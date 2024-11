AGGIORNAMENTO: sono caduto in un bluff. E me ne scuso. Musk non sembra avere pronta la rivoluzione annunciata. Il seguente articolo contiene sia informazioni corrette che probabilmente errate. Per quanto riguarda Musk, sembrano essere sbagliate. Sarebbe bello, ma i tempi non sembrano ancora maturi. Alcune grandi lobby avrebbero molto da dire al riguardo. Approfondimenti prossimamente.

Emilio del Giudice lo disse anni fa: Il futuro dell'energia è nell'acqua. È da molto tempo che si parla dell'auto ad acqua. È sempre stata definita "Bufala". L'uomo che ha costruito il motore ad acqua è stato assassinato? Questo video ne parla. Nello spazio non è più un segreto. Lì i motori saranno alimentati dall'acqua e dall'aria.https://www.nogeoingegneria.com/altro-mondo-ce/propulsione-ad-acqua-e-ad-aria-nello-spazio/ PARE FALSO: CAMBIAMENTO EPOCALE: Elon Musk presenta il rivoluzionario motore ad acqua di Tesla Tesla ha appena fatto un annuncio davvero clamoroso! Elon Musk ha presentato un nuovo e rivoluzionario motore ad acqua che potrebbe cambiare completamente l'industria automobilistica. Questa incredibile tecnologia ha il potenziale per rendere obsoleti sia i motori convenzionali che i veicoli elettrici. Guardate questo video per scoprire tutto quello che c'è da sapere sul nuovo motore ad acqua di Tesla, sul suo potenziale impatto sul mondo e su cosa potrebbe significare per il futuro dei trasporti. È la fine dei combustibili fossili e delle auto elettriche come li conosciamo?



UPDATE COMMENTO: Come si evince da questo video pubblicato su YouTube da Voyager IT recentemente, si è sparsa la voce non confermata che l’azienda starebbe lavorando su un’auto a idrogeno, cambiando così la sua posizione iniziale sulla tecnologia. Onestamente non sappiamo sia vero, dato che non ci sono conferme ufficiali in merito. Elon Musk, un tempo critico dell’idrogeno, ha sempre sostenuto i veicoli elettrici per efficienza e scalabilità, ma ora sembra aperto a nuove opportunità. Prosegue: Se l’azienda di Elon Musk entrasse per davvero nel mercato dell’idrogeno sfiderebbe aziende come Toyota e Hyundai, risvegliando una nuova corsa all’innovazione. FONTE https://www.motorionline.com/l-idrogeno-di-tesla-mettera-fine-alle-auto-elettriche-video/

Toyota aveva già annunciato la fine dei veicoli elettrici.

