Questo articolo del 1975 è interessante perché veicola solo di sfuggita informazioni che non sono mai giunte all’attenzione del grande pubblico. Gli esperimenti militari e gli effetti sugli strati atmosferici non sono mai stati discussi pubblicamente.

Rosalie Bertell ha presentato questo scnenario nel suo libro Pianeta Terra ultima arma di guerra.

Harry Wexler, un importante scienziato statunitense, propose già all’inizio degli anni ’60 la modifica dello strato di ozono come mezzo per provocare il riscaldamento globale.

Ma veniamo ora all’articolo del New York Times.



*****************

La riduzione dell’ozono come strumento di guerra

Di Walter Sullivan; Speciale del New York Times – 28 febbraio 1975

WASHINGTON, 27 febbraio – Non solo i fluorocarburi usati come propellenti nelle bombolette spray, ma anche una serie di altre sostanze prodotte dall’uomo potrebbero mettere in pericolo lo strato protettivo dell’ozono atmosferico.

Il dottor Michael B. McElroy dell’Università di Harvard ha dichiarato che una di queste sostanze, il bromo, sembra così efficace nell’esaurire l’ozono da poter essere usata come arma.

Se iniettato nella stratosfera sopra il territorio nemico in quantità sufficiente, secondo questa proposta, farebbe precipitare l’ozono, permettendo alle radiazioni ultraviolette del sole di raggiungere il suolo con un’intensità sufficiente a distruggere i raccolti e a rendere inabili gli abitanti.

Il dottor McElroy ha sollecitato un accordo internazionale per mettere al bando questo tipo di guerra.

I bromuri, o composti di bromo, sono sempre più utilizzati per la produzione di materie plastiche e per la fumigazione dei terreni coltivati. Recenti osservazioni del dottor Alan Lazrus del National Center for Atmospheric Research di Boulder, Colo, indicano che il bromuro di idrogeno è già penetrato nella stratosfera.

Nuova agenzia federale

La riunione è stata la prima tenuta in pubblico dalla neonata Federal Interagency Task Force on Inadvertent Modification of the Stratosphere. La task force è stata costituita all’inizio di questo mese soprattutto in risposta agli avvertimenti di alcuni scienziati, secondo i quali i fluorocarburi utilizzati come propellenti in alcuni spray aerosol rappresentano una minaccia per lo strato di ozono.

I fluorocarburi più utilizzati, prodotti dalla E. I. du Pont de Nemours & Co. sono il freon 11 e il freon 12. Si è ipotizzato che si decompongano in modo tale da non essere più in grado di produrre un’atmosfera di benessere. È stato ipotizzato che si decompongano sotto l’influenza della luce solare nella stratosfera, rilasciando cloro libero che agisce riducendo l’abbondanza di ozono. Quest’ultimo assorbe le lunghezze d’onda più letali dell’ultravioletto.

Il gruppo di esperti deve valutare altre minacce all’ozono. Un recente studio durato quattro anni ha esplorato la possibilità di un ruolo di questo tipo da parte degli ossidi di azoto provenienti dagli scarichi dei trasporti supersonici.

McElroy ritiene che un’ulteriore minaccia possa essere rappresentata dagli ossidi di azoto derivanti dall’uso crescente di nitrati come fertilizzanti. Ha inoltre sottolineato che la quantità di cloro impiegata per clorare le forniture idriche, le acque reflue e gli effluenti delle centrali elettriche è centinaia di volte superiore a quella che finisce nelle bombolette spray.

Una “discarica di rifiuti

Questo introduce il cloruro di metile nell’atmosfera e il dottor Ralph J. Cicerone dell’Università del Michigan ha riferito di osservazioni britanniche che indicano la sua dispersione a livello mondiale. Questo cloro può anche avere un ruolo nell’impoverimento dell’ozono e il dott. McElroy ha fatto notare che in Francia l’ozono viene utilizzato per la purificazione dell’acqua.

La stratosfera, ha detto, è diventata “la discarica chimica della civiltà industriale”.

Carroll Pegler, presidente del gruppo di esperti del Consiglio federale per la scienza e la tecnologia, ha dichiarato che tutte le presunte minacce saranno esaminate e che si spera che un rapporto possa essere pronto entro giugno.

