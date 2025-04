Contesto storico sulla modificazione del tempo negli anni ’60 e ’70

Negli anni ’60 e ’70 la modificazione del tempo (weather modification), come la semina delle nuvole (cloud seeding), era un campo di ricerca attivo sia per scopi civili (aumento delle precipitazioni, riduzione della grandine) che militari. La trasparenza era notevole: governi, scienziati e media discutevano apertamente di successi, limiti e implicazioni etiche. Il Congresso degli Stati Uniti finanziava studi e agenzie come la National Science Foundation (NSF) e il Dipartimento della Difesa pubblicavano rapporti. L’operazione militare PopEye, tuttavia, fu uno shock per l’opinione pubblica, in quanto emersero dettagli segreti che alimentarono i dibattiti pubblici e portarono al Trattato ENMOD (1977), che vietò l’uso ostile della modificazione ambientale. L’operazione segreta PopEye fu rivelata dal Washington Post e dal New York Times tra il 1971 e il 1974. Alla fine degli anni ’70 la trasparenza e la divulgazione in questo campo sono diminuite in modo significativo.

L’articolo che segue fu distribuito alla riunione annuale dell’American Geophysical Union del 1973.



Modificazione del tempo e guerra

Di Peter Caplan

UNIVERSITÀ STATALE DI NEW YORK | COLLEGE AT OSWEGO | DISTRIBUITO ALLA RIUNIONE ANNUALE DELL’AMERICAN GEOPHYSICAL UNION (AGU) DEL 1973

Sono un meteorologo in pensione e da tempo attivista di sinistra e pacifista. I miei tentativi di gestire la disconnessione tra una carriera nata da un interesse per la scienza durato una vita, da un lato, e le crescenti convinzioni politiche, dall’altro, hanno comportato una lotta familiare a molti nella SftP. Ciò è stato particolarmente vero negli anni ’60, con la guerra del Vietnam e la Rivoluzione Culturale che si stavano intensificando.

La mia ricerca sulla fisica delle nuvole e delle precipitazioni mi ha portato a interessarmi alla modificazione meteorologica applicata ai tentativi, allora in corso, di domare gli uragani, sopprimere la grandine e aumentare le precipitazioni. Era facile percepire un odore di ciarlataneria e di scienza scadente attorno a questi tentativi, il cui successo non era statisticamente dimostrato. Poi, quando occasionalmente un evento meteorologico violento o distruttivo seguiva un esperimento di inseminazione delle nuvole, gli scienziati coinvolti tentavano frettolosamente di ritrattare le affermazioni gonfiate che avevano avanzato per giustificare i loro finanziamenti.

Professionalmente, ho insegnato in un campus universitario nella parte settentrionale dello stato di New York, poi ho fatto ricerca sulla modellazione numerica con la NOAA (il mio lavoro quotidiano) e, contemporaneamente, ho lavorato in politica, come consigliere per la leva obbligatoria, organizzatore di spettacoli teatrali di strada, agitatore alle riunioni annuali dell’AAAS e co-organizzatore di gruppi di Science for the People a Syracuse, New York, e successivamente a Washington DC. Sono stato uno dei primi abbonati alla rivista SftP, dove mi sono imbattuto in un articolo del 1972 scritto dal collettivo Science for Vietnam di Chicago sulla modificazione meteorologica applicata in Indocina.

Questa era l’occasione perfetta per mettere a frutto la mia formazione in una ricerca utile. Presentai questo articolo nel 1973 a una riunione congiunta dell’American Geophysical Union e dell’American Meteorological Society (da qui il linguaggio un po’ formale) e, poiché era improbabile che venisse mai pubblicato, ne distribuii copie ciclostilate a tutti i presenti, così come agli ignari passanti nei corridoi dell’hotel. L’articolo sottolinea lo stretto rapporto tra il mondo accademico e quello militare e l’applicazione di soluzioni tecnologiche ai problemi sociali. Mezzo secolo fa, al Congresso e sulla stampa si nutriva già una certa preoccupazione per gli effetti collaterali ambientali della guerra geofisica e si avanzavano visioni ambiziose e allarmanti di estenderne l’uso futuro alla geoingegneria. Quindi eccoci qui, ora con capacità scientifiche e tecniche molto più potenti, ma nelle mani delle stesse forze. Abbiamo bisogno della scienza per le persone, ora più che mai!

