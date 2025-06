L’interessantissimo libro di Jacob Hamblin è uscito anni fa, purtroppo non è mai stato tradotto e non ha trovato grande diffusione. Vorrei ripresentarlo con questa recensione. Jacob Darwin Hamblin è uno storico della scienza che nel suo libro “Arming Mother Nature: The Birth of Catastrophic Environmentalism” (2013) sostiene una tesi molto critica e originale riguardo alla nascita dell’ambientalismo moderno negli anni Sessanta. Secondo Hamblin, il movimento ambientalista e le sue previsioni catastrofiche non derivano principalmente dalla controcultura o dalla sinistra politica, come comunemente si pensa, ma hanno radici profonde nel pensiero e nella pianificazione militare del Pentagono durante la Guerra Fredda.

Hamblin mostra come i pianificatori militari statunitensi, preparandosi a un’ipotetica Terza guerra mondiale, investirono ingenti risorse nella ricerca scientifica ambientale con l’obiettivo di capire e sfruttare i processi naturali per scopi bellici. Proposero, ad esempio, di usare armi nucleari per creare tsunami artificiali, sciogliere i ghiacciai per allagare città costiere, incendiare vaste aree di vegetazione o modificare il clima locale per danneggiare le economie nemiche.

Recensione di "Arming Mother Nature"



di James Lewis, 19 giugno 2014

La seguente recensione, scritta dallo storico James G. Lewis, è apparsa nella sezione Scientists’ Nightstand del numero di luglio-agosto 2014 di American Scientist.

ARMING MOTHER NATURE: The Birth of Catastrophic Environmentalism. Jacob Darwin Hamblin. 320 pp. Oxford University Press, 2013.

Nel maggio 1960, scienziati e ufficiali militari presso il quartier generale della NATO giunsero a una conclusione riguardo al massiccio terremoto che aveva appena sconvolto il Cile: il disastro naturale di una nazione può essere un’opportunità militare per un’altra. Il terremoto, ancora oggi il più potente mai registrato, scatenò frane, inondazioni, tsunami e persino un’eruzione vulcanica, lasciando centinaia di morti e migliaia di senzatetto. Onde alte 10 metri attraversarono l’oceano a 700 km/h, colpendo Giappone, Australia e Filippine. Tuttavia, secondo Jacob Darwin Hamblin nel suo libro Arming Mother Nature, dalla loro prospettiva a Parigi, i leader della NATO videro quell’evento sismico “come un brillante esempio di ciò che gli americani avrebbero potuto presto mettere in atto contro l’Unione Sovietica”. Se fossero riusciti a capire dove piazzare una bomba all’idrogeno nella crosta terrestre, pensavano gli scienziati, avrebbero potuto replicare ciò che era accaduto nel Pacifico e paralizzare lo stato sovietico, mantenendo al contempo un certo grado di negabilità plausibile.

La NATO utilizzò il termine “guerra ambientale” per questa nuova strategia: cioè sfruttare le forze fisiche e i percorsi biologici della natura per condurre una guerra globale. Dopo aver aperto il suo libro con l’inquietante aneddoto del Cile, Hamblin, che insegna storia della scienza e della tecnologia alla Oregon State University, traccia una storia affascinante e spesso inquietante degli sforzi americani per arruolare Madre Natura nella guerra contro il comunismo. Sotto la copertura della sicurezza nazionale, afferma, “il lavoro scientifico militare e civile procedeva insieme”. Provocare terremoti con esplosioni sotterranee, controllare il clima con bombe all’idrogeno, introdurre agenti patogeni tramite piume d’uccello contaminate lanciate dall’aria: nessuno schema era troppo stravagante per essere preso in considerazione. Il governo condusse persino esperimenti su popolazioni civili e militari americane, oltre che sui nemici. Nel contesto della guerra, tutto poteva essere moralmente giustificato.

