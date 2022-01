Contro i virus dell’influenza e della parainfluenza e molti altri, tra cui il Sars-CoV-2, accusato della malattia di Covid-19, è necessario proteggere e sostenere il nostro corpo. Non c’è dubbio. Fatto sta, la vera e più potente difesa a nostra disposizione è già dentro di noi: il nostro più forte alleato è il nostro sistema immunitario. Un corpo con un sistema immunitario sano si ammala molto meno. I notiziari televisivi e il governo, invece, non ne parlano né promuovono come rafforzarlo. In realtà stanno facendo esattamente il contrario.

In seguito troverete un buon riassunto dei fattori rilevanti per aumentare il livello di protezione, mentre le misure giustificate come prevenzione e attuate da quasi due anni hanno esattamente l’effetto opposto, cioè una significativa riduzione della protezione. Quasi ovunque nel mondo, le misure statali giustificate per combattere Covid 19 mirano a diffondere il terrore e la paura. Misure come il lockdown, l’indossare mascherine per moltissime ore e l’allontanarsi dagli altri causano notevoli danni fisici e psicologici. Quando lo stress è grave e/o prolungato, il nostro sistema immunitario si indebolisce. VEDI QUI

Come rafforzare naturalmente il sistema immunitario

da Dt. ssa Elisa Senno

Il sistema immunitario

Il sistema immunitario svolge varie azioni di difesa:

protegge da agenti patogeni esterni (virus, batteri, parassiti, funghi, ecc.)

rimuove cellule danneggiate e globuli rossi invecchiati

riconosce ed elimina cellule anomale o alterate (cellule tumorali, cellule infettate da agenti patogeni, ecc.)

È composto da più organi, tessuti, cellule di vario tipo e con diverse funzioni, mediatori chimici e immunoglobuline.

Gli organi linfatici (midollo osseo, timo, milza, linfonodi, tonsille, adenoidi, placche del Peyer, appendice vermiforme) sono distribuiti in tutto il nostro organismo. Le cellule del sistema immunitario (di vario tipo e con funzioni diverse) possono essere definite i soldati del sistema stesso, i mediatori chimici (citochine) rappresentano i messaggeri, mentre immunoglobuline le munizioni.

Il sistema immunitario consta di immunità innata o aspecifica e immunità acquisita o specifica.

L’immunità innata di tipo non specifico, presente già alla nascita, non dà risposte specifiche e selettive nei confronti degli agenti patogeni. Questa rappresenta la prima linea difensiva nei soggetti non ancora immunizzati e in quelli in cui il sistema immunitario non è ancora completamente maturo e competente. Rappresenta la prima risposta dell’organismo in grado di prevenire le infezioni e si mantiene attiva ed efficace anche quando il sistema immunitario matura la propria capacità di difesa nell’ambito delle risposte immunitarie specifiche. Costituisce il sistema di difesa più antico.

L’immunità specifica o adattativa o acquisita è l’insieme delle risposte specifiche di difesa verso i microrganismi patogeni. In questo caso il sistema immunitario conserva il ricordo delle esperienze immunitarie pregresse, detta immunità può essere acquisita in modo naturale in seguito a contatto con l’agente patogeno o indotta (sieri immuni o vaccini) .

Quando il nostro organismo entra in contatto con un agente patogeno, tutte queste difese entrano in azione in modo sinergico per proteggerci. Il nostro sistema immunitario è in grado di riconoscere i nemici nuovi e quelli che ha già incontrato e quindi di utilizzare la strategia più adatta a seconda delle circostanze

Immunità aspecifica e specifica spesso si sovrappongono lavorando sinergicamente potenziando la risposta di difesa.

Cosa può indebolire il nostro sistema immunitario?

