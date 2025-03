L’evento organizzato delle Nazioni Unite comprenderà la 30ª sessione della Conferenza delle Parti sui cambiamenti climatici (COP 30), il 20° incontro della COP come Riunione delle Parti del Protocollo di Kyoto (CMP 20), il 7° incontro della COP come Riunione delle Parti dell’Accordo di Parigi (CMA 7), oltre alle 63ª sessioni dell’Organo Sussidiario per il Consiglio Scientifico e Tecnologico (SBSTA 63) e dell’Organo Sussidiario per l’Implementazione (SBI 63). Insomma, un calendario fittissimo di eventi in programma dal 10 al 21 novembre di quest’anno.

A metà novembre in Brasile si terrà la Cop30, la Conferenza delle Parti sul Clima.Si svolgerà nel cuore dell’Amazzonia, a Belém, dove è in costruzione una nuova autostrada a quattro corsie, l ’Avenida Libertade, per “facilitare” l’arrivo delle varie delegazioni e i numerosi leader mondiali. Non ho parole.

L’autostrada che minaccia la biodiversità della foresta amazzonica

L’intervista a Lucas Ferrante, biologo e ricercatore che si batte contro l’espansione dell’autostrada BR-319

La Rivista della Natura – Perché una strada come la BR-319 minaccia la biodiversità della foresta?

Lucas Ferrante – La strada fornisce l’accesso ai latifondisti e ai taglialegna illegali a uno dei blocchi di foresta più conservati, collegando l’“arco di deforestazione” all’Amazzonia centrale ancora incontaminata. La semplice concessione di licenze di manutenzione ha fatto schizzare la deforestazione nella regione: le strade illegali che si diramano dalla BR-319 hanno già superato di oltre 6 volte la sua lunghezza, compresa la deforestazione nelle terre indigene e nelle unità di conservazione. Le agenzie di regolamentazione hanno favorito l’accaparramento di terre e la deforestazione illegale. La deforestazione nella regione ha già un impatto sulle specie endemiche, sui territori indigeni e ha aumentato il numero di zoonosi. La deforestazione lungo la sezione centrale dell’autostrada ha portato a un aumento del 400% dei casi di malaria e abbiamo dimostrato che l’area è il più grande serbatoio zoonotico del mondo; se la deforestazione continua, potremmo trovarci di fronte all’emergere di una nuova pandemia nella regione. La perdita di biodiversità è già allarmante; un recente studio pubblicato su Environmental Monitoring and Assessment ha dimostrato che persino specie comuni di rane, considerate fuori pericolo, sono in declino nell’Amazzonia centrale, con una previsione di estinzione entro i prossimi 20 anni. La BR-319 trasporta le anomalie climatiche derivanti dalla deforestazione nell’Amazzonia centrale, peggiorando la situazione di queste specie.

La deforestazione ha anche un impatto negativo su un fenomeno noto come “fiumi volanti”, un flusso di vapore acqueo trasportato dalla foresta preservata che rifornisce le regioni meridionali e sudorientali del Brasile e paesi come Argentina e Paraguay. Il nostro recente studio pubblicato su Conservation Biology ha dimostrato che le specie che dipendono dalle piogge esportate dall’Amazzonia verso altre regioni del Brasile, come la Foresta Atlantica, sono già in declino a causa dell’impatto della deforestazione sui fiumi volanti. Se la BR-319 verrà asfaltata, si parlerà della più grande perdita di biodiversità mai vista nella nostra epoca e dell’apertura di un vaso di Pandora che, oltre ad accelerare il cambiamento climatico globale, aumenterà la trasmissione di malattie immagazzinate nella foresta, dando potenzialmente inizio a una nuova pandemia globale o addirittura a una serie di nuove pandemie globali.

RdN – Cosa succede ai terreni privati della copertura forestale?

