La principale regia sull’andamento meteo/climatico planetario; i segreti della “corrente a getto”

“La scienza non e nient’altro che una perversione se non ha come suo fine ultimo il miglioramento delle condizioni dell’ umanità” Nikola Tesla

Articolo di Maria Heibel

A Lorenzo Tedici, meteorologo di www.iLMeteo.it (sito da non consigliare), è stato chiesto se avesse mai visto qualcosa di simile? Che cosa? Lo definiscono il Monster anticiclone di Halloween, un anticiclone persistente impacchettato ad arte. Tedici risponde: Non sono così giovane, né così vecchio, ma dato che lavoro nel settore meteorologico dal 1998, posso dire di avere una certa esperienza: Non ricordo una situazione di resistenza così estrema per quanto riguarda il caldo estivo. E il peggio deve ancora venire!

L’anomalia c’è, molti ne parlano e danno la colpa alla corrente a getto come causa del caldo infinito.

Nessuno meno del WEF ci illumina sulla corrente di getto e il suo ruolo per l’anticiclone persistente, e dovrebbe essere di grande interesse, in quanto potenzialmente di grande importanza nel campo della manipolazione meteorologica, almeno così suggeriscono i brevetti di Bernard Eastlund.

Il sito web del WEF ha quindi pubblicato la domanda: Correnti a getto e onde di calore: qual è il legame?

Questo tipo di situazione è stata descritta in un ampio documento, pubblicato 40 anni fa e a conoscenza di pochissimi, con dettagli davvero sconvolgenti. Le affermazioni contenute coincidono con le dichiarazioni del col. Tom Beardon, citato dal generale Mini durante la conferenza di Firenze del 2012: ‘La guerra ambientale è in atto’. Mini si è poi rimangiato tutto e ha dichiarato che Beardon era un pazzo. Molto più di Beardon, molti scienziati di lustro e di rango meritano questa etichetta; da decenni stanno giocando alla roulette russa e mettendo in pericolo la vita su questo pianeta e dobbiamo chiederci chi è veramente pazzo.

Alla luce delle gravi anomalie meteorologiche che si sono accumulate negli ultimi tempi, riporto un estratto del suddetto rapporto, pubblicato in tedesco nel 1981.

Voglio chiarire che non sto in alcun modo sostenendo che l’una o l’altra parte menzionata in questo presentazione stia utilizzando determinati strumenti nella nostra situazione attuale. Ma sorgono domande per coloro che si interessano a questa realtà in gran parte nascosta della manipolazione del tempo, soprattutto laddove viene usata come un’arma. È impossibile sapere quali siano le possibilità oggi, quali siano le reali capacità. Comunque, Rosalie Bertell, una scienziata ben informata, ci ha ripetuto più volte che i militare superano di decenni la nostra conoscenza in merito agli sviluppi scientifici e tecnologici.

Si pensi ad esempio a Herman Oberth, che progettò l’ultima arma segreta di Hitler, il cannone solare. L’idea di una gigantesca lente in orbita intorno alla Terra, capace di concentrare i raggi solari e di far bollire un intero oceano, sembra uscita da un film di fantascienza, invece era un progetto concreto e improbabile, studiato già nel 1923 da Oberth, fisico e ingegnere austro-ungarico, padre della moderna tecnologia missilistica. Si trattava di un’arma in grado di influenzare il tempo e il clima della Terra dallo spazio. Le enormi centrali solari orbitali che portano le microonde sulla terra sono ormai un argomento mainstream, per il nostro bene, ovviamente.

Sempre secondo Bertell, esiste la possibilità di manipolare la corrente a getto, con enormi conseguenze sul tempo e sul clima.

Il controllo meteorologico dallo spazio è stato preannunciato da decenni, basti ricordare le parole di L.B.Johnson, presidente degli USA negli anni ’60 ed è entrato a far parte della strumentazione della CIA e della NATO dal 1960.

John von Neumann, al culmine della Guerra Fredda (1955), sottolineava con tremenda preveggenza che: “Interventi in materia atmosferica e climatica… si apriranno ai nostri occhi con una dimensione difficile da immaginare al presente… Questo amalgamerà gli interessi di ogni nazione con quelli di tutte le altre, in modo totale, più di quello che la minaccia nucleare o una qualche altra guerra abbiano fatto fino ad ora” (Citazione da Spencer Weart, Guerra ambientale: schemi di modificazioni climatiche, Global Research, 5 dicembre 2009. (vedi qui)

Passiamo dunque al testo annunciato, che accusa l’allora Unione Sovietica di guerra meteorologica, una dimensione bellica nota fin dalla guerra del Vietnam, ma usata in quel caso come strumento dagli USA.