Gli argomenti di indagine comprenderanno le prove disponibili, le necessità di ulteriori ricerche, le alternative per l’industria, l’eventuale azione normativa da intraprendere e il ramo del governo responsabile.

Come hanno osservato i portavoce del Natural Resources Defense Council, un’organizzazione privata per la protezione dell’ambiente, il ruolo potrebbe essere affidato a una delle tre agenzie: la Consumer Product Safety Commission, l’Environmental Protection Agency o la Food and Drug Administration.

Si è sostenuto che una prolungata disputa sulle giurisdizioni potrebbe ritardare indefinitamente un’azione decisa.

Il punto di vista dell’industria

La sessione pomeridiana è stata dedicata alle dichiarazioni dei rappresentanti dell’industria, che hanno anche lanciato un appello per la scelta tempestiva di una “agenzia leader” che coordini gli sforzi di ricerca.

John W. Dickinson Jr. della Gillette Company, a capo di un gruppo industriale chiamato Council on Atmospheric Sciences, ha ripetuto la precedente argomentazione dell’industria secondo cui i dati a disposizione sono insufficienti per confermare o confutare la “tesi del fluorocarburo”.

Il dottor McElroy e altri scienziati hanno ammesso che le loro previsioni rimangono incerte. Egli stesso ha modificato le sue precedenti stime, affermando ora che il divieto degli spray aerosol potrebbe essere ritardato di qualche anno senza risultati disastrosi.



Il dottor Frank S. Rowland dell’Università della California a Irvine, il primo a lanciare l’allarme all’inizio dell’anno scorso, ha detto tuttavia che sette studi indipendenti sono “tutti giunti alla stessa conclusione generale”.



Se la tendenza all’aumento dell’uso delle bombolette spray nel periodo 1972-1974 continuerà, entro 50 anni o meno l’ozono sarà ridotto dal 10 al 40%. Questo, nei suoi effetti sul cancro della pelle, sul clima e sull’agricoltura, sarebbe “catastrofico”.

FONTE https://www.nytimes.com/1975/02/28/archives/ozone-depletion-seen-as-a-war-tool.html



La bomba atomica, testata centinaia di volte nell’atmosfera, ebbe senza dubbio un ruolo in questo contesto. Anche in questo campo il livello di trasparenza lascia molto a desiderare.

Un secondo articolo del New York Times, questa volta del 1974



Funzionario USA avverte della riduzione dell’ozono a causa della guerra nucleare

WASHINGTON, 5 settembre – Il direttore dell’Agenzia per il controllo delle armi e il disarmo ha dichiarato oggi che una guerra nucleare potrebbe distruggere lo strato di ozono nella stratosfera, che protegge tutti gli esseri viventi dalle radiazioni ultraviolette del sole.

La potenziale riduzione dello strato di ozono a causa di esplosioni nucleari è una nuova scoperta inaspettata che, secondo i funzionari del controllo degli armamenti, aggiunge un elemento impressionante agli effetti distruttivi di una guerra nucleare.

Ora sembra che una guerra su larga scala, a parte la distruzione immediata, le morti e le radiazioni persistenti, potrebbe sconvolgere, se non distruggere, la catena alimentare di piante e animali da cui l’uomo dipende per sopravvivere.

Se così fosse, secondo alcuni scienziati, l’arsenale nucleare, se mai usato, potrebbe diventare una macchina globale dell’apocalisse, non solo distruggendo chi lo usa e la nazione attaccata, ma anche causando morti diffuse tra il resto della popolazione mondiale.

Il possibile impatto di una guerra nucleare sullo strato di ozono è stato descritto dal dottor Fred C. Ikle, direttore dell’Agenzia per il controllo delle armi e il disarmo, in un discorso preparato per essere pronunciato oggi davanti al Council on Foreign Relations di Chicargo. Una copia del discorso, intitolato “Disarmo nucleare senza segretezza”, è stata resa disponibile dal Dr. Ikle in un’intervista

Scudo contro i raggi ultravioletti

L’ozono – una forma di ossigeno con tre invece di due atomi in una molecola – si trova in abbondanza in quella più bassa della stratosfera. Assorbe in particolare i raggi ultravioletti a onde corte che possono lacerare le molecole proteiche di piante e animali.

In un modo finora sconosciuto, il calore delle esplosioni atomiche produce molecole di ossidi di azoto che, salendo con la nube atomica, interagiscono con le molecole di ozono e le distruggono senza essere distrutte a loro volta.

