Indagine epidemiologica affidata ad Arpat e Ars sull’impatto dei ripetitori e l’eventuale legame con l’insorgenza di tumori. Due anni di lavoro. Le due agenzie saranno dotate di nuovi strumenti per misurare i campi elettromagnetici

Qual è il reale impatto dei campi elettromagnetici sulla popolazione toscana? Realmente i nuovi impianti 5G per la telefonia mobile, le cosiddette stazioni “radiobase” per i cellulari, sono in grado di causare tumori o altre malattie? E se sì di che tipo, in quali territori della regione con più incidenza e in quali fasce anagrafiche e sociali? Intorno a questi quesiti ruota un progetto di studio e monitoraggio destinato a far rumore che la Regione Toscana ha appena… FONTE

Tumori e campi elettromagnetici, la Toscana ordina uno studio sul 5G: sei le città sorvegliate speciali

Uno studio sugli effetti del 5G, per capire se ci sia un legame fra i tumori accusati dalla popolazione, soprattutto infantile, e i campi elettromagnetici generati dalle «stazioni radiobase» che stanno punteggiando la Toscana per portarla nella quinta generazione di internet e della telefonia mobile.

Lo ha appena ordinato la Regione con una delibera firmata da Monia Monni e Simone Bezzini, assessori all’ambiente e alla sanità. Palazzo Strozzi Sacrati così stanzia 222.720 euro per condurre quella che forse è la prima ricerca scientifica sulla tecnologia che promette di rivoluzionare l’era delle vite iperconnesse.

Dove si svolgerà lo studio

Saranno sei le città capoluogo sorvegliate speciali, quelle con una popolazione prossima o superiore a 100mila abitanti (Pisa, Livorno, Lucca, Firenze, Prato e Arezzo), due le agenzie regionali coinvolte, Arpat e Ars, la prima incaricata di misurare l’esposizione all’inquinamento da banda larga super veloce, la seconda di tracciare un’indagine epidemiologica che verifichi eventuali correlazioni con tumori alla testa e al sistema nervoso, leucemie, linfomi non-Hodgkin, in particolare nei bimbi toscani, e casi di aborti spontanei o altri problemi di salute che via via dovessero emergere come ricorrenti durante lo studio, che per ora è finanziato per due anni.

L’allarme già nel 2013

Finora, spiegano Monni e Bezzini nel progetto allegato alla delibera, la comunità scientifica ha indagato quasi solo un aspetto dell’impatto dei campi elettromagnetici sulla salute. A dare l’allarme, nel 2013, era stata la Iarc, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, che «aveva definito i campi elettromagnetici a radiofrequenze come possibili cancerogeni per gli effetti sui tumori della testa legati all’uso prolungato del cellulare». E da lì in poi gli studi sono fioccati, ma «le esposizioni derivanti non dall’uso del cellulare, ma da altre sorgenti, quali le stazioni radiobase (Srb), sono di natura diversa, soprattutto perché i possibili effetti non sono limitati alla testa e, come appare da studi di monitoraggio, sono di minore intensità» e «ad oggi» gli studi esistenti «forniscono risultati contrastanti ed evidenze inconcludenti», recita il testo.

Dunque, la Toscana avvia uno studio accurato anche per fugare teorie del complotto, fake news e psicosi che in questi anni hanno pullulato i social e spaventato le comunità dei territori in cui era annunciato l’arrivo di una antenna 5G. Ma quali saranno i passaggi della ricerca?

Gli obiettivi

Arpat ha cinque obiettivi: 1) analizzare limiti e scenari di sviluppo della rete 5G in Toscana; 2) elaborare un modello matematico che consenta la previsione su scala urbana dei livelli di esposizione presenti nei sei capoluoghi selezionati a partire da impianti già autorizzati; 3) misurare le esposizioni con le tre centraline già in dotazione e acquistarne altre per coprire tutte le aree urbane oggetto di studio; 4) svolgere controlli sugli impianti 5G esistenti, «possibilmente di gestori diversi», e su quelli in costruzione, cinque dei quali peraltro verranno realizzati nelle città prescelte proprio durante il progetto; 5) applicare agli impianti dei «dosimetri» specifici per la banda larga per misurare le esposizioni e validare il modello matematico; 6) valutare i livelli di esposizione dove questa è più alta e dove la densità della popolazione è maggiore.

All’Agenzia regionale di sanità (Ars) poi spetterà il monitoraggio sulla salute e la sorveglianza epidemiologica sulle città in cui si registrano i livelli di campo elettromagnetico più alti, tanto che le «stime potranno essere perfezionate anche indoor», cioè nelle abitazioni e nelle scuole. Per questo l’Ars dovrà fare stimare quanti studenti saranno «esposti a vari livelli di inquinamento elettromagnetico». Ma lo studio valuterà diverse caratteristiche sociali e demografiche della popolazione, come l’impatto su diverse fasce d’età e le condizioni socio economiche per individuare potenziali sottogruppi più a rischio.

Alla fine spetterà proprio ad Ars fare una stima delle possibili associazioni fra esposizione ai campi elettromagnetici e malattie. Con un target privilegiato, però: «Sulla base della scarsa letteratura scientifica disponibile si prevede di focalizzare l’attenzione sulla popolazione infantile, in quanto più suscettibile agli effetti dell’inquinamento da campi elettromagnetici».

I casi studio

Non solo. Ars seguirà anche alcuni casi-studio, cioè persone e bambini che negli anni si dovessero ammalare e si ritrovassero a risedere nelle zone più a rischio, dunque quelle in cui le onde elettromagnetiche per far funzionare il 5G sono più potenti. Obiettivo: «minimizzare le distorsioni dovute al confondimento residuo», cioè altri casi che non potrebbero essere correlabili. Per questo l’attenzione si «focalizzerà sui casi di tumori infantili, tra cui le leucemie, i tumori del sistema nervoso centrale, i linfomi non-Hodgkin, casi di aborto spontaneo ed altri esiti sanitari che emergeranno da una valutazione più accurata della letteratura disponibile». FONTE https://www.iltirreno.it/toscana/2024/09/22/news/tumori-e-campi-elettomagnetici-la-toscana-ordina-uno-studio-sul-5g-1.100587448