I dati qui presentati sono significativi per una comprensione più approfondita della guerra meteorologica elettromagnetica delle potenze coinvolte, e si sostiene che le forze all’interno degli Stati Uniti collaborarono con i sovietici (anche contro la “propria” popolazione americana). Così, ad esempio, le coltivazioni agricole furono danneggiate da siccità indotte artificialmente, ecc. e successivamente furono messe fuori mercato a causa del sovraindebitamento.

La parte sconcertante quindi parla di cooperazione tra le élite scientifico-militari di USA e URSS, che, per inciso, è una realtà ben nota, ma non nella misura qui riportata. (Legami transfrontalieri sono stati evidenti anche nella storia della SARS CV2, tramite la collaborazione nel laboratorio di Wuhan) .

È documentato che ci fu uno scambio notevole tra i luminari della scienza, nonostante la Guerra Fredda.

Il rapporto su questa presunta guerra meteorologica allude a questo attacco segreto come a un tipo di Grande Reset, che all’epoca sarebbe stato diretto contro gli Stati Uniti. E mentre si legge, non si può fare a meno di cogliervi un parallelo con l’attuale situazione, che in questo momento è particolarmente incentrata sull’Europa.

Strane fantasie?

Gli ultimi due o tre anni hanno il sapore di un brutto film di fantascienza.

Il tempo ci dirà, e presto, se gli interventi descritti sono frutto di una fantasia malata o la progenie concreta di una scienza perversa. I segnali vanno nella direzione di Mostri della scienza.

Ma molte verità sulle tante mostruosità stanno venendo alla luce con estrema rapidità.

Non c’è davvero tempo da perdere.

Maria Heibel curatrice di di Nogeoingegneria

NOTA: Sono stati aggiunti alcuni link nel testo sottostante

1976/77 LA DEVASTAZIONE DELL’AMERICA

La guerra meteorologica segreta dei sovietici o la fatale eredità di Tesla

Estratto del testo in versione tradotto

Compilato e pubblicato dalla redazione di C.O.D.E. Copyright 1981 ISBN Produzione e distribuzione globale: VAP, Wiesbaden Verlagsauslieferung für den Buchhandel: LIBRI, Frankfurt / Main Printed in Western-Germany (Technical editing of the original printed work by Werner Altnickel)

INTRODUZIONE

Da tempo immemorabile, alcuni gruppi del genere umano sono impegnati nello sviluppo di tecnologie e metodi sempre migliori e più efficienti per la distruzione della propria razza, nonostante il livello della scienza consentirebbe a ogni cittadino della Terra di condurre una vita felice e relativamente spensierata per quanto riguarda i propri bisogni quotidiani.

Ovviamente, però, le potenzialità di sopravvivenza dell’intera umanità si stanno trasformando nel loro contrario, tanto che abbiamo già raggiunto uno stato che permette a pochi psicopatici di spazzare via tutta la vita su questo pianeta. Si può quindi supporre che nei “veri” centri di comando di questo pianeta (Chi governa il mondo?) si sia a conoscenza di almeno una delle tre regole ecologiche fondamentali e la si sia incorporata nell’obiettivo incredibilmente maligno di pervertire l’idea di creazione. Nella relazione degli organismi di ciascuna comunità tra loro, vale quanto segue: Quanto più spesso e profondamente un habitat è esposto a cambiamenti influenzati dall’uomo (ad esempio, guerre meteorologiche), tanto più povera e instabile diventa la sua comunità di vita (fisicamente e psicologicamente).

Che sorpresa leggere in Global 2000, The Report to the President (1980, The People of the United States of America), a pagina 966, come assunto critico sulla politica e sulla tecnologia: “Per quanto riguarda la politica e la tecnologia, l’intervento umano intenzionale nel cambiamento climatico è stato escluso dall’analisi”. Pertanto, è abbastanza ragionevole concludere che il valore di un’analisi è tanto grande quanto la coscienza degli analisti responsabili della sintesi, essendo coscienza e responsabilità strettamente correlate nelle persone sane di mente.

