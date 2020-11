Michel Chossudovsky

Introduzione

Le Zone Rosse, la mascherina, il distanziamento sociale, la chiusura delle scuole, dei college e delle università, niente più riunioni di famiglia, niente feste di compleanno, musica, arti: niente più eventi culturali, gli eventi sportivi sono sospesi, niente più matrimoni, “l’amore e la vita” totalmente abolito.

E in diversi paesi, il Natale è sospeso …

È la distruzione della vita delle persone. È la destabilizzazione della società civile. E per cosa?

Le menzogne sono sostenute da una massiccia campagna di disinformazione dei media. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, “Allarmi Covid” incessanti e ripetitivi da dieci mesi. … È un processo di ingegneria sociale.

Manipolazione delle valutazioni. I test RT-PCR sono fuorvianti.

Quello che vogliono è aumentare i numeri in modo da giustificare il lockdown.

Milioni di test covid-positivi.

Secondo il dottor Pascal Sacré in un articolo intitolato: Il test RT-PCR COVID-19: Come ingannare tutta l’umanità. Usare un “Test” per mettere in lockdown la società:

Questo uso improprio della tecnica RT-PCR è utilizzato come strategia accanita e intenzionale da alcuni governi, sostenuti dai consigli scientifici di sicurezza e dai media dominanti, per giustificare misure eccessive quali la violazione di un gran numero di diritti costituzionali, la distruzione dell’economia e il fallimento di interi settori attivi della società, il degrado delle condizioni di vita di un gran numero di cittadini comuni, con il pretesto di una pandemia basandosi su una serie di test RT-PCR positivi, e non su un numero reale di pazienti.

Il Covid-19 è raffigurato come il “Virus killer”.

Falsificare i certificati di morte

Negli Stati Uniti, i certificati di morte sono falsificati su istruzioni del CDC.

COVID-19: La “causa basilare della morte”. Questo concetto è fondamentale. È definita dall’OMS come “la malattia o la lesione che ha dato origine al corso degli eventi che portano direttamente alla morte”.

I criteri sono stati modificati. Le istruzioni del CDC sono chiarissime. COVID-19 costituirà la causa fondamentale della morte “il più delle volte”.

Distruggere la società civile

La gente è spaventata e sconcertata. “Perché dovrebbero farlo?”

Scuole vuote, aeroporti vuoti, negozi di alimentari in bancarotta.

In Francia “Le chiese sono minacciate dai kalashnikov a causa dell’epidemia di Covid-19” (aprile 2020)

Tutta l’economia dei servizi urbani è in crisi. Negozi, bar e ristoranti sono portati alla bancarotta. I viaggi e le vacanze internazionali sono sospesi. Le strade sono vuote. In diversi paesi, i bar e i ristoranti sono obbligati a registrare i nomi e le informazioni di contatto “per sostenere un’efficace ricerca di indirizzi, se necessario”.

Il discorso libero è soppresso

La narrativa del lockdown è sostenuta dalla disinformazione dei media, dalla censura online, dall’ingegneria sociale e dalla strategia della paura.

I medici che mettono in discussione il racconto ufficiale sono minacciati. Perdono il lavoro. Le loro carriere sono distrutte. Coloro che si oppongono al lockdown del governo sono classificati come “psicopatici antisociali”:

Attualmente, in diversi paesi si stanno conducendo “studi” psicologici del tipo peer-reviewing usando indagini a campione.

Accettate la “grande bugia” e sarete etichettati come “brava persona” con “empatia” che comprende i sentimenti degli altri.

… Esprimete le vostre riserve riguardo… al distanziamento sociale e all’uso della mascherina, e sarete etichettati (secondo il “parere scientifico”) come uno “psicopatico insensibile e disonesto”.

Nei college e nelle università, il corpo docente è costretto a conformarsi e a sostenere la narrazione ufficiale. Mettere in discussione la legittimità del lockdown nelle “aule” online potrebbe portare al licenziamento.

Google sta commercializzando la Grande Bugia. L’opinione di scienziati di spicco che mettono in discussione il lockdown, la mascherina o il distanziamento sociale viene ” demolita”:

“YouTube non consente contenuti che diffondano informazioni mediche errate che contraddicano l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o le informazioni mediche delle autorità sanitarie locali relative a COVID-19, anche sui metodi per prevenire, trattare o diagnosticare COVID-19, e sui mezzi di trasmissione di COVID-19″. (sottolineatura aggiunta)

Lo chiamano ” fact checking “, senza riconoscere che sia l’OMS che le autorità sanitarie locali contraddicono i loro stessi dati e concetti.

