BMJ. 1998 Apr 11;316(7138):1164. doi: 10.1136/bmj.316.7138.1164

Molti scienziati del cambiamento climatico non concordano sul fatto che il surrriscaldamento globale stia avvenendo

Gregory Gardner 1

PMCID: PMC1112950 PMID: 9552965

Editor—Il tono apocalittico che Smith ha adottato in relazione all’ambiente ha poca attinenza con la realtà.1 Nel suo editoriale, Smith afferma che “praticamente tutti gli scienziati concordano sul fatto che il riscaldamento globale stia avvenendo”. Il riscaldamento globale si sta ora unendo alla lista di “ciò che tutti sanno”.

Se la maggior parte degli scienziati al di fuori della climatologia creda che il riscaldamento globale stia avvenendo è meno rilevante del fatto che lo credano i climatologi. Una lettera firmata da oltre 50 membri di spicco dell’American Meteorological Society metteva in guardia sulle politiche promosse dai gruppi di pressione ambientalisti. “Le iniziative politiche derivano da teorie scientifiche altamente incerte. Si basano sull’assunzione non supportata che il riscaldamento globale catastrofico derivi dalla combustione di combustibili fossili e richieda un’azione immediata. Non siamo d’accordo”. 2

Coloro che hanno firmato la lettera rappresentano la stragrande maggioranza degli scienziati del cambiamento climatico negli Stati Uniti, che sono circa 60. McMichael e Haines citano il rapporto del 1995 dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), che è ampiamente ritenuto “provare” che si è verificato un cambiamento climatico indotto dall’uomo.3

Il documento originale della bozza non affermava questo. Ciò che è successo è che il riassunto dei responsabili politici (che è diventato il “messaggio chiave” per i politici) ha alterato le conclusioni degli scienziati. Questo ha portato il Dr. Frederick Seitz, ex capo della National Academy of Sciences degli Stati Uniti, a scrivere: “In più di sessant’anni come membro della comunità scientifica americana… non ho mai assistito a una corruzione più inquietante del processo di revisione paritaria degli eventi che hanno portato a questo rapporto IPCC”. 4

La politica dovrebbe essere guidata da fatti provati, non da speculazioni. La maggior parte dei membri dell’Intergovernmental Panel on Climate Change ritiene che gli attuali modelli climatici non rappresentino accuratamente il sistema atmosfera-oceano. Le misurazioni effettuate tramite satelliti non mostrano alcun riscaldamento globale, ma un raffreddamento di 0,13°C tra il 1979 e il 1994.5 Inoltre, poiché la teoria del riscaldamento globale presuppone il massimo riscaldamento ai poli, perché le temperature medie nell’Artico sono diminuite di 0,88°C negli ultimi 50 anni? 5