LA MEMORIA SCIENTIFICO-TECNICA DI NIKOLA TESLA

Purtroppo, oggi pochi conoscono i traguardi di Nikola Tesla, anche se molti dei suoi progetti hanno contribuito al tenore di vita e alle prestazioni economiche degli Stati Uniti d’America…

Tralascio i resoconti delle innumerevoli invenzioni legate a Tesla che si trovano da pagina 3 e proseguo con la traduzione del testo

… Nel numero di giugno del 1900 della rivista Century, Nikola Tesla pubblicò un articolo con il titolo “La luce”: Il problema dell’aumento dell’energia umana. Ha scritto, tra le altre cose: “Le onde stazionarie sulla terra… ci permetteranno di raggiungere molti importanti risultati specifici che altrimenti sarebbero impossibili”. Per esempio, per mezzo di essi possiamo produrre, a nostro piacimento, da un trasmettitore, un effetto elettrico in qualsiasi area del globo. Potremmo… Potremmo inviare un’onda elettrica intorno alla terra che si propagherà a qualsiasi velocità desiderata, da quella di una tartaruga alla velocità della luce”.

Cinque anni dopo fu concesso un brevetto: il brevetto statunitense n. del 18 aprile 1905, intestato a Nikola Tesla. Descrizione del brevetto: “Onde stazionarie impresse sulla terra da un apparecchio per la trasmissione di energia elettrica”. Nella domanda di brevetto originale si legge: “… il pianeta si comporta come un conduttore perfettamente liscio e levigato di resistenza inconsistente, la potenza e l’autoinduzione sono distribuite uniformemente lungo gli assi di simmetria della propagazione dell’onda con oscillazioni elettriche inerziali senza distorsioni o attenuazioni percettibili”. E ancora: “…Imprimendo alla terra due o più oscillazioni di diversa lunghezza d’onda, è possibile far viaggiare lentamente un’onda stazionaria sul globo terrestre…. Se si installassero diversi generatori di onde stazionarie, preferibilmente di lunghezza diversa, in luoghi opportunamente selezionati, l’intero globo potrebbe essere diviso in zone chiaramente definite di attività elettrica…. La rivista “Radio- Electronics” del giugno 1976 riportava il titolo dell’articolo: “La rivista è un’ottima fonte di informazioni”. “Twelve Million Volts” sugli esperimenti di Nikola Tesla a Colorado Springs come base per la ricerca sulla fusione nucleare sponsorizzata dal governo statunitense.

IL FULMINE NELLA SUA MANO

… Saltiamo la prima parte del capitolo e continuiamo

COMMENTI SULLA GRANDE SITUAZIONE METEO

Il dottor Andrew Michrowski (ndT Michrowski era presidente della Planetary Association for Clean Energy (o PACE), un’associazione di studiosi fondata a Ottawa nel 1979), in qualità di futurologo e membro del think-tank del governo canadese che ha familiarità con il trattamento critico e metodico delle questioni riguardanti lo sviluppo prospettico dell’umanità, ha il grande merito di aver dimostrato gli attacchi meteorologici dei sovietici diretti contro il welfare e la prosperità dei nordamericani. Le sue scoperte sono state riconosciute da eminenti scienziati internazionali. Lui e un altro gruppo di scienziati registrarono e monitorarono le trasmissioni sovietiche attraverso una serie di stazioni distribuite su tutto il territorio canadese. Egli ha descritto il verificarsi di enormi onde stazionarie nel modo seguente: “Durante l’inverno 1976/77, i sovietici riuscirono a stabilire una risonanza elettrica terrestre e successivamente impararono a stabilire campi magnetici relativamente stabili e localizzati a bassa frequenza (LF) che permisero loro di inibire o deviare il flusso delle correnti a getto*) nell’emisfero settentrionale. Michrowski ha spiegato come si siano instaurati fronti stazionari (fronti di blocco) sulla costa occidentale del Nord America – tra Baja, California e Alaska – che “hanno permesso un decisivo reindirizzamento delle correnti d’aria e il mantenimento di fronti di alta e bassa pressione” per un lungo periodo di tempo.

*) ingl. Jet streams, zone di massima velocità del vento (fino a 400 km/h) che viaggiano a un’altezza di 10-14 km al di sotto del getto generale verso ovest.

E aggiunge: nell’inverno 1977/78, gli scienziati sovietici ebbero l’idea geniale di produrre un’intera serie di onde stazionarie a forma di colonna, che si estendevano dal punto più occidentale dell’Alaska fino a Valparaiso in Cile. Questo fronte d’onda colonnare è stato emesso da un singolo punto vicino ad Angarsk, in Siberia.

