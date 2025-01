Il presidente del Consiglio della Federal Reserve Jerome Powell durante una conferenza stampa dopo una riunione del Federal Open Market Committee presso la Federal Reserve a Washington, il 18 dicembre 2024. Alex Wong/Getty Images



Cinque funzionari della Federal Reserve, tra cui il presidente Jerome Powell, hanno votato a favore del ritiro, mentre due funzionari non hanno votato.

La Federal Reserve statunitense esce da una coalizione globale sul cambiamento climatico pochi giorni prima dell’insediamento della nuova amministrazione Trump, previsto per il 20 gennaio.

La Federal Reserve aveva aderito alla Rete delle banche centrali e delle autorità di vigilanza per rendere più verde il sistema finanziario (NGFS) nel dicembre 2020. L’NGFS, composto da banche centrali e autorità di vigilanza mondiali, mira a integrare la gestione del rischio climatico e ambientale nel settore finanziario e a mobilitare “la finanza per sostenere la transizione verso un’economia sostenibile”, secondo il sito web del gruppo. Venerdì scorso, la Federal Reserve ha annunciato il suo ritiro dalla coalizione di 143 membri.

“Il lavoro dell’NGFS si è ampliato sempre di più, coprendo una gamma più ampia di questioni che esulano dal mandato statutario del Consiglio”, ha dichiarato l’agenzia. Cinque funzionari della Federal Reserve, tra cui il presidente Jerome Powell, hanno votato a favore del ritiro, mentre due funzionari non hanno votato.

Il rappresentante Andy Barr (R-Ky.) ha accolto con favore la decisione della Federal Reserve, definendola un “passo nella giusta direzione”, secondo un post del 18 gennaio sulla piattaforma di social media X.

“Ritirandosi dall’NGFS, la Fed si pone l’obiettivo di ridefinire le priorità dei cittadini americani e del sistema finanziario degli Stati Uniti “invece di soddisfare i desideri di burocrati stranieri non eletti”, ha dichiarato.

Ben Cushing, direttore della campagna Fossil-Free Finance del Sierra Club, ha incolpato l’imminente amministrazione Trump per la recente decisione della Fed di uscire dal NGFS, secondo una dichiarazione del 17 gennaio.

“Gli sforzi dell’amministrazione entrante che si propone di negare e aggravare la crisi climatica dovrebbero essere un motivo per la Fed di affermare la propria indipendenza affrontando i rischi climatici, ma invece sta facendo il contrario”, ha detto Cushing.

“Se la Fed continuerà a piegarsi alle pressioni politiche evitando di agire sul clima, isolerà ulteriormente gli Stati Uniti sulla scena globale e metterà l’economia in maggiore pericolo”.

In relazione a quanto detto, il presidente eletto Donald Trump dovrebbe ritirare gli Stati Uniti dagli accordi di Parigi sul clima, come ha fatto anche nel 2019.

Ha definito l’accordo un “disastro totale” per l’economia americana e troppo permissivo nei confronti del regime comunista cinese. Dopo l’assunzione dell’incarico da parte di Biden nel 2021, gli Stati Uniti sono rientrati nell’accordo.

La Fed e il clima

Parlando a una commissione parlamentare nel 2023, Powell ha dichiarato che la banca centrale non sta definendo politiche in materia di clima.

“Non stiamo cercando di entrare in un’area in cui stiamo effettivamente diventando un policymaker per il clima”, ha detto. “Nel corso del tempo, questo confine dovrà essere attentamente sorvegliato”.

Lo stesso anno, un gruppo di repubblicani del Senato ha inviato una lettera a Powell, criticando l’incorporazione delle ideologie ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle analisi del rischio bancario, definite “stress test climatico”.

Questa è una politica mascherata da “analisi del rischio””, hanno detto i legislatori. La Fed sta attivamente segnalando che le attività bancarie che non favoriscono gli obiettivi di zero emissioni entro il 2050 sono intrinsecamente rischiose e sfavorite”.

Questo allontana i capitali dallo sviluppo dell’energia tradizionale in un momento critico per la nostra sicurezza economica e nazionale, dando al contempo potere agli avversari dell’America”. Questo stress test sul clima è il logico risultato di un persistente e crescente attivismo climatico della Fed”, hanno scritto i legislatori.

L’attenzione della Fed per il clima è stata criticata da Stephen Miran, nominato alla presidenza del Consiglio dei consulenti economici dell’amministrazione Trump.

In un documento di cui è stato coautore lo scorso anno, Miran ha affermato che la Federal Reserve sta spingendo i valori climatici nel quadro dei regolamenti bancari.

“Le proposte della Fed costringerebbero il sistema bancario a dedicare risorse significative allo studio del cambiamento climatico e a strutturare la pianificazione strategica, le politiche e le procedure del settore bancario in funzione del clima”, si legge nel documento.

“La crescente attenzione della Fed per le questioni climatiche ha accompagnato un peggioramento delle sue tradizionali responsabilità di regolamentazione bancaria”.

Gli autori scrivono che il Financial Stability Oversight Council della Fed ha definito il cambiamento climatico una priorità assoluta prima del fallimento della Silicon Valley Bank nel 2023. All’epoca si trattava del secondo più grande fallimento bancario della storia americana.

“Se la Fed avesse prestato attenzione al rischio di tasso d’interesse del sistema bancario invece che al rischio climatico, il sistema avrebbe potuto essere risparmiato da una significativa volatilità”, si legge nel documento.

COSA È SUCCESSO QUI? (articolo del 2022)



La scorsa settimana una coalizione di 19 procuratori generali statali di tutti gli USA ha avviato un’indagine formale su sei grandi banche statunitensi, citando preoccupazioni legali sugli investimenti “ESG”, “Verdi” e “Socialmente corretti”, delle banche e sul loro coinvolgimento in un’alleanza delle Nazioni Unite che combatte le emissioni di CO2.

Le banche “sembrano colludere con le Nazioni Unite per distruggere le aziende americane” e minare gli interessi della nazione, ha avvertito uno dei procuratori in una dichiarazione inviata via e-mail a The Epoch Times.