Sebbene vi sia ancora qualche incertezza sull’entità dell’interreazione, gli scienziati sono ormai concordi nel ritenere che le esplosioni nucleari su larga scala possano causare un notevole impoverimento dello strato di ozono. Il dottor Ikle ha riassunto il giudizio scientifico prevalente:

“Non sappiamo quanto si esaurirebbe l’ozono a causa di un gran numero di esplosioni nucleari: potrebbe essere impercettibile, ma anche quasi totale. Non sappiamo quanto durerebbe tale impoverimento: meno di un anno o più di 10 anni.

Studio del potenziale

“E soprattutto non sappiamo che effetto avrebbe questo impoverimento su piante, animali e persone. Forse aumenterebbe semplicemente il rischio di scottature solari. O forse distruggerebbe gli anelli critici dell’intricata catena alimentare di piante e animali, mandando così in frantumi la struttura ecologica che permette all’uomo di rimanere in vita su questo pianeta. “Tutto ciò che sappiamo è che non lo sappiamo”.

Ikle ha detto che la sua agenzia ha incaricato l’Accademia Nazionale delle Scienze di studiare il potenziale impatto sullo strato di ozono e di esaminare se ci possano essere altri “effetti a sorpresa” della guerra nucleare.

Come ha osservato il dottor Ikle, la scoperta dell’effetto della guerra nucleare sullo strato di ozono è avvenuta in gran parte per caso e poi come conseguenza degli studi ambientali condotti alcuni anni fa sull’introduzione dei trasporti supersonici. Il timore iniziale era che i motori SST producessero ossidi di azoto che avrebbero impoverito lo strato di ozono, una possibilità che il Dipartimento dei Trasporti ha infine concluso essere una fonte di grave preoccupazione.

I dati degli studi SST

Gli studi SST erano supportati da dati che mostravano come lo strato di ozono si fosse ridotto di circa il 4% in seguito alle grandi esplosioni atomiche effettuate dagli Stati Uniti e dall’Unione Sovietica nel 1960 e nel 1961. Ma è stato solo negli ultimi anni, prima tra alcuni scienziati della comunità accademica e poi all’interno del governo, che l’attenzione si è concentrata sulla possibilità che una guerra nucleare su larga scala potesse ridurre seriamente lo strato di ozono.

L’agenzia per il controllo degli armamenti, secondo il dottor Ikle, si è “imbattuta” in questa possibilità circa otto mesi fa, sulla base di alcuni studi ancora segreti condotti dalla Commissione per l’energia atomica. Sulla base dei propri studi non classificati, l’agenzia per il controllo degli armamenti ha confermato l’esistenza dell’effetto ozono, portando oggi il dottor Ikles a renderlo pubblico.

Un’implicazione immediata della scoperta dell’effetto ozono, ha suggerito Ikle, è quella di rafforzare l’efficacia della deterrenza nucleare, poiché una potenza nucleare saprebbe che starebbe ordinando la distruzione dell’umanità se ricorresse alle armi nucleari. A più lungo termine, la speranza dei responsabili del controllo degli armamenti è che la scoperta possa contribuire alle misure di disarmo, dimostrando l’autodistruttività degli attuali arsenali nucleari.

In passato, l’effetto ozono non è mai stato preso in seria considerazione dai pianificatori militari, che hanno accettato il concetto di deterrenza secondo cui un attacco nucleare porterebbe al suicidio reciproco tra due nazioni. Ma non hanno mai scartato completamente la possibilità che una nazione possa condurre con successo un attacco preventivo senza essere distrutta a sua volta.

Il dottor Ikle ha osservato che il fallout globale, uno degli effetti collaterali di una guerra nucleare, è stato scoperto per caso quando la polvere radioattiva di un’esplosione termonucleare degli Stati Uniti del 1954 è piovuta sul peschereccio giapponese. Lucky Dragon. Mentre il fallout radioattivo potrebbe uccidere milioni di persone, i funzionari delle agenzie per il controllo degli armamenti che hanno studiato il problema ritengono che gli effetti distruttivi globali dell’alterazione dello strato di ozono sarebbero molto peggiori.

FONTE https://www.nytimes.com/1974/09/06/archives/us-official-warns-of-ozone-depletion-from-nuclear-war-u-s-aide.html

Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews.

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.