Si è verificato un cambiamento climatico a livello mondiale, con il risultato che il tempo a est di questo fronte si è fatto più secco rispetto a prima, mentre a ovest le precipitazioni sono aumentate. Quando queste onde colonnari ruotano in senso orario, i venti occidentali vengono risucchiati in senso antiorario nell’atmosfera superiore, mentre dall’altra parte l’aria viene spinta verso il basso dall’atmosfera superiore”. Sebbene la stampa tradizionale nasconda le informazioni sull’origine sovietica degli attacchi di guerra meteorologica contro l’America, di recente sono apparsi sui media resoconti degli effetti precisi di questi attacchi NF in stile Tesla, come descritto da Michrowski nel 1978.

Ad esempio, il 16 novembre 1980, il Washington Post Magazine pubblicò un notevole articolo del fisico e meteorologo Bob Ryan, secondo il quale il record assoluto di calore fu raggiunto a Washington D.C. nell’estate del 1980. “La corrente a getto, cioè il flusso d’aria ad alta velocità a otto miglia di altitudine”, ha detto Ryan, “si è comportata in modo decisamente anomalo negli ultimi anni.

Questo flusso si verifica nello spazio di confine tra le due grandi masse d’aria che di solito dominano il nostro tempo alle latitudini settentrionali: la massa d’aria polare a nord e la massa d’aria tropicale a sud. A seconda della stagione, l’aria polare si espande o si contrae, e di conseguenza la corrente a getto sul suo fianco meridionale si sposta verso sud o verso nord.

Quanto più grande è la differenza di temperatura, tanto maggiore è la portata di questo moto ondoso. Negli ultimi anni, questi movimenti d’onda sono stati caratterizzati da un’ampiezza insolitamente grande, vale a dire che la corrente a getto ha oscillato più a nord e a sud. Il risultato è uno straordinario contrasto tra clima ed estremi climatici. “

LA LUNGA SICCITÀ DI PRODUZIONE RUSSA

Il 2 febbraio 1981, il Washington Post scriveva: “Nel corso degli ultimi quattro mesi un modello meteorologico immutabile ha dominato l’intera area degli Stati Uniti, causando una siccità da costa a costa che non è stata mai registrata nei rapporti meteorologici ufficiali.

Il tempo che ha causato questa siccità ha una struttura che è al tempo stesso anormale e sconosciuta”. Una descrizione dettagliata di questa struttura meteorologica sorprendentemente anomala è stata fornita dal Time il 19 gennaio 1981: “Negli ultimi due mesi una zona di alta pressione ha persistito a 800 miglia a ovest della costa californiana, bloccando il normale flusso di aria umida dal Pacifico e rendendo così l’area interessata più secca e calda del solito.

Allo stesso tempo, la corrente a getto che proviene dal Canada e attraversa il continente in direzione est porta aria più secca e fredda del solito nel nord-est degli Stati Uniti. Questa corrente a getto ha descritto una curva troppo breve per poter raccogliere aria calda dal Golfo del Messico…. “

Lowell Ponte, precedentemente esperto di guerra meteorologica al Pentagono, è salito alla ribalta come autore nel 1976 con il libro The Cooling. Nell’agosto del 1978 pubblica un articolo su Gallery Magazine dal titolo emblematico “The Killer Electric”. Ponte afferma: “Poco dopo l’inizio del secolo, Tesla teorizzò che doveva essere possibile, per mezzo di impulsi radio coordinati, controllare a piacimento la parte del campo magnetico terrestre adiacente alla ionosfera, generando gigantesche onde stazionarie.

Tesla riteneva che queste onde potessero essere gestite in modo così intelligente da poter modellare il corso delle correnti a getto e la loro struttura e quindi il nostro tempo atmosferico (come desiderato)”. Ponte continua: “Nel dicembre 1976, i sovietici lanciarono in orbita tre satelliti che avrebbero dovuto coordinare i segnali trasmessi dai trasmettitori sulla Terra. Gli impulsi che ne derivarono furono un classico esperimento basato sulla teoria sviluppata da Tesla. All’inizio dell’inverno 1977, i sovietici iniziarono una nuova serie di emissioni ad alta energia.

Infine, il 21 novembre, un’enorme onda si è estesa lungo la ionosfera terrestre dal punto più occidentale dell’Alaska fino al Cile settentrionale”. Il già citato articolo del Washington Post del 2 febbraio 1981 descriveva quindi una situazione meteorologica nordamericana molto simile a quella precedentemente descritta sia dal dottor Andrew Michrowski che da Lowell Ponte. L’articolo prosegue dicendo: “Secondo alcuni meteorologi che hanno analizzato il fenomeno, l’attuale andamento del tempo potrebbe avere due cause, entrambe insolite.