11 marzo 2020: Depressione Economica Ingegnerizzata. Colpo di Stato globale?

La pandemia è stata lanciata dall’OMS l’11 marzo 2020 e ha portato al blocco e alla chiusura delle economie nazionali di 190 (su 193) paesi membri delle Nazioni Unite. Le istruzioni sono arrivate dall’alto, da Wall Street, dal World Economic Forum, dal World Economic Forum, dalle fondazioni miliardarie. Questo diabolico progetto è descritto con disinvoltura dai media aziendali come un impegno “umanitario”. La “comunità internazionale” ha una “Responsabilità di proteggere” (R2P). Un “partenariato pubblico-privato” non eletto, sotto l’egida del World Economic Forum (WEF), è venuto in soccorso dei 7,8 miliardi di persone del Pianeta Terra. La chiusura dell’economia globale viene presentata come un mezzo per “uccidere il virus”.

Sembra assurdo. Chiudere l’economia reale del Pianeta Terra non è la “soluzione”, ma piuttosto la “causa” di un processo di destabilizzazione e impoverimento mondiale.

L’economia nazionale associata alle istituzioni politiche, sociali e culturali è la base per la “riproduzione della vita reale”: reddito, occupazione, produzione, commercio, infrastrutture, servizi sociali. Destabilizzare l’economia del Pianeta Terra non può costituire una “soluzione” per combattere il virus. Ma questo è ciò che vogliono farci credere. Ed è quello che stanno facendo.

“Guerra economica”

Destabilizzare in un colpo solo le economie nazionali di più di 190 paesi è un atto di “guerra economica”. Questa demoniaca agenda mina la sovranità degli Stati nazionali. Impoverisce le persone in tutto il mondo. Porta a una spirale di debiti globali espressi in dollari.

Le potenti strutture del capitalismo globale, il Big Money, insieme all’ intelligence e all’apparato militare, sono la forza trainante. Utilizzando tecnologie digitali e di comunicazione avanzate, il Lockdown e la chiusura economica dell’economia globale non ha precedenti nella storia del mondo.

Questo simultaneo intervento in 190 paesi è incompatibile con la democrazia. Mina la sovranità degli Stati nazionali in tutto il mondo, senza necessità di interventi militari. È un sistema avanzato di guerra economica che mette in ombra altre forme di guerra, comprese le guerre drammatiche convenzionali (in stile iracheno).

Scenari di governance globale. Governo mondiale nell’era postcovid?

Il progetto Lockdown dell’11 marzo 2020 utilizza menzogne e inganni per imporre infine un regime totalitario mondiale, intitolato “Global Governance” (da parte di funzionari non eletti). Nelle parole di David Rockefeller:

“…Il mondo è ora più sofisticato e pronto a muoversi verso un governo mondiale. La sovranità sovranazionale di un’élite intellettuale e di banchieri mondiali è sicuramente preferibile all’autodeterminazione nazionale praticata nei secoli passati”. (citato da Aspen Times, 15 agosto 2011, sottolineatura aggiunta)

Lo scenario della Global Governance impone un’agenda di ingegneria sociale e di adeguamento economico.

“Costituisce un’estensione del quadro politico neoliberale imposto sia ai paesi in via di sviluppo che a quelli sviluppati. Consiste nello smantellamento dell'”autodeterminazione nazionale” e nella costruzione di un nesso mondiale di regimi di delega pro-USA controllati da una “sovranità sovranazionale” (Governo Mondiale) composta dalle principali istituzioni finanziarie, dai miliardari e dalle loro fondazioni filantropiche” (vedi Michel Chossudovsky, Global Capitalism, “World Government” and the Corona Crisis, May 1, 2020).

Simulazione di pandemie

La Rockefeller Foundation propone l’uso della pianificazione degli scenari come strumento per realizzare una “governance globale”. (Per ulteriori dettagli, si veda Michel Chossudovsky, 1 maggio 2020). Nel rapporto Rockefeller del 2010 intitolato “Scenari per il futuro della tecnologia e dell’area di sviluppo internazionale” sono stati previsti scenari di Global Governance e le azioni da intraprendere nel caso di una pandemia a livello mondiale. Più specificamente, il rapporto prevedeva (p. 18) la simulazione di uno scenario Lock Step che includeva un ceppo virulento di influenza globale . Lo studio Rockefeller del 2010 è stato pubblicato Il rapporto Rockefeller 2010 è stato pubblicato immediatamente dopo la pandemia di influenza suina H1N1 del 2009.