Il desiderio di controllare e manipolare la natura su vasta scala — e la convinzione che fosse possibile — era emerso già durante la Seconda guerra mondiale. I leader militari americani notarono come gli incendi causati dalle bombe incendiarie sganciate dagli Alleati sulle città giapponesi e tedesche avessero consumato città dopo città. Gli strateghi di Washington considerarono l’uso di armi biochimiche sulle risaie giapponesi per privare civili e soldati della loro principale fonte di cibo. In definitiva, volevano manipolare la natura a livello atomico. Temendo che i tedeschi stessero sviluppando una bomba atomica, gli Stati Uniti si affrettarono a realizzarne una per primi. Per il mezzo secolo successivo, il desiderio di superare il nemico nello sviluppo delle armi guidò la dottrina militare e gran parte della ricerca scientifica. Secondo Hamblin, “la crescita scientifica dopo la Seconda guerra mondiale deve il suo maggior debito alle forze armate statunitensi, che ne hanno pagato la maggior parte dei costi”.

Tuttavia, queste nuvole a forma di fungo dell’era atomica portarono anche una sorta di lato positivo per gli ambientalisti. Con il tempo, la ricerca instancabile di vulnerabilità da sfruttare ampliò e approfondì la nostra comprensione scientifica della natura. Alla fine degli anni Cinquanta, sorsero domande pubbliche sull’impatto umano sull’ambiente, portando infine a previsioni di catastrofi ambientali. I dati utilizzati da chi guidava il movimento ambientalista internazionale provenivano direttamente da ricerche finanziate dai militari. Inoltre, il cambiamento climatico globale non sarebbe stato rilevato negli ultimi decenni del XX secolo senza i progetti scientifici finanziati dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.

Arming Mother Nature è diviso in tre sezioni tematiche, in ordine vagamente cronologico. La prima, “Percorsi della natura”, copre il breve periodo successivo alla Seconda guerra mondiale, quando gli americani erano gli unici a possedere armi nucleari, ma ne avevano così poche che i militari volevano altre armi di distruzione di massa (un’espressione che allora i funzionari governativi cercavano di evitare in pubblico) meno costose, per arginare l’avanzata del comunismo. I militari ritenevano necessaria una certa flessibilità nella risposta alla minaccia. Prima che i sovietici diventassero una potenza nucleare, una risposta flessibile significava usare armi biologiche, radiologiche e nucleari. (Negli anni Sessanta, come vedremo, “risposta flessibile” avrebbe assunto un significato diverso.) Oltre alla ricerca su guerra biologica e radiologica, gli scienziati cercavano di capire meglio come una malattia potesse diventare epidemica. Alcuni esperimenti iniziali si concentrarono sulla distruzione dei raccolti piuttosto che sull’infezione delle colture: le armi contro il bestiame e i raccolti sembravano l’approccio più logico ed economico. Altri ricercatori discutevano su quali agenti patogeni produrre in massa e sui modi migliori per diffonderli.

“Forze della natura”, la seconda sezione, copre il primo decennio dell’era termonucleare. La ricerca, la politica e la strategia militare cambiarono con la detonazione di una bomba atomica da parte dei sovietici nel 1949. L’esplosione sollevò nuove domande: gli Stati Uniti potevano condurre e vincere una guerra nucleare? Se no, come poteva l’Occidente sconfiggere i sovietici e i loro alleati? La manipolazione della natura divenne un tema centrale nel pensiero strategico, e i finanziamenti militari seguirono. All’interno della comunità di ricerca nucleare le opinioni erano divise: era più efficace sganciare una bomba su una città o provocare inondazioni e incendi colpendo dighe e foreste? Nel frattempo, la ricerca su armi nucleari sempre più potenti portò alcuni scienziati a studiare le ricadute radioattive e i loro effetti. Man mano che le conoscenze aumentavano, l’attenzione si spostava sempre più sull’uso militare delle forze geofisiche, come oceani e venti. Fu in questo contesto che i pianificatori difensivi americani videro un’opportunità nelle conseguenze del terremoto cileno del 1960.