In primo luogo, ci sono due zone di alta pressione molto estese e straordinariamente persistenti, bloccate sulla costa occidentale e sulle Montagne Rocciose e rimaste lì per quattro mesi. Fino al 1977, tali manifestazioni meteorologiche di lunga durata erano praticamente sconosciute in America. La scorsa estate, una zona di alta pressione simile ha gravato sul Midwest e su parte dell’Est, causando temperature record e prolungando la carenza d’acqua iniziata l’inverno precedente”. Il fatto che il Washington Post abbia dichiarato esplicitamente che tali focolai meteorologici prolungati erano sconosciuti fino al 1977 è di estrema importanza.

La data coincide esattamente con il momento in cui i metodi di guerra meteorologica elettronica dei sovietici sono stati perfezionati e messi in uso. L’articolo continua: “In secondo luogo, la corrente a getto è composta da diverse potenti correnti che raggiungono velocità fino a 480 km/ora a un’altitudine di km sopra la Terra – non dove si trova di solito. Questo è importante perché questi venti veloci guidano tempeste e temporali che attraversano il continente di fronte a loro.

“Normalmente, la corrente a getto si muove prevalentemente verso est attraverso il centro del Paese, raccogliendo l’umidità dei temporali sul Golfo del Messico e rilasciandola poi nel Midwest e nell’Est. Ma quando la corrente a getto cambia rotta, le conseguenze meteorologiche sono catastrofiche: ha attraversato il Canada anziché gli Stati Uniti e ha preso la rotta verso sud solo dopo aver raggiunto i Grandi Laghi.

Il risultato è stato un’eccezionale siccità a ovest, mentre il Midwest e l’est sono stati colpiti da un forte freddo artico con nevicate quando quest’aria gelida ha incontrato l’aria calda in movimento verso nord proveniente dal Golfo del Messico. Quest’anno, spinto dalla lunga permanenza di un’alta quota sulla costa occidentale, il jet stream si è nuovamente diretto a nord verso il Canada. Questa volta, però, non ha virato verso sud sopra i Grandi Laghi. Ha mantenuto la sua rotta verso nord fino all’Oceano Atlantico. Così, la gigantesca macchina che guida le tempeste in tutta l’America rimane completamente assente.

Descrizioni simili delle cause della siccità e delle temperature estreme sono apparse su altri giornali. A quanto pare, nel gennaio 1981, i sovietici hanno temporaneamente smantellato il gigantesco sistema di onde stazionarie che si trovava al largo della costa californiana. Subito dopo, la California è stata colpita da forti piogge e tempeste di neve, che si sono poi diffuse in tutto il Paese fino alla costa orientale.

La scomparsa del sistema di blocco a bassa frequenza è stata descritta dal New York Times del 29 gennaio 1981 come “La cessazione del tempo secco è dovuta a uno spostamento dell’area di alta pressione che è rimasta sopra la California per cinque settimane, fermando o deviando le tempeste provenienti dall’Oceano Pacifico le quali, in un anno normale, avrebbero portato il doppio dell’umidità invernale”.

UN’ONDATA DI CALDO TORRIDO

Anche la canicola del 1980 fu una conseguenza diretta degli attacchi di guerra meteorologica sovietici contro l’America. Nuovamente, i sovietici hanno prodotto enormi onde stazionarie elettromagnetiche che hanno creato una zona di alta pressione totalmente anomala, di lunga durata e immobile. Il meccanismo di blocco ha impedito il normale svolgimento delle condizioni meteorologiche. Newsweek ha riportato la notizia il 14 luglio 1980: “L’ondata di calore è iniziata a giugno, quando un enorme crinale di alta pressione proveniente dal Golfo del Messico si è spostato a nord e poi si è fermato leggermente a nord sul Texas centrale, soffocando il normale vento da sud-ovest con una coltre di aria tropicale larga 10 chilometri. Il 4 agosto 1980, Newsweek pubblicò un servizio scioccante su quello che può essere descritto solo come il risultato di modificazioni meteorologiche causate dall’uomo. L’articolo affermava.

“Un sistema di alta pressione eccezionalmente forte sulla parte meridionale dell’America centrale, insieme a ridossi simili di alta pressione sul Pacifico settentrionale e sull’Oceano medio-atlantico, ha dominato il tempo di un quarto del globo per più di un mese. Al centro dell’alta quota sopra l’America centrale, 9000 metri sopra la Louisiana, le correnti di vento convergono e iniziano lentamente ad affondare. Più l’aria si abbassava, più era sottoposta a pressione; si riscaldava costantemente e assorbiva l’umidità che altrimenti si sarebbe condensata in nuvole. A metà strada tra i 3.000 e i 15.000 metri d’altezza, la colonna d’aria in caduta si è diffusa come un’enorme coperta di oltre 600 km”.