Un’altra importante simulazione è stata effettuata il 18 ottobre 2019, meno di 3 mesi prima che la SARS-2 è stata identificata nei primi giorni di gennaio del 2020.

L’evento 201 si è svolto sotto l’egida del Johns Hopkins Center for Health Security, sponsorizzato dalla Bill and Melinda Gates Foundation e dal World Economic Forum. (Per maggiori dettagli si veda Michel Chossudovsky, 1 marzo 2020)

Intelligence e “L’arte dell’inganno”.

La crisi di Covid è uno strumento sofisticato del potere delle élite. Ha tutte le caratteristiche di un’operazione di intelligence attentamente pianificata utilizzando “l’inganno e il contro-inganno”. Leo Strauss: “vedeva nell’intelligence un mezzo per i politici per raggiungere e giustificare gli obiettivi politici, non per descrivere le realtà del mondo.” E questo è esattamente ciò che stanno facendo in relazione a Covid-19.

Video: L’Esercizio Pandemico Evento 201. 18 ottobre 2019. Si concentra sull’entità della pandemia. Affronta anche, all’interno della simulazione, come affrontare i social media online e la cosiddetta “disinformazione”. (Ascoltate attentamente)

Intervento Macro-Economico. Evoluzione dell’economia globale

Storia dello “Shock Treatment” economico. Dal programma di aggiustamento strutturale (SAP) al “Global Adjustment (GA)”.

La chiusura (simultanea) dell’11 marzo 2020 delle economie nazionali di 190 Stati membri dell’ONU è diabolica e senza precedenti. Milioni di persone hanno perso il lavoro e i risparmi di una vita. Nei paesi in via di sviluppo, la povertà, la carestia e la disperazione prevalgono.

Flash back in Cile, 11 settembre 1973.

Come professore ospite dell’Università Cattolica del Cile, ho vissuto il colpo di stato militare contro il governo democraticamente eletto di Salvador Allende. Fu un’operazione della CIA guidata dal segretario di Stato Henry Kissinger, accompagnata da devastanti riforme macroeconomiche.

Nel mese successivo al colpo di stato, il prezzo del pane è passato da 11 a 40 scudi in una notte. Questo collasso ingegnerizzato sia dei salari reali che dell’occupazione sotto la dittatura di Pinochet favorì un processo di impoverimento a livello nazionale. Mentre i prezzi dei prodotti alimentari erano saliti alle stelle, i salari erano stati congelati per garantire “la stabilità economica e per tenere lontane le pressioni inflazionistiche”. Da un giorno all’altro, un intero Paese era precipitato in un’abissale povertà: in meno di un anno il prezzo del pane in Cile era aumentato di trentasei volte e l’ottantacinque per cento della popolazione cilena era stata spinta al di sotto della soglia di povertà”. Questo è stato il “Reset” del Cile del 1973.

Due anni e mezzo dopo, nel 1976, sono tornato in America Latina come visiting professor all’Università Nazionale di Cordoba, nel cuore industriale del nord dell’Argentina. Il mio soggiorno coincise con un altro colpo di stato militare nel marzo 1976. Sotto i massacri e le violazioni dei diritti umani, vennero prescritte anche riforme macroeconomiche di “libero mercato” – questa volta sotto la supervisione dei creditori argentini di New York, tra cui David Rockefeller, amico del ministro dell’Economia della Giunta, José Alfredo Martinez de Hoz.

Cile e Argentina erano “prove generali” per le cose che sarebbero venute: Il programma di Structural Adjustment (SAP) del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale è stato imposto a più di 100 paesi a partire dall’inizio degli anni ’80. (Vedi Michel Chossudovsky, La globalizzazione della povertà e il nuovo ordine mondiale, Global Research, 2003)

Un esempio noto del “libero mercato”: Nell’agosto del 1990 il Perù è stato punito per non essersi conformato ai diktat del FMI: il prezzo del carburante è salito di 31 volte e il prezzo del pane è aumentato più di dodici volte in un solo giorno. Queste riforme – realizzate in nome della “democrazia” – sono state molto più devastanti di quelle applicate in Cile e in Argentina sotto il pugno del governo militare.

E ora, l’11 marzo 2020, entriamo in una nuova fase di destabilizzazione macroeconomica, più devastante e distruttiva di 40 anni di ” shock treatment” e misure di austerità imposte dal FMI per conto degli interessi finanziari dominanti.

C’è una rottura, una rottura storica ma anche una continuità. È “Neoliberalismo all’ennesimo grado”.

