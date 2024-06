L’articolo che segue è un esempio della follia in fiore che circonda la narrativa odierna sul clima. Non sorprende che Bill Gates sia ancora una volta il protagonista. Dati sufficienti sono già stati raccolti in questo dossier, un dossier di progetti diabolici che stanno trasformando il nostro mondo in un’incubo.

******************

Una startup agrobiotecnologica di Boston ha recentemente raccolto 26,5 milioni di dollari per “ridurre le emissioni di gas serra” attraverso lo sviluppo di un “vaccino per il metano”. La Breakthrough Energy Ventures, fondata da Gates, ha guidato il round di finanziamento.

Di Michael Nevradakis, Ph.D.



Bill Gates è da tempo un sostenitore dei vaccini in generale e, più recentemente, della tecnologia dei vaccini a mRNA. Ora potrebbe puntare allo sviluppo di un vaccino per combattere il cambiamento climatico, mirando alle emissioni di metano del bestiame.

ArkeaBio, una startup agrobiotecnologica con sede a Boston, ha recentemente raccolto 26,5 milioni di dollari in un girone di finanziamento di serie A per “ridurre le emissioni di gas serra” attraverso lo sviluppo di un “vaccino contro il metano”, ha annunciato la società in un comunicato stampa dell’8 maggio.

Breakthrough Energy Ventures, fondata da Gates e che ha investito per la prima volta in ArkeaBio nel 2022, ha guidato il round di finanziamento.

L’azienda ha dichiarato che:

“Il vaccino di ArkeaBio fornirà una soluzione innovativa, economica e scalabile per ridurre le emissioni di metano degli allevamenti mondiali, che attualmente generano l’equivalente di 3 miliardi di tonnellate di CO2 all’anno e rappresentano il 6% delle emissioni annuali di gas serra”.

ArkeaBio sostiene che il suo “approccio basato sulla vaccinazione consente la necessaria decarbonizzazione della carne e dei prodotti lattiero-caseari a livello globale in diverse aree geografiche, sostenendo una maggiore sostenibilità dell’agricoltura”.

Tra gli altri investitori del giro di finanziamenti appena concluso figurano la Grantham Foundation for the Protection of the Environment, AgriZeroNZ – una “partnership tra il governo neozelandese e le principali aziende agroalimentari” – Rabo Ventures, Overview Capital e The51 Food & AgTech Fund.

“I fondi raccolti in questa Serie A svolgeranno un ruolo fondamentale nell’espansione della ricerca, dello sviluppo e della diffusione del vaccino, compresi gli esperimenti sul campo su larga scala e l’impegno lungo la catena di approvvigionamento”, ha dichiarato ArkeaBio nel suo comunicato stampa.

I critici del progetto che hanno parlato con The Defender non sono d’accordo, suggerendo che i “vaccini contro il cambiamento climatico” non sono fattibili, ma che invece aiuteranno organizzazioni internazionali come il World Economic Forum, organizzazioni non profit come la Bill & Melinda Gates Foundation e Big Pharma a ottenere un maggiore controllo sulla società.

L’immunologa e biochimica Jessica Rose, Ph.D., ha dichiarato a The Defender:

“Il ‘clima’ è qualcosa che può essere usato contro tutte le persone, a prescindere da tutto, perché tutti respiriamo aria e beviamo acqua. Ecco perché è un perfetto “oggetto di controllo” che viene usato per creare il panico”. Una nuova campagna sul “virus/vaccino mortale” sarebbe meno efficace in questo modo, dopo il colossale fallimento delle “misure COVID-19”.

Per me, il “cambiamento climatico” è una frase ad effetto per mascherare i danni causati al nostro ambiente dagli inquinatori di massa”.

Michael Rectenwald, autore di “The Great Reset and the Struggle for Liberty: Unraveling the Global Agenda”, ha affermato che i ‘vaccini sul cambiamento climatico’ fanno parte di una più ampia ‘falsa narrazione’.

Rectenwald ha affermato che:

“Non è sorprendente che questi fanatici del controllo neo-malthusiano, psicopatici e profittatori monopolistici sostenuti dal governo si uniscano per inaugurare questa falsa narrativa. Il “cambiamento climatico” viene usato da Big Pharma, dal WEF [World Economic Forum], da Bill Gates, dalla Fondazione Rockefeller e dai loro burattini di regime come pretesto per promuovere i vaccini e controllare la società”.

Scott C. Tips, presidente della National Health Federation, ha affermato che i “vaccini contro il cambiamento climatico” offrirebbero a Big Pharma un’altra strada per promuovere la tecnologia dell’mRNA.

“Tali vaccini incorporerebbero certamente la pericolosa tecnologia dell’mRNA, proprio come fanno ora le iniezioni di tetano”, ha dichiarato.

ArkeaBio non è l’unica incursione di Gates nello sviluppo di “soluzioni” legate alle emissioni di metano del bestiame.