Sebbene il costo già sostenuto dalla popolazione dell’Indocina in termini di morti e feriti sia sconcertante, ancora più sofferenze li attendono a causa degli effetti persistenti del nuovo utilizzo di una vecchia arma – la guerra ambientale – su una scala mai vista prima. Nel deliberato tentativo di controllare gli insorti negando loro l’accesso alle aree rurali, gli Stati Uniti hanno sistematicamente attaccato l’ecosistema attraverso un intenso utilizzo di erbicidi, disboscamenti su larga scala, tentativi di creare tempeste di fuoco e bombardamenti incredibilmente concentrati (ancora in corso in Cambogia), che hanno devastato vaste aree e danneggiato ripetutamente le dighe nel Vietnam del Nord. L’effetto in alcune aree è stato definito “ecocidio”, ovvero danni irreversibili all’ambiente.

Inoltre, la generazione intenzionale di rifugiati con questi metodi ha alterato in modo irreversibile la struttura sociale, adattandosi così alla definizione di armi ambientali data da Falk. 1 come inteso a “distruggere l’ambiente in sé o interrompere in modo duraturo le normali relazioni tra l’uomo e la natura”.

Su una scala molto più ampia, ci attende una nuova classe di armi ambientali dotate di grande potenza, ma allo stesso tempo di sottigliezza; queste devono essere gli strumenti di ciò che McDonald 2 si riferisce alla “guerra geofisica”. Queste armi, che includono terremoti, cambiamenti climatici, correnti oceaniche alterate e maremoti, possono essere innescate a grande distanza dalla vittima e potrebbero essere indistinguibili dai disastri naturali. Sebbene non vi siano ancora prove che esista la capacità di utilizzare queste armi, una linea di ricerca che viene intensamente perseguita è la modificazione climatica. Il lavoro più importante in questo ambito è svolto nell’ambito del progetto “Nile Blue” (ora denominato “Climate Dynamics”) che, secondo il Pentagono, è necessario perché altre grandi potenze mondiali hanno “la capacità di creare modifiche climatiche che potrebbero essere seriamente dannose per la sicurezza di questo Paese”. 3. Il finanziamento per il tempo di elaborazione necessario all’esecuzione delle simulazioni numeriche necessarie ammonta a oltre 3 milioni di dollari all’anno e quest’anno sarà il computer ILLIAC IV, la macchina più veloce disponibile, a svolgere questo lavoro.

Un precedente fondamentale per l’utilizzo futuro della guerra geofisica è già stato stabilito dall’impiego, per la prima volta, della modificazione meteorologica come arma di guerra. Avendo omesso il consueto aggettivo “presunto” dalla frase precedente, esaminerò ora le prove che questa attività si sia effettivamente verificata, per poi esplorare gli atteggiamenti e i valori che hanno contribuito a determinarla.

PROVE DELL’USO DA PARTE DEGLI STATI UNITI DI MODIFICAZIONI ATMOSFERICHE IN INDOCINA



La prima rivelazione dell’uso ostile della modificazione meteorologica, nella rubrica sindacata di Jack Anderson del 16 marzo 1971 4 , ha affermato che l’aeronautica militare aveva stimolato le precipitazioni sulla rete di sentieri di Ho Chi Minh dal 1967. Poco dopo, il deputato Gilbert Gude e il senatore Alan Cranston hanno iniziato una corrispondenza improduttiva di 10 mesi sull’argomento con i funzionari dell’amministrazione 5. Il senatore Pell fu meno paziente; quando, dopo tre mesi di evasione governativa, John Foster, direttore della ricerca e dell’ingegneria della difesa per il Pentagono, finalmente lo informò semplicemente che le informazioni che cercava erano classificate, Pell pubblicò l’intera corrispondenza 6. Due mesi dopo, Pell e altri 13 senatori presentarono la risoluzione 281 del Senato, che proibiva sia la guerra geofisica che la ricerca pertinente. 7 .

