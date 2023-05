The Air Defense Direction Center replica constructed by RAND Corporation for “Project Simulator”

La RAND Corporation è un think tank americano ‘senza scopo di lucro’ per la politica globale creato nel 1948 dalla Douglas Aircraft Company per offrire ricerca e analisi alle forze armate degli Stati Uniti. È finanziata dal governo degli Stati Uniti e da privati, società, università e privati. La società è nata per assistere altri governi, organizzazioni internazionali, aziende private e fondazioni, con una serie di questioni di difesa e non, inclusa la sanità.

By Peter A. Kirby

La RAND Corporation sembra essere stata fondamentale per lo sviluppo dell’odierno New Manhattan Project. La loro fondazione e la loro evoluzione coinvolge molte organizzazioni e individui associati al progetto e sono stati coinvolti in molte aree di ricerca che fanno parte del New Manhattan Project.

La storia della RAND Corporation

Durante la Seconda Guerra Mondiale, l’importanza delle capacità di guerra aerea divenne evidente. L’attacco giapponese a Pearl Harbor, le superiori capacità aerospaziali della Germania nazista e altri sviluppi impressero alla leadership militare americana la necessità di un’enorme espansione delle forze aeree dell’esercito. Un generale dell’Aeronautica Militare dell’Esercito di nome Henry ‘Hap’ Arnold (1886-1950) raccolse queste sfide per le corna.

Generale Hap Arnold

Il generale Hap Arnold è già familiare ai lettori di questo lavoro (ndr di Kirby). È stato responsabile della serie di rapporti del dopoguerra intitolata Toward New Horizons, nota anche come von Kármán Reports. Toward New Horizons ha tracciato un percorso per questa auspicata espansione delle capacità aerospaziali e ha portato alla creazione di qualcosa chiamato Air Force Scientific Advisory Board, che ha avuto il compito di realizzare i dettami di Toward New Horizons. La RAND Corporation è stata costituita come una sorta di organizzazione sorella dell’Air Force Scientific Advisory Board. In questo rapporto, la RAND Corporation si occupava della ricerca e dello sviluppo di nuove tecnologie, mentre il comitato scientifico consultivo valutava il lavoro della RAND e si pronunciava a favore di un’ulteriore produzione e implementazione.

Arnold ebbe l’idea della RAND Corporation nel settembre del 1945 da un pilota collaudatore dell’Aeronautica Militare di nome Franklin R. Collbohm (1907-1990). Arnold e Collbohm si erano incontrati per la prima volta durante la guerra quando Collbohm fornì ad Arnold la tecnologia radar del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Con la fine delle ostilità e l’imminente dissoluzione della scienza militare, Collbohm suggerì ad Arnold di creare un’organizzazione per trattenere e utilizzare gli scienziati per scopi militari, oltre a bypassare un sacco di burocrazia che in precedenza aveva ostacolato lo sviluppo di nuove tecnologie militari. Poco dopo, fu convocata una riunione alla base aerea di Hamilton Air Force nella Contea di Marin, California, per avviare la creazione di tale organizzazione.

A questo incontro hanno partecipato: Arnold, Collbohm, il capo della Douglas Aircraft, Donald Douglas (1892-1981), il vicepresidente e capo dell’ingegneria della Douglas Aircraft, Arthur E. Raymond (1899-1999), e lo scienziato Edward Bowles (1898-1990) del MIT. Durante questo incontro Arnold si è impegnato a stanziare 10 milioni di dollari di fondi non spesi per la guerra alla Douglas Aircraft Corporation per uno studio sulla guerra futura chiamato Project RAND. RAND era l’abbreviazione di “‘research and development’. Collbohm fu nominato primo direttore della RAND. Il primo quartier generale della RAND si trovava nello stabilimento principale della Douglas Aircraft a Santa Monica, California. Oggi il loro quartier generale mondiale si trova ancora a Santa Monica, California.

Alla fine di dicembre del 1945, il vicecapo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare per la Ricerca e lo Sviluppo Generale Curtis LeMay (1906-1990) iniziò a supervisionare lo sviluppo della RAND. LeMay, Collbohm, Raymond e Bowles avevano lavorato tutti insieme durante la Seconda Guerra Mondiale nelle Isole Marianne.

