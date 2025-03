Tre manifestazioni di piazza, domani pomeriggio, in Centro. Sono in programma, dalle 15, a piazza Barberini, piazza Bocca della Verità e piazza del Popolo.

“ Non saliremo sul carro (armato) della guerra imperialista”: le prime defezioni alla manifestazione di Repubblica del 15 marzo

di Agata Iacono

Parafrasando una felice espressione della contro-manifestazione indetta il 15 marzo a piazza Barberini a Roma, “l’effetto serra” nuoce gravemente alle maschere della sedicente sinistra.

A dire la verità, queste maschere sono già cadute da tempo, ma in modo graduale, quasi omertoso e distopico, ma non tutte insieme.

La partecipazione entusiasta alla manifestazione per armare l’Europa, (con distinguo chimerici ridicoli ), equivale ad una bomba (tanto per essere in tema).

Il collante sembra essere l’antitrumpismo, perché Trump è “di destra”.

Trump distrugge come un elefante in una cristalleria tutta la patina di falso buonismo dem della cultura woke, falsamente di sinistra , falsamente ecologica, falsamente paladina dei deboli (leggasi donne islamiche, migranti, transessuali) e altrettanto indifferente per i diritti economici e sociali.

Forse non è peregrina l’ipotesi che, in effetti, non è la guerra combattuta quella che i “Serrapiattisti’ (altra felice definizione, di Pino Cabras)

vogliono.

Anche perché sarebbero imbecilli, pazzi furiosi, se pensassero tutti di poter sconfiggere la Russia, visto che quest’ultima non ha alcun interesse a voler invadere questo pastrocchio di vecchia europa affetta da demenza senile.

Quindi?

Ricordate la terminologia del periodo covid?

Nemico, coprifuoco, app di tracciamento, lasciapassare…

Cioè controllo.

È questo il controllo, già sperimentato con la paura, il terrorismo mediatico, l’isolamento e la criminalizzazione dei portatori di pensiero autonomo, lo scopo della militarizzazione?

Un’Europa che ha perso tutti i treni della Storia, dalla possibilità di essere mediatore di Pace alla capacità di dialogare con il mondo multipolare dei BRICS, abbandonata anche dagli USA, non può che andare incontro ad un declino epocale accelerato.

Quindi, ha bisogno di una organizzazione militare, repressiva, emergenziale e di estremo controllo per affrontare le inevitabili manifestazioni di rivolta sociale.

È un’Europa che non fa più neppure finta di essere democratica, che decide il riarmo senza consultare il parlamento e disconosce le elezioni nazionali se non sono funzionali alla narrazione, impedendo addirittura a Georgescu di ricandidarsi.

Le contraddizioni scoppiano proprio per la Serrata di Via Solferino : PD, CGIL e persino ANPI aderiscono al progetto di militarizzazione del piano di repressione e controllo.

Il re è nudo e qualcuno osa ormai gridarlo alla folla.

Sono queste prese di posizione che “spaccano”, più di qualsiasi contro manifestazione.

Sì susseguono le prese di distanza e credo che sia opportuno dare loro voce.

“NON SALIREMO SUL CARRO (ARMATO) DELLA GUERRA IMPERIALISTA”

Abbiamo letto con stupore e rammarico il recente comunicato della segreteria nazionale ANPI circa la manifestazione lanciata per il 15 marzo dal giornalista Michele Serra.

Nel testo si ribadisce (correttamente) che l’ANPI è contraria al piano ReArm, ma allo stesso tempo si dichiara la partecipazione di delegazioni territoriali alla manifestazione.

Crediamo sia un errore grave che potrebbe avere ripercussioni importanti sia per la popolazione in generale sia per la vita della nostra stessa associazione.

Innanzitutto non si può dichiararsi contro il piano di guerra e allo stesso tempo aderire

alla piazza per sostenerlo. Una evidente contraddizione che non è passata inosservata. Nelle ultime ore la pagina nazionale dell’ANPI è inondata di proteste degli iscritti che non hanno condiviso la scelta della Segreteria e che minacciano seriamente di lasciare l’Associazione.