Infine, il 18 aprile 1972, il Segretario della Difesa Laird fu interrogato direttamente durante le udienze del Senato 8 e rispose: “Non abbiamo mai intrapreso quel tipo di attività (controllo meteorologico) sul Vietnam del Nord”. All’epoca non gli fu detto che non è necessario essere “sopra” un paese così piccolo per avere un impatto significativo sulle sue precipitazioni.

Più o meno nello stesso periodo, un gruppo di ricerca indipendente, Science for Vietnam, ha distribuito un rapporto 9 contenente la prima prova diretta sull’argomento: un riferimento nei Pentagon Papers alla pioggia che colpì il Laos nel 1967. Deborah Shapley, in un articolo ampiamente citato su Science 10 aggiunse un altro riferimento ai Pentagon Papers e per la prima volta presentò i fatti a un vasto pubblico scientifico.

Alle udienze della Commissione per gli Affari Esteri del Senato 11 che ha preceduto la Conferenza ONU di Stoccolma sull’ambiente umano, è stato chiarito che i membri chiave della delegazione statunitense non erano stati adeguatamente informati sulla SR 281. Russell Train, presidente della delegazione, non ne aveva ricevuto copia e si è rifiutato di esprimere qualsiasi opinione. Come prevedibile, gli Stati Uniti hanno agito per indebolire una risoluzione già debole, che richiedeva essenzialmente che le nazioni impegnate in attività “in cui vi è un rischio apprezzabile di effetti sul clima” fossero trasparenti in merito a tali attività e si consultassero con le altre nazioni. Apparentemente vi è stato un certo disaccordo all’interno della delegazione statunitense, nel corso del quale è emerso che erano stati i militari a opporsi alla risoluzione. 12 .

A partire dalla pubblicazione di un articolo di Bruce DeSilva, che collegava l’alluvione dell’estate 1971 nel Vietnam del Nord agli sforzi americani per produrre pioggia, altri resoconti apparvero su giornali di lettura nazionale. 13. Seymour Hersh, sulla base di numerose interviste con alti funzionari governativi e fonti militari, ha indicato che l’inseminazione delle nuvole era stata utilizzata già nel 1963 per controllare una manifestazione buddista a Saigon e, successivamente, per prolungare la durata del monsone estivo sul Vietnam del Nord, per ostacolare i missili antiaerei e per confondere le vie di infiltrazione. Un portavoce ufficiale del Pentagono ha risposto agli articoli solo insistendo 14 che “non abbiamo effettuato alcuna (pioggia) sul Vietnam del Nord”.

Le udienze sulla Risoluzione 281 del Senato si sono svolte il 26 e 27 luglio e, in un colpo solo, coloro che erano in grado di avere qualche conoscenza sulla modificazione meteorologica in Indocina si sono rifiutati di divulgarla. Questi rifiuti implicano non solo che la stampa abbia avuto sostanzialmente ragione, ma anche che il programma sia di grande importanza. Un’altra prova a sostegno di questa tesi è stata commentata da Shapley. 15 : La modifica delle condizioni meteorologiche è stata omessa dalla versione finale dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra Stati Uniti e URSS, dopo essere stata inclusa in una versione precedente.

Ad agosto, un eccellente studio di Gliedman 16 ha analizzato nei minimi dettagli la struttura dei sistemi di dighe del Vietnam del Nord, ha spiegato come le esplosioni di bombe nelle vicinanze possano creare un indebolimento invisibile e ha calcolato le possibili perdite dei raccolti di riso dovute alle inondazioni monsoniche. Ha stimato il volume aggiuntivo di acqua relativamente modesto derivante dalle precipitazioni alla fine della stagione monsonica (quando le acque sono più alte e il suolo è saturo) che sarebbe necessario per causare un’inondazione; ha poi confrontato tale volume con il volume che si sostiene possa essere ottenuto con le più recenti tecniche di modificazione meteorologica. Ha concluso che le tecniche esistenti avrebbero potuto causare inondazioni pericolose. L’articolo più recente di questa raccolta risale all’8 settembre scorso, quando una società canadese ha citato in giudizio il Pentagono per ottenere un risarcimento per il presunto utilizzo del suo dispositivo di inseminazione delle nuvole nel Sud-est asiatico. 17. La reazione del Congresso a queste rivelazioni è stata blanda, limitandosi ad alcuni provvedimenti legislativi contrari alla guerra ambientale.