Presto sono sorti interrogativi sui conflitti di interesse tra la Douglas Aircraft Corporation e l’Aeronautica Militare. Così, nel maggio del 1948, Collbohm chiamò a San Francisco l’avvocato Rowan Gaither (1909-1961) come consulente. Era compito di Gaither consigliare gli amministratori della RAND Corporation su come la RAND dovesse stabilire la propria indipendenza dalla Douglas Aircraft. Collbohm conosceva Gaither dalla guerra quando Gaither lavorava come direttore associato responsabile dell’amministrazione presso il MIT Radiation Laboratory e come consulente del National Defense Research Committee. Il lavoro di Gaither al MIT Rad Lab era quello di coordinare il lavoro del personale e di fungere da collegamento tra il Rad Lab e l’esercito.

Gaither ha redatto un memorandum che offre agli amministratori di RAND una serie di opzioni. Da tutte le opzioni presentate, è stato deciso che RAND si sarebbe staccata da Douglas Aircraft come società senza scopo di lucro, la prima del suo genere in America. Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Carl Spaatz (1891-1974), che in precedenza aveva prestato servizio sotto il generale Arnold, firmò il piano. Gaither ha poi redatto l’atto costitutivo della RAND e ha contribuito ad arruolare uomini per il consiglio di amministrazione della RAND. Usando le sue conoscenze, Gaither ha anche contribuito a raccogliere il capitale circolante originale della RAND dalla Ford Foundation e dalla Wells Fargo Bank. Gaither è poi diventato il capo della Ford Foundation. Gaither è stato presidente del consiglio di amministrazione della RAND fino alla sua morte, avvenuta nel 1961.

Rowan Gaither

Dato che Gaither è stato così fondamentale per la fondazione della RAND Corporation, è interessante notare che è stato anche uno dei primi amministratori fiduciari della successiva MITRE Corporation. Come i lettori abituali di questo lavoro già sanno, la MITRE Corporation è il più probabile esecutore di tutti gli aspetti scientifici dell’odierno New Manhattan Project. Infatti, la struttura della MITRE Corporation è stata modellata sul modello di quella della RAND Corporation e 5 dei 10 membri del primo consiglio di amministrazione del MITRE erano anche dirigenti della RAND Corporation.

La RAND Corporation in origine lavorava esclusivamente per l’Aeronautica Militare. Ma con il passare degli anni, la RAND ha iniziato ad adempiere ai contratti per molte altre organizzazioni. Infatti, la RAND Corporation ha continuato ad adempiere ai contratti per quasi tutte le principali organizzazioni coinvolte nello sviluppo del New Manhattan Project. La RAND ha continuato a lavorare per conto di queste organizzazioni: Boeing, il Dipartimento della Difesa, la Marina, la Commissione per l’Energia Atomica, la National Aeronautics and Space Administration, l’Advanced Research Projects Agency (ARPA/DARPA), la National Science Foundation, il Dipartimento di Stato, l’Electric Power Research Institute, l’Office of Water Resources Research, il Dipartimento degli Interni, le Travelers Companies, l’Environmental Protection Agency, il CalTech Jet Propulsion Laboratory, la Central Intelligence Agency, la Carnegie Foundation, la Ford Foundation e la Rockefeller Foundation.

La RAND ha anche impiegato una pletora di persone coinvolte nel New Manhattan Project. Questi individui includono: Edward Teller (1908-2003), Luis Alvarez (1911-1988), George Kistiakowsky (1900-1982), Samuel Cohen (1921-2010), Charles Allen Thomas (1900-1982), Lee A. DuBridge (1901-1994), Julius A. Stratton (1901-1994), Ernest O. Lawrence (1901-1958), John von Neumann (1903-1957), Donald Rumsfeld e Alfred Lee Loomis (1887-1975). Molti di questi individui hanno fatto parte del consiglio di amministrazione della RAND e la maggior parte di loro è stata coinvolta nel progetto originale di Manhattan.

RAND meteo e clima

Nei decenni successivi alla loro fondazione, la RAND Corporation ha pubblicato molti rapporti riguardanti le modifiche climatiche. Dato che l’odierno New Manhattan Project è, nella sua essenza, un progetto globale di modifica del tempo, questi rapporti sono di particolare interesse per la nostra discussione. La RAND ha iniziato a lavorare su studi di modificazione meteorologica nel 1962.

Nell’ottobre del 1968 il loro Weather-Modification Research Project pubblicò un rapporto intitolato “Weather-Modification Progress and the Need for Interactive Research”. Il più importante collaboratore di questo rapporto fu un uomo di nome R.E. Huschke. Poco dopo aver affermato la teoria catastrofica del riscaldamento globale causato dall’uomo, questo rapporto afferma che i gas di scarico degli aerei a reazione in quota producono una “nuvolosità da cirro” che può avere un effetto sulla temperatura della terra. Questo è un esempio sia dell’essenza della tesi di geoingegneria SRM sia un argomento a favore delle scie persistenti ( o chimiche).

