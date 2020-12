Ernst Wolff Di

Il governo federale ha annunciato un altro lockdown domenica. Già si può notare: Le misure imposte anche dopo Natale e Capodanno non contribuiranno certo a migliorare lo stato di salute della gente in questo Paese. Al contrario: molte misure sconvolgono, spaventano e logorano le persone colpite, indeboliscono le loro difese e le rendono persino più suscettibili alle malattie.

Dietro le misure c’è il calcolo e il metodo: Quello a cui stiamo assistendo attualmente indica l’incapacitazione (interdizione) e l’intimidazione deliberata della popolazione e l’instaurazione di una politica di dispotismo volta a rompere la resistenza sociale di fronte all’incombente catastrofe nel settore economico e finanziario.

Il suo declino è stato estremamente accelerato nel 2020. In seguito alla recessione iniziata con la forza in primavera, che ha causato un grave crollo, i responsabili non hanno sostenuto l’economia come negli anni precedenti, ma l’hanno deliberatamente bloccata con il pretesto di combattere una malattia. Poiché il sistema attuale è nella sua fase finale, hanno ovviamente pianificato di utilizzare questo inevitabile crollo per una gigantesca operazione di saccheggio.

Mai come quest’anno sono state create e incanalate nelle tasche degli ultra-ricchi somme di denaro di tale entità. Mai prima d’ora la classe media è stata deliberatamente messa in difficoltà e gettata alla mercé delle grandi imprese come nel 2020, e mai come negli ultimi dieci mesi le disuguaglianze sociali si sono aggravate in dimensioni impensabili.

Poiché questo sviluppo genera una notevole resistenza sociale e mette in pericolo le strutture di governo esistenti, coloro che siedono alle leve del potere stanno ovviamente utilizzando tutte le possibilità a loro disposizione per consolidare la loro posizione.

Tra queste vi sono la restrizione della libertà di espressione, che quest’anno è stata attuata come mai prima d’ora, e la restrizione della libertà di riunione, che non è mai stata così gravemente ridotta come nel 2020. A ciò si aggiungono le incessanti misure discriminanti nei confronti dell’intera popolazione, l’espansione della sorveglianza e la distruzione mirata della classe media, che con il nuovo lockdown si sta uccidendo in misura considerevole.

Quello a cui stiamo assistendo in questi giorni è l’introduzione della fase successiva più avanzata di questa forma di dittatura . Tuttavia, è probabile che la sua portata vada ben oltre quanto abbiamo visto finora. Coloro che impongono il coprifuoco notturno (n.d.r. misura nuova in Germania) non si preoccupano più nemmeno più di avere giustificazioni mediche vagamente comprensibili, terrorizzano la popolazione apertamente, fisicamente e mentalmente, testano la loro conformità e vedono fino a che punto possono spingersi con le loro misure.

Per chi pensa che queste siano tutte teorie cospirative, date un’occhiata a quello che è stato deciso giovedì scorso presso la sede della Banca Centrale Europea (BCE) a Francoforte: Mentre i media e i politici facevano pressione e tenevano la gente sulle spine per l’imminente chiusura, sono state prese le seguenti decisioni, insieme ad altre:

Il nuovo denaro creato nell’ambito del programma di emergenza pandemica sarà aumentato di mezzo trilione di euro fino a 1,85 trilioni di euro, e le banche commerciali della zona euro potranno ora prendere in prestito denaro dalla BCE a tassi di interesse negativi da trasferire come prestiti ai loro clienti, non solo fino al giugno 2021, ma fino al giugno 2022. Inoltre, il termine per ulteriori acquisti mensili di miliardi da parte della BCE è stato prorogato di un anno almeno fino al 2023.

Per coloro per i quali queste cifre non significano molto perché non hanno familiarità con il settore finanziario: Questi importi non stabilizzeranno il sistema a lungo termine, né salveranno le piccole e medie imprese in difficoltà. Ancora una volta confluiranno direttamente nelle tasche degli investitori ultra-ricchi che li useranno per alimentare l’attuale casino finanziario a proprio vantaggio.

In altre parole, la grande ridistribuzione passa al prossimo round.

FONTE https://kenfm.de/erneuter-lockdown-naechste-runde-der-umverteilung-von-ernst-wolff/

