Un commento di James Corbett

Chi comprende i meccanismi di potere, e valuta correttamente l’equilibrio sociale del potere, di solito non trova particolarmente difficile prevedere quale sarà la prossima imposizione sociale, economica e politica della popolazione che sarà „decretata“ dal proprio governo. James Corbett di corbettreport.com osa provarci.

A volte non è così difficile prevedere il futuro. Devi solo ascoltare, quando gli ingegneri sociali ti dicono cosa vogliono fare. Per esempio, quando i Neocons ti dicono che abbiamo bisogno di una „nuova Pearl Harbor“ per giustificare una trasformazione dell’esercito americano, puoi scommettere che una nuova Pearl Harbor avrà luogo non appena saranno in carica.

E Bill Gates ci avverte da anni che una pandemia colpirà il mondo, così come lo conosciamo, e lo trasformerà completamente. È arrivato persino a „simulare“ l’esatto scenario che stiamo vivendo poco prima che iniziassimo a viverlo.

Credo che tu abbia capito dove voglio arrivare. A volte vedere ciò che sta arrivando richiede di ascoltare solo ciò che i progettisti ci dicono. Con questo in mente, guardiamo a quattro previsioni su come è probabile che la crisi di Corona continui.

1. La „seconda ondata“ sarà attribuita ai manifestanti

Una seconda ondata COVID-19 arriverà nelle prossime settimane. Non dobbiamo fare congetture su questo. Non solo l’abbiamo sentito da ogni tipo di politico e „autorità sanitaria“ negli ultimi mesi, ma è stato parte integrante dell’ormai famigerato articolo „We’re going back to normal “. (Torniamo alla normalità) dal MIT Technology Review, che ha rivelato (http://truthstreammedia.com/2020/03/24/were-living-in-12-monkeys/) come le ondate di blocchi e allentamenti ristruttureranno le nostre vite in futuro e ci abitueranno all’ordine mondiale Corona.

E se c’è ancora il dubbio che questa sia una parte importante della storia della pandemia: Bill Gates l’ha recentemente ribadito nel suo recente articolo su „GatesNotes“ su „La prima pandemia moderna“.

Infatti, i pianificatori di pandemie hanno ormai avvertito il pubblico così spesso di una seconda (e terza e quarta e quinta ondata…) ondata che possiamo praticamente garantire che tale „seconda ondata“ si verificherà.

Ebbene, una tale seconda ondata potrebbe davvero verificarsi, se non altro perché – come osserva il Dr. Dan Erickson nel suo recente rapporto sulla situazione COVID 19 () – quando le persone usciranno dall’isolamento attraverso l’isolamento, avranno un sistema immunitario indebolito e di conseguenza saranno più suscettibili a tutti i tipi di agenti patogeni. Ma questa temuta „seconda ondata“ non deve necessariamente avvenire nella realtà. Si può essere sicuri che i trucchi statistici dei truffatori possono sempre creare l’impressione di un nuovo ciclo di infezioni nell’immaginario pubblico. Dannazione, se il governo giapponese può magicamente evocare un „diluvio“ di infezioni da SARS-CoV-2 lo stesso giorno in cui ha annunciato il rinvio dei Giochi Olimpici del 2020 (esattamente come avevo previsto), è meglio presumere che i governi di questo mondo possano fornire la prova della narrazione della „seconda ondata“, indipendentemente da quante persone siano malate o meno.