La manifestazione lanciata da Michele Serra è una “chiamata alle armi” a danno dei popoli – dall’inizio della guerra sono quasi 10 milioni gli sfollati ucraini e centinaia di migliaia i soldati mandati al massacro da entrambi gli schieramenti in conflitto – e delle risorse, già di per sé scarse, per scuole, sanità e servizi pubblici.



Per altro, soldi che in larga parte saranno sottratti dai fondi per lo sviluppo e la coesione, ovvero da quelle già insufficienti risorse destinate al meridione d’Italia.

Non si può lottare (giustamente) contro l’autonomia differenziata e al tempo stesso sostenere una guerra finanziata col saccheggio del sud.Non ci stiamo! Lo diciamo chiaramente e senza alcuna ambiguità.

Non presteremo i nostri corpi, le nostre energie ed il nome glorioso dei partigiani per la guerra.

Come sezione di Napoli Est, Aurelio Ferrara, chiediamo alla segreteria nazionale di ritirare l’indicazione di partecipazione alla piazza del 15 marzo.

Allo stesso tempo lanciamo un appello rivolto a tutte le realtà, nonchè ai singoli, per la costruzione di una grande manifestazione nazionale per la fine immediata della guerra.

Nè un uomo nè un soldo per la guerra!

Pace subito!

No al riarmo!

La guerra che verrà non è la prima.

Prima ci sono state altre guerre.

Alla fine dell’ultima c’erano vincitori e vinti.

Fra i vinti la povera gente faceva la fame.

Fra i vincitori faceva la fame la povera gente egualmente

Bertold Brecht

Scrive ANPI Napoli Est sezione “Aurelio Ferrara”

Segue la presa di posizione di ANPI provinciale di Roma, che nel sito cita Pertini:

“Si svuotino gli arsenali, si riempiano i granai”.

Sandro Pertini, partigiano, Presidente della Repubblica, Medaglia d’Oro della Resistenza”

ANPI Provinciale di Roma: L’ANPI provinciale di Roma non parteciperà alla Manifestazione “per l’Europa” del 15 marzo p.v. https://www.anpiroma.org/2025/03/lanpi-provinciale-di-roma-non.html?m=1

Sui social in queste ore si susseguono comunicati di iscritti alla CGIL, che hanno resistito stoicamente persino all’abbraccio di Landini con Draghi.

Uno per tutti quello di Francesco Di Cataldo, storico militante, ex Coordinatore della RSU Segretario aziendale della CGIL, che pubblica un video strappando la tessera.

Intanto si ingrossa di adesioni eccellenti l’appello dei militanti iscritti alla CGIL.

“Siamo Rsu, iscritti, dirigenti e semplici simpatizzanti della Cgil. Apprendiamo con grande disappunto della partecipazione della Cgil alla manifestazione “europeista” indetta per il 15 marzo a Roma da Michele Serra. E’ una manifestazione reazionaria e guerrafondaia!

Le affermazioni della presidentessa della Commissione Europea Von der Leyen sono eloquenti: “È urgente riarmare l’Europa”. È una manifestazione che chiede di impegnarsi militarmente in sostegno dell’Ucraina. Non sono sufficienti le centinaia di migliaia di morti e il disastro economico e sociale che ne è conseguito in quel paese e in tutta Europa pagato dai lavoratori, in questi 3 anni di guerra? Come si può aderire ad una manifestazione in sostegno suo e di istituzioni totalmente al servizio dei ricchi e delle multinazionali? Come si può sostenere una Unione Europea che taglia la sanità pubblica per finanziare l’industria delle armi e le guerre imperialiste?

Una Unione Europea che porta avanti politiche di repressione verso chi lotta e di compressione dei salari e dei diritti dei lavoratori in nome del profitto dei grandi capitalisti. Una Unione Europea che porta avanti politiche razziste e fa accordi con Libia e Turchia affinché con i migranti facciano il lavoro sporco al posto suo, e che sostiene il genocidio dei palestinesi ad opera di Israele.

Non a caso, a questa manifestazione fintamente apartitica, hanno aderito sindaci e partiti sia di centro sinistra che di centro destra. Si pensa forse davvero che la Von der Leyen sia l’alternativa a Trump?

