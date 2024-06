Il mese scorso il Giappone ha completato il quinto rilascio nell’Oceano Pacifico di acque reflue radioattive contaminate e trattate provenienti dalla centrale nucleare di Fukushima Daiichi. Gli Stati Uniti si sono impegnati ad acquistare prodotti ittici dal Giappone nonostante gli avvertimenti degli scienziati che l’acqua minaccia la salute umana e l’ambiente.





di Brenda Baletti, Ph.D.

Il mese scorso il Giappone ha completato il quinto rilascio nell’Oceano Pacifico di acque reflue radioattive contaminate e trattate provenienti dalla centrale nucleare di Fukushima Daiichi.

Gruppi di pescatori locali, residenti, Paesi limitrofi e molti scienziati e organizzazioni ambientaliste si oppongono fermamente a questi riversamenti, denunciando le preoccupazioni per gli effetti dell’acqua contaminata sulla salute umana e ambientale.

Nel tentativo di dissipare tali preoccupazioni, lo scorso settembre il Primo Ministro giapponese Fumio Kishida, dopo il primo versamento, ha pubblicato un video in cui mangiava del pesce di Fukushima, che ha definito “sicuro e delizioso”.

Il ministro dell’economia giapponese, Yasutoshi Nishimura, ha mangiato sashimi a Tokyo davanti alle telecamere del telegiornale. Ha detto: “È davvero il migliore!”, come ha riportato da New York Times.

Questo non ha impedito a Cina, Russia e Corea del Sud di vietare l’importazione di frutti di mare giapponesi, per timore di contaminazione radioattiva.

Ma gli Stati Uniti hanno preso una strada diversa. Nell’ottobre del 2023, l’ambasciatore americano in Giappone Rahm Emanuel ha annunciato che le forze armate statunitensi acquisteranno pesce giapponese all’ingrosso per i membri del servizio di stanza nelle basi militari in Giappone ed esamineranno le modalità per contribuire a compensare il divieto della Cina sui prodotti ittici giapponesi.

Emanual ha dichiarato che il contratto tra la società giapponese di pesca e le forze armate statunitensi sarà a lungo termine. Il contratto è iniziato con l’acquisto di una tonnellata metrica di capesante e prevede di espandersi a tutti i tipi di frutti di mare.

Ha dichiarato che gli Stati Uniti sono anche in trattative con le autorità giapponesi per indirizzare le capesante pescate localmente verso le aziende di trasformazione registrate negli Stati Uniti e ha detto che gli Stati Uniti esamineranno le loro importazioni generali di pesce dal Giappone e dalla Cina.

Circa un mese prima dell’annuncio, l’ambasciata giapponese aveva organizzato un evento di degustazione di sushi presso il Campidoglio degli Stati Uniti per protestare contro la decisione della Cina di vietare i prodotti ittici giapponesi.

L’anno scorso la Tokyo Electric Power Company (TEPCO), proprietaria di Fukushima Daiichi, ha avviato il rilascio periodico di grandi quantità di acque reflue accumulate nell’impianto dal massiccio terremoto e dallo tsunami che hanno causato il disastro nucleare di Fukushima del 2011.

Il terremoto ha distrutto il sistema di raffreddamento dell’impianto. Da allora, la TEPCO ha pompato acqua per raffreddare le barre di combustibile del nocciolo del reattore. L’acqua si contamina con materiale altamente radioattivo.

L’acqua radioattiva viene immagazzinata in serbatoi che ora contengono circa 1,3 milioni di tonnellate d’acqua, sufficienti a riempire 500 piscine olimpioniche. Il Giappone ha dichiarato che sta esaurendo lo spazio per lo stoccaggio dell’acqua e ha bisogno del terreno dove si trovano i serbatoi per costruire strutture che consentano alla società di smantellare l’impianto in modo sicuro.

La TEPCO ha iniziato a filtrare la maggior parte del materiale radioattivo dall’acqua e a rilasciarlo dopo che, nel luglio 2023, l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) delle Nazioni Unite ha stabilito che il piano di scarico della TEPCO soddisfaceva gli standard di sicurezza internazionali e avrebbe avuto solo un effetto “trascurabile” sull’uomo e sull’ambiente.

Prima dell’approvazione dell’AIEA, nel 2022 la National Association of Marine Laboratories, composta dalle 100 istituzioni più prestigiose degli Stati Uniti, aveva chiesto la sospensione del piano di scarico.

L’Associazione nazionale dei laboratori marini, Greenpeace e molti altri che si oppongono al rilascio dell’acqua sostengono che i rischi non sono stati valutati correttamente e che la TEPCO non ha presentato dati sufficienti per determinare la sicurezza del rilascio.

Shaun Burnie di Greenpeace, autore del rapporto 2020 dell’organizzazione sul piano, ha dichiarato a The Defender che esistono diverse alternative valide al piano di scarico delle acque difettoso della TEPCO.

Tuttavia, invece di esplorare tali alternative, “la TEPCO e il governo giapponese hanno scelto quella che sostengono essere l’opzione più economica”, ha dichiarato Burnie. “La TEPCO non ha preso seriamente in considerazione l’opzione dello stoccaggio a lungo termine e del trattamento per rimuovere il trizio e il carbonio-14”, che sarebbe meno costosa di quanto affermano.

Un relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani ha avvertito il governo giapponese che lo scarico delle acque reflue della centrale nucleare di Fukushima nell’ambiente viola i diritti dei cittadini e dei vicini.

Kimberly Roberson, autrice di “Silenzio assordante: Fukushima Fallout … A Mother’s Response”, ha dichiarato a The Defender che il via libera dell’AIEA, il cui scopo dichiarato è ‘realizzare programmi per massimizzare il contributo della tecnologia nucleare alla società’, non significa che il processo sia sicuro.