Ecco il nocciolo della questione: qualunque cosa accada, le forze trainanti dell’agenda pandemica daranno la colpa di questa seconda ondata a quei malvagi, insidiosi manifestanti che si sono lamentati di essere stati messi agli arresti domiciliari. Sapete, quegli orribili assassini di anziani, senza cuore, che hanno osato ad opporsi agli ordini di chiudere l’attività che hanno passato tutta la loro vita a costruire e quelli detestabile, disgustosi contagiatori che si sono rifiutati di accettare docilmente la loro improvvisa e forzata disoccupazione. I contorni di questa narrazione possono già essere visti nel modo in cui viene riportato il crescente movimento di protesta contro l’isolamento. Sono questi stupidi e ignoranti bifolchi là fuori che chiedono “apriti Fuddruckers” (catena di ristoranti di hamburger statunitensi) che stanno mettendo a rischio la vita di quei coraggiosi eroi della medicina, osando esercitare il loro diritto di riunirsi pacificamente e chiedere un risarcimento per le loro sofferenze!

Quindi, se la situazione è finalmente alleggerita un po‘ (anche solo un po‘), siate pronti ad affrontare la „seconda ondata“ con il potere… almeno nei media.

E ogni morte sul registro giornaliero dei decessi sarà imputata alle persone che si sono lamentate della loro reclusione domestica e della disoccupazione forzata.

2. Ai mezzi alternativi sarà data la corda per impiccarsi

La prossima previsione si basa su alcune osservazioni:

Circa un anno fa, YouTube ha introdotto un nuovo sistema di visualizzazione del numero di abbonati, che è stato accompagnato da un calo del numero di nuovi abbonati per molti vecchi canali mediatici (tra cui il mio).

Più o meno nello stesso periodo si è iniziato ad applicare l’algoritmo di raccomandazione, garantendo che i „contenuti dannosi“ (leggi: media alternativi) non vengano suggeriti agli spettatori con la stessa frequenza.

All’incirca quando la crisi di Corona ha iniziato a prendere piede sei settimane fa, queste restrizioni sembrano essere state eliminate, causando un gonfiore degli abbonati al mio canale e una raccomandazione di routine del mio lavoro da parte dell’algoritmo di YouTube.

Ora non ho qui informazioni interne su nessuno di questi cambiamenti. Posso lavorare solo con osservazioni che posso confermare dalla mia esperienza (e così anche alcuni rappresentanti di media alternativi con cui ho parlato). Ma non ho il minimo dubbio che alcuni dei filtri che hanno soppresso artificialmente il mio canale e i contenuti multimediali alternativi in generale siano stati rimossi.

Sì! Vittoria sul palco per i media alternativi, giusto?

Se solo lo fosse. No, credo che quello che stiamo vedendo ora sia il supporto de facto di YouTube e di altre aziende tecnologiche per garantire una diffusione capillare di alcuni punti di vista che mettono in discussione la narrazione di COVID 19, che è proprio per fornire il pretesto per una progressione della pulizia online, probabilmente durante la seconda (o la terza o la quarta o la quinta ondata della crisi…).

La mia teoria è che ci stiamo preparando a una „seconda ondata mortale“ non solo della narrazione della „pandemia virale“, ma anche della „infodemia mortale“ , e questo improvviso „fiorire“ di teorie di cospirazione online sarà usato come scusa per cancellare qualsiasi informazione che non si adatta alla narrazione ufficiale governativa della pandemia.

Pensatela come un’operazione di falsa bandiera nella guerra dell’informazione: Promuovere tutti i tipi di contenuti di „teoria del complotto“ – da quelli fondati a quelli estremamente oltraggiosi – in modo che siano molto visibilmente presenti nell’esperienza online delle persone della crisi. Poi, man mano che la sofferenza aumenta e le cose vanno in discesa, i teorici della cospirazione possono essere accusati (proprio come gli avversari dell’isolamento) di offuscare le acque con „disinformazione“.

Possiamo già vedere come questa narrazione stia cominciando ad affermarsi:

I giganti dei social media si sono già impegnati a „combattere la frode e la disinformazione“ in relazione a COVID-19, e l’amministratore delegato di YouTube Susan Wojcicki ha appena spiegato cosa si intende esattamente per „frode e disinformazione“, ovvero tutto ciò che contraddice le dichiarazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Personalmente, userò questa breve finestra di opportunità per raggiungere quante più persone possibile, ma non mi illudo che la diffusione di informazioni veritiere sulle grandi piattaforme di social media tecnologici controllati continuerà a lungo.