È importante ricordare che il 70 – 80 % del sistema immunitario è nell’apparato gastro-intestinale, conseguentemente errate abitudini alimentari e squilibri della flora intestinale avranno l’effetto di indebolire il sistema stesso, in quanto anche il cibo ha un potere antigenico e, se non adeguatamente scelto e non riconoscibile in senso immunitario, rappresenterà un continuo stimolo a risposte di difesa con conseguente stress, indebolimento e alterazione delle risposte stesse. La flora intestinale, come vedremo più avanti, svolge azione di modulazione e stimolazione sul sistema di difesa.

Varie patologie, agenti stressogeni, scarsa o assente attività fisica, eccessivo e inadeguato utilizzo di farmaci, abuso di alcool, fumo, mancanza di adeguato riposo notturno, fattori ambientali (inquinamento, cambio stagionale, freddo…) e invecchiamento sono solo alcune delle cause che possono determinare una riduzione delle capacità di difesa.

Come rinforzare le difese immunitarie?

Per rinforzare il nostro sistema immunitario possiamo agire su vari fronti, in vario modo e ancor meglio in modo sinergico. Innanzi tutto adottare uno stile di vita sano ed equilibrato, una nutrizione che alzi la nostra capacità adattativa, che non rappresenti un fattore di stress immunitario, accompagnata dall’equilibrio dinamico del microbiota, praticare regolarmente un’adeguata attività fisica, dormire a sufficienza, limitare il consumo di alcool, evitare il fumo, e possiamo inoltre trovare importante supporto utilizzando specifici principi attivi e integratori quali vitamine, sali minerali, principi omeopatici, omotossicologici, micoterapici, fitoterapici, oligoelementi.

Ecco cosa possiamo fare.

Nutrizione : questo è l’argomento principe! Il cibo è il materiale con cui costruiamo giorno dopo giorno il nostro corpo , in un periodo che varia secondo gli studiosi dai 5 ai 7 anni tutte le componenti del nostro organismo si rinnovano: il cibo è il nostro “materiale da costruzione”. Risulta di fondamentale importanza la scelta qualitativa del cibo che verrà analizzato dal sistema immunitario gastro-enterico (GALT) durante l’assorbimento per verificarne la natura, ma quali caratteristiche deve avere il cibo per essere “ il cibo giusto ”? Le caratteristiche di seguito elencate sono quelle che deve possedere un cibo perché possa essere riconosciuto dal GALT, mantenere le proprietà nutrizionali, organolettiche e energetiche, fornendo il vero nutrimento anche in sali minerali, vitamine e varie componenti fondamentali per l’equilibrio dell’organismo e per l’efficienza del sistema di difesa.

riconoscibile : concetto fondamentale, riconoscibile dal nostro sistema immunitario, cibo “come mamma natura crea”: gli alimenti industriali, manipolati dall’uomo, trattati e sofisticati, oltre a contenere sostanze dannose, non possono essere riconosciuti dal nostro sistema immunitario intestinale in quanto diversi da come erano in origine e determineranno una continua stimolazione anomala del sistema di difesa, stressandolo e rendendolo sempre meno efficiente.

fresco

crudo o preparato con cotture che preservino le caratteristiche nutrizionali del cibo stesso

vitale

biologico, biodinamico o da permacultura

Flora intestinale : il microbiota (flora intestinale) è composto da un pool di microrganismi quali batteri, virus, funghi, parassiti. Possiamo considerarlo un ulteriore organo del nostro corpo con il quale interagiamo e scambiamo il DNA. Questi microrganismi hanno molteplici funzioni, tra queste anche la capacità di modulare, stimolare e orchestrare le nostre risposte immunitarie . L’equilibrio del microbiota risulta quindi requisito essenziale per una efficace funzione del nostro sistema immunitario . Quando il microbiota perde in ricchezza e biodiversità, e si realizza una condizione che viene definita “disbiosi”, il sistema immunitario perde efficacia e precisione, reagendo in maniera inadeguata per eccesso, per difetto, talora contro l’organismo stesso (come avviene nelle malattie autoimmuni). Va sottolineata fortemente quindi l’importanza dell’equilibrio del nostro microbiota, anche per l’efficacia d’azione delle difese immunitarie , esso svolge infatti un ruolo fondamentale nel mantenere l’equilibrio dinamico del sistema di difesa, con azione di prevenzione anche nei confronti di una situazione di infiammazione cronica. Grazie alla produzione di sostanze ad azione antimicrobica, crea resistenza alla colonizzazione intestinale di specie patogene, attiva sia l’immunità innata che acquisita, stimola lo sviluppo e la funzione del sistema immunitario stesso e fortifica la barriera costituita dalla mucosa intestinale con la produzione di muco e preservandone l’integrità.