METEOROLOGIA E MILITARE

Le reazioni pubbliche dei meteorologi sono andate da un’alzata di spalle alla rabbia, ma nessuno ha espresso grande sorpresa; meteorologia e militari sono da tempo compagni di letto. Il loro rapporto simbiotico è stato recentemente celebrato da Best 18 , ma risale almeno alla fondazione iniziale del Servizio Meteorologico Nazionale nel 1870 sotto l’Army Signal Corps. Oggi, cento anni dopo, la quota congiunta di Dipartimento della Difesa e NASA per la ricerca meteorologica federale supera il 60%, e l’esercito è ancora il principale datore di lavoro per i meteorologi.

Sebbene la maggior parte della ricerca sulla modificazione del clima sia ora condotta da agenti civili, le sue origini sono militari. I primi esperimenti sul campo di inseminazione delle nuvole, gli esperimenti di laboratorio che li hanno preceduti e i primi anni di sviluppo (1946-1950) furono finanziati principalmente dall’esercito. 19. I rapporti periodici di molti gruppi nominati dal governo sullo stato della modificazione meteorologica hanno mostrato una curiosa schizofrenia rispetto alle forze armate. Elencano tutte le ricerche militari condotte, esprimono doverosamente la necessità di cooperazione internazionale e di usi pacifici della modificazione meteorologica, ma non riconoscono come l’una possa influenzare l’altra, né riconoscono che la ricerca militare descritta ha un potenziale offensivo e difensivo molto concreto. Il rapporto della Commissione Speciale NSF del 1966 20 , ad esempio, ha riconosciuto innocentemente una “ possibilità remota che in futuro una nazione possa sviluppare la capacità di utilizzare la modificazione meteorologica per infliggere danni all’economia e alla popolazione civile di un altro paese”, mentre il rapporto NAS del 1971 21 ha ammesso che “le applicazioni militari della modificazione meteorologica sono concepibili ” (enfasi aggiunta). St. Amand, nel 1966 22 è stato più schietto: “Consideriamo il meteo un’arma. Qualsiasi cosa si possa usare per ottenere ciò che si vuole è un’arma e il meteo è un’arma tanto buona quanto qualsiasi altra”. La sua reazione alle recenti rivelazioni è stata 23 “Non credo che usare il meteo per scoraggiare le persone dal traslocare sia una cosa sbagliata”.

Durante l’udienza sulla SR 281, quando il senatore Pell chiese al portavoce del Dipartimento della Difesa Benjamin Forman informazioni sugli usi militari della modificazione meteorologica, Forman menzionò la protezione del “nostro personale e delle nostre risorse dai rischi meteorologici”. Alla domanda su come la produzione di pioggia possa raggiungere questo obiettivo, tutto ciò che riuscì a dire fu che potrebbe contribuire ad alleviare la siccità in una base all’estero! Il Dipartimento della Difesa aggiunse in seguito che, tra le altre applicazioni non offensive, desiderava “costruire una base tecnologica che consentisse di verificare l’uso della modificazione meteorologica da parte di un nemico”. 24. Ferdinand de Percin dell’Ufficio di ricerca dell’esercito scrive sulla rivista Army R&D News Magazine Il numero 25 è stato solo leggermente più schietto; menziona l’uso di tecniche di dispersione della nebbia calda per impedire al nemico di nascondersi naturalmente. Ovviamente, il Pentagono sta mantenendo la massima discrezione sui suoi piani per la pioggia.

RICERCA MILITARE E UNIVERSITÀ

Poiché una parte considerevole della ricerca finanziata militarmente è svolta da persone esterne all’esercito, alcune delle quali ricoprono posizioni accademiche, è illuminante analizzare il punto di vista del Pentagono sui benefici della collaborazione tra sé stesso e il campus. William J. Price, direttore esecutivo dell’Air Force Office of Scientific Research, ha sottolineato 26 che “Uno dei punti di forza del rapporto tra Dipartimento della Difesa e università è che si basa sulla comprensione reciproca e sul rispetto per i loro interessi comuni”. Le università devono funzionare in modo tale da “assicurare il futuro della società” (presumibilmente quella statunitense). I professori sono descritti come desiderosi “in particolare di lavorare su problemi di sicurezza nazionale… nella loro preoccupazione di assicurare il futuro della società” (sicuramente non qualcosa di così prosaico come racimolare fondi per la ricerca da qualsiasi fonte disponibile!). Price stima che nel 1968 il Dipartimento della Difesa abbia finanziato fino a metà della ricerca federale in matematica, fisica e ingegneria nei campus.