“Non fraintendetemi, la loro missione è promuovere l’energia nucleare, eppure sono riconosciuti come autorità”, ha detto.

“Gli standard, tra l’altro, non equivalgono necessariamente alla sicurezza”, ha aggiunto. Per quanto riguarda la sicurezza, è come la volpe che fa la guardia al pollaio”. Il rapporto BEIR VII delle Accademie Nazionali delle Scienze, del 2006, ha affermato inequivocabilmente che non esiste una dose sicura di radiazioni”. Questo rapporto ha esaminato gli effetti sulla salute delle radiazioni di livello più basso.

L’acqua è “sicura”?

L’acqua radioattiva viene raccolta in serbatoi e poi filtrata con l’Advanced Liquid Processing System (ALPS) per rimuovere il maggior numero possibile di isotopi radioattivi, ma la TEPCO riferisce che l’acqua contiene ancora trizio, un isotopo radioattivo dell’idrogeno difficile da separare e rimuovere.

L’azienda diluisce l’acqua finché i livelli di trizio non scendono al di sotto degli standard normativi internazionali dell’AIEA per l’acqua potabile prima di rilasciarla nell’oceano.

Burnie ha dichiarato che, tra gli altri problemi, il gruppo scientifico incaricato di valutare il problema dell’acqua di Fukushima per le Nazioni insulari del Pacifico ha espresso serie preoccupazioni circa “l’inappropriatezza dell’uso di un parametro relativo all’acqua potabile per uno scarico decennale di acqua contaminata da trizio nell’oceano”, soprattutto se il processo normativo esistente richiede una valutazione di impatto ambientale.

La TEPCO ha anche riconosciuto che la sua tecnologia di trattamento ALPS è difettosa, secondo un rapporto di Greenpeace del 2020, e che i test mostrano che l’acqua contiene ancora materiali radioattivi che si supponeva dovessero essere filtrati. L’azienda sostiene che una maggiore filtrazione può risolvere il problema.

Scienziati come l’oceanografo Ken Buesseler, Ph.D., del Woods Hole Oceanographic Institution in Massachusetts, insistono sul fatto che le affermazioni della TEPCO sulla sicurezza “non sono supportate dalla quantità e dalla qualità dei dati”, riporta Science.

Altri, come Robert Richmond, dottorando, biologo marino presso l’Università delle Hawaii a Manoa, hanno affermato che anche se i livelli di trizio nell’acqua rilasciata sono al di sotto dei livelli raccomandati a livello internazionale, sono comunque migliaia di volte superiori al livello naturale nell’acqua di mare.

L’acqua verrà scaricata in un unico punto per decenni. Questo rappresenta un problema perché il trizio si bioaccumula, il che significa che i livelli si accumulano nei pesci e in altri microrganismi e possono risalire la catena alimentare.

“ Mi attengo fortemente a quello che viene chiamato il principio di precauzione”, ha detto Richmond alla NPR. “In assenza di dati che dimostrino che qualcosa è sicuro, non si presume che lo sia. Piuttosto si adottano misure di protezione per essere molto prudenti”.

Ferenc Dalnoki-Veress, dottore di ricerca, consulente delle 18 Nazioni insulari del Pacifico sulla questione, ha affermato che le informazioni fornite dalla TEPCO agli scienziati indicano che l’azienda non disponeva di dati completi su ciò che era contenuto nei serbatoi. I dati forniti dalla TEPCO, ha detto, erano “come uno studente che consegna un compito scritto male e senza alcuno sforzo”.

Inoltre, i dati di cui dispone la TEPCO sono stati campionati solo in piccole quantità di acqua provenienti da un quarto dei serbatoi. Lo stronzio-90 e il cesio-137 – radionuclidi prodotti dalla fissione nucleare – sono emersi nell’acqua in concentrazioni molto variabili, sollevando serie preoccupazioni sul processo.

Burnie ha affermato che la valutazione della TEPCO “commette errori fondamentali nella scienza della radioprotezione” e ignora i rischi posti dai radionuclidi diversi dal trizio presenti nell’acqua.

“Non sono stati forniti elementi fondamentali come la quantità di radioattività totale che si prevede di scaricare”.

Burnie ha aggiunto:

“In definitiva, le concentrazioni [di isotopi nell’acqua di mare] sono di diretta rilevanza per coloro che possono consumarle, comprese le specie marine, inclusi i pesci e, in ultima analisi, gli esseri umani”.

Il Giappone ha iniziato a rilasciare l’acqua contaminata la scorsa estate in quantità di circa 7.800 tonnellate alla volta, e questo quinto rilascio ha portato il totale a circa 39.000 tonnellate – svuotando poco più di 10 dei circa 1.000 serbatoi del sito. Nell’anno fiscale 2023, la TEPCO prevede di scaricare un totale di 54.600 tonnellate di acqua contaminata in sette cicli, compresa quella rilasciata a maggio.

L’intero processo richiederà decenni.

Brenda Baletti, Ph.D.



Brenda Baletti, Ph.D., è giornalista senior del Defender. Ha scritto e insegnato capitalismo e politica per 10 anni nel programma di scrittura della Duke University. Ha conseguito un dottorato di ricerca in geografia umana presso l’Università del North Carolina a Chapel Hill e un master presso l’Università del Texas ad Austin.

TRADUZIONE A CURA DI NOGEOINGEGNERIA

FONTE https://childrenshealthdefense.org/defender/fukushima-radioactive-wastewater-us-buying-fish-threaten-human-health/?utm_source=luminate&utm_medium=email&utm_campaign=defender&utm_id=20240606