Attività fisica : svolgere con regolarità un’adeguata attività fisica, che comporti uno sforzo moderato e prolungato, cioè un’attività aerobica (come per esempio camminare a passo sostenuto, andare in biciletta, ballare, remare ecc.) ha un effetto benefico su tutto l’organismo in quanto vengono prodotte sostanze che riequilibrano tutte le funzioni del nostro organismo, potenziando anche l’efficienza del sistema di difesa. L’attività svolta all’aperto offre maggiori vantaggi, non ultima la produzione di vitamina D, della quale parleremo più avanti proprio per la sua azione a livello immunitario.

Riposo notturno : il rispetto dei ritmi circadiani è molto importante per l’equilibrio del nostro organismo, equilibrio dinamico cioè l’elevata capacità adattativa al continuo variare dell’ambiente esterno e interno. Tutto ciò che si è detto finora mira a questo. Una buona qualità e una sufficiente quantità di ore di sonno sono importanti, in quanto durante il riposo notturno migliorano le capacità di alcune cellule immunitarie responsabili dell’immunità cellulo-mediata attiva contro patogeni intracellulari come ad esempio i virus ed alcuni batteri. Queste cellule intervengono stimolando, modulando e coordinando la risposta immunitaria. Durante le ore di sonno, inoltre, il nostro organismo produce e ripristina ciò che durante il giorno è stato usurato e consumato, mantenendo funzionale il sistema. Se il nostro organismo è in equilibrio dinamico, ha adeguate capacità adattative e la scelta del cibo è effettuata come descritto c’è buona probabilità che la necessità di utilizzare integratori sia ridotta, anche se possono verificarsi situazioni in cui sia comunque consigliabile, se non necessario, effettuarla. Meglio in questo caso rivolgersi ad un medico esperto , che saprà valutare e prescrivere secondo scienza e coscienza utilizzando, ove necessario, prodotti di alta qualità e biodisponibilità, nei giusti dosaggi. Dopo questa doverosa premessa uno sguardo ai principali “giocatori” di questa “partita”.

Vitamine : tutte le vitamine sono fondamentali per lo svolgersi delle molteplici funzioni biologiche, alcune hanno una maggiore importanza per l’efficienza del sistema immunitario, sono le vitamine C, D, E, A e alcune del gruppo B.

Vitamina C : riveste un ruolo importante per il sistema immunitario in quanto stimola la produzione di interferoni, molecole che proteggono le cellule dall’aggressione dei virus, stimola la produzione dei neutrofili, globuli bianchi con funzione di difesa nei confronti di agenti estranei, soprattutto infettivi. Gli alimenti che ne rappresentano una buona fonte sono: bacche di rosa canina, ribes nero, peperoni, kiwi, agrumi, fragole, mele, pere, pesche, uva, cavolfiori, cavoli, broccoli, cavolo nero, verdure verdi, spinaci, cipolla, carota. Da sottolineare la labilità di questa vitamina, soprattutto sensibile all’ossidazione e al calore, per questo, pur essendo presente anche nella carne e nel pesce e comunque in seguito alla cottura la sua biodisponibilità risulterà drasticamente ridotta.