F. – La vasta area terrestre della regione è costituita da terre non reclamate, cioè terre di proprietà del governo senza un uso designato. Queste aree sono state invase da accaparratori di terre e taglialegna illegali, e le agenzie di regolamentazione hanno lavorato per legalizzare il possesso di queste terre, essenzialmente “premiando” gli invasori per le loro azioni illegali. Va chiarito che solo gli accaparratori di terre e i taglialegna illegali hanno beneficiato dell’autostrada, e questi attori hanno invaso e sfollato le comunità indigene. Stiamo assistendo ad una delle più grandi violazioni dei diritti dei popoli indigeni mai documentate nella storia. Come ha dimostrato il nostro studio pubblicato su Land Use Policy, sono 18.000 gli indigeni colpiti, per un totale di 63 territori indigeni ufficialmente riconosciuti, oltre ad altre cinque comunità e una popolazione di indigeni isolati. Il governo del Presidente Lula si è impegnato in un’opera di greenwashing sostenendo di proteggere l’Amazzonia e di aver controllato la deforestazione, il che non è assolutamente vero. Un chiaro esempio è che la metodologia di monitoraggio del governo stesso indica che il monitoraggio viene effettuato solo per i punti caldi di deforestazione riconosciuti negli anni precedenti, ma ci sono altre aree del bioma in cui la deforestazione è aumentata e questo determina una sottostima del problema. Inoltre, anche gli incendi in Amazzonia sono aumentati: nel 2023, gli incendi nella regione della BR-319 hanno fatto sì che Manaus, nel cuore dell’Amazzonia, registrasse il peggior indice di qualità dell’aria al mondo, superando persino Delhi, in India. Come abbiamo dimostrato nella nostra analisi pubblicata sulla rivista Nature, il governo Lula ha in programma di aumentare le esplorazioni petrolifere in Amazzonia e l’autostrada serve come mezzo di accesso. In questo processo, migliaia di popolazioni indigene vedono violati i propri diritti.

RdN – Quali svantaggi porterebbe la BR-319 alle popolazioni che vi abitano?

F. – Anche la sola manutenzione porta svantaggi alle popolazioni indigene di quel territorio, come la perdita e l’invasione delle loro terre, l’aumento della criminalità, l’aumento delle malattie, la mancanza di acqua pulita e la scarsità di cibo. L’autostrada non ha portato sviluppo alle comunità indigene, ma piuttosto sofferenza e fame.

RdN – Ci sono azioni/petizioni in atto per opporsi a progetti come questo?

F. – Mi sono impegnato con il Ministero pubblico federale e ho presentato diverse denunce legali basate sulla scienza per fermare l’autostrada e salvaguardare i diritti delle popolazioni indigene. È preoccupante che anche le principali ONG, note per la loro difesa dell’ambiente, non abbiano evidenziato l’inattuabilità dell’autostrada, perché i loro finanziatori sono gli stessi che investono nelle compagnie petrolifere che mirano a sfruttare la regione. È una situazione grave e preoccupante; questo progetto avrà ripercussioni su tutto il mondo, compresa l’Europa, sia per l’aggravarsi della crisi climatica, sia per l’insorgere di nuove malattie che emergeranno dalla regione. Se qualcuno che legge questa intervista è interessato a collaborare con il nostro lavoro per fermare il progetto che porterà il pianeta a una crisi climatica, il suo aiuto sarà molto apprezzato. Dobbiamo coinvolgere tutta la società in questo progetto. È una questione di interesse globale.

RdN – Ci sono esempi di strade costruite in Amazzonia che hanno portato alle conseguenze descritte?

F. – Assolutamente, tutte le strade aperte in Amazzonia sono state catastrofiche, aumentando la deforestazione, le malattie e la violenza. Tuttavia, l’autostrada BR-319 è molto peggio perché porta la deforestazione nel cuore dell’Amazzonia, in una regione che ospita una vasta gamma di popolazioni indigene vulnerabili. Inoltre, questa regione è il più grande serbatoio di biodiversità del mondo, che include il più grande serbatoio di agenti patogeni del pianeta.

FONTE https://rivistanatura.com/lautostrada-che-minaccia-la-biodiversita-della-foresta-amazzonica/