Come ho scritto in „Nuovo mondo il prossimo anno 2020 “, questo è probabilmente l’anno in cui Internet come lo sapevamo finirà per sempre.

3. La gente darà la colpa alla Cina

Non è buffo che solo poche settimane fa sia stato un pensiero-reato proibito, sospettare che questo nuovo virus corona possa avere qualcosa a che fare con il laboratorio di biosicurezza di livello 4 di Wuhan, e che ora tali teorie siano foraggio per le prime pagine dei giornali? Perché pensi che sia così?

Vi dirò perché: è perché questa è la terza guerra mondiale.

Se questa affermazione mi suona familiare, è perché ho scritto esattamente questo su queste pagine il mese scorso . So che l’avete già sentito da me, ma bisogna ripeterlo: Gli storici dei tempi successivi potrebbero definire la grande „crisi di Corona“ del 2020 come la prima slava della terza guerra mondiale.

Come ho detto prima, questi storici si sbaglieranno. Almeno se si suppone che scrivano della versione scacchistica in 2D della „Terza Guerra Mondiale“ che si svolge in superficie, che riguarda la „Cina“ contro gli „USA“. Come ho fatto notare qui il mese scorso, la vera terza guerra mondiale è già in corso ed è una guerra di oligarchi che cercano di governarci, contro un’umanità libera. Ma si può essere certi che se questi oligarchi decidono di gettare davvero il mondo nel caos e di liberare i cani della guerra, gli ingannatori racconteranno una storia „Il coronavirus viene da un laboratorio“ per giustificare la guerra.

La guerra delle parole è già in corso. Il portavoce del Dipartimento di Stato cinese Zhao Lijian ha già considerato la possibilità che l’esercito statunitense abbia portato il virus a Wuhan durante i Giochi Mondiali Militari dello scorso ottobre. In cambio, il senatore Tom Cotton sospetta che il virus sia un’arma biologica, un’affermazione che ora viene ostinatamente promossa in alcune parti dei media beffardi americani.

Nel frattempo, sono in corso diverse cause legali sulla teoria, che questa sia un’arma biologica cinese e che il governo cinese debba essere ritenuto responsabile di tutti i danni causati da COVID-19 e dalla conseguente chiusura dell’economia globale (figuratamente stimata ad un valore di 20 trilioni di dollari per un singolo contenzioso).

Naturalmente, nessuno si aspetta che Pechino (o potrebbe) dirottare 20 trilioni di dollari su ordine di un giudice, ma una volta raggiunto un tale verdetto, si può scommettere che darebbe una grande spinta ai China Hawks nella palude di Trump.

Per la milionesima volta, mi affretto ad aggiungere che qualsiasi guerra Cina-USA che si sviluppi sarà un conflitto artificioso e manipolato, proprio come il conflitto sovietico-americano artificioso e manipolato del XX secolo. Ma le vite perse in un simile battibecco sarebbero fin troppo reali.

Permettetemi di aggiungere frettolosamente, per la milionesima volta, che una tale guerra in evoluzione tra Cina e Stati Uniti sarà un conflitto inventato e manipolato , proprio come il conflitto inventato e manipolato tra l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti nel XX secolo. Ma le vite perse in un conflitto del genere sarebbero troppo reali.

Non fatevi illusioni, non è l’ultima volta che sentite parlare della disputa tra Pechino e Washington su chi su chi ha la colpa di questo casino.

4. Le vere armi biologiche sono nei blocchi di partenza

Parlando di armi biologiche, non dobbiamo escludere la possibilità che si tratti di un qualche tipo di arma biologica. In effetti, ci sono forti ragioni per crederlo, e il rifiuto di questa idea da parte dei soliti sospetti può essere facilmente smascherato come una sciocchezza non scientifica.