Con quale coerenza la Cgil può continuare a rivendicare la difesa della sanità pubblica o l’aumento dei salari sostenendo questi macellai che stanno a Bruxelles?

Si passa dall’appello alla “rivolta sociale” dello sciopero dello scorso novembre all’idea che ci si debba concentrare sul voto ai referendum passando per l’adesione a questa manifestazione che, non a caso, ha visto l’immediata adesione della Cisl. L’unico disarmo che sta sostenendo la Cgil è quello dei lavoratori nel conflitto di classe in atto!

Come militanti della Cgil chiediamo al nostro sindacato di ritirare immediatamente la propria partecipazione a questa manifestazione apertamente reazionaria.

La via è quella di una vera mobilitazione contro questo governo filo padronale attraverso la proclamazione di scioperi e manifestazioni a sostegno dei salari, della sanità e scuola pubblica, del diritto alla casa e alla pensione

Per aderire a questo appello scrivi a [email protected]

Daniele Chiavelli Rsu Istituto Sanfelice di Viadana (MN)

Lucio Teperino Rsu Fiom Annovi Reverberi

Luigi Cinque Rsu Fiom Annovi Reverberi

Gianluca Laisa Rsu Fiom Annovi Reverberi

Giuseppe Obrizzo Rsu Fiom Annovi Reverberi

Marco Paterlini Rsu Comune Reggio Emilia

Antonio Forlano RSU UPS Italia – AG Filt-CGIL nazionale

Jeisson Zuniga Rsa Trasporti & Magazzini AG Filt-Cgil Lombardia

Marco Carletti RSA BFF Bank – AG Fisac Roma e Lazio

Angelo Raimondi RSU Esselunga Filcams Cgil Milano

Ivan Serra RSU Fiom Rcm-Vrm

Lanzi Luca Rsu Manitou Castelfranco Emilia(Mo)

Carletto Vezzali Rsu Globalcarni Spilamberto (Mo)

Roberto Rho Rsu Fiom Omr

Francesca Esposito AG Filt-Cgil Lombardia

Gianluca Paltrinieti Rsu Fiom Netscout

Luciana Solmi AG Spi-Cgil Modena

Valerio Guaitoli AG Spi-Cgil Modena

Ilic Vezzosi iscritto FLC-CGIL IIS Aldini-Valeriani Bologna

Nensi Castro RSU FILCAMS CNA Reggio Emilia

Giordano D’ Ascenzi iscritto FISAC-CGIL, Firenze”

Intanto il presidente Arci, Walter Massa, spiega il senso di non unirsi alla piazza convocata da Michele Serra: «Ma faremo da pontieri. Non servono ulteriori spaccature»

«15 marzo per l’Europa, ecco perché non ci saremo» | il manifesto

No, mi spiace.

Non servono ponti.

Le spaccature servono, le contraddizioni non sono polvere da nascondere sotto il tappeto, devono esplodere, deflagrare: se non per scongiurare una guerra , una catastrofe umanitaria, quando?

…..

Appello ANPI

Siamo iscritte e iscritti all’ANPI,

Orgogliosi della nettezza con la quale la nostra associazione si è battuta in questi anni, spesso subendo attacchi violenti, contro l invio delle armi in Ucraina, per il cessate il fuoco, la trattativa e la Pace.

In difesa Dell Articolo 11 della Costituzione e del principio se vuoi la Pace lavora per la pace.

Se fossimo stati ascoltati centinaia di migliaia di giovani russi e ucraini non sarebbero morti.

Siamo pertanto sorpresi e sconcertati della decisione presa dalla Segreteria nazionale di partecipare alla manifestazione del 15 marzo lanciata da Michele Serra e dal quotidiano La Repubblica.

Riteniamo infatti sia un grave errore partecipare in qualsiasi forma ad una manifestazione ambigua e sostanzialmente orientata alla prosecuzione della guerra da parte della UE, proprio mentre si aprono spiragli di pace.

*Chiediamo alla Segreteria nazionale di riconsiderare la decisione di partecipare a una piazza che non rappresenta i nostri valori fondativi.*

Per una altra Europa di pace ci vuole un’altra piazza.

*FIRMA ANCHE TU*

Di Agata Iacono

11.03.2025