Si noti ora il linguaggio dell’articolo: “I venti stratosferici che circondano il globo da ovest a est hanno formato un’enorme struttura ondulatoria che gira intorno a ciascuna delle tre zone di alta pressione. Attraversando l’Oceano Atlantico, ha raccolto umidità in quantità enormi, che ha poi rilasciato sull’Europa”. Newsweek ha osservato: “L’aspetto inspiegabile e sorprendente di questi sistemi di aree di alta pressione era la loro forza e persistenza. La loro dissoluzione avrebbe richiesto ugualmente una spiegazione delle cause, ma anche questa non si è verificata. Nel giro di quattro giorni, la forte alta pressione tra le Hawaii e l’Alaska si è dissolta, per essere sostituita da un’altra alta pressione più a ovest.

Dopo questo spostamento temporaneo, il tempo è tornato a comportarsi normalmente per un breve periodo. La pioggia è arrivata dal Golfo del Messico, la corrente a getto ha seguito di nuovo, ma solo temporaneamente, il suo normale corso regolare senza fluttuazioni, e la dorsale di alta pressione si è contratta e si è spostata verso est attraverso l’Atlantico”… Tuttavia, il sistema di alta pressione è ricomparso in tempo per fermare bruscamente l’uragano “Allen”.

Il 18 agosto 1980, Newsweek descrisse “Allen” come il secondo uragano atlantico più forte della storia – la pressione barometrica al suo centro era senza precedenti, con 26,55 pollici, e il suo occhio era estremamente piccolo – entrambi motivi di grave preoccupazione. Mentre “Allen” si avvicinava alla costa texana tra Brownsville e Corpus Cristi, sono state misurate velocità del vento comprese tra 270 e 320 km/h. Il Centro nazionale uragani ha definito “Allen” una “tempesta che capita una volta in un secolo”; Newsweek ha riportato la notizia: “Allen si è scontrato con un’area di alta pressione sul sud-est degli Stati Uniti che proteggeva la costa orientale e ha deviato la tempesta verso il Golfo”. Improvvisamente, questo potente uragano ha subito un inspiegabile indebolimento della sua energia avvicinandosi alla costa vicino a Brownsville. Inaspettatamente, l’uragano ha ceduto e ciò che ne restava è migrato verso le montagne messicane. Il 15 ottobre 1980, gli agenti di borsa canadesi Lafferty, Harwood & Co. pubblicarono un “Supplemento sull’applicazione della tecnologia di Tesla nel mondo attuale”.

L’articolo descriveva gli attacchi meteorologici sovietici in corso contro l’America e chiamava il sistema di alta pressione duraturo sul Texas nell’estate del 1980 “Blocco Omega”. Per quanto riguarda la collisione di “Allen” con il Blocco Omega, l’articolo dice: “Il Blocco Omega era così profondo e immobile che questo uragano, che aveva l’energia di diversi milioni di bombe all’idrogeno, ha speso quasi tutta la sua forza per penetrarlo. Se all’epoca non fosse esistito il Blocco Omega, questo uragano sarebbe senza dubbio penetrato nella valle del Mississippi e probabilmente fino ai Grandi Laghi”. Lafferty & Harwood hanno aggiunto: “I piccoli cambiamenti che si sono verificati nei modelli meteorologici nell’area dominata dal Blocco Omega sono stati evidenti anche nei piccoli movimenti nel meccanismo di blocco della costa del Pacifico, che a loro volta sono apparsi contemporaneamente ai cambiamenti nei segnali inviati dagli Stati Uniti e/o dalla Russia”.

PROSEGUONO LE MODIFICHE METEOROLOGICHE CONGIUNTE USA-URSS

Nel dicembre 1977, l’articolo “L’attacco della guerra meteorologica sovietica” apparve su Youth Action News.