Il rispetto dell’emendamento Mansfield al Military Procurement Authorization Act del 1970 ha causato alcuni problemi. Nella sua formulazione originale, richiedeva che la ricerca sponsorizzata dal Dipartimento della Difesa avesse “un rapporto diretto e apparente con una specifica funzione o operazione militare”. Secondo il resoconto di Shapley 27 della ricerca del Dipartimento della Difesa a Stanford, il Defense Documentation Center ha modificato, per i suoi archivi, i titoli e, in alcuni casi, le descrizioni delle proposte approvate dal Dipartimento della Difesa per giustificarne il finanziamento.

Ciò che è richiesto allo scienziato sponsorizzato dal Dipartimento della Difesa è stato chiarito da Paul Lukasik, direttore dell’Agenzia per i Progetti di Ricerca Avanzata (ARPA): deve possedere un “grado di obiettività che gli consenta di separare la sua scienza dai suoi consigli. Può lavorare nel campo della meccanica quantistica indipendentemente dalla sua posizione sull’ABM… o sul trattato di messa al bando dei test nucleari”. 28. In altre parole, finché lascia che il Dipartimento della Difesa gli spunti la mente, ciò che dice la sua coscienza è irrilevante. Lukasik continua: “…le università… non solo ci forniscono input, ma imparano da noi…”. Quindi il Generale Best non è l’unico a parlare di simbiosi.

Questa visione dello scienziato universitario come intelletto oggettivo da mettere a disposizione del governo può essere applicata altrettanto bene agli scienziati esterni all’università. È affermata sinteticamente nella spiegazione di Reed. 29 della filosofia che ha guidato la dichiarazione dell’AMS sulla SR 281: in parole povere, è il governo (non, in questo caso, l’AMS) a determinare “l’uso finale delle conoscenze e delle competenze meteorologiche”. Il messaggio che l’AMS e il Dipartimento della Difesa sembrano ansiosi di comunicare è che gli scienziati, quando agiscono in questa materia, sono politicamente neutrali. Tutt’altro: fare scienza equivale a prendere posizione. Gli scienziati e il loro lavoro vengono utilizzati , principalmente dalle istituzioni più potenti della nostra società: le aziende e l’esercito; queste controllano il governo, e il governo controlla le scuole. La preoccupazione principale di chi detiene il potere è mantenere questa posizione, a spese, se necessario, di una buona parte del resto dell’umanità. Laddove l’unica opinione scientifica ascoltata dal pubblico proviene da scienziati pagati dai potenti, è imperativo che altre voci vengano ascoltate. Avendo il privilegio di un’istruzione ben superiore alla maggior parte del pubblico, lo scienziato ha la responsabilità unica di sfidare e criticare; se si sottrae, il suo silenzio non viene interpretato come neutralità, ma come acquiescenza.

MODIFICA DEL TEMPO RIPENSATA

Finora ho cercato di stabilire (a) che la guerra geofisica è in arrivo; (b) che la modificazione meteorologica ostile è un passo importante in quella direzione; (c) che modifiche meteorologiche di questo tipo sono effettivamente avvenute; (d) che coloro che operano in questo campo sospettano da tempo che ciò si sarebbe verificato; (e) che rifiutarsi di assumersi la responsabilità degli usi a cui viene destinata la ricerca non è neutralità, ma sostegno agli utilizzatori. Ora che la modificazione meteorologica è stata rivolta a fini distruttivi e, poiché è probabile che alcuni elementi cercheranno di applicare qualsiasi futura sperimentazione in questo campo a fini distruttivi, vorrei cogliere l’occasione per sollevare la domanda “ne vale la pena?”

