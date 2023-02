Il pallone aerostatico di sorveglianza cinese ad alta quota che sta attraversando gli Stati Uniti potrebbe essere una prova generale per consegnare un dispositivo nucleare che spazzerebbe via la rete elettrica americana, secondo un importante esperto di dispositivi a impulso elettromagnetico (EMP).

“Il recente sorvolo degli Stati Uniti da parte di un pallone aerostatico cinese è chiaramente un atto provocatorio e aggressivo”, ha dichiarato al Washington Examiner il Maggiore dell’Aeronautica in pensione David Stuckenberg, che in passato ha guidato la task force EMP del Dipartimento della Difesa. “Molto probabilmente si è trattato di una sorta di prova generale per inviare un messaggio strategico agli Stati Uniti. Non dobbiamo darlo per scontato”. Stuckenberg, fondatore e presidente dell’American Leadership & Policy Foundation, ha scritto in un documento del 2015 che i palloni aerostatici ad alta quota sarebbero i più facili da rifornire, equipaggiare e lanciare nell’atmosfera un dispositivo nucleare che agirebbe come un EMP e smantellerebbe la rete elettrica statunitense…

“L’uso di un pallone aerostatico come piattaforma [arma di distruzione di massa/arma di effetto di massa] potrebbe fornire agli avversari una serie di altitudini e opzioni di carico utile con cui massimizzare gli effetti offensivi contro gli Stati Uniti”, ha scritto Stuckenberg…vedi https://www.newsmax.com/newsfront/china-spy-balloon/2023/02/03/id/1107243/

Washington ha rinviato la visita del segretario di Stato Blinken a Pechino dopo il caso del pallone aerostatico, che avrebbe sorvolato uno dei tre campi di missili nucleari americani. Vedi https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/usa-pallone-spia-cina-missili-nucleari_60636113-202302k.shtml

Allerta anche in Canada dove la difesa nazionale sta monitorando un potenziale secondo sospetto pallone spia cinese. “È stato rilevato un pallone di sorveglianza ad alta quota e i suoi movimenti sono attivamente monitorati dal North American Aerospace Defense Command Norad“, ha affermato la difesa nazionale in una nota. “I canadesi sono al sicuro e stiamo adottando misure per garantire la sicurezza dello spazio aereo, compreso il monitoraggio di un potenziale secondo incidente”, ha aggiunto la dichiarazione.

Anche l’America Merdionale sarebbe sorvolata da un pallone sonda cinese starebbe: lo ha reso noto il Pentagono, precisando che si tratterebbe di una altro dispositivo di sorveglianza come quello che si trova attualmente nello spazio aereo statunitense. Il Pentagono non ha specificato in che punto si trovi il nuovo intruso, ma secondo quanto riporta il sito della Cnn non si starebbe dirigendo versi gli Stati Uniti. CONTINUA

Novel High-altitude Delivery Platforms for Weapons of Mass Destruction/Weapons of Mass Effect https://www.alpf.org/_files/ugd/70cf97_eea159b95ed541af921a4a0dcd4f492e.pdf