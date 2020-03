Melatonina e piante

L’11 marzo 2020, durante un briefing con i media, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato COVID-19 una pandemia poiché i casi confermati di COVID-19 al di fuori della Cina sono aumentati di 13 volte, e il numero di Paesi colpiti è triplicato.

In quel giorno, 126.000 persone in tutto il mondo hanno contratto COVID-19, mentre 122 paesi in tutto il mondo hanno riportato infezioni da COVID-19 [3].

Anche se i casi in Cina e Corea del Sud sono diminuiti drasticamente, quelli in Italia e in Iran sono aumentati senza sosta.

L’Italia ha la maggior parte dei casi al di fuori della Cina con circa 12.462 infezioni, seguita dall’Iran con 9.000 infezioni e dalla Corea del Sud con 7.775 (11 marzo 2020).

Anche i pazienti COVID-19 in Italia presentano il tasso di mortalità più alto, attualmente al 6,6% [3].

Rapporti non ufficiali di medici e operatori sanitari di prima linea COVID-19 in Italia descrivevano che la maggior parte dei pazienti presentava sintomi di polmonite interstiziale bilaterale che richiedeva intubazione (ventilazione invasiva) per facilitare la respirazione.

Anche i giovani pazienti senza comorbilità sono stati osservati con polmonite grave che ha richiesto terapia intensiva in terapia intensiva [4, 5].

Questi resoconti drammatici e scioccanti di grave polmonite negli italiani infettati da COVID-19 supportano fortemente prove simili presentate da scienziati e medici in Cina, dove la mortalità dei pazienti critici con polmonite SARS-CoV-2 è estremamente alta.

In uno studio, l’86% dei pazienti in terapia intensiva che necessitano di ventilazione meccanica invasiva non è sopravvissuto [6].

In generale, i pazienti di età superiore ai 65 anni con comorbilità e ARDS hanno un rischio molto più elevato di morte.

La sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) o danno polmonare acuto (ALI) è una condizione in cui l’insufficienza polmonare grave è caratterizzata da insorgenza acuta di insufficienza respiratoria, accompagnata da bassi livelli di ossigeno arterioso. Molto spesso, nei pazienti con ARDS [7] si osservano anche opacità bilaterali nei polmoni.

In un recente studio di coorte condotto dalla Cina, l’86% dei pazienti con polmonite COVID-19 ha mostrato caratteristiche tipiche di imaging delle opacità del vetro smerigliato (GGO) nei polmoni [8]; e il 64% aveva mescolato GGO e consolidamento [9]. Più scioccante di tutti, il 70,2% dei pazienti esaminati nello studio aveva un’età compresa tra 21 e 50 anni [8].

Pertanto, i giovani pazienti colpiti da polmonite interstiziale bilaterale in Italia non sono in contrasto con i risultati dei pazienti COVID-19 osservati in Cina.

Perché SARS-CoV-2, il coronavirus responsabile dell’infezione COVID-19, induce la polmonite nei pazienti adulti indipendentemente dall’età?

COVID-19 Infettività e aumento dell’incidenza di polmonite

Una revisione dei pazienti con COVID-19 tra il 12 gennaio 2020 e il 6 febbraio 2020 che sono riusciti a guarire dalla polmonite COVID-19, hanno mostrato tutti la massima gravità della malattia polmonare a circa 10 giorni dopo l’insorgenza iniziale dei sintomi. La tabella seguente escludeva i pazienti con polmonite grave con sintomi di difficoltà respiratoria insieme a frequenza respiratoria inferiore a 30 al minuto, nonché i pazienti che necessitavano di assistenza per la ventilazione meccanica [14].

[Fonte: Feng Pan, Tianhe Ye et al. Time Course of Lung Changes On Chest CT During Recovery From 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Pneumonia, Radiology RSNA.org Feb 13 2020 doi.org/10.1148/radiol.2020200370 ]

Dalla fase 3, che va dal giorno 9 al giorno 13 dopo l’insorgenza dei sintomi, l’86% dei pazienti con polmonite non grave ha mostrato lesioni in entrambi i polmoni (bilaterale). Il 17% di questi pazienti non ha mostrato lesioni durante la fase 1, dall’esordio dei sintomi al 4° giorno [14].

Distribuzione e frequenza della maggiore delle lesioni polmonari alla TC in diverse fasi definite dal momento dell’insorgenza dei sintomi.