La storia della modificazione del clima è stata segnata da affermazioni stravaganti sui suoi potenziali benefici. Ad esempio, Langmuir nel 1947 30 , nel descrivere il suo lavoro pionieristico, ipotizzò che la semina potesse eliminare la formazione di ghiaccio sugli aerei dovuta agli strati, aumentare notevolmente le precipitazioni orografiche, indebolire i temporali e persino diminuire la nuvolosità invernale negli Stati Uniti settentrionali. Le attività commerciali di produzione di pioggia prosperarono negli anni successivi, raggiungendo un picco nel 1952 con circa 300 milioni di acri, ovvero il 10% dell’intero paese seminato 31. La semina era in corso anche in 30 nazioni all’estero. Dopo un periodo di ridimensionamento, si è registrata una crescita costante dei finanziamenti statunitensi per la modificazione meteorologica, con un totale che è passato da 2,4 milioni di dollari nel 1960 a 12 milioni di dollari nel 1970, per poi passare a 25,1 milioni di dollari nel 1972. 32 . Mentre durante la maggior parte degli anni ’50 furono fatte dichiarazioni piuttosto moderate, dopo lo Sputnik ci furono oscuri accenni al progresso russo, rappresentati dalla dichiarazione di Houghton 33 “Tremo al pensiero delle conseguenze di una precedente scoperta russa di un metodo fattibile per il controllo del tempo”, che spinse uno scrittore russo a definirlo una persona dalla mente contorta. Da allora, i commenti sui progressi russi e sulle loro implicazioni sono stati meno espliciti.

Gli anni ’60 videro un ritorno alla propaganda a favore della modifica del tempo, con l’AMS nel 1962 34 , nutrendo la speranza di “enormi vantaggi economici e umanitari” e, nel 1967 35 “un grande beneficio per l’umanità”. Niente meno che Lyndon Johnson proclamò nel 1963 36 che un giorno “elimineremo la siccità e le inondazioni, porteremo la pioggia nei deserti e controlleremo le inondazioni delle giungle”; e nel 1967 37 Robert M. White nutriva la speranza di migliorare “il benessere delle persone in modi e in una misura oggi inconcepibili”.

Quasi tutti i numerosi resoconti sulla modificazione del clima pubblicati negli ultimi dodici anni, oltre a rosee previsioni e sobri appelli alla pace, hanno accuratamente elencato problemi irrisolti di natura politica, sociale, legale, economica ed ecologica, e hanno continuato a richiedere enormi aumenti di finanziamento. Il rapporto Newell 38 , ad esempio, raccomandava una crescita da 10 milioni di dollari nel 1967 a 90 milioni di dollari entro il 1970! Non c’è dubbio che questi anni abbiano portato un sostanziale miglioramento nella nostra comprensione dei processi di nucleazione e precipitazione e nelle tecniche di modificazione meteorologica; ma poco è stato fatto per affrontare i problemi che accompagnano la modificazione meteorologica. Prendiamo, ad esempio, un solo problema: la questione di chi ne trarrà beneficio quando si dovranno fare delle scelte. Nella misura in cui la modificazione meteorologica funziona, è certo che le richieste contrastanti per la sua applicazione renderanno difficile qualsiasi tentativo di limitarne l’uso a piccola scala (nel tempo e/o nello spazio). Tuttavia, i tentativi di modifica ripetuta su larga scala porterebbero a cambiamenti climatici, che altererebbero l’ecologia, il che a sua volta potrebbe causare pericolosi aumenti di malattie e parassiti, come quelli segnalati nel rapporto della Commissione NSF. 39 e Commoner 40. Accumuli nocivi di ioduro d’argento, come menzionato in Cooper e Jolly 41 sono un’altra possibilità. Se la modifica fosse limitata a operazioni su piccola scala a causa di questi effetti collaterali, chi ne trarrebbe beneficio? Se la storia della modifica della nebbia fredda è indicativa, saranno i ricchi e gli influenti i cui interessi saranno tutelati: dato un bilancio annuo di 1000 morti per incidenti stradali e 400 milioni di dollari di danni dovuti alla nebbia. 42 , è degno di nota che sia stata prestata quasi nessuna attenzione all’applicazione delle tecniche di disinquinamento da nebbia sulle autostrade. A quanto pare, la vita di chi vola (come i meteorologi e i deputati che stanziano fondi) vale più della vita di chi guida.

