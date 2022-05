By Leo Hohmann

Questa è stata una settimana importante per i globalisti. Sentono che è arrivato il loro momento, il momento di lanciare la fase più difficile del Grande Reset, in modo da poter procedere con quella che chiamano la Quarta Rivoluzione Industriale.

La Quarta Rivoluzione Industriale, come spiega il guru del World Economic Forum Klaus Schwab, porterà alla “fusione” delle identità fisiche, biologiche e digitali di ogni essere umano. Si tratta in sostanza dell’alba di una nuova era basata sul transumanesimo e sulla tecnocrazia, qualcosa di simile a quanto descritto nel romanzo Brave New World. Ma non possono arrivarci finché non resettano tutto. Uccidere il vecchio. Portare il nuovo.

Per resettare il mondo non basta premere un pulsante. Richiede una serie di crisi globali ben progettate, come Schwab e il suo principale consigliere Yuval Noah Hariri hanno detto in più di un’occasione.

Questa settimana i globalisti si sono riuniti a Ginevra in occasione di World Health Assembly e a Davos in occasione del World Economic Forum summit. Le due città, Ginevra e Davos, si trovano entrambe in Svizzera, a circa tre ore di distanza in auto. Tra questi due incontri, la classe predatrice globalista riceverà le istruzioni su cosa fare e cosa aspettarsi nei prossimi 12 mesi. Definisco questa finestra di 12 mesi la salvezza iniziale dalla fase di uccisione del Great Reset.

Schwab ha aperto l’incontro di Davos affermando che “il futuro non sta solo accadendo; il futuro è costruito da noi, da una comunità potente, come voi qui in questa sala”.

Schwab ha detto che “dobbiamo prepararci a un mondo più arrabbiato”, io lo considero un brutto segnale il fatto che i globalisti stanno diventando ansiosi, sentendo che se non prendono presto provvedimenti drastici, tutti i loro piani per erigere un governo globale potrebbero andare sprecati.

Schwab ha aggiunto che “abbiamo i mezzi per migliorare lo stato del mondo, ma sono necessarie due condizioni:

“La prima è che agiamo tutti come stakeholder di comunità più grandi.

“La seconda è che collaboriamo”.

La mia domanda a Klaus è questa: Collaborare su cosa?

E cosa intende esattamente per “migliorare” lo stato del mondo?

Miglioramenti per chi? Credo che si riferisca al miglioramento delle condizioni per l’1% che gestisce le grandi banche, le aziende e i loro tirapiedi, che potrebbero arrivare al 3 o 4%. Per il resto di noi, hanno in programma la miseria.

È il momento di fare una cernita

Se guardiamo all’agenda del WEF/ONU, sostenuta con convinzione dai governi di Stati Uniti, Regno Unito, Unione Europea, Canada e Australia, tutto fa pensare a un abbattimento di massa della popolazione umana. Hanno innescato la fase di uccisione.

A loro avviso, possiamo dedurre dalla loro retorica, l’abbattimento è necessario per salvare il pianeta e le sue risorse per loro, le élite globaliste rappresentate questa settimana a Davos e Ginevra.

Ci hanno anticipato i loro piani. Lo fanno sempre. Non possederemo nulla, non avremo privacy e impareremo ad apprezzare la totale dipendenza dal governo e dai suoi partner aziendali per la nostra stessa sopravvivenza.

David Beasley, direttore esecutivo del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, è intervenuto a Davos e ha dato notizie positive. Guardate i suoi brevi commenti nel video qui sotto.

Nel suo discorso ufficiale al WEF, Beasley ha spiegato che la situazione alimentare globale era già grave prima della guerra in Ucraina, ma che da allora la situazione si è aggravata fino a diventare quella che ha definito la peggiore crisi umanitaria dalla Seconda Guerra Mondiale. Poi c’è l’inquietante copertina dell’Economist Magazine. Si tratta di una pubblicazione di proprietà dei Rothschild che si rivolge all’élite dei globalisti. La copertina raffigura un campo di grano, con i chicchi di grano rappresentati come teschi, e il titolo è “La catastrofe alimentare in arrivo”.

