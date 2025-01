Creare un clima…

Davide Zedda riporta sul suo canale un evento assolutamente raccapricciante, che salta all’occhio in modo particolare nel videoclip di un concerto di The Weeknd del 2022 nella “Città degli Angeli”. Non è la prima volta che Los Angeles si mostra come LA CITTA’ DEI DIAVOLI

L’ atmosfera satanica estremamente palese che avvolge il pubblico è un esempio lampante di ciò che è riuscito a diffondersi in modo mostruoso in questi ultimi decenni. Il cinema, la cosiddetta arte e l’industria dell’intrattenimento sono pienamente coinvolti nella creazione di un clima veramente “dark”.

Il cantante ha perso la voce e ha dovuto interrompere il concerto. Doveva imparare qualchecosa? Il cantante ha rivelato, in una recente intervista, che gli ultimi tempi siano stati come la discesa finale di una tremenda montagna russa iniziata, ormai, nel 2022.

The Weeknd racconta che si è ritrovato a perdere la voce prima di quel concerto e che un successivo controllo dal suo medico di fiducia l’ha lasciato sorpreso e confuso quando gli è stato detto che fisicamente non aveva nessun problema. VEDI QUI

The Weeknd ha rimandato i progetti in programma per i prossimi giorni dati gli incendi che continuano a devastare Los Angeles.

Hollywood gioca un ruolo fondamentale in questo scenario tenebroso. Il fatto che un mare di fiamme abbia portato il caos proprio qui, per far posto a un Nuovo Mondo: tutto questo è un NIGHTMARE.

Una piccola nota: secondo Rudolf Steiner, anche le emozioni e i pensieri delle persone hanno un’influenza significativa sul tempo e sul clima. Questo aspetto dovrebbe essere studiato. Tutto è energia e frequenza, e il nostro linguaggio comune rivela molte cose di cui le persone sanno senza sapere. Non si tratta forse di creare un clima buono o cattivo, nel senso di un’atmosfera che si respira nello spazio in cui si sta insieme? Bisogna pensare in quale atmosfera ci si vuole cullare, con conseguenze per il singolo e per tutti.

Scrive Zedda: Durante il concerto di The Weeknd a Los Angeles, una scenografia a dir poco inquietante ha lasciato il pubblico senza parole: dietro al cantante si vedeva una città in fiamme, come se fosse stata appena colpita da una catastrofe. Questo dettaglio, insieme a simbolismi oscuri come donne incappucciate sotto una luna rosso sangue, fiamme ovunque e coreografie che sembravano evocare un rituale esoterico, ha sollevato molti dubbi.

Questo concerto potrebbe aver anticipato simbolicamente la catastrofe, richiamando il devastante incendio che ha colpito recentemente Los Angeles. Una messa in scena che appare come una sorta di messaggio criptico, quasi come se certi poteri volessero preannunciare ciò che hanno in programma.

L’atmosfera si è fatta ancora più enigmatica quando, durante l’esibizione di “Can’t Feel My Face”, The Weeknd ha improvvisamente perso la voce, costringendolo a interrompere lo spettacolo. Con voce spezzata, ha detto al pubblico: “Non voglio fermare lo spettacolo, ma questa cosa mi sta uccidendo”.

Troppi simboli e coincidenze: le fiamme, il simbolismo occulto e la coincidenza con gli incendi reali di Los Angeles fanno pensare che non si tratti di pura casualità. L’ennesima anticipazione mascherata da spettacolo! Davide Zedda VIDEO https://t.me/davide_zedda/18351