Nel caso della siccità, ad esempio, quando è consentita solo la produzione di pioggia su piccola scala, è quindi inevitabile che a beneficiarne non sia il piccolo agricoltore, bensì l'”agroindustria”. Il primo, infatti, potrebbe benissimo essere lasciato a soffrire degli effetti di “ombra pluviometrica” dovuti al vento. Una distribuzione simile degli sforzi può essere prevista per la soppressione della grandine. Pertanto, sembra che, con poche eccezioni, gli unici usi pratici per la modifica del tempo saranno quelli militari. (Possibili eccezioni potrebbero includere una siccità improvvisa su una piccola isola; una nebbia radioattiva su un’autostrada trafficata; o frequenti grandinate distruttive su una piccola regione intensamente coltivata (come la Pianura Padana) 43 ).

SOLUZIONI TECNOLOGICHE AI PROBLEMI SOCIALI

L’applicazione di soluzioni tecnologiche ai problemi sociali è diventata una grave malattia della società occidentale. A titolo di esempio: farmaci per gli scolari indisciplinati; scosse elettriche e lobotomie per i prigionieri poco collaborativi; campagne di controllo delle nascite al posto di una più equa distribuzione delle risorse nei paesi poveri; dispositivi antinquinamento al posto dei trasporti pubblici gratuiti; trapianti di cuore al posto di un’adeguata assistenza sanitaria di base; metadone per gli eroinomani; fertilizzanti chimici; pesticidi velenosi; — di fatto, la stessa guerra in Indocina, dove, quando i metodi politici e la violenza ordinaria fallirono, la nostra risorsa fu la tecnologia: sensori a infrarossi, armi antiuomo paracadutate, il campo di battaglia elettronico computerizzato e, naturalmente, la modificazione meteorologica.

Nella maggior parte dei casi, la soluzione tecnologica è solo un palliativo a breve termine che, nella migliore delle ipotesi, rimanda il giorno in cui sarà necessario affrontare il problema sociale di fondo e, nella peggiore, lo esacerba. Laddove il problema sociale nasca dalla mancanza di cooperazione e organizzazione, la soluzione tecnica non fa altro che aumentare l’isolamento delle persone le une dalle altre e dalla natura, alimentando un falso senso di autosufficienza e alimentando una competizione distruttiva.

La modificazione del clima, anche nei suoi usi relativamente vantaggiosi in tempo di pace, soffre di molti degli svantaggi insiti nelle soluzioni tecnologiche. Se ci organizziamo razionalmente, non abbiamo sempre bisogno di attaccare la natura per sopravvivere in modo confortevole. Proteggere le persone da tornado e uragani, ad esempio, non richiede necessariamente una guerra agli elementi; piuttosto, richiede la creazione di una qualche forma di organizzazione, utilizzando gli strumenti che abbiamo ora, per avvisare la popolazione in tempo, evacuare e fornire un risarcimento completo per i danni alla proprietà. I recenti progressi nelle tecniche di modificazione del clima hanno portato a un forte aumento dei finanziamenti. Questo potrebbe essere l’inizio di una fuga precipitosa che a lungo termine non porterà alcun beneficio alla popolazione.

Le considerazioni esposte nel presente documento indicano che la linea d’azione più saggia al momento potrebbe essere una moratoria su tutte le forme di modificazione meteorologica, finché le questioni qui sollevate non saranno affrontate in modo adeguato.