Chiusura dell’economia globale: Impatti economici e sociali a livello dell’intero pianeta

Confronta quanto sta accadendo oggi all’Economia Globale con le misure macroeconomiche “negoziate” paese per paese imposte dai creditori nell’ambito del Programma di aggiustamento strutturale (SAP). Il “Global Adjustment” dell’11 marzo 2020 non è stato negoziato con i governi nazionali. È stato imposto da un “partenariato pubblico-privato”, sostenuto dalla propaganda dei media, e accettato con l’aiuto di politici corrotti.

Disuguaglianza sociale e impoverimento “ingegnerizzato”. La globalizzazione della povertà

Confronta le “linee guida” relative all “Global Adjustment” dell’11 marzo 2020 che riguardano l’intero Pianeta con il Cile dell’11 settembre 1973.

Per ironia della sorte, gli stessi interessi di Big Money dietro il “Global Adjustment” del 2020 sono stati attivamente coinvolti in Cile (1973) e in Argentina (1976). Ricordiamo l'”Operazione Condor” e la “Guerra Sucia”.

C’è continuità: Gli stessi potenti interessi finanziari: Le burocrazie del FMI e della Banca Mondiale sono attualmente impegnate a preparare e gestire le” operazioni di debito post-pandemiche “New Normal” (per conto dei creditori) nell’ambito del Grande Reset.

Henry Kissinger è stato coinvolto nel coordinamento del “Reset” del Cile dell’11 settembre 1973.

Il successivo anno è stato incaricato di redigere il “Memorandum 200 sulla sicurezza strategica nazionale (NSSM 200) che ha definito il depopolamento come “la massima priorità della politica estera degli Stati Uniti verso il Terzo Mondo”.

Oggi, Henry Kissinger è un convinto sostenitore, insieme alla Gates Foundation (anch’essa impegnata nella riduzione della popolazione) del Grande Reset sotto l’egida del World Economic Forum (WEF).

Non c’è bisogno di negoziare con i governi nazionali o di effettuare un “cambio di regime”. Il progetto dell’11 marzo 2020 costituisce un “Global Adjustment” che innesca fallimenti, disoccupazione e privatizzazioni su scala molto più ampia, coinvolgendo in un colpo solo le economie nazionali di oltre 150 paesi.

E tutto questo processo viene presentato all’opinione pubblica come un mezzo per combattere il “killervirus” che, secondo il CDC e l’OMS, è simile all’influenza stagionale. (Virus A, B)

La struttura di potere egemonico del capitalismo globale

Big Money, comprese le fondazioni miliardarie, sono la forza trainante. Si tratta di una complessa alleanza tra Wall Street e l’establishment bancario, Big Oil and Energy, i cosiddetti “Defense Contractors, Big Pharma, i conglomerati biotecnologici, i Corporate media, i giganti delle telecomunicazioni, delle comunicazioni e delle tecnologie digitali, insieme a una rete di think tank, gruppi di pressione, laboratori di ricerca, ecc. Anche la gestione della proprietà intellettuale gioca un ruolo centrale.

Questa complessa rete decisionale coinvolge i principali creditori e istituti bancari: La Federal Reserve, la Banca Centrale Europea (BCE), il FMI, la Banca Mondiale, la Banca di sviluppo regionale e la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) con sede a Basilea, che svolge un ruolo strategico fondamentale.

A loro volta, le alte sfere dell’apparato statale americano (e gli alleati occidentali di Washington) sono direttamente o indirettamente coinvolti, tra cui il Pentagono, i servizi segreti americani, le autorità sanitarie, la sicurezza interna e il Dipartimento di Stato americano (comprese le ambasciate in oltre 150 paesi).

In corso l’Appropriazione della ricchezza da parte dei Super Ricchi

Si dice che il Virus sia responsabile dell’ondata di fallimenti e disoccupazione. È una bugia. Non esiste una relazione causale tra il virus e le variabili economiche. Sono i potenti finanzieri e i miliardari, che sono dietro a questo progetto che ha contribuito alla destabilizzazione (mondiale) dell’economia reale.

Nel corso degli ultimi nove mesi, hanno incassato miliardi di dollari. Tra aprile e luglio la ricchezza totale detenuta dai miliardari di tutto il mondo è cresciuta da 8 mila miliardi di dollari a più di 10 mila miliardi di dollari,

Il rapporto Forbes non spiega la vera causa di questa massiccia ridistribuzione della ricchezza:

“la ricchezza collettiva miliardaria è aumentata al ritmo più accelerato di qualsiasi altro periodo dell’ultimo decennio”.

In realtà è la più grande redistribuzione di ricchezza globale nella storia del mondo. Essa si basa su un processo sistematico di impoverimento mondiale. È un atto di guerra economica.