[Source: Feng Pan, Tianhe Ye et al. Time Course of Lung Changes On Chest CT During Recovery From 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Pneumonia, Radiology RSNA.org Feb 13 2020 doi.org/10.1148/radiol.2020200370 ]

ORF3a Viroporin di SARS-CoV-2

Proteina E Viroporin di SARS-CoV-2

Questo è il motivo per cui SARS-CoV-2 è significativamente più infettivo e patogeno di SARS-CoV.

Una domanda a cui non è stata veramente data risposta è perché i neonati e i bambini di età inferiore ai nove anni non sembrano presentare sintomi gravi a seguito dell’infezione da COVID-19. È comprensibile il motivo per cui i pazienti più anziani possono essere più suscettibili a rischi più elevati, ma cosa risparmia i bambini piccoli? Perché anche i giovani adulti senza comorbilità soffrono di polmonite a causa di infezioni COVID-19? Dai un’occhiata al seguente diagramma che mostra il tasso di mortalità in base alle fasce di età:

Tasso di mortalità COVID-19 per età

{Fonte: https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/]

Non sono stati registrati decessi per pazienti con infezione da COVID-19 di età inferiore ai nove anni. Il tasso di mortalità aumenta linearmente con l’età. Il più alto tasso di mortalità si riscontra in pazienti di età pari o superiore a 80 anni [71]. Gli esperti devono ancora rispondere alla domanda sul perché COVID-19 sta risparmiando i bambini piccoli [72].

Mentre rifletti su questo puzzle, dai un’occhiata a questo grafico, che rispecchia la tabella sopra ma in INVERSIONE:

[fonte: Grivas TB, Savvidou OD. Melatonin the “light of night” in human biology and adolescent idiopathic scoliosis. Scoliosis. 2007;2:6. Published 2007 Apr 4. doi:10.1186/1748-7161-2-6]

Cosa misura questo grafico? Un’antica e potente molecola che tutti conoscono: la melatonina. Cosa c’entra la melatonina con SARS-CoV-2?

La melatonina inibisce gli inflammasomi della NLRP3

La melatonina è ben nota per i suoi effetti cronobiotici, che regolano le funzioni biologiche legate ai ritmi circadiani. Numerosi studi hanno rivelato che la melatonina esercita effetti al di fuori del controllo degli oscillatori circadiani. L’inflammasoma NLRP3 è ora riconosciuto come bersaglio della melatonina!

Il fatto che gli effetti della tempesta di citochine pro-infiammatorie siano indotti dall’attivazione di inflammasomi NLRP3, la capacità della melatonina di inflammasoma NLHP3 INHIBIT eleva questa potente molecola in una posizione davvero unica nella lotta contro COVID-19. Ciò significa anche che se un paziente, indipendentemente dall’età, ha un’adeguata melatonina, la contagiosità di COVID-19 sarà notevolmente ridotta e le possibilità di sviluppare ARDS / ALI diminuiranno significativamente.

La melatonina è il motivo per cui i bambini di età inferiore ai 9 anni raramente presentano sintomi gravi. In effetti, i bambini possono presentare sintomi lievi o addirittura assenti, anche se sono stati infettati da SARS-CoV-2 [73]. Quanto è significativa la differenza nella produzione di melatonina tra bambini, adulti e anziani?

Per la maggior parte delle persone, il picco di produzione di melatonina è tra le 2:00 e le 3:00. I livelli massimi di melatonina misurati in adulti sani di età compresa tra 65 e 70 anni sembravano essere di circa 49,3 picogrammi / ml (pg / ml). Gli adulti di età superiore ai 75 anni hanno solo livelli massimi di produzione di 27,8 pg / ml [74].

I bambini piccoli, d’altra parte, hanno livelli estremamente alti di melatonina, rispetto agli adulti. I livelli massimi registrati per i bambini hanno mostrato un calo con l’aumentare dell’età. I bambini di età compresa tra 1 e 5 anni avevano un picco di melatonina a 325 pg / ml, mentre quelli di età compresa tra 5 e 11 anni erano già scesi a 133 pg / ml [76].

Rispetto agli anziani sani, un bambino può facilmente avere DIECI TEMPI la quantità di livelli di picco di melatonina. Ma anche in questo caso, l’attuale concentrazione fisiologica è estremamente bassa. Quanto costa esattamente un picogramma?

Per darti una prospettiva, la maggior parte degli integratori di melatonina sono circa 3-5 mg per capsula o compressa. Un milligrammo equivale a 1.000.000.000 di picogrammi. Ecco perché il dosaggio fisiologico generalmente raccomandato per l’integrazione di melatonina è di circa 0,3 milligrammi [75].