Riferimenti

Falk “Prohibiting Military Weather Modification” ( PMWM ), hearings before Subcomm. on Oceans and International Environ­ment, Sen. Comm. on Foreign Relations, 1972, testimony of Richard A. Falk, p. 38.

ibid., p. 124, from G. J. F. MacDonald, “How to Wreck the Environment ” in Unless Peace Comes , Nigel Calder, ed., Viking, N.Y.C., 1968. DoD Appropriations for FY 1972. Hearing before Sen. Comm. on Approp., 1971, p. 739. Anderson, Jack, “U.S. Rainmakers proving success over Ho Chi Minh trails”, Bell-McClure Syndicate, March 16, 1971 PMWM , pp. 103-108. Cong. Record , Jan. 26, 1971, S 508 ibid ., March 17, 1972 Foreign Assistance Act, Hearings before Sen. Comm. on Foreign Relations, April 18, 1972, pp. 128, 159 Science for Vietnam, Chicago Collective, “The big gun is the rain”, (Publ. at 1103 E 57 St., Chicago, 60637) Shapley, “Rainmaking: Rumored use over Laos alarms experts, scientists.” Science 176 , pp. 1216-1220. “ U.N. Conference on Human Environment: Preparations and prospects”, Hearings before Senate Comm. on Foreign Relations, May 3, 1972, p. 20. Shapley, D. , “Rainmaking: Stockholm Stand watered down for Military”. Science, 176 , p. 1404. DeSilva, Providence (R.I.) Journal , June 20, 1971; Cohn, Victor Washington Post , July 2, 1972; Wilford, John N., N.Y. Times , July 3, 1972; Hersh, Seymour, N.Y. Times , July 3, 1972 and July 9, 1972 (all of these also in PMWM , pp. 5-17); in addi­tion: Cowen, Robert C., Christian Science Monitor , July 3, 1972. Hersh, Seymour, “ ‘67 order to end rainmaking reported”. N.Y. Times , July 4, 1972 (quote is from Jerry Friedheim) Shapley, D., “Science officials bow to military on weather modification”. Science, 174 , p. 411, 1972. Gliedman, John, Terror from the Sky , Vietnam Resource Center, Cambridge, Mass., 02139, 1972. Shapley, D., “Weather Watch”. Science, 178 , pp. 144-145, 1972 Best, W.H., Bull. Amer. Meteor. Soc. , 53, 5, 429-432, 1972 Schaefer, V.J., ibid , 49, 4, 337-342, 1968 “ Weather and Climate Modification”, report of NSF Special Commission on Weather Modification. NSF 66-3, 1966, p. 119 “ The Atmospheric Sciences and Man’s Needs”, report of Comm. on Atmos. Sciences, National Res. Council, NAS, Washington, D.C., 1971, p. 56. “ Weather Modification”, testimony of P. St. Amand before Senate Comm. on Commerce on S23 and S 2916, 1966. Shapley, D., see (10) PMWM , testimony of Benjamin Forman, p. 36 dePercin , F.P., Army R & D News Mag. , Sept. 1972, 24-27 Price, W.J., A.F. Res. Rev. , July-Aug. 1970, 6-9 Shapley, D., “ Defense Research: The names are changed to protect the innocent”. Science, 175 , 84 1972, 866-868 Dept. of Defense Appropriations for FY 1973, Hearings before Senate Comm. on Appropriations, testimony of P. Lukasik, March 14, 1972, p. 75. Reed, R., Bull. Amer. Meteor. Soc. 53 , 12, 1185-1191, 1972 Langmuir, I., in “Final Report, Project Cirrus”. G.E. Res. Lab., Schenectady,1948, p.18 Huschke, R., Bull. Amer. Meteor. Soc. 44 , 7, 1963, 425-429 Droessler, E., ibid., 53. , 4, 1972, 345-348 Houghton, H., ibid., 38 , 10, 1957, 567-570 Amer. Meteor. Soc., ibid. , 43 , 8, 1962, 400-401 Amer. Meteor. Soc., ibid., 49 , 3, 1968, 272-273 “ Government Weather Programs”, House Report #177, 1965, p. 151 (Statement made May 2, 1963) White, Robert M., quoted in “Weather and the hand of man”, ESSA pamphlet, 1967, p. 2 Newell, Homer, “Recommended national program in weather modification”, report to ICAS, 1966, p. VI-3 “ Weather and climate modification” — see ( 20), 68-69 Commoner, Barry, The Closing Circle , Bantam, 1972, p. 245 Cooper, C.F., and W.C. Jolly, Water Resources Res. 6 , 1, 1970, 88-98 “ Study Finds division on proper method of driving in fog”, N.Y. Times March 10, 1973, p. 21 Morgan, Griffith, J. Appl. Meteor., 12 , 2, 1973, 338-353