Dopo aver scritto su come i gas di scarico dei jet creano nuvolosità atmosferica (…), gli autori di questo rapporto si addentrano ulteriormente nella tesi di geoingegneria SRM scrivendo sulla semina attiva delle nuvole per creare nuvolosità che possono influenzare la temperatura della terra. Infatti, gli autori si spingono fino a delineare i dettagli di un programma di geoingegneria SRM su larga scala. Gli autori scrivono: “Per esempio, è già stato notato che la creazione o la dissipazione di un’elevata nuvolosità ha un’enorme influenza sul bilancio termico dell’atmosfera e della superficie. Inoltre, in determinate condizioni, solo un chilogrammo di reagente può inseminare diversi chilometri quadrati. Si stima che sessanta velivoli C-5 possano trasportare un chilogrammo per chilometro quadrato al giorno su tutto il bacino artico. Quindi, è un compito grande ma non impossibile inseminare aree così vaste. Supponendo che tale semina sia stata efficace nel creare o dissipare le nuvole, è interessante stimare l’effetto di tale nuvolosità sul bilancio termico del sistema superficie/atmosfera”. Gli autori continuano poi a fornire maggiori dettagli sugli aspetti tecnici di un tale programma.

Gli autori di questo rapporto invitano quindi ad agire scrivendo: “Le influenze involontarie dell’attività dell’uomo porteranno alla fine ad effetti catastrofici sul clima globale, a meno che non si possano sviluppare modi per compensare questi effetti indesiderati”. Come sappiamo, hanno appena indicato i modi per compensare questi effetti indesiderati. Essi chiedono la geoingegneria SRM…

La diversità dei processi termici che possono essere influenzati nell’atmosfera e tra l’atmosfera e l’oceano promette che, se il clima globale è adeguatamente compreso, può essere influenzato allo scopo di massimizzare le risorse climatiche o di evitare cambiamenti indesiderati. Ad esempio, per evitare un riscaldamento planetario indesiderato, si potrebbero trovare modi per drenare ulteriore calore nello spazio. La regolazione della copertura nuvolosa, come suggerito in un esempio precedente, è un modo possibile per affrontare un tale problema”.

Nell’ambito del progetto Dynamics of Climate, sponsorizzato dalla Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), la RAND Corporation ha studiato il clima dal 1969 al 1975. Il progetto Dynamics of Climate Project della RAND prevedeva lo studio di: modellazione atmosferica, sperimentazione e analisi del clima, la raccolta di dati climatici, la programmazione e l’uso del Illiac-IV (un supercomputer dell’epoca), la valutazione della capacità internazionale di ricerca sui cambiamenti climatici, e la progettazione di azioni che potrebbero essere intraprese per mitigare eventuali futuri deleteri cambiamenti climatici. Il Dipartimento di Meteorologia dell’UCLA ha lavorato con RAND sulla parte di modellazione atmosferica di questo progetto.

Negli anni del declino del progetto Dynamics of Climate, la RAND Corporation ha fondato il suo progetto RAND Climate nel 1974. Il RAND Climate Project ha continuato a studiare modelli atmosferici computerizzati utilizzando il supercomputer Iliac-IV e ARPANET (un precursore dell’attuale Internet). La RAND Corporation è stata uno dei primi e più estesi utenti di ARPANET.

Gli autori di un rapporto RAND del 1977 caratterizzano le variazioni climatiche come “uno dei problemi irrisolti in geofisica”. Continuano a scrivere che una soluzione al problema del clima, “potrebbe essere immensamente preziosa per le attività agricole e commerciali dell’uomo”.

Le prime indagini di RAND sui satelliti hanno mostrato che potevano essere utilizzati come piattaforme di osservazione meteorologica. Pubblicarono un rapporto in merito nel 1951. Tiros, il primo satellite meteorologico dedicato, è nato nel 1958. La RAND Corporation ha anche storicamente mantenuto una grande banca di dati meteorologici conosciuta come RAND Weather Data Bank.

La RAND Corporation ha pubblicato un rapporto del 2011 intitolato “Governing Geoengineering Research”: A Political and Technical Vulnerability Analysis of Potential Near-term Options” in cui sostiene la geoingegneria SRM e la sua regolamentazione. Sul loro sito web, è possibile consultare un’ampia raccolta di rapporti di RAND Corporation relativi al clima.

