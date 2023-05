Guida per addetti ai lavori all'”antidisinformazione”

Andrew Lowenthal ha trascorso più di due decenni a difendere i diritti digitali e ha assistito al passaggio di colleghi e organizzazioni partner a una missione opposta, chiamata “antidisinformazione”. Un resoconto dall’interno

Andrew Lowenthal

Sapevo che le cose andavano male nel mio mondo, ma la verità si è rivelata molto peggiore di quanto potessi immaginare.

Mi chiamo Andrew Lowenthal. Sono un australiano progressista che per quasi 18 anni è stato direttore esecutivo di EngageMedia, una ONG con sede in Asia che si occupa di diritti umani online, libertà di espressione e tecnologia aperta. Nel mio curriculum figurano anche borse di studio presso il Berkman Klein Center di Harvard e l’Open Documentary Lab del MIT. Per la maggior parte della mia carriera, ho creduto fermamente nel lavoro che stavo svolgendo, che ritenevo riguardasse la protezione e l’espansione dei diritti e delle libertà digitali. Negli ultimi anni, tuttavia, ho assistito con disperazione all’inizio di un cambiamento drammatico. Di punto in bianco, organizzazioni e colleghi con cui avevo lavorato per anni hanno iniziato a limitare la libertà di espressione e a spostare l’attenzione su un nuovo settore: la lotta alla “disinformazione”.

Molto prima dei TwitterFiles e prima di rispondere a un appello di Racket per aiutare i freelance a spegnere la macchina della propaganda mainstream, temevo che la “anti-disinformazione” sarebbe degenerata in censura. I membri del team di EngageMedia in Myanmar, Indonesia, India o Filippine hanno notato con preoccupazione che le élite occidentali vogliono dare ai governi più potere per decidere cosa può essere diffuso online. Questo è l’opposto di ciò che EngageMedia ha fatto…

Prima che il Racket Project mi assumesse per rintracciare le organizzazioni di anti-disinformazione e i loro finanziatori, pensavo di avere un’idea precisa di quanto fosse grande questa industria. Dopo tutto, mi sono occupato di diritti digitali per due decenni e ho assistito in prima persona alla rapida crescita delle iniziative contro la disinformazione. Conoscevo molte delle organizzazioni chiave e i loro leader. EngageMedia stessa aveva partecipato a progetti contro la disinformazione.

Molti lupi tra le pecore

Quando ho potuto consultare i dati di TwitterFiles, mi sono reso conto che l’industria della disinformazione è molto più grande e ha molta più influenza di quanto avessi immaginato in precedenza. Finora abbiamo monitorato quasi 400 organizzazioni in tutto il mondo e siamo solo all’inizio. Alcune organizzazioni sono serie. La disinformazione esiste. Ma ci sono molti lupi tra le pecore.

Ho sottovalutato la quantità di denaro che i governi e i privati versano ai think tank, alle istituzioni accademiche e alle ONG (che si occupano di fact-checking) che lavorano per combattere la disinformazione. Stiamo ancora facendo i calcoli, ma probabilmente si tratta di centinaia di milioni di dollari all’anno. Probabilmente sono tuttora naif: l’azienda privata di sicurezza e tecnologia Peraton ha ricevuto un contratto da un miliardo di dollari dal Pentagono.

In particolare, non ero a conoscenza dell’enorme influenza di istituzioni come l’Atlantic Council, l’Aspen Institute, il Center for European Policy Analysis, nonché di società di consulenza come Public Good Projects, Newsguard, Graphika, Clemson’s Media Forensics Hub e altre.

Ancora più inquietante è stata la quantità di denaro militare e dei servizi segreti coinvolti, lo stretto legame tra i gruppi e l’interferenza con la società civile. Graphika, ad esempio, ha ricevuto una sovvenzione di tre milioni di dollari dal Dipartimento della Difesa, oltre a finanziamenti dalla Marina e dall’Aeronautica statunitensi. Il Consiglio Atlantico con il Digital Forensics Lab riceve fondi dall’Esercito e dalla Marina statunitensi, da Blackstone, Raytheon, Lockheed, dal Centro di eccellenza STRATCOM della NATO e da altri.



Abbiamo a lungo distinto tra “civile” e “militare”. Ma nella “società civile” c’è tutta una serie di gruppi finanziati dai militari che si fondono e si confondono con quelli che lavorano per i diritti umani e le libertà civili. Graphika lavora anche per Amnesty International e altri attivisti per i diritti umani. Come sono compatibili queste cose? Che cos’è questa deriva morale?

