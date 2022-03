Allarme nucleare dell’Aiea: “L’Iran ha uranio arricchito 15 volte superiore agli accordi” – potrebbe essere la causa di una guerra?

Che L’Ucraina vuole produrre più uranio nazionale per le sue centrali nucleari vetuste e pericolose desta preoccupazioni?

UCRAINA POTENZA ATOMICA

Che L’Ucraina potrebbe rinunciare al suo impegno di essere una nazione non nucleare e invertire la decisione presa di rinunciare alle sue armi atomiche dopo il crollo dell’Unione Sovietica, ANNUNCIATO dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando alla conferenza sulla sicurezza di Monaco pochi giorni fa, non preoccupa nessuno?

Già un anno fa, Melnyk aveva già tirato fuori la carta del nucleare in un’intervista a Deutschlandfunk: “O facciamo parte di un’alleanza come la NATO e contribuiamo anche a rendere questa Europa più forte, (…) o abbiamo una sola opzione, che è quella di armarci. Kiev avrebbe poi “forse anche pensato a uno status nucleare”. In che altro modo possiamo garantire la nostra difesa?

«L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali».

Quante volte avete sentito ripetere queste parole.

L’Italia non ripudia la guerra atomica. Chi tace acconsente.

NEWS: Il governo degli Stati Uniti ha lavorato a metodi semilegali per aggirare le regole di adesione alla NATO in modo che l’Ucraina potesse farlo più rapidamente, afferma Sergei Naryshkin, direttore del Foreign Intelligence Service.

Gli Stati Uniti, insieme ai paesi alleati, stavano valutando la possibilità di accettare l’Ucraina nella NATO eludendo le regole di adesione, ha affermato il direttore del Servizio di intelligence estero russo (SVR) Sergei Naryshkin .

“Washington e i suoi alleati hanno accelerato i preparativi per l’adesione dell’Ucraina all’Alleanza Atlantica, sviluppando bypass semi-legali per Kiev progettati per abbreviare il percorso tradizionale verso l’adesione”, ha affermato. -ha spiegato in un comunicato stampa sul sito web di SVR.

Il capo dell’intelligence si è detto sorpreso, in questo contesto, da quanto ancora si sente da parte di giornalisti e politici occidentali, sulla questione del perché la Russia si sia sempre opposta categoricamente all’ingresso dell’Ucraina nella Nato.

“In primo luogo, non dobbiamo dimenticare perché è stata creata l’Alleanza. Secondo il primo Segretario Generale dell’Alleanza, il britannico Lord Ismay, il suo scopo era garantire la subordinazione dei tedeschi in Europa, la presenza degli americani e l’esclusione di i russi+ [letteralmente inglese + per tenere sotto i tedeschi, dentro gli americani, fuori i russi+]”, ha ricordato.

“Sembra tanto moderno, soprattutto perché nella bozza del nuovo concetto strategico della NATO, che sarà adottato nel giugno di quest’anno, la Russia appare come la principale minaccia alla sicurezza dell’Alleanza”, riassume M.Narychkine.