La RAND Corporation ha lavorato in quasi tutte le aree di studio scientifico pertinenti al New Manhattan Project. Durante i primi anni di vita della RAND, sono state studiate una varietà di materie di competenza del NMP, tra cui: fisica atmosferica, progettazione ottimale di strutture per aerei militari, controllo del traffico aereo e radiazioni ad alta energia. Alcuni dei dipartimenti della RAND hanno una rilevanza diretta per l’NMP, come ad esempio: Aeronautica, Scienze informatiche, Elettronica, Fisica, Fisica, Scienze Planetarie e Operazioni di Sistema.

La RAND’s System Development Division ha fornito programmi informatici per il sistema SAGE e ha sviluppato metodi di formazione per gli equipaggi SAGE. Questa divisione di sviluppo del sistema è diventata due volte più grande del resto della RAND, quindi è stata scorporata nel 1957 come System Development Corporation, un’entità aziendale indipendente e senza scopo di lucro. Il sistema SAGE è di particolare rilevanza per il New Manhattan Project in quanto è molto probabilmente l’antenato degli odierni sistemi di comando e controllo degli aerei NMP.

Un uomo di nome Vernon L. Smith era un consulente della RAND nel 1959. Smith ha gettato le basi teoriche per la deregolamentazione dei mercati energetici negli Stati Uniti, ma anche in Australia e Nuova Zelanda. Questo è degno di nota per la nostra discussione perché è stata questa deregolamentazione dei mercati dell’energia che ha permesso la nascita di Enron. Enron ha fondato il mercato dei derivati meteorologici che ha profonde implicazioni per l’odierno New Manhattan Project. Smith è stato uno dei co-recipienti del Premio Nobel per l’economia del 2002.

Istituto RAND per la giustizia civile

L’Istituto per la Giustizia Civile della RAND Corporation è molto interessante. Il RAND Corporation Institute for Civil Justice (ICJ) è stato fondato nel 1979 e conduce analisi politiche del sistema di giustizia civile. I suoi studi hanno preso in esame il sistema giudiziario nel suo complesso, nonché particolari tipi di controversie come quelle relative all’amianto e alla negligenza professionale. In queste materie, la CIG ha esaminato la risoluzione alternativa delle controversie. Più di 50 collaboratori e consulenti RAND provenienti da un’ampia gamma di discipline lavorano su progetti della CIG. La CIG riceve finanziamenti per il sostegno generale e per progetti specifici da un’ampia base di collaboratori del settore pubblico e privato. Con i finanziamenti della Ford Foundation e della John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, l’ICJ ha stabilito una dotazione di 3,5 milioni di dollari. Alla fine del 1988, il CIG aveva ricevuto più di 20 milioni di dollari e aveva speso quasi tutta la somma.

Il direttore del CIG, Kevin F. McCarthy (1945-2015) è stato autore o coautore di molti articoli pubblicati dalla RAND sull’uragano Katrina e le sue conseguenze. Il direttore della ricerca del CIG, Deborah R. Hensler, è una rinomata autorità in materia di azioni legali collettive che è co-autore di numerosi articoli pubblicati dalla RAND Corporation sulle cause sull’amianto, sulle cause per lesioni personali di massa in generale, nonché di articoli sulla risoluzione alternativa delle controversie.

I tipi di controversie studiate dall’Istituto per la Giustizia Civile della RAND Corporation qui riportati hanno una rilevanza diretta per le future controversie che potrebbero essere intentate in relazione a lesioni di massa inflitte al pubblico in generale a causa dell’irrorazione di particolato degli aerei, nonché quelle che potrebbero essere causate da disastri meteorologici, come quelle che fanno parte, o potenzialmente fanno parte, dell’odierno New Manhattan Project. L’Istituto per la giustizia civile della RAND Corporation potrebbe esaminare i dettagli di potenziali azioni legali collettive derivanti dal New Manhattan Project?

Un bel po’ di persone provenienti da organizzazioni con potenziali legami con il New Manhattan Project hanno fatto parte del comitato esecutivo dell’ICJ conosciuto come il Consiglio dei Supervisori dell’ICJ. Queste persone includono: il presidente e CEO delle Travelers Companies, Edward H. Budd; il presidente di Marsh & McLennan, Robert Clements; il presidente dell’Alliance of American Insurers, Frank Nutter; e il presidente del consiglio di amministrazione della Dow Chemical Company, Paul Oreffice.

TRADUZIONE A CURA DI NOGEOINGEGNERIA