La certificazione garantisce il controllo delle organizzazioni di fact-checking

upg. Le ONG che vogliono ottenere fondi per svolgere il compito di fact-checking devono essere certificate dal Poynter Institute. L’International Fact-Checking Network (IFCN), con sede presso il Poynter Institute, dal 2015 certifica le organizzazioni di fact-checking nei Paesi occidentali, tra cui ad esempio correctiv.org in Germania, “Maldita” in Spagna, “Pagella Politica” e “Facta” in Italia, “Full Fact” nel Regno Unito o “Agence France-Press” in Francia. Le organizzazioni di fact-checking hanno bisogno di un certificato dell’IFCN anche per ottenere lucrosi contratti da Facebook o Google.

Il Poynter Institute/IFCN stabilisce che la determinazione delle Fake News è in gran parte “basata su informazioni ufficiali”. Questo organismo di certificazione è finanziato, tra gli altri, da

il National Endowment for Democracy (NED), finanziato dal governo statunitense;

la Fondazione Luminate – Omidyar Network;

la Fondazione Bill & Melinda Gates

la Fondazione George Soros per Open Society Foundation

l’iniziativa Google News;

Facebook.

Fondazioni come la NED o la Open Society sono note per sostenere gli obiettivi di politica estera del governo statunitense (Infosperber ne ha parlato). La Fondazione Omidyar Network sostiene finanziariamente molti media e anche organizzazioni di fact-checking. Pierre Omidyar è il fondatore di Ebay. Il suo gruppo è, ad esempio, il più grande sponsor singolo di Correctiv. Quando si trattava di presentare le critiche alle misure di Corona come fake news, Correctiv si basava spesso esclusivamente su informazioni e dichiarazioni del governo tedesco o dell’Istituto Robert Koch.

Le e-mail di Twitter mostrano la continua collaborazione tra funzionari militari e dell’intelligence e “progressisti” d’élite delle ONG e del mondo accademico. I mittenti personali si mescolano con .mil, @westpoint, @fbi e altri.

Com’è possibile che l’FBI e il Pentagono, entrambi un tempo nemici dichiarati dei progressisti per i loro attacchi alle Black Panthers e al movimento pacifista e per il fatto che sono guerrafondai e finanziano in modo eccessivo, ora collaborino con le ONG e i progressisti? Partecipano insieme agli eventi della campagna elettorale e condividono gli antipasti alle conferenze organizzate da oligarchi e filantropi….

Monitoraggio di alcune modalità di rappresentazione

Ho anche sottovalutato il grado di esplicitezza del monitoraggio delle narrazioni da parte di molte organizzazioni, che a volte si spostano palesemente dalla lotta alla disinformazione al monitoraggio dei falsi pensieri. Lo Stanford Virality Project ha raccomandato a Twitter di classificare le “storie sugli effetti collaterali dei vaccini” come “disinformazione standard sulla vostra piattaforma”. L’Algorithmic Transparency Institute ha parlato di “ascolto civile” e “raccolta automatizzata di dati” da “app di messaggistica chiuse” per combattere i “contenuti problematici”, cioè per spiare i cittadini comuni.

L’Automated Controversy Monitoring, ad esempio, si impegna nel “monitoraggio della tossicità” per combattere “i contenuti indesiderati che ti mettono in allarme”. Non si tratta di verità o falsità, ma solo di controllare la narrazione.

Le agenzie statali e gli oligarchi filantropi hanno colonizzato la società civile e hanno imposto questa censura attraverso i think tank, le istituzioni accademiche e le ONG (di controllo dei fatti). Ma se lo si dice all’industria, questa si allinea in modo deciso con il governo, l’esercito, l’intelligence, le big tech e i miliardari che le sostengono finanziariamente.

L’industria è comprata. È compromessa. Chi lo fa notare non è ben accetto. Chi lo fa è tra gli “emarginati”.

I file di Twitter mostrano anche quanto le ONG (che si occupano di fact-checking) e i circoli accademici siano stati catturati dall’élite delle big-tech, a cui hanno imposto interventi contro la libertà di parola. Questo spiega parte dell’ostilità nei confronti di Elon Musk, che ha cacciato i fact-checkers e restituito l’accesso agli impopolari. Gli interventi disordinati di Musk, tuttavia, sono incoerenti e portano a nuovi problemi….

Nessuno che riceva denaro dall’esercito, dalle aziende produttrici di armi o dalle agenzie di intelligence dovrebbe essere coinvolto nelle attività della società civile e dei diritti umani. Tra questi, il Consiglio Atlantico (compreso il DRFlabs), Graphika, l’Australian Strategic Policy Institute, il Center for European Policy Analysis e molti altri – l’elenco è lungo…