Conservative Playlist riporta che la Fondazione Rockefeller, un altro club globalista con legami con Bill Gates, Schwab e il WEF, ha recentemente avvertito che una crisi alimentare globale di proporzioni bibliche dovrebbe arrivare alle nostre porte entro cinque o sei mesi.

Il presidente della Fondazione Rockefeller, Rajiv Shah, ha descritto ciò che si prospetta come una “crisi alimentare massiccia e immediata” che colpirà il mondo intero, senza lasciare alcun Paese indenne.

Non si tratta di comunismo perché, se lo fosse, le grandi aziende non sarebbero tutte coinvolte. Si tratta di tecnocrazia, che utilizza il potere della raccolta dei dati e della tecnologia di sorveglianza avanzata, che sfrutta in ogni punto di contatto: in campo medico, nei media e nei social media, nella scienza, nell’istruzione, a livello di vendita al dettaglio, a livello militare e di biosicurezza.

Ma come, si chiede la gente, faranno in modo che non possediamo nulla e affittiamo tutto dai miliardari e multimilionari?

Dico a queste persone che se fossero sveglie vedrebbero la risposta alla loro domanda in tempo reale.

Creando sempre più denaro e facendo deliberatamente scendere il valore del dollaro, la Federal Reserve e il sistema bancario vi costringono a pagare di più per meno. Per sopravvivere, sia che apparteniate al ceto medio-basso, al ceto medio-alto o al ceto medio-alto, pagherete di più per lo stesso litro di benzina, gli stessi generi alimentari e gli stessi vestiti che avevate prima. Per un po’ di tempo si può risparmiare comprando meno e riducendo gli sprechi, ma dopo un po’ si cercherà di ridimensionare l’auto, la casa, il cibo, tutto.

Ecco perché Mayer Rothschild ha detto: “Non mi interessa chi fa le leggi di un paese finché controllo i suoi soldi”.

Il piano è di farti pagare tutto al punto da prendere in affitto un piccolo appartamento in città vicino a una linea ferroviaria, sostituendo il tuo SUV con una mini auto elettrica (se te lo puoi permettere) o anche una bicicletta. Guarda la Cina. Questo è il futuro che hanno pianificato per noi.

Più dolore viene causato, più le élite si avvicinano alla possibilità di attuare il loro Grande Reset, con codici digitali QR attaccati a ogni essere umano che contengono tutte le vostre cartelle cliniche su un’applicazione per cellulare e che collegano l’applicazione anche al vostro conto bancario e alla vostra capacità di accedere a Internet. Questo è l’obiettivo.

Ma ecco l’inghippo.

Le élite globaliste miliardarie sanno che il loro piano è impopolare.

Sanno che almeno la metà della popolazione dei Paesi ricchi non accetterà mai di buon grado questo piano. Dovranno essere costretti in un momento di crisi orribile come la guerra o un’ondata di “emergenze di salute pubblica” e l’estrema privazione che tali crisi causano.

Poiché la stragrande maggioranza degli americani soffre di un pregiudizio di estrema normalità, non può vedere cosa sta per accadere. Saranno colti completamente alla sprovvista. Le sporadiche carenze che vedono ora nei negozi di alimentari, queste persone credono che si tratti solo di un inconveniente temporaneo che si risolverà presto. Niente di cui preoccuparsi.

Non vedono che la guerra e la carestia sono proprio dietro l’angolo. Quindi, quando arriveranno, saranno dominati dalla paura e dalla confusione. I livelli di ansia saranno alle stelle.

La maggior parte si sottometterà al sistema bestiale che viene eretto sulla scia di queste crisi prestabilite.

