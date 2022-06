Il ruolo della Nato e il clima, una questione ambientale o una questione di trasformazione della Nato in amministratore del sistema globale per un neoliberismo militarizzato?

Un’analisi realizzata da attivisti per la pace e per l’ambiente, presentata qui di seguito, evidenzia come la Nato inizi a inquadrare il clima nell’ambito della sicurezza militare.

In questo contesto non va dimenticato che il clima stesso è un’arma.

Trasformare la natura in una vera arma, per generare eventi catastrofici, devastare l’agricoltura, le infrastrutture, sciogliere dei ghiacci per affogare città portuali avversarie, deviare correnti marine e atmosferiche, far esplodere ordigni nucleari finalizzati a provocare tempeste radioattive e incendi su enormi spazi abitati, tutto questo e altro ancora è scienza militare durante la Guerra Fredda…Questo tipo di strategia militare fu consolidata in forma ufficiale dal presidente americano Eisenhower con la costituzione di una commissione speciale, guidata dal capitano Howard Orville, con il compito di studiare il potenziale uso della natura come arma.

La NATO come minaccia alla sicurezza climatica

La NATO sta trasformando la questione climatica in un’arma geopolitica. Ciò avviene con l’aiuto dell’Agenzia svedese per le emergenze civili (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB) e del think tank statunitense Atlantic Council, vicino alla NATO e parzialmente finanziato dalla Svezia. Il nocciolo di questa politica climatica consiste nel collegare la questione climatica alla politica di sicurezza delle potenze occidentali. Si riconosce l’importanza della questione climatica, ma allo stesso tempo la si ridefinisce come una questione in cui la visione geopolitica e di sicurezza dell’Occidente deve prevalere a livello mondiale.

La NATO si trasforma da alleanza difensiva ad amministratore di un sistema globale per l’Occidente

La soluzione della NATO consiste nel contrastare i movimenti popolari indipendenti che mettono in discussione il potere che gli interessi di profitto a breve termine delle grandi imprese esercitano sulla politica interna e internazionale. Queste controforze vengono demonizzate. Si sostiene che siano nelle mani di sistemi autoritari e di forze straniere che cercano di destabilizzare le democrazie liberali e le pratiche di mercato delle grandi imprese. Per questo motivo, la propaganda e gli sforzi militari della NATO sono necessari per proteggere le politiche adattate agli interessi delle grandi imprese.

Come la NATO, con l’aiuto della Svezia, trasforma la questione del clima in un’arma geopolitica

1999

La NATO espande il suo mandato da alleanza difensiva per modificare (in contrasto con la Carta delle Nazioni Unite) i confini dell’Europa con una guerra contro la Serbia. La NATO diventa un attore globale che occupa e conduce una guerra di aggressione. Il processo iniziato nel 1999 ha poi portato a conseguenze umanitarie e politiche disastrose altrove, come in Libia e in Afghanistan.

2013

Il governo svedese sostiene il think tank statunitense Atlantic Council, vicino alla NATO.

Nel Consiglio consultivo internazionale dell’Atlantic Council, composto da soli 37 membri, siedono il politico svedese conservatore Carl Bildt e i rappresentanti delle sfere economiche svedesi Wallenberg e SAAB. Il governo rosso-verde ha continuato questa politica e il sostegno iniziato dall’Alleanza e da Bildt. Nel 2013 la Confederazione delle imprese svedesi ha fondato il think tank Stockholm Free World Forum, che è vicino all’Atlantic Council e a organizzazioni simili con sede negli Stati Uniti come il McCain Institute.

2017-2018

I rappresentanti della NATO, degli Stati Uniti e dell’Unione europea si sono riuniti più volte presso l’ambasciata svedese a Washington per coordinare una politica che si diceva finalizzata a contrastare la disinformazione russa. L’ospite di questi incontri era l’ambasciatore svedese e il Consiglio Atlantico. In un rapporto sulla disinformazione russa in Svezia, redatto da Henrik Sundbom, membro del Free World Forum, su richiesta del Consiglio Atlantico, si accusa il movimento ambientalista indipendente e la sua collaborazione con il movimento pacifista di essere il cavallo di Troia del Cremlino. Nella propaganda svedese allineata alla NATO, i movimenti pacifisti e ambientalisti sono ripetutamente accusati di essere complici dell’influenza russa.

2021

A gennaio il Consiglio Atlantico, con il supporto dell’Agenzia svedese per le emergenze civili, ha organizzato un incontro presso l’Ambasciata svedese a Washington. Ad Anna Wieslander, Chef del Consiglio Atlantico per il Nord Europa, è stato affidato il compito di riassumere i risultati dell’incontro tramite una relazione all’Agenzia svedese per le emergenze civili.

La politica climatica è considerata nel rapporto soprattutto un espediente per competere con la Russia e la Cina facendo investimenti verdi, creando posti di lavoro verdi e proteggendo i diritti di brevetto. Lo sviluppo di altri Paesi, in particolare della Cina, è stato visto come una minaccia, ma si prevedono anche difficoltà di sopravvivenza per i piccoli agricoltori, che spingeranno molti a lasciare le loro case. Di conseguenza, “il cambiamento dei modelli migratori e l’immigrazione illegale” e “l’accesso limitato al cibo, in combinazione con l’aumento della disoccupazione e la recessione economica globale, possono portare a un aumento dei conflitti e della violenza”. Le persone in Occidente dovrebbero avere un futuro sicuro, invece le popolazioni di altre parti del mondo vengono viste come una minaccia.

La soluzione consiste nel riunire le imprese, la ricerca accademica, lo Stato e la società civile per trovare soluzioni comuni. Questo è il cosiddetto modello “multi-stakeholder”. La difficoltà è che la ricerca accademica richiede molto tempo. Si spera invece in soluzioni pubbliche-private, nelle quali si presta particolare attenzione a soddisfare le esigenze delle grandi aziende per aumentare la loro capacità di risolvere i problemi e garantire la loro proprietà. Per quanto riguarda il pubblico, è l’opposto. L’obiettivo è creare un messaggio positivo, almeno nei Paesi ricchi, e creare un contratto sociale sostenibile che possa continuare a coinvolgere le persone per creare insieme una società forte. Mentre il rapporto con le grandi imprese è visto in termini prettamente materiali, con la possibilità di tutelare i loro interessi di proprietà e di farsi aiutare ad aumentare la loro capacità di attuare misure, il pubblico è invece relegato a diffondere ottimismo per coloro che vivono nei Paesi ricchi e e una forte enfasi sui valori condivisi.

Secondo il rapporto, la cooperazione con le grandi corporazioni, che la società civile dovrebbe sostenere, è minacciata da estremisti e potenze straniere “che cercano di seminare conflitti e divisioni e di minare le istituzioni e la fiducia nel governo e nella democrazia”.

Riunione dei vertici della NATO

A giugno, durante il vertice della NATO a Bruxelles, è stato organizzato un forum presso la sede della NATO in collaborazione con il German Marshall Fund. Anna Wieslander ha descritto questa nuova politica della NATO in fase di sviluppo. La NATO può stabilire gli standard per la pianificazione a lungo termine e le modalità di cooperazione tra governi, imprese e società civile per risolvere i problemi.

Durante la riunione ufficiale della NATO, l’alleanza militare ha presentato la sua politica climatica globale. Ciò è in linea con le dichiarazioni dell’Ambasciata svedese a Washington e con il forum tenutosi presso la sede della NATO. Il Piano d’azione della NATO per il cambiamento climatico e la sicurezza del 14 giugno 2021 afferma che “l’Alleanza ha un ruolo da svolgere in una risposta globale al cambiamento climatico”. Ciò che l’organizzazione vuole è espresso come segue: “La NATO rafforzerà gli scambi con i Paesi partner e le organizzazioni internazionali e regionali che si occupano di cambiamenti climatici e di questioni di sicurezza, tra cui l’UE, le Nazioni Unite e altri, laddove appropriato. La NATO amplierà inoltre il dialogo con la società civile, il mondo accademico e l’industria sui temi del cambiamento climatico e della sicurezza, per sostenere il loro lavoro e contribuire alla risposta globale al cambiamento climatico.”

Esistono altre organizzazioni più direttamente incaricate di affrontare la minaccia climatica, ma la NATO aspira a un ruolo non solo nelle questioni di difesa, ma anche in un’azione più ampia. La Svezia e il think tank statunitense Atlantic Council articolano il punto di vista della NATO sulla politica di sicurezza e sul ruolo di amministratore del sistema per la risposta del mondo occidentale alla crisi climatica e ad altre crisi.

Il Forum Progressista Globale

Buona parte del ruolo sovraordinato che la NATO cerca nel Global Progressive Forum è stato confermato a novembre, subito dopo il vertice sul clima di Glasgow. Questo forum è stato guidato dai partiti socialdemocratici, soprattutto occidentali, insieme ai Democratici degli Stati Uniti e al movimento sindacale internazionale, la Confederazione Internazionale dei Sindacati (ITUC).

Il programma si è aperto con una discussione strategica politica generale seguita da un dibattito su varie questioni di carattere limitato. La discussione strategica è stata dominata da Madeleine Albright, ex Segretario di Stato degli Stati Uniti, e Josep Borrell, portavoce della politica estera dell’UE e vicepresidente della Commissione UE. Entrambi hanno convenuto che l’ordine mondiale deve essere guidato attraverso una stretta cooperazione tra l’UE, la NATO e gli Stati Uniti. A tal fine, secondo Borrell, è necessario che l’Occidente mantenga la sua capacità di definire gli standard per la tecnologia civile e militare a livello globale, continuando così a dominare l’ordine mondiale.

La politica di saccheggio, fame e avvelenamento dell’Occidente viene mascherata

La NATO vuole sostituire la richiesta di giustizia globale con la politica delle superpotenze. Il “saccheggio, la fame e l’avvelenamento” internazionali vengono mascherati come “sviluppo”. Secondo la NATO, la causa della crisi sociale ed economica è dovuta al fatto che gli Stati autoritari minacciano il potere dominante dell’Occidente.

Il punto centrale di questa propaganda della NATO è che gli Stati con una democrazia rappresentativa in patria sono esonerati dalle conseguenze delle loro azioni nei confronti del resto del mondo. Questo nonostante il fatto che siano soprattutto gli Stati ricchi e parlamentari a contribuire non solo alla guerra, ma anche al furto di risorse e alla distruzione dell’ambiente attraverso la politica commerciale e la supremazia finanziaria.

L’Occidente conduce guerre che producono su larga scala crisi di profughi e saccheggi di risorse naturali.

L’Occidente effettua il dumping dei prodotti agricoli, colpendo i contadini del Sud del mondo che si impoveriscono grazie alle politiche commerciali dei Paesi ricchi, che hanno il maggior potere militare, economico e politico.

L’Occidente sostiene sistemi finanziari che trasferiscono la ricchezza del Sud e il lavoro del settore pubblico nelle tasche dei proprietari di capitali privati. I fondi provenienti dall’evasione fiscale, dalla privatizzazione delle opere pubbliche, dalla corruzione, dal traffico di armi e di droga si accumulano nei cosiddetti “paradisi fiscali” a beneficio delle élite sociali di vari Paesi.

Anche le grandi corporazioni con interessi di profitto a breve termine o di concentrazione del potere statale in paesi come la Cina e la Russia partecipano allo sfruttamento della natura e delle persone in altri paesi, anche se su scala minore.

Joe Biden si è espresso senza mezzi termini e ha spiegato al suo principale avversario la Cina: “Non vincerete questa gara. Non possiamo permetterlo”. Ha poi indicato come obiettivo le nuove materie prime strategiche che sostituiscono i combustibili fossili: “Dobbiamo conquistare il mercato mondiale”.

L’ex ministro degli Esteri socialdemocratico tedesco Sigmar Gabriel ha commentato la maniera con la quale l’Occidente fa della questione climatica una questione geopolitica: “La probabilità è zero che ci troviamo in conflitto con la Cina su tutte le questioni, ma che cooperiamo bene sul cambiamento climatico”.

Il 28 gennaio 2021, l’Agenzia svedese per le emergenze civili (MSB) e il Consiglio Atlantico hanno invitato esperti e leader del dibattito a una tavola rotonda virtuale, “Un’agenda transatlantica per la sicurezza interna e la resilienza oltre il COVID-19”.

Piano d’azione della NATO per il cambiamento climatico e la sicurezza, 14 giugno 2021

Peter Wahl affronta la questione con esempi dell’UE e degli Stati Uniti in un articolo su Telepolis in tedesco dal titolo “La politica climatica come arma geopolitica” – Klimapolitik als geopolitische Waffe 26. Ottobre 2021 Peter Wahl.

Peter Wahl del Consiglio scientifico di Attac tedesco ha introdotto l’argomento in un webinar del 6 dicembre sulla politica climatica geopolitica della NATO. Commenti di Ellie Cijvat, ex presidente di Friends of the Earth Sweden e Lars Drake, presidente di No to NATO, Svezia. Il webinar è stato organizzato dalla rete People and Peace:

“La politica geopolitica della NATO sul clima”.

Tord Björk

In una lettera aperta a Jens Stoltenberg, Segretario generale della NATO, diversi alti ufficiali militari si sono raggruppati nella rivolta del Cercle de Réflexion Interarmées contro il progetto NATO 2030 che ci sta lanciando contro Cina e Russia. Lo riproduciamo qui: NATO 2030: “FERMARE QUESTO FOLLE TRENO PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI!”

