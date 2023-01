Nel 1981 uno scienziato di agraria, il giapponese Teruo Higa, dopo quasi 20 anni di intense ricerche microbiologiche, basandosi sulle conoscenze sviluppate precedentemente da Rudolf Steiner, Ehrenfried Pfeiffer, Hans-Peter Rusch, Herwig Pommeresche, Tatsuji Kobayashi e tanti altri, fece per puro caso una scoperta singolare. Si accorse infatti che, contrariamente a quanto sostenuto dalla scienza ufficiale fino a quel momento, è possibile la convivenza di microrganismi aerobi (che vivono in presenza di ossigeno) ed anaerobi (che vivono in assenza di ossigeno) nella stessa soluzione nutritiva e che questa convivenza stimola la crescita e la proliferazione degli organismi presenti. Ne consegue uno stato di simbiosi tra le diverse culture di microrganismi, che a sua volta aumenta la vigorosità dei singoli ceppi e rende possibile una grande varietà e diversità di effetti. A questo insieme di svariati microrganismi il prof. Higa diede il nome di “Microrganismi Efficaci”, conosciuti anche come “Microrganismi Effettivi” – EM -, poiché il miscuglio si rivelò estremamente utile ed efficace nelle più svariate applicazioni. Il miscuglio è costituito da microrganismi del tutto innocui per qualsiasi organismo e per l’ambiente. Si tratta di microrganismi che, tra l’altro, vengono impiegati anche nella produzione alimentare e che, come è stato possibile dimostrare, sono presenti in tutto il mondo, ognuno nel suo ambiente naturale. Ovviamente sono anche assolutamente privi di qualsiasi alterazione o manipolazione a livello genetico. “EM non é un fertilizzante comune, non é un anticrittogamico e non contiene nessuna sostanza di sintesi, ma é costituito esclusivamente da microrganismi presenti in natura e riprodotti su un substrato di melassa di canna da zucchero.” ... https://embio.it/em-in-breve LEGGI QUI TI PIACEREBBE CAMBIARE IL MONDO? PUOI COMINCIARE SUBITO. Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews .

