Ecco una sintesi di quanto ho appreso finora sulla crisi di Corona, con il vostro aiuto, tra le altre cose.

La ‘malattia di Corona’ è generalmente paragonabile a un’epidemia di influenza non troppo grave in termini di estensione, decorso e decessi, anche se non è un’influenza nel senso usuale (Wodarg, Donner e altri medici).

Tuttavia, è stata trasformato in qualcos’altro, seguendo una politica dell’OMS/Bill Gates (Gates uno dei principali finanziatori dell’OMS, Engdahl), che ha declassato in modo specifico la sua definizione di pandemia per Corona, in modo da poter dichiarare o rivendicare misure appropriate. Gli eventi sono esaltati(Wilcock), i metodi di prova sono scientificamente infondati ed estremamente difettosi (Bumbar), e le morti per coronavirus sono attribuite anche a casi che non hanno nulla a che vedere con questo (virus), come in Italia.

In generale, le epidemie di influenza causano fino a dieci volte più morti del coronavirus (Gates). Per questo, però, nessuno ha mai dichiarato uno stato di emergenza illimitato o addirittura una legge marziale, ordinando una mobilitazione e imposto un coprifuoco – in altre parole, ha fermato tutta la vita pubblica, e per un periodo illimitato!

Si può escludere il fatto che la crisi di Corona riguardi la salute delle persone. Altrimenti, le centrali nucleari, l’ingegneria genetica, la nanotecnologia e la geoingegneria, per non parlare del 5G, non sarebbero state ammesse.

Sembra ormai certo che il nuovo coronavirus sia manipolato geneticamente e nano-tecnicamente, cioè che non si tratti di un semplice virus influenzale.

Forse esiste anche in forme diverse, per così dire sperimentali. Quello italiano non è come quello cinese. Una è particolarmente violenta, l’altra non ti rende immune, e chissà cos’altro diventerà evidenziato, cioè che alla fine dovrà davvero essere considerata una specie di arma biologica (Queck).

Anche la rispettiva origine del virus nei diversi paesi non è chiara. In ogni caso, non proviene da nessun mercato del pesce. Potrebbe anche essere spruzzato da un aereo, per il quale ci sono alcuni accenni (foto del Nord Italia, Rocchesso). In questo modo, l’infezione potrebbe essere possibile anche rimanendo semplicemente all’esterno.

Come va interpretato tutto questo?

Chi ha un interesse in questa drammatica presunta catastrofe naturale? Cosa produce e cosa significa?

Questo è ciò che ancora non sappiamo. È la grande incognita in questo gioco chiaramente politico con la “salute”che, sorprendentemente, è e può essere giocato con tutto il mondo.

Industria farmaceutica, sostenitori della vaccinazione, vaccinazioni obbligatorie (Gates; Chossudovsky) con conseguenze imprevedibili, ad es. nanosensori e impianti integrati per l’integrazione fisico-psicologica delle persone nell’Internet delle Cose (digitalizzazione, Agenda ID2020; Koenig), e in questo modo è la fine dei diritti civili, anzi, dei diritti umani sono oggi immaginabili alla luce del progresso tecnico in corso.

Bill Gates propaga per il futuro un certificato di vaccinazione generale, senza il quale nessuno dovrebbe poter viaggiare (Gates)! Sì, a cosa si può pensare? Beh, se c’è un vaccino, dovremmo essere in grado di ottenerlo presto, così tutti possono essere costretti – i danesi hanno già deciso – di sottomettersi a questa misura “sanitaria” totalmente oscura, magari per diventare malato ma soprattutto controllabile, alla fine anche manipolabile?

Allora la crisi artificiale in nome della salute servirebbe ad abolire i diritti umani e possibilmente ad introdurre una dittatura in tutto il mondo!

E questo sarebbe chiaro, che il nemico non era il virus, ma quest’ultimo era un’arma contro il vero nemico: siamo noi!

In questo momento sta già colpendo la gente in generale in tutto il mondo, che siano infette o meno. Perché l’improvvisa interruzione della normale vita pubblica e privata – come in una sorta di inversione di rotta – è proprio ciò che sta causando il crollo delle piccole e medie imprese e dell’economia ovunque!

Questo va a vantaggio delle imprese, che si impadroniranno dei loro mercati, dopo l’indebitamento epocale, ora creato per il “salvataggio economico “, spingendo tutti nella trappola del debito (esempio la Grecia).

Il grande crollo finanziario “controllato”

Forse sarà il grande crollo finanziario (Wolff), che si sta verificando in modo deliberato e “controllato”, senza che vi siano resistenze o “colpevoli” da identificare.

Così il sistema finanziario potrebbe essere saccheggiato un’ultima volta, poi ridisegnato, compresa la riforma monetaria, possibile abolizione del contante, l’inflazione e così la nuova, ora quarta, rivoluzione industriale.

Quest’ultima consisterebbe nell’ampia applicazione delle nuove tecnologie – specialmente predicate dai “Verdi” (Rifkin; Commissione UE) – dalla nano- genetico- e AI- alla geoingegneria e al loro networking cibernetico fino alla “tecnologia di convergenza” (specialmente Freeland).

La manovra militare statunitense “Defender Europa 2020″ con decine di migliaia di soldati, che si svolge contemporaneamente – e senza maschere o distanze (Dinucci) – da aprile a giugno in Europa, sarà sicuramente legata anche a tutto questo. Se dovessero verificarsi gravi crolli e incidenti, il potere internazionale dell'”ordine pubblico” sarà già presente per impedire che qualcosa di più grande si verifichi.

Ma chissà cos’altro hanno in programma.

Alla fine, il tanto invocato Nuovo Ordine Mondiale, che già appare attraverso l’ONU/OMS come il MMK, una sorta di “Complesso medico-militare”, potrebbe davvero apparire, in quanto organizza tutte le politiche mondiali come una dittatura medica e – così apparentemente moralmente legittimata – non incontrando alcuna contraddizione o addirittura resistenza da nessuna parte. Al contrario, tutti i politici di tutto il mondo oggi parlano un linguaggio identico sulla crisi, come se l’avessero imparato a memoria.

Jacques Atali: “Basterà una piccola epidemia per creare la NWO”.

C’è da aspettarsi che le rispettive misure di limitazione della vita potrebbero aumentare nei prossimi giorni e nelle prossime settimane e sarebbero indistinguibili da una situazione successiva alla dichiarazione di uno stato di guerra generale.

Ciò potrebbe includere l’espropriazione, il razionamento, la chiusura di banche e l’interruzione temporanea dei servizi di base come i trasporti, il cibo e l’energia. Ora, all’ombra della presunta catastrofe che, secondo il Segretario generale dell’Onu, minaccia l’intera umanità come ha fatto prima il “cambiamento climatico”, tutto è in qualche modo possibile.

È persino ipotizzabile che nel corso dell’anno si verifichino nuove ondate epidemiche se indebolisce l’unanimità e il sostengo alle misure sopra menzionate (ad es. Wefferson).

L’imminente raggiungimento di un letterale stato di guerra è suggerito nella sua tempistica da quel gruppo, che presuppone che tutto questo sia a nostro vantaggio e si concluderà con la proclamazione della liberazione dei popoli da parte di Donald Trump,( link aggiunto n.d.r.) tra gli altri. Dal mio punto di vista, però, questa iniziativa del tutto non trasparente non fa altro che contribuire a far star ferma l’opposizione, invece di – come il gruppo di protesta austriaco intorno a Inge Rauscher e il gruppo tedesco intorno ad Ansgar e Helene Klein – resistere finalmente alle misure coercitive che nel frattempo sono state imposte a tutti noi senza una giustificazione plausibile o giuridicamente legittima – e questo per un periodo di tempo imprevedibile (Rauscher; vedi anche Klein in Germania).

Le notevoli conseguenze, anche non economiche, che il nuovo “fare la casalinga” ha già avuto con questa sorta di arresti domiciliari generali, di lavori domestici prolungati e ovunque praticamente “upgradati” tecno-prigionia casalinga, non sono ancora tutte descritte. Ma le prime donne morte assassinate dai loro figli e mariti, insieme ad un evidente aumento della “violenza domestica”, cioè della violenza contro le donne e i bambini, sono già state denunciate.

Questo, tuttavia, è mascherato dalle grida trionfali dell’industria digitale, che ora attende con impazienza la sua generale e accelerata attuazione, anche nelle scuole elementari. Che senso hanno i pericoli che si suppone minaccino la vita, anche la natura, se ora è possibile sfuggirvi solo attraverso la tecnologia? La “vita” presumibilmente migliore, più sana e più protetta è d’ora in poi quella in cui è meglio “fondersi” con il computer e i vari impianti e sensori! (divertimento)

Rovesciare in tutti i settori: contro di noi!

Allora perché è inscenato un tale blocco d’emergenza e un tale riorientamento in tutto il mondo?

Certamente non per farla finire senza ulteriori conseguenze in una fase di ri-normalizzazione, in cui tutto questo sarà ricordato solo come un brutto incubo. Piuttosto, qui ci si aspetta qualcosa di molto diverso, qualcosa di cui la situazione attuale è il presupposto, un presupposto che certamente non poteva mai più essere creato così facilmente.

È il presupposto per una vera rivoluzione, una rivoluzione politica, economica, tecnologica, sociale, culturale e giuridica, che altrimenti non sarebbe mai possibile! Non ci si può certo aspettare che questo rovesciamento avvenga a favore di coloro che sono attualmente privati della libertà e dei diritti civili con il pretesto di un’epidemia.

Ma finora nessuno si è ancora reso conto che il nostro stile di vita sta comunque cambiando, anche se in una direzione completamente diversa che non è stata ancora riconosciuta nella sua “essenza” – una direzione tecnologica nel senso di uomo-macchine e “cyborg”, il cosiddetto “trans” o anche “postumanesimo”, cioè un “post” alla persona o alle persone (Sorgner, generale Schirrmacher).

Non siamo più destinati ad essere umani – cioè, come esseri umani nel modo in cui ci intendiamo quando consideriamo i nostri diritti, le nostre caratteristiche e le nostre libertà. E non è un caso che li abbiamo appena persi. Secondo Gates & Co, cioè l’OMC, anche questo dovrebbe essere stabilito, “certificato”! Verso il progresso tecnico è stata finora guardato quasi esclusivamente in modo speranzoso, come se un ulteriore progresso del genere potesse rappresentare una “alternativa”. Dopotutto, promette la “vita migliore” che tutti noi vogliamo! Ma quello che verrà è il “Digi-Knast” (prigionia digitale n.d.r. Werlhof), la nostra esistenza come “informazione” e “cosa, tra le altre cose,” nell’ “Internet delle cose”, la Grande Macchina.

Non è certamente più possibile parlare di “vita” in senso sovrano, spontaneo o addirittura “sano” e veramente umano.

È tempo di rivolgere la nostra attenzione al patriarcato, per capire dove siamo veramente oggi, perché l’invenzione di una “vita nuova e migliore” lontano da Madre Natura e di tutte le altre madri è stato il suo tema per alcuni millenni.

Ora ha quasi raggiunto l’obiettivo dei suoi desideri con, ma anche senza, lo sconvolgimento che è imminente, che probabilmente consisterà nell’accelerare e generalizzare i processi necessari per questo progresso senza esseri umani nel senso precedente, e nel farli rispettare in primo luogo.

E questo significa contro di noi, perché altrimenti la nostra continua castrazione e sottomissione – la nostra mortificazione – non sarebbe stata necessaria.

Quindi, ancora una volta, tutto è invertito, quello che dovremmo pensare e “percepire”. Ma questo argomento non può essere presentato ulteriormente nella brevità qui offerta. …

Al momento il primo comandamento è: Non fatevi vaccinare in nessun caso!

Claudia von Werlhof

Claudia von Werlhof è una sociologa e politologo tedesca. Ha ricoperto la prima cattedra di studi per donne in Europa, con sede presso l’Istituto di scienze politiche dell’Università di Innsbruck (Austria).

