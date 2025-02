Molti chiedono un intervento divino. Io dico che siamo noi. Voi. Io. Se non lo fermiamo noi, chi lo farà?”.

Reinette Senum, GenSeven, Fondatrice di Save Our Skies

Cieli puliti significa acqua e suolo puliti e un futuro pulito

Un pianeta pulito inizia dal cielo



La continua espansione della modificazione meteorologica, della gestione delle radiazioni solari (SRM), dell’iniezione di aerosol stratosferico (SAI) e dell’oscuramento delle nubi marine (MCB) ha avuto impatti biologici minacciosi su tutti gli esseri viventi, compresa la vita umana.

Questi programmi di irrorazione di aerosol sono in corso all’insaputa o senza il consenso dei cittadini di tutto il mondo.

Per sostenere la vita sul pianeta come la conosciamo, questo costante bombardamento tossico dal cielo deve finire.

Attraverso Save Our Skies, negli Stati Uniti è in corso un’importante sfida legale per porre fine a questa follia dell’aerosol.

Imparate l’approccio metodico alla lettura del cielo e all’azione, che comprende l’osservazione degli aerei, la raccolta di campioni di acqua piovana, l’analisi dei metalli pesanti, la documentazione dei cambiamenti nei modelli meteorologici e la messa in guardia dei vostri funzionari!



Ecco il piano.

Il nostro S.O.S. Citizen Engagement (CE) sta adottando un approccio su più fronti per fermare la geoingegneria. Non solo porteremo in tribunale i maggiori responsabili della geoingegneria, ma arruoleremo un esercito di cittadini preoccupati per affrontare la questione da tutte le direzioni.

Abbiamo una moltitudine di opzioni per l’impegno dei cittadini, a partire da qualcosa di semplice come l’aggiunta di un riquadro S.O.S. su Facebook alla foto del proprio profilo sui social media o l’opportunità di un impegno più pesante, come intervenire durante i commenti pubblici e le riunioni cittadine e provinciali e l’invio di successivi avvisi di responsabilità ai nostri rappresentanti.

Di seguito troverete le opzioni per il vostro impegno, in modo da soddisfare il livello più adatto alle vostre esigenze.

FEBBRAIO 2025: In un momento critico per la politica ambientale e di salute pubblica della nostra nazione, sono lieto di annunciare che Save Our Skies è pronta a intraprendere un’azione decisiva. Con le recenti conferme di Robert F. Kennedy Jr. come Segretario alla Salute e ai Servizi Umani e di Tulsi Gabbard come Direttore dell’Intelligence Nazionale, abbiamo ora un’opportunità unica per affrontare il problema pressante delle fibre tossiche presenti nel nostro ambiente.

La nostra organizzazione è stata in prima linea nell’indagare e sensibilizzare l’opinione pubblica su queste misteriose sostanze, osservate in varie regioni del Paese. Le potenziali implicazioni per la salute e l’ambiente di queste fibre richiedono un’attenzione immediata da parte dei più alti livelli di governo.

È con un senso di urgenza e speranza che presento la nostra lettera aperta ufficiale Save Our Skies al Presidente Donald J. Trump e ai suoi direttori appena nominati. Questa lettera racchiude le nostre scoperte, le nostre preoccupazioni e le nostre raccomandazioni riguardo alle reti tossiche che sono diventate oggetto di indagine scientifica e di preoccupazione pubblica. LETTERA APERTA