Il documento afferma che il primo direttore e cofondatore della Commissione Trilaterale di David Rockefeller, Zbigniew Brzezinski, ha fatto più volte riferimento a una guerra meteorologica segreta nei suoi scritti. Una citazione contenuta nel libro di Brzezinski “Between Two Ages” dice: “La tecnologia fornirà ai leader delle nazioni più grandi una serie di tecnologie per condurre guerre segrete di cui solo una piccolissima parte delle forze di sicurezza dovrà essere informata…Le procedure tecniche per alterare il clima potrebbero essere utilizzate per innescare periodi prolungati di siccità o di maltempo, con l’obiettivo di indebolire la resistenza di una nazione e costringerla ad accettare le richieste del nemico. “

Brzezinski continua: “Non solo sono state sviluppate nuove armi, ma i concetti fondamentali di geografia e strategia hanno assunto un contenuto completamente diverso: Lo spazio e il controllo meteorologico hanno sostituito Suez o Gibilterra come fattori decisivi per la strategia. “

Questo documento nasce dalla volontà di sfruttare ogni possibilità di cooperazione con i paesi comunisti nell’affrontare alcuni problemi internazionali…. Nel quadro di questa cooperazione tra Oriente e Occidente che noi cerchiamo, il nostro obiettivo principale è quello di affrontare i problemi del mondo in modo più efficace. La collaborazione dei comunisti potrebbe essere utile per affrontare questi problemi”.

Dal 1953, in qualità di esperto di questioni sovietiche presso il Research Institute for International Change, Columbia School, Washington D.C., nonché ad Harvard, scrisse un libro pubblicato da Pengouin in paperback nel 1970 dal titolo ” Between two Ages” ( Il ruolo dell’America nell’era tecnotronica ), che era un’anticipazione della malvagità di cui noi e i nostri figli saremo vittime.

La pubblicazione ufficiale trilaterale trattava della “Cooperazione comunista trilaterale in nove aree problematiche globali”, gli oceani e lo spazio esterno, la cooperazione comunista trilaterale nella modificazione del tempo e nel controllo dei terremoti, l’aumento del commercio sovietico con l’Occidente (specialmente di beni tecnologici e strategici), ecc:

Il libro “The Cooling” racconta in dettaglio lo sviluppo degli sforzi sovietici per modificare il clima. Ponte portò numerosi documenti sui piani sovietici per il riscaldamento dell’URSS. Molti di questi progetti sovietici di modificazione meteorologica riguardavano la possibilità di trasferire il freddo clima siberiano negli Stati Uniti. Alcuni ingegneri sovietici… studiarono il progetto di chiudere lo stretto di Bering tra l’Alaska e la Siberia mediante una diga.

Tale progetto, tuttavia, avrebbe richiesto la cooperazione sovietico-americana. Secondo Ponte, gli sforzi congiunti USA-sovietici per costruire una diga di Bering sono stati avviati segretamente nel 1971, quando il trilaterale Henry Kissinger era Segretario di Stato americano. Gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica hanno presentato progetti per una serie di esperimenti vicino al Polo Nord, i cui risultati sarebbero stati utilizzati per valutare la diga di Bering e altri progetti correlati.

Uno dei primi progetti è stato uno studio congiunto USA-sovietico sulle condizioni del Mare di Bering. Lowell Ponte ha rivelato che il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, guidato da Kissinger, aveva mentito quando nel 1972 aveva dichiarato a una sottocommissione del Senato di non aver “partecipato ad alcun esperimento o prova locale per sciogliere la calotta polare”. Il Pentagono, secondo Ponte, aveva preparato un Progetto Nile Blue per l’analisi del clima (il nome fu poi cambiato in “Climate Dynamics”), per studiare i metodi e i risultati della modifica della calotta polare artica, il presidente Gerald Ford e Henry Kissinger tennero una conferenza al vertice con il leader sovietico Leonid Brezhnev e altri leader rossi a Vladivostok (Siberia).

Nel suo libro “The Cooling”, Ponte ha riferito che Brezhnev, il presidente Ford e Kissinger avevano tenuto negoziati segreti sulla modificazione meteorologica congiunta tra Stati Uniti e Unione Sovietica e avevano concordato di continuare a lavorare insieme sulla ricerca segreta meteorologica. I colloqui hanno riguardato anche il progetto di una diga per chiudere lo Stretto di Bering, ma si è deciso che l’argomento era troppo “controverso” per parlarne pubblicamente. Nonostante il tono esteriore duramente antisovietico (soprattutto per placare i conservatori), si prevede che i principali trilateralisti dell’amministrazione Reagan vadano tutti avanti con i progetti segreti di modificazione climatica sovietico-americana sostenuti dalla Commissione Trilaterale.