Per la regola dei terzi, il 25 e il 30% non si sottometterà mai a questo tipo di sistema. Lo abbiamo visto l’anno scorso con i vaccini, quando circa il 70% degli americani ha ceduto alla pressione del “fai la puntura”, ma il 30% ha resistito con forza.

Ora Stephane Bancel, amministratore delegato di Moderna, ammette che nessuno vuole i suoi vaccini e che deve buttarli via, 30 milioni di dosi per l’esattezza.

Guardate i suoi commenti nel video qui sotto. È molto triste.

Il punto cruciale per le élite è questo: La popolazione è troppo grande e ingestibile per il tipo di società basata sulle risorse e sul controllo totale richiesto dalla loro tecnocrazia distopica, e se c’è qualcosa che una tecnocrazia non può tollerare è una popolazione consistente di persone che non sanno stare al loro posto. Credono ancora nella libertà di parola, nel Primo e nel Secondo Emendamento, nel fatto che le persone nascono maschi o femmine, cose all’antica come queste. Devono essere eliminati

La fase di uccisione: Come si fa ad abbattere la popolazione?

Per questo motivo, siamo entrati nella fase di eliminazione del Grande Reset. Tutto ciò che stanno facendo in questo momento, le cosiddette parti interessate, sta causando la morte prematura delle persone in alcuni Paesi chiave, dove abbiamo grandi popolazioni della classe media che sono abituate a vivere in modo relativamente libero. Non sono adatti alla società della sorveglianza totale, in cui i vostri movimenti sono monitorati in tempo reale, le vostre abitudini di spesa sono monitorate e valutate, le vostre abitudini alimentari sono monitorate (la carne sarà un “trattamento raro”, dice il WEF). Tutte le attività della vostra vita saranno monitorate per calcolare e tracciare la vostra impronta di carbonio e valutare il vostro punteggio complessivo di credito sociale.

Diamo un’occhiata ai punti di attrito nella società in questo momento, fomentati dalle élite globaliste che gestiscono tutto, dai sistemi monetari e bancari alle grandi aziende, ai media, a Big Pharma e Big Tech a

Crolli di catene di approvvigionamento fabbricati e carenze di cibo, fertilizzanti e carburante, che porteranno alla carestia. Guardate il video qui sotto del deragliamento di un treno domenica scorsa ad Alberta, in Canada: il treno trasportava 43 container di potassa per il fertilizzante azotato di cui c’è disperato bisogno.

Promuovere vaccini killer e richiami, con il ritorno dell’obbligo vaccinale probabile entro l’autunno

Fomentare i disordini civili, le sparatorie di massa e il conseguente gaslighting dei proprietari di armi americani con la retorica incendiaria proveniente dalla Casa Bianca. I media faranno da spalla all’amministrazione Biden quando questa si impegnerà per l’adozione di misure di controllo delle armi a livello nazionale. Joe Scarborough e Mika Brzezinski della MSNBC sono solo due dei tanti media che fanno propaganda per conto delle agenzie di intelligence statunitensi. Dopo le sparatorie di massa a Buffalo e a Uvalde, in Texas, Mika e Joe hanno ribadito il messaggio che è giunto il momento che il governo dichiari illegali alcuni fucili. Questo tipo di retorica, che minaccia di disarmare gli americani rispettosi della legge in un momento in cui la criminalità è fuori controllo, non farà altro che aumentare la voglia di comprare armi per proteggersi.

-L’escalation della loro guerra per procura contro la Russia in una guerra regionale e infine mondiale. La Cina si giocherà la partita per Taiwan e l’Iran potrebbe prendersela con Israele. La Russia e la Cina sono semplicemente più preparate a questa guerra rispetto agli Stati Uniti e all’Europa.

-Alimentare l’ossessione globalista per la mania dei transgender LGBTQ, al punto che è sotto gli occhi di tutti, ma soprattutto dei vostri figli, a scuola, nei campi estivi, nei Boy Scout e nelle Girl Scout, persino in molte chiese. Questo indebolisce ulteriormente il bacino di giovani confondendoli sul proprio genere e, insieme alla spinta di gay e lesbiche, fa sì che nascano meno bambini.

