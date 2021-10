Le persone completamente vaccinate sono “super-diffusori” del COVID, afferma l’inventore della tecnologia mRNA

Nell’ultimo episodio del podcast “The Hidden Gateway”, il Dr. Robert Malone, riconosciuto per il suo ruolo nell’invenzione della tecnologia dei vaccini a mRNA, ha dichiarato: “L’idea che se hai un posto di lavoro in cui tutti sono vaccinati, non ci sarà diffusione del virus è totalmente falsa. Una colossale bugia.”

Nell’ ultimo episodio del podcast “The Hidden Gateway”, Jesston Williams ha parlato con il Dr. Robert Malone, un medico riconosciuto a livello internazionale, uno scienziato che ha collaborato all’invenzione dei vaccini a mRNA.

L’ampia discussione ha riguardato:

· L’invenzione e le prime prove della tecnologia dell’mRNA, in cui Malone era fortemente coinvolto.

· Come i governi stanno impiegando diverse forme di coercizione per forzare la somministrazione del vaccino, le politiche che Malone ha affermato di ritenere illegali.

· In che modo le autorità sanitarie pubbliche non dispongono delle informazioni sulla sicurezza e sull’efficacia normalmente richieste per una campagna di vaccinazione globale.

· Come i governi e le autorità sanitarie pubbliche stiano mentendo al pubblico “per il loro bene”.

Malone ha fatto riferimento a due situazioni nelle quali i cittadini sono stati “indotti” a prendere quello che lui chiama il vaccino “sperimentale”.

“C’è stato un periodo in cui il West Virginia stava cercando di convincere le persone a farsi vaccinare”, ha detto Malone. “E così tennero una lotteria di fucili . E in Canada, c’era la politica di offrire gelato gratis ai bambini per convincerli a farsi fare questa inezione anche senza l’approvazione dei loro genitori. Quindi questi sono solo due esempi particolarmente chiari di coercizione sleale… In realtà non è legale”.

Malone ha paragonato quello che sta succedendo oggi con i vaccini COVID agli esperimenti medici illegali condotti dalla Germania nazista. “[Durante la seconda guerra mondiale], gli ebrei e altri gruppi etnici sono stati sottoposti a orribili ricerche mediche sperimentali”, ha detto Malone. “E lo hanno giustificato dicendo che era per il bene comune”.

Malone ha detto che il mondo occidentale “ha concordato che non l’avremmo più fatto. Eppure, di tanto in tanto sembriamo dimenticare e, naturalmente, Tuskegee è un esempio e, francamente, questo è un altro esempio”.

Nel tentativo di chiarire la disinformazione proveniente dall’establishment medico, Malone ha affermato che gli individui completamente vaccinati possono diffondere il COVID. “L’idea che se hai un posto di lavoro in cui tutti sono vaccinati, non si diffonderà il virus è totalmente falsa. Una colossale bugia “, ha detto Malone.

I vaccinati sono in realtà quei “super-diffusori” di cui tanto si parlava all’inizio della pandemia, ha affermato Malone.

Egli ha detto:

“Se consideri il fatto scientifico che le persone vaccinate hanno meno sintomi rispetto alle non vaccinate, ma possono comunque diffondere facilmente la malattia, considera il tuo collega vaccinato, il cui figlio non vaccinato ha portato a casa la malattia e gliel’ha trasmessa… Potrebbe non avere alcun sintomo … ma sicuramente produrrà il virus. E dirà, ehi, posso andare a lavorare oggi. Ma sta per diffondere il virus come un matto”.

Malone ha anche toccato l’idea della “menzogna fin di bene”:

“Se il governo non ti rivelerà quali sono i rischi [del vaccino] e non ti rivelerà cosa sta realmente accadendo perché pensano che non puoi gestire le informazioni … questo si chiama “mentire a fin di bene”.

Malone ha denunciato tale pratica come “autoritarismo paternalistico”. Ha detto che l’idea di governare con la menzogna risale a Platone e alla filosofia greca antica che sostiene che “è giusto che i politici e le persone in posizioni di autorità mentano alla cittadinanza perché hanno una conoscenza e una capacità speciali di capire le cose … e il cittadino medio non può far fronte a quel livello di informazioni. E quindi è giusto mentire loro”.

“Non sono davvero d’accordo con questa linea di pensiero”, ha detto Malone. “Eppure è stata la politica pubblica negli Stati Uniti e in tutto il mondo per la salute pubblica per molto tempo”.

Ascolta il podcast qui:

https://youtu.be/28xqpV6cmcU

Tradotto da: https://childrenshealthdefense.org/defender/justin-williams-robert-malone-fully-vaccinated-covid-super-spreaders/

Intervista con il Dr. Robert Malone