Il protetto di Kissinger, Alexander Haig, ha già occupato gran parte delle posizioni più alte del Dipartimento di Stato con persone fedeli a Kissinger. Il Segretario alla Difesa trilaterale, Caspar Weinberger, sta facendo una cosa simile con i vertici del Dipartimento di Stato. Il nuovo direttore della CIA, William J. Casey, da sempre stretto alleato di David Rockefeller, sta facendo lo stesso nel suo resort. In questo modo, il progetto segreto americano-sovietico di modificazione del tempo continua a essere tenuto sotto controllo.

I trilateralisti che controllano il governo degli Stati Uniti hanno iniziato a usare contro l’America la stessa modificazione meteorologica LF del Sistema Tesla che hanno fatto i sovietici (con solo un leggero cambiamento nelle frequenze LF=low frequencies utilizzate). La lettera di notizie della Planetary Association for Clean Energy (P.A.C.E.) del gennaio 1980 affermava: “È iniziato un nuovo capitolo nella storia dell’irradiazione del mondo con basse frequenze artificiali.

La lettera di notizie riportava che nel 1979 il governo degli Stati Uniti si era unito all’Unione Sovietica per quanto riguarda la trasmissione di segnali LF che modificano le condizioni meteorologiche. Secondo il P.A.C.E., i segnali LF del governo americano sono nella gamma dei 15 e 30 hertz e hanno un effetto più forte di quelli sovietici. La lettera di notizie continuava: “Il sistema LF americano sembra contenere un’onda stazionaria colonnare, formazioni di onde stazionarie sussidiarie concentriche e una componente mobile.

Questa struttura di radiazioni LF eccita il nucleo della Terra e la ionosfera – probabilmente utilizzando i metodi di amplificazione della trasmissione di Nikola Tesla – insieme ad una tecnologia a microonde per irradiare oltre la ionosfera. I segnali meteorologici del governo statunitense sono per certi versi simili alle trasmissioni meteorologiche sovietiche. Vengono prodotte onde di polarità alternata (da positiva a negativa) che si distinguono per l’interferenza simile al battito del picchio (Nota:= WOODPECKER SIGNAL dei sovietici) di cui si lamentano tanto i radioamatori”. La P.A. C.E. – News Letter continua:

“Sembra che queste nuove radiazioni LF americane stiano già influenzando il clima. Le correnti a getto che si avvicinano all’onda stazionaria originale e alle onde secondarie sembrano essere deviate e, se accompagnate da sistemi di aria umida, producono abbondanti precipitazioni. Non è ancora chiaro se queste onde possano interagire sfavorevolmente con lo strato di ozono e quindi alterare l’ecologia ionosferica. Tuttavia, è probabile che la ionosfera inizi a oscillare in prossimità dell’onda stazionaria originale”.

La newsletter sottolineava i micidiali effetti di modificazione meteorologica delle radiazioni LF americano-sovietiche. “I raggi LF di entrambi i Paesi possono formare nodi di oscillazione in determinate aree del pianeta e fissare così onde stazionarie super-forti. Il numero crescente di frequenze magnetiche LF intermedie suggerisce un effetto di sovrapposizione piana…. ”

“Il 12 febbraio 1980, il dottor Andrew Michrowski inviò una lettera in cui prevedeva con sorprendente precisione le devastanti strutture meteorologiche che seguirono nell’estate del 1980. Ha dichiarato: “Dall’estate del 1979, gli Stati Uniti hanno deciso di entrare anche nel campo di battaglia delle radiazioni massicce delle onde di frequenza più bassa, riuscendo a generare campi di forza magnetici di grandissima energia”.

Michrowski ha anche sottolineato che “qualche tempo dopo l’installazione del generatore americano LF, il tempo è cambiato nel continente nordamericano. Il “meccanismo di blocco”, riconosciuto dai meteorologi della costa occidentale e accusato di aver deviato la corrente a getto verso la baia di Hudson in Canada, sembra occupare lo stesso spazio di un’onda magnetica verticale stazionaria LF generata dagli Stati Uniti.

È stato dimostrato che altri sistemi di blocco, ma non altrettanto persistenti, deviano le correnti a getto secondarie nel delta del fiume MacKenzie e vicino a Baja, in California, a distanze corrispondenti alla probabile lunghezza d’onda di questo generatore LF. Sembra che questi sistemi operino ciclicamente”. Michrowski ha spiegato che dal gennaio 1980 i segnali dell’AF sia americana che russa sono aumentati di intensità….FINE ESTRATTO

TESTO COMPLETO

Die Verwüstung Amerikas : C.O.D.E. : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

Die_Verwüstung_Amerikas.pdf (archive.org)

FILM DI FANTASCIENZA DEL 1983 – FILM D’ESORDIO DI ROLAND EMMERICH