Un’altra indicazione lungo questa particolare scia di briciole di biscotti si trova nel lavoro di Li Lanjuan all’Università di Zhejiang, che ora riporta la scoperta di 30 ceppi distinti del virus della SARS CoV-2″. Alcuni di questi ceppi, compresi quelli prevalenti in alcune parti d’Europa e a New York City, sono in grado di produrre una carica virale 270 volte superiore a quella dei ceppi più deboli. La ricerca ha anche rivelato uno sviluppo insolito in uno dei pazienti studiati:

“I ricercatori hanno trovato tre cambiamenti successivi noti come mutazioni tri-nucleotidiche – in un paziente di 60 anni, che era un evento raro. Di solito i geni mutano solo in un posto alla volta. Questo paziente ha trascorso più di 50 giorni in ospedale, molto più a lungo degli altri pazienti di COVID-19, e anche le sue feci contenevano ceppi vivi e infettivi del virus.”

Prendete questi risultati della ricerca – come tutto quello che sentiamo su questo virus – cum grano salis. Ma se fosse vero, darebbe certamente un peso alla teoria che non abbiamo a che fare con un virus naturale.

In ogni caso, sappiamo che ogni grande potenza militare ha speso enormi somme di denaro per sviluppare vari tipi di armi biologiche. Ufficialmente, questi programmi di armi biologiche sono sempre stati gestiti con il pretesto di perseguire obiettivi „difensivi“.

Dopotutto, come potremo mai difenderci da queste armi se non le sviluppiamo noi stessi… se anche il nemico le sviluppa? (Non pensarci troppo.)

Naturalmente gli ascoltatori del Corbett Report lo sanno meglio. La verità è che i programmi di guerra biologica hanno anche obiettivi offensivi. Il fatto che l’antrace che ha terrorizzato l’America nell’autunno del 2001 provenisse da Fort Detrick è solo un’indicazione dell’esistenza di questi programmi.

Diamine, il Progetto per un nuovo secolo americano, nel suo documento „Ricostruire la difesa americana“ (confronta pagina 60) ha addirittura scritto „armi biologiche specifiche per la razza“ sulla sua lista dei desideri.

La triste verità è che la possibilità che un’arma biologica sia stata rilasciata – e inevitabilmente attribuita al nemico in un evento bioterroristico di false flag – è sempre stata presente. Ma ora, mentre passiamo dall’“era del terrore“ all’“era del bioterrorismo“, questa opzione è diventata molto più probabile.

In questo senso, vi lascio con questa spaventosa affermazione: vi ricordate l’ultimo post „GatesNotes“ di cui ho parlato nella precedente Predizione 1? Ricordate: „La prima pandemia moderna“? Bene, ed è così che il „pianificatore di pandemie“ Bill Gates parla di questa crisi attuale nella sua conclusione:

„Melinda ed io siamo cresciuti con la consapevolezza che la seconda guerra mondiale è stato il momento decisivo per la generazione dei nostri genitori. Allo stesso modo, la pandemia COVID 19 – la prima pandemia moderna – definirà quest’epoca. Nessuno che sopravvive alla pandemia numero 1 la dimenticherà mai. E non si può esagerare il dolore che le persone provano ora e proveranno negli anni a venire“.

Sì, non solo paragona questa “lotta” contro il “nemico invisibile” alla seconda guerra mondiale – come ogni politico e opinionista sembra stia facendo in questi giorni – ma si spinge addirittura a chiamare questa pandemia la numero uno. Sì, “Pandemia I”. Come prima parte. L’implicazione ovvia qui è che, proprio come la prima guerra mondiale è stata seguita dalla seconda guerra mondiale, così anche la pandemia I sarà seguita dalla seconda pandemia.

Ti incuriosisce un po‘ sapere cos’altro ha nella manica, vero?