Il fatto che i bambini piccoli abbiano livelli di melatonina così alti spiega perché mostrano sintomi molto lievi dopo le infezioni da COVID-19.

La melatonina è un potente inibitore degli inflammasomi della NLRP3.

Generalmente indicato come “ormone dell’oscurità”, la capacità della melatonina di regolare le citochine sia pro che antinfiammatorie in diverse condizioni patofisiologiche è stata ampiamente studiata negli ultimi anni.

Il controllo delle tempeste di citochine è una delle maggiori sfide nel trattamento della sepsi [82]. L’inflammasoma NLRP3 ha un soprannome interessante di “Vaso di Pandora per le Sepsi” [83]. Eppure la natura offre tutte le soluzioni a difficili sfide per la salute.

Gli inflammasomi della NLRP3 sono un bersaglio diretto della melatonina. I modelli animali di sepsi hanno mostrato la capacità della melatonina di mantenere l’omeostasi mitocondriale, ridurre le specie reattive dell’ossigeno e ridurre la produzione di citochine proinfiammatorie. La melatonina ha dimostrato di inibire gli inflammasomi NLRP3 nei topi con condizioni settiche del miocardio, trasformando una grave infiammazione miocardica in sintomi più lievi, prevenendo l’insufficienza cardiaca e migliorando significativamente i tassi di sopravvivenza dei topi settici [77, 78].

Un eccellente studio di Volt et al (2016) ha mostrato che basse dosi croniche di melatonina nei topi anziani potrebbero prevenire un aumento dell’infiammazione, ROS e alterazioni dei mitocondri che riflettono l’infiammazione [79, 80]. Volt et al. ha anche dimostrato che la somministrazione acuta di melatonina potrebbe contrastare le risposte infiammatorie gravi [81].

Non è quindi sorprendente scoprire che la melatonina è in grado di prevenire l’ARDS / ALI attraverso la soppressione degli inflammasomi della NLRP3.

Nei modelli di danno polmonare acuto da roditore (ALI), è stato scoperto che la melatonina riduce notevolmente il danno polmonare, e anche l’infiltrazione di macrofagi e neutrofili nei polmoni.

La melatonina ha protetto i topi da lesioni polmonari acute inibendo l’attivazione degli inflammasomi NLRP3 attraverso la soppressione del rilascio extracellulare di istoni e bloccando l’attivazione dell’inflammasoma NLRP3 indotta dall’istone [84].

Nei modelli di roditori della sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS), il trattamento combinato di melatonina e mitocondri ha attenuato significativamente la progressione dell’ARDDS [85].

La melatonina protegge le lesioni polmonari dagli interventi di ventilazione meccanica

I pazienti COVID-19 con ARDS / ALI spesso richiedono intubazione con ventilazione meccanica. Sebbene l’intervento possa aiutare i pazienti, in molti casi, i pazienti sviluppano lesioni polmonari indotte dal ventilatore a seguito della ventilazione meccanica [86]. In particolare, elevate pressioni di ventilazione e elevati volumi di marea necessari per mantenere una corretta ossigenazione ed eliminazione di CO2 possono causare danni ai polmoni e compromettere lo scambio di gas.

Uno studio pubblicato il 6 marzo 2020 da Geng-Chin Wu et al. ha dimostrato che aumentando la melatonina con l’uso di un agonista del recettore della melatonina, gli effetti dannosi della lesione polmonare indotta dal ventilatore potrebbero essere prevenuti nei modelli di roditori [87].

Il pieno potenziale terapeutico della melatonina nella sua capacità di modulare il sistema immunitario, in particolare la funzione critica di sopprimere le tempeste di citochine per prevenire la progressione della sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) e l’insufficienza respiratoria nei pazienti infetti è stata chiaramente dimostrata in uno studio di Huang et al. (2019).

Huang et al. hanno infettato dei roditori con il virus dell’influenza A H1N1 altamente letale e infettivo. Il co-trattamento di questi roditori infetti con melatonina e un farmaco antivirale ha aumentato significativamente i loro tassi di sopravvivenza rispetto ai topi trattati solo con antivirali [88]!

Non c’è da meravigliarsi che nessuna delle madri incinte infettate dal COVID-19 ricoverato all’ospedale Zhongnan dell’Università di Wuhan, Wuhan, Cina, abbia sviluppato una grave polmonite o sia morta; né i loro bambini sono stati infettati da COVID-19 [89]. Perché?

La secrezione di melatonina nel terzo trimestre di gravidanza è più che raddoppiata rispetto al primo trimestre.

