi giorni Andrea Crisanti. Sta vuotando il sacco? Le sue dichiarazioni daranno ad alcune persone notti insonni. Crisanti dorme meglio ora?

Covid, la bomba di Crisanti: “il lockdown di Conte non fu tempestivo, a Bergamo si potevano evitare migliaia di morti”

Andrea Crisanti ha consegnato la sua maxi-consulenza che dovrà aiutare i magistrati a chiarire come è stata gestita l’emergenza a livello locale, regionale e nazionale.

Parla nel suo dossier anche dei trattamenti sbagliati? Delle autopsie evitate?

Altre affermazioni di non poco conto di Andrea Crisanti:

Crisanti contro i booster: “Non fanno bene al sistema immunitario”

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.