La terza sezione, “Guardiani della natura”, riprende il racconto all’epoca in cui il presidente Kennedy promulgò la dottrina militare della Risposta Flessibile, chiedendo un arsenale nucleare diversificato e l’uso di unità specializzate come le Forze Speciali dell’Esercito. Molti americani credevano, come Kennedy, che scienza e tecnologia potessero aiutare a vincere le guerre all’estero e risolvere problemi come fame e malattie in patria. “Gli scienziati”, afferma Hamblin, “non furono semplicemente chiamati a fare ricerca o sviluppare tecnologia, ma a pianificare la strategia globale. Ciò spinse gli scienziati civili a considerare l’intero pianeta come campo di gioco.” Usarono computer e teoria dei giochi per sviluppare modelli che prevedessero gli esiti di innumerevoli scenari. Hamblin osserva: “La pianificazione militare e la previsione ambientale raramente erano distanti: ponevano le stesse domande, usavano gli stessi dati e spesso coinvolgevano gli stessi scienziati”.

Non sorprende, quindi, che gli americani abbiano appreso dei danni ambientali causati dai test nucleari e dalla diffusione di agenti chimici da scienziati come Paul Ehrlich, Barry Commoner e Rachel Carson, che nei loro lavori consultavano dati dei ricercatori militari. All’epoca pochi si rendevano conto che gli scienziati ambientali spesso attingevano a dati e rapporti generati da progetti finanziati dal Dipartimento della Difesa. Nei loro scritti destinati al grande pubblico, gli ambientalisti discutevano il futuro del pianeta in termini catastrofici. Il fatto che libri come Silent Spring della Carson e The Population Bomb di Ehrlich divennero bestseller rifletteva la crescente preoccupazione degli americani per l’ambiente negli anni Sessanta.

La guerra del Vietnam segnò un punto di svolta nella storia dell’ambientalismo catastrofico. Nel suo capitolo sulla guerra, Hamblin esamina come e perché scienziati militari e civili usarono apertamente il Vietnam come un vasto “campo di gioco” per ogni tipo di ricerca sulle armi biochimiche. Anche il Servizio Forestale degli Stati Uniti fu coinvolto, prestando ricercatori al Dipartimento della Difesa, dove sperimentarono l’irrorazione di defolianti e il lancio di bombe incendiarie per bruciare intere aree di giungla. Ma presto la guerra all’estero alimentò proteste diffuse in patria, e l’attivismo contro la guerra aprì la strada all’attivismo ambientale. Nel 1969 il movimento ambientalista era diventato così potente che i politici e diplomatici americani dovettero agire per mantenere il controllo su quella che ormai era una questione globale. Il presidente Nixon varò una solida legislazione ambientale e cercò di promuovere le questioni ambientali attraverso la NATO, mantenendo così gli Stati Uniti in una posizione di leadership. Discutere di questioni ecologiche con i sovietici offriva ulteriori punti di dialogo oltre al disarmo nucleare e aiutò ad aprire la strada a trattati di non proliferazione e limitazione degli armamenti negli anni Settanta.

Sebbene il rapporto tra scienziati e leader militari si sia nuovamente trasformato di fronte alle nuove sfide ambientali degli anni Ottanta — le siccità in Africa, l’epidemia globale di AIDS e il dibattito scientifico sul cambiamento climatico — e dopo la fine della Guerra Fredda, il legame instaurato dalla Seconda guerra mondiale persiste ancora oggi. Infatti, subito dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, politici, scienziati ed esperti di difesa americani iniziarono a discutere di come i terroristi potessero usare incendi boschivi come arma sul suolo americano e di come difendersi da questa minaccia.

Come strategia, la guerra ambientale è diventata globale decenni fa, e oggi la tentazione di “armare Madre Natura” potrebbe non abbandonarci mai. Arming Mother Nature ci ricorda che lo facciamo a nostro rischio e pericolo.