[Fonte: Voiculescu SE, Zygouropoulos N, Zahiu CD, Zagrean AM. Role of melatonin in embryo fetal development. J Med Life. 2014;7(4):488–492.]

Tuttavia, se hai notato nella tabella precedente che mostra i livelli di melatonina durante varie età, noterai che i bambini di età inferiore ai tre mesi hanno pochissima melatonina [76]. Tuttavia, studi provenienti dalla Cina hanno dimostrato che i bambini di età inferiore a un anno che erano stati infettati da COVID-19 non presentavano sintomi gravi [90]. Perché?

L’ossido nitrico e l’acido ascorbico inibiscono gli inflammasomi NLRP3

L’ossido nitrico prodotto nei passaggi nasali fa probabilmente parte del sistema di difesa contro le infezioni batteriche e virali [91]. È stato scoperto che i neonati hanno un livello estremamente elevato di ossido nitrico nei loro seni paranasali appena sviluppati. I livelli di ossido nitrico nei passaggi nasali dei neonati corrispondevano a quelli riscontrati negli adulti [92].

Nei modelli di sepsi di roditori, è stato dimostrato che l’ossido nitrico inibisce l’attivazione di NLRP3 [93]. L’acido ascorbico, oltre a supportare la produzione di ossido nitrico [97], può agire su più livelli, riducendo lo stress ossidativo, regolando la segnalazione dell’ipossia, il potenziale della membrana mitocondriale, l’espressione della furina e la modulazione delle difese immunitarie per arginare la progressione delle tempeste di citochine [ 94, 95, 96].

L’acido ascorbico può inibire, a seconda della dose, gli inflammasomi NLRP3 sia in vitro che in vivo, diminuendo la secrezione di IL-1β, senza indurre effetti citotossici né morte cellulare [98].

Pertanto, l’uso combinato di melatonina e acido ascorbico può rivelarsi più efficace nel trattamento per i pazienti con COVID-19, in particolare quelli con comorbidità cardiovascolare e ipertensione.

ACE Inhibitors & COVID-19 – The Connection to CVD, Hypertension & Diabetes

I complessi multiproteici degli inflammasomi formati nei macrofagi aggravano l’infiammazione sistemica polmonare. Recentemente è stato dimostrato che la melatonina riduce la secrezione di IL-1β e attenua i disturbi vascolari associati all’inflammasoma migliorando la perdita endoteliale e sopprimendo gli inflammasomi NLRP3 [99]. I pazienti con condizioni CVD sottostanti possono trarre grandi benefici dall’uso della melatonina nel trattamento di COVID-19.

Il selenio è un potente spazzino di radicali liberi. Si ritiene che il selenio sia efficace contro virus come Ebola, HIV e virus dell’influenza A [47, 48]. Tuttavia, il selenio è anche un potente inibitore dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE) [49]. Ai pazienti che soffrono di malattie cardiovascolari, ipertensione e diabete vengono spesso prescritti farmaci che inibiscono l’ACE.

L’uso del selenio durante le infezioni COVID-19 pertanto può essere problematico. Gli ACE-inibitori effettivamente AUMENTANO l’espressione di ACE2 e SARS-CoV-2 infetta le cellule ospiti attraverso il legame con i recettori ACE2 [50]. I recettori ACE2 si trovano su cellule epiteliali polmonari, intestini, reni e vasi sanguigni. Pertanto, l’uso di ACE-inibitori attraverso farmaci o integratori rischia di elevare l’infezione da COVID-19 e di sviluppare complicanze gravi o addirittura fatali [51].

Effetti a lungo termine delle infezioni COVID-19 – La connessione ACE2

È vero che la maggior parte delle persone guarirà dalle infezioni COVID-19. Tuttavia, poiché SARS-CoV-2 si lega ad ACE2, dobbiamo scoprire se ci sono effetti a lungo termine di COVID-19. Il modo in cui SARS-CoV-2 infetta le cellule ospiti legandosi ai recettori ACE2 rende questo coronavirus particolarmente pericoloso per i pazienti con patologie cardiovascolari sottostanti, aumentando il rischio di morte [52]. Non è irragionevole supporre che a lungo termine possano esserci danni sostanziali al sistema cardiovascolare a seguito di infezioni COVID-19.

Dai rapporti presi dalla National Health Commission of China (NHC), alcuni pazienti inizialmente sono andati dal medico a causa di sintomi cardiovascolari, come palpitazioni cardiache e senso di costrizione toracica, piuttosto che difficoltà respiratorie, febbre e tosse. Questi pazienti sono stati successivamente diagnosticati con COVID-19. I dati NIH hanno anche mostrato che l’11,8% dei pazienti deceduti per COVID-19 SENZA CVD sottostante mostra DANNI AL CUORE SOSTANZIALI, con arresto cardiaco durante il ricovero [53].