Le previsioni demografiche di Deagel del 2014

Tutte le politiche sopra descritte mirano a un unico obiettivo: lo spopolamento di massa.

Torno all’analisi fatta dalla Deagel Corp. diversi anni fa.

Deagel è un appaltatore militare che nel 2014 ha pubblicato una previsione di massiccia riduzione della popolazione fino all’anno 2025, quando l’America sarebbe scesa a soli 99 milioni di persone dagli oltre 330 milioni del 2014. Le nazioni dell’Europa occidentale, in particolare il Regno Unito e la Germania, vedrebbero un calo demografico altrettanto drastico.

In base ai calcoli di Deagel, ammesso che si rivelino anche solo lontanamente accurati, i luoghi più insicuri in cui vivere nei prossimi tre anni saranno gli Stati Uniti e il Regno Unito, seguiti dalla Germania e poi dal resto dei Paesi dell’Unione Europea. Questa previsione demografica è stata così controversa, mostrando riduzioni della popolazione dell’80% negli Stati Uniti e tra il 50 e l’80% per quasi tutti i Paesi dell’Europa occidentale, tanto che lo studio è misteriosamente scomparso dal sito web di Deagel post Covid nel marzo 2022.

Fino all’impatto della “pandemia” Covid e della conseguente campagna di vaccinazione di massa, molti ricercatori si grattavano la testa osservando i fogli di calcolo di Deagel. Ma ora cominciano ad avere più senso.

Il ricercatore Craig Paardekooper ha recentemente pubblicato il suo rapporto sulle previsioni dello spopolamento globale basato su un aggiornamento dei numeri di Deagel . Puoi vedere le sue previsioni aggiornate per ogni paese. Mostra che gli Stati Uniti perdono il 70,2% della loro popolazione e il Regno Unito che perde il 78,5% entro il 2025.

[N.D.R. di OZ ALESSIA C. F. ALKA, vi giro qua sotto una analisi fatta dal mio caro amico, GRAZIE BERNY:]

Le previsioni di Deagel sembravano così inverosimili nel 2014 che alcuni hanno accusato Deagel di essere impegnato in un’operazione psichica. Ma forse Deagel aveva buone fonti a sostegno della sua analisi. Dopo tutto, la Fondazione Rockefeller aveva pubblicato la sua analisi “Lockstep” nel 2010, garantendo che le grandi pandemie avrebbero spazzato via decine di milioni di persone, e Bill Gates, l’uomo più ricco del mondo, era già entrato nella fase dei vaccini nel 2014, avendo spostato la sua attenzione qualche anno prima dai computer ai vaccini.

Naturalmente sappiamo che la prima “linea guida” incisa sul monumento delle Georgia Guidestones recita: “Mantenere l’umanità al di sotto di 500.000.000 di persone in perenne equilibrio con la natura”, il che rappresenta una riduzione di oltre il 90% degli abitanti della Terra. Un obiettivo che sembrava oltraggioso fino a quando non si è capito il senso della morte per avvelenamento e la prospettiva di una carestia globale e della Terza Guerra Mondiale, appena al di là dell’orizzonte dei titoli dei giornali quotidiani.

In conclusione: Viviamo in tempi strani, e credo che siano i tempi della fine. Dobbiamo tutti concentrarci sul temprare noi stessi fisicamente, mentalmente ed emotivamente per ciò che sta arrivando in America nei prossimi tre anni, rendendoci conto che il regno più importante è quello di temprare noi stessi spiritualmente.

Dio vi benedica tutti mentre vi preparate.

FONTE ORIGINALE LeoHohmann.com – Investigative reporting on globalism https://leohohmann.com/2022/05/26/globalists-have-entered-the-kill-phase-of-great-reset-remember-the-deagel-population-forecast-it-now-makes-total-sense/