Vitamina D : le funzioni che questa vitamina svolge sono molteplici, nell’ambito delle difese immunitarie tale ruolo diventa primario, come emerge da uno studio condotto presso l’Università di Copenhagen e pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Immunology . Il risultato di questa ricerca mette in evidenza come i linfociti T, globuli bianchi in grado di difenderci dai vari agenti patogeni, si attivano solo in presenza di vitamina D e possiedono, come molte altre cellule immunitarie e di altro tipo, un apposito recettore sulla propria membrana di superficie per legarla. Se questo legame non avviene, i linfociti T non saranno attivati. Agisce inoltre sull’immunità adattativa stimolando la produzione di anticorpi ed ha una importante funzione di modulazione sulla risposta immunitaria stessa . Il nostro corpo produce la vitamina D durante l’esposizione al sole, d’estate meglio mezz’ora a metà mattina e a metà pomeriggio, d’inverno verso mezzogiorno, per un intervallo di tempo più lungo. Gli alimenti che la contengono sono: pesci grassi come aringhe, tonno, salmone, uova di pesce, caviale, tuorlo d’uovo, salmone, verdure a foglia verde. Importante sottolineare che l’eventuale integrazione di questa vitamina va effettuata con adeguati dosaggi e integratori da assumere quotidianamente .

Vitamina E : questa vitamina è il più potente antiossidante presente nelle nostre cellule e, proprio grazie a questa azione e alla sua maggior concentrazione nei granulociti e nei linfociti, ne impedisce l’ossidazione a livello delle membrane cellulari che altrimenti ne risulterebbero danneggiate con conseguente depressione del sistema immunitario. Essendo una vitamina liposolubile si trova prevalentemente nei grassi: olio (di girasole, mais ecc.), semi oleosi (noci, nocciole, mandorle ecc..), cereali integrali (germi).

Vitamina A : il beta-carotene, precursore della vitamina A, aumenta la risposta dei linfociti. Fonti alimentari di beta-carotene sono: le carote, le verdure a foglia verde o verdure gialle e la frutta di colore arancione (albicocche, pesche, melone ecc.), la zucca, il pomodoro, il prezzemolo, l’aglio, la pappa reale e il germe di grano.

Vitamine B : anche questo gruppo di vitamine concorre all’efficienza del sistema di difesa.

Vitamina B6 : una ricerca effettuata da un gruppo di ricercatori del Taichung Veterans General Hospital di Taiwan e pubblicata sulla rivista European Journal of Clinical Nutrition ha dimostrato la capacità della vitamina B6 di potenziare l’attività del sistema immunitario in pazienti indeboliti da lunghe e gravi malattie.

Un’alimentazione che preveda un consumo appropriato di cereali integrali (la loro lavorazione nei processi di raffinazione li depaupera di gran parte del contenuto vitaminico) e di verdure crude (anche la cottura impoverisce il contenuto in vitamine dei vegetali) assicurerà una introduzione regolare di questa preziosa vitamina. Particolarmente consigliate sono le verdure a foglia verde (come spinaci e insalata). La troviamo inoltre nella soia, nei piselli, nel latte, nelle uova, nel tonno, nella carne e nella frutta secca oleosa come i semi di girasole, gli anacardi, le arachidi, le nocciole.

Vitamina B9 : chiamata anche acido folico è fondamentale per i processi metabolici sanguigni e per quelli a carico del sistema immunitario. Molto utile per le donne in gravidanza che lo assumono con regolarità per sostenere i processi intensi di proliferazione cellulare durante la maturazione dell’embrione e la crescita del feto. Tutte le linee cellulari ad alto ricambio, anche quelle che producono le cellule del sangue e quindi i globuli bianchi necessitano di questa vitamina. Per questo, soprattutto in inverno, costituisce un grande supporto per il sistema immunitario. Possiamo trovarla nei vegetali a foglia verde e larga, negli spinaci, nella valeriana, nei fagioli, nel lievito di birra, nelle arance.

Sali minerali: anche per i sali minerali vale quanto detto per le vitamine. Essi sono fondamentali per il corretto svolgimento delle molteplici funzioni biologiche, alcuni hanno maggior riferimento all’efficienza del sistema immunitario e sono lo zinco, il rame, il ferro e il selenio.