Il legame di SARS-CoV-2 con ACE2 espone i pazienti con CVD a un rischio maggiore di polmonite e aumento della gravità dei sintomi. I rapporti hanno mostrato che in Cina, tra i pazienti con COVID-19 con sintomi gravi, il 58% aveva ipertensione, il 25% aveva malattie cardiache e il 44% aveva aritmie [55]. I dati sulla mortalità rilasciati dal NHC cinese hanno mostrato che il 35% dei pazienti deceduti per infezione da SARS-CoV-2 aveva una storia di ipertensione, mentre il 17% aveva una storia di malattia coronarica [56].

Gli inflammasomi NLRP3 sono anche uno dei motivi principali per cui COVID-19 causa complicanze cardiovascolari. L’aumento della produzione di citochine pro-infiammatorie interleuchina-1β e interleuchina-18 dall’attivazione degli inflammasomi può indurre una cascata di trasduzione del segnale di forti risposte immunitarie che accelera la progressione della malattia nella CVD.

Gli inflammasomi sono ora definitivamente associati alla progressione dell’aterosclerosi, dell’infarto del miocardio e dell’insufficienza cardiaca [70].

Ancora più inquietante è un sondaggio di follow-up di 12 anni su 25 pazienti che si sono ripresi dall’infezione da SARS-CoV dal 2003 [54].

Il 68% presentava iperlipidemia, il 44% presentava anomalie del sistema cardiovascolare e il 60% presentava disturbi del metabolismo del glucosio.

Rispetto agli individui senza una storia di infezione da SARS, i pazienti che si sono ripresi da SARS-CoV hanno mostrato una significativa disregolazione del metabolismo lipidico [54].

Ora è chiarissimo il motivo per cui autorità ed esperti medici, scienziati di tutto il mondo sono profondamente preoccupati per la diffusione di COVID-19. SARS-CoV-2 è un coronavirus che utilizza gli stessi meccanismi mortali di SARS-CoV per attivare inflammasomi NLRP3 per avviare tempeste di citochine che possono causare sindrome da distress respiratorio acuto fatale e danno polmonare acuto (ARDS / ALI).

Il SARS-CoV-2 può anche essere 1000 volte più infettivo e virulento del SAR-CoV a causa del sito di scissione della furina [57], che sostanzialmente consente a questo coronavirus di essere attivato ovunque nei tessuti e negli organi ospiti.

L’attivazione di SARS-CoV-2 consente di legarsi efficacemente all’ACE2, causando più danni e distruzione nel sistema cardiovascolare vitale e altri percorsi critici che coinvolgono l’enzima di conversione dell’angiotensina 2.

Un aspetto importante che non è stato chiarito è l’importanza dell’ACE2 nella progressione dell’ARDS. La melatonina, l’ossido nitrico e l’acido ascorbico (vitamina C) sono tutti indissolubilmente intrecciati e profondamente coinvolti con l’ACE2. La melatonina, l’ossido nitrico e l’acido ascorbico possono ridurre la virulenza del COVID-19 inibendo gli inflammasomi NLRP3 per fermare il perpetuarsi delle tempeste di citochine. I loro ruoli critici nelle reazioni biochimiche e nei percorsi biologici che coinvolgono ACE2 devono essere esplorati a fondo come parte della nostra lotta contro COVID-19. ……… ..

Continua …

Come parte del mio contributo a sostegno della dedizione e degli sforzi altruistici intrapresi da uomini e donne in tutto il mondo nella battaglia contro COVID-19, vi offro umilmente la seguente Appendice:

Integrazione con melatonina e acido ascorbico per COVID-19 – Una guida semplice

NOTA DELL’EDITORE: Cara amico e cara amica, se sei arrivato/a a leggere l’articolo fino a questo punto, avrei capito certamente il grande sforzo che l’ autrice ha fatto per scrivere questo che è una vera e propria ricerca indipendente e che, al momento, nella versione originale ha avuto oltre 20.000 letture in appena 24 ore. Pertanto ti chiedo un piccolo sacrificio economico per aprire la guida e poterla leggere. Altrimenti puoi accedere all’articolo originale e leggerla gratuitamente. Sappi che le spese sono ENORMI e che il blog prima o poi potrebbe chiudere o non poter dare più informazioni pubbliche di questa portata.

Grazie per la comprensione.

Angelo Rossiello

L’articolo originale

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.