Nel novembre 2023, la Bill & Melinda Gates Foundation ha concesso 4,5 milioni di dollari all’azienda biotecnologica BiomEdit, con sede nell’Indiana, per “fornire una soluzione sicura ed economica che produca una significativa riduzione delle emissioni enteriche di metano legate al bestiame”.

Ginkgo Bioworks, un’azienda biotecnologica sostenuta da Gates, ed Elanco, che in precedenza aveva ricevuto sovvenzioni dalla Fondazione Gates, hanno lanciato BiomEdit nel 2022.

La spinta per un “controllo centralizzato, non responsabile e coercitivo”.

Gli esperti di agricoltura hanno dichiarato a The Defender che, anche se la premessa dei “vaccini contro il cambiamento climatico” è corretta, il metano generato dal bestiame contribuisce in misura minore alle emissioni complessive di carbonio.

“Questi vaccini non sono necessari”, ha dichiarato André Leu, D.Sc., direttore internazionale di Regeneration International, autore e agricoltore biologico rigenerativo. “Sono un ulteriore costo per gli agricoltori, che indebolisce ulteriormente il loro reddito netto e lo trasferisce alle multinazionali. Si basano su una comprensione molto scarsa dei contributi dei gas serra al cambiamento climatico”.

Leu ha osservato che il contributo del metano è al massimo l’1,6% dei gas serra. “La maggior parte delle emissioni di metano proviene da perdite di gas e pozzi petroliferi e dallo scioglimento del permafrost. I ruminanti rappresentano una percentuale molto piccola. La maggior parte proviene dalle operazioni di alimentazione animale confinata”, note anche come allevamenti industriali.

Gli esperti hanno anche suggerito che esistono altri mezzi per ridurre le emissioni di metano.

Il metano emesso dai bovini e da altri animali da allevamento è prodotto dai microbi presenti nel loro intestino attraverso la normale fermentazione del mangime, ha osservato James Lyons-Weiler, Ph.D., ricercatore e autore.

“Non abbiamo bisogno di vaccinare tutte le mucche per far sì che il loro sistema immunitario attacchi questi microbi per ridurre il metano”, ha detto. “Le pratiche permaculturali producono mangimi di alta qualità più facili da digerire e che producono meno metano di quelli di bassa qualità”.

Lyons-Weiler ha affermato che qualsiasi vaccino che attacchi il sistema immunitario degli animali con l’obiettivo di ridurre le loro emissioni di metano può mettere a rischio la salute degli animali e può anche mettere in pericolo l’industria della carne.

Ha affermato che:

“Un’ulteriore preoccupazione è che i bovini di tutto il mondo sviluppino gravi malattie gastrointestinali quando il loro sistema immunitario attacca questi organismi non patogeni che producono metano in modo naturale”.

“Intere mandrie ‘vaccinate’ diventeranno commercialmente non redditizie e l’industria della carne sarà distrutta. È del tutto ragionevole sospettare che questo sia l’obiettivo finale di questa folle impresa”.

Alcuni esperti hanno suggerito che un altro potenziale impulso dietro la spinta per i “vaccini contro il cambiamento climatico” è il concetto di One Health, sostenuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che promuove l’idea che le politiche di salute pubblica dovrebbero considerare la salute umana, e anche quella animale e ambientale, come interdipendenti.

Rose ha suggerito che “dal punto di vista del controllo”, i “vaccini contro il cambiamento climatico” possono essere collegati a One Health. Tips si è detto d’accordo, definendo One Health “uno schema particolarmente nefasto” destinato a “ingannare la popolazione, raccogliere molti soldi e attuare gli obiettivi globalisti di potere sulla popolazione mondiale”.

L’attuazione degli obiettivi di One Health comporterebbe anche “mezzi sintetici e un controllo centralizzato, non rendicontabile e coercitivo”, ha detto Tips.

I sostenitori di One Health affermano che, a causa dei cambiamenti climatici, le malattie zoonotiche – che passano dagli animali all’uomo – probabilmente aumenteranno di numero e di gravità, rendendo così necessario l’approccio unificato di cui il concetto si fa portavoce.

Ma Rectenwald contesta questa tesi. “L’origine dell’ultima pandemia non era affatto zoonotica”, ha affermato. “Il coronavirus è stato prodotto in laboratorio, proprio come i vaccini”.

Big Pharma e WEF spingono verso “vaccini per combattere le malattie sensibili al clima”.

ArkeaBio non ha annunciato piani per sviluppare simili “vaccini contro il cambiamento climatico” per gli esseri umani. Ma alcune Big Pharma stanno sfruttando la minaccia del cambiamento climatico per spingere verso un aumento delle vaccinazioni, che secondo loro contribuirà a mitigare una catastrofe climatica.

In un articolo dell’aprile 2023, intitolato “L’innovazione dei vaccini è una risposta critica alla crisi climatica”, Thomas Triomphe, vicepresidente esecutivo di Sanofi per i vaccini, ha affermato che “La continua innovazione dei vaccini per combattere le malattie sensibili al clima sarà senza dubbio uno strumento critico nella risposta alla salute pubblica”.

Un articolo di GSK del dicembre 2023, intitolato “Di fronte al cambiamento climatico, i vaccini svolgono un ruolo cruciale ma sottovalutato”, affermava che “Poiché il riscaldamento delle temperature e gli eventi meteorologici estremi esacerbano la diffusione delle malattie infettive, massimizzare il ruolo dei vaccini può contribuire a mitigare l’impatto del cambiamento climatico”.

In un’intervista rilasciata al The Guardian nel luglio 2023, Pascal Soriot, CEO di AstraZeneca, ha affermato che la crisi climatica “colpisce tutti noi attraverso malattie respiratorie, tumori, condizioni di salute, malattie infettive” e che “Questa crisi è in realtà una crisi sanitaria”.

E un articolo del WEF del novembre 2023 suggerisce che “il cambiamento climatico potrebbe contribuire a diffondere virus come la malaria, la dengue e la Zika a latitudini più elevate, esponendo un maggior numero di persone”.

In risposta, il WEF suggerisce che la sua Iniziativa per il clima e la salute “sta aiutando a sviluppare il tipo di quantificazione e analisi che identificherà le popolazioni più a rischio, in modo che la comunità sanitaria possa affrontare in modo proattivo le minacce”.

“Possiamo agire ora per rafforzare le infrastrutture e spingere i vaccini che dovrebbero essere sviluppati o i farmaci che necessitano di maggiore capacità produttiva”, si legge nell’articolo. “A differenza del COVID-19, abbiamo la possibilità di anticipare il problema. Dovremmo coglierla”.

Preparazione alle pandemie” un altro nome per aumentare la sorveglianza?

ArkeaBio e Bill Gates non sono gli unici coinvolti attivamente nello sviluppo di presunte soluzioni sanitarie al cambiamento climatico.

A maggio, la Fondazione Rockefeller e l’OMS hanno annunciato un’iniziativa per “coltivare le reti globali per l’individuazione di agenti patogeni e rafforzare le capacità di preparazione alle pandemie, anche ampliando la sorveglianza delle malattie aggravate dall’aumento delle temperature e da condizioni meteorologiche estreme”.

La Fondazione Rockefeller sta investendo 5 milioni di dollari nell’OMS all’interno dell’iniziativa, che opera attraverso l’Hub dell’OMS “Pandemic and Epidemic Intelligence” e mira a sostenere obiettivi quali “l’aumento della capacità globale di sorveglianza genomica” e “il miglioramento dell’individuazione dei focolai”.

“Il cambiamento climatico sta aumentando il rischio di un’altra pandemia globale e la necessità di collaborare e condividere i dati”, ha dichiarato Rajiv Shah, presidente della Fondazione Rockefeller, al momento dell’annuncio.

Chikwe Ihekweazu, responsabile dell’Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence dell’OMS, ha dichiarato al momento dell’annuncio che “la pandemia COVID-19 ha sottolineato che la sorveglianza delle malattie, la collaborazione tra le parti interessate e la condivisione dei dati sono ingredienti assolutamente essenziali per la sicurezza sanitaria”.

Separatamente, uno studio del 2023 pubblicato su The BMJ dai ricercatori di Ginkgo Bioworks ha avvertito che “si prevede che i cambiamenti climatici e di uso del suolo aumenteranno la frequenza degli eventi di spillover zoonotici, che sono stati la causa della maggior parte delle epidemie moderne”.

“Questa tendenza può essere modificata con sforzi concertati a livello globale per migliorare la nostra capacità di prevenire e contenere le epidemie”, si legge nel documento, che chiede un “rapido sviluppo” di vaccini a base di mRNA, una sorveglianza genomica e una “sorveglianza mirata nei punti nevralgici di viaggio”.

Inoltre, data.org, un‘iniziativa istituita dalla Fondazione Rockefeller e da Mastercard, con finanziatori tra cui Microsoft e il Wellcome Trust, ha lanciato il Capacity Accelerator Network (CAN), che mira a “costruire talenti per risolvere sfide sistemiche come quelle all’intersezione tra cambiamento climatico e salute”.

Un modo in cui la CAN afferma di poter raggiungere questo obiettivo è “formare 1 milione di professionisti dei dati orientati allo scopo entro il 2032 attraverso un ecosistema globale di partner accademici, filantropici, di impatto sociale, governativi e del settore privato”.



Michael Nevradakis, Ph.D.



Michael Nevradakis, Ph.D., residente ad Atene, Grecia, è un reporter senior di The Defender e fa parte della rotazione di conduttori di “Good Morning CHD” di CHD.TV.

TRADUZIONE A CURA DI NOGEOINGEGNERIA

FONTE https://childrenshealthdefense.org/defender/bill-gates-climate-vaccines-reduce-methane-emissions-cows/?utm_source=luminate&utm_medium=email&utm_campaign=defender&utm_id=20240531

Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews.

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.