I miliardari non sono stati solo i beneficiari di generosi ” incentivi governativi” (cioè handouts), la maggior parte dei loro guadagni finanziari fin dall’inizio della campagna di paura di Covid ai primi di febbraio è stata il risultato di insider trading, foreknowledge e manipolazione dei mercati finanziari e delle commodities.

La ricchezza complessiva dei miliardari statunitensi è aumentata di 850 miliardi di dollari dal 18 marzo 2020 all’8 ottobre 2020, con un incremento di oltre il 28 per cento. Questa valutazione non tiene conto dell’aumento della ricchezza nel periodo precedente al 18 marzo, che è stato caratterizzato da una serie di crolli dei mercati azionari. (Vedi Michel Chossudovsky, Caos economico e distruzione sociale, 7 novembre 2020)

Il 18 marzo 2020, i miliardari statunitensi avevano accumulato una ricchezza complessiva di 2.947.000 miliardi di dollari. Entro l’8 ottobre, la loro ricchezza era salita a 3,8 trilioni di dollari (3,798 miliardi di dollari per l’esattezza).

Questa upper class miliardaria manipola i mercati finanziari a partire da febbraio e poi ordina la chiusura dell’economia globale l’11 marzo, il cui obiettivo dichiarato è quello di combattere Covid-19, che, secondo l’OMS, è simile all’influenza stagionale.

L'”Economia reale” e “Big Money”.

Perché queste politiche di lockdown di Covid sono alla base del fallimento, della povertà e della disoccupazione?

Il capitalismo globale non è monolitico. C’è infatti un “conflitto di classe A” tra i super-ricchi e la stragrande maggioranza della popolazione mondiale.

Ma c’è anche un’intensa rivalità all’interno del sistema capitalistico. Vale a dire un conflitto tra il “Big Money Capital” e quello che potrebbe essere descritto come “Real Capitalism”, che consiste in corporazioni in diverse aree di attività produttiva a livello nazionale e regionale. Esso comprende anche le piccole e medie imprese.

Quello che è in corso è un processo di concentrazione della ricchezza (e di controllo delle tecnologie avanzate) senza precedenti nella storia mondiale, per cui l’establishment finanziario, (cioè i creditori multimiliardari) sono destinati ad appropriarsi del patrimonio reale sia delle società fallite che di quello dello Stato.

L'”Economia Reale” costituisce il “paesaggio economico” dell’attività economica reale: beni produttivi, agricoltura, industria, servizi, infrastrutture economiche e sociali, investimenti, occupazione, ecc. L’economia reale, a livello globale e nazionale, è oggetto del lockdown e della chiusura dell’attività economica. Le istituzioni finanziarie Global Money sono i “creditori” dell’economia reale.

“La Seconda Ondata”. Un nuovo Lockdown

La seconda ondata è una bugia. Viene presentata all’opinione pubblica come un mezzo per combattere il virus e salvare vite umane.

Questo è ciò che i governi ci dicono. La strategia della paura è andata a gonfie vele, applicata contemporaneamente in diverse regioni del mondo.

Test, Test, Test, Test, Test, Nel Regno Unito, le forze armate sono coinvolte in operazioni di test di massa che utilizzano il PCR, il cui obiettivo è quello di aumentare il numero dei cosiddetti casi positivi.

Se si vive da soli nel Regno Unito, è possibile impostare una ” Support Bubble” (vedi in seguito)

È inutile dire che all’inizio di questa seconda ondata l’economia globale è già in uno stato di caos. Mentre i rapporti non riescono a rivelare la profondità e la gravità di questa crisi globale, le prove (ancora provvisorie e incomplete) parlano da sole.

La logica della seconda ondata è quella di prevenire e rimandare la riapertura dell’economia nazionale, insieme all’applicazione della distanziamento sociale, all’uso della mascherina, ecc.

Gli obiettivi riguardano l’economia dei servizi, le compagnie aeree, l’industria del turismo, ecc. Il mantenimento di rigide restrizioni sui viaggi aerei equivale a condurre le principali compagnie aeree alla bancarotta. Il programma di fallimento è stato progettato e imposto. Solo nell’industria del turismo e dei viaggi degli Stati Uniti, 9,2 milioni di posti di lavoro potrebbero andare persi e “tra 10,8 milioni e 13,8 milioni di posti di lavoro … sono a serio rischio”.

E la seconda ondata è finalizzata a consentire ai miliardari di raccogliere i pezzi, acquisendo la proprietà di interi settori di attività economica a prezzi stracciati.

Il denaro di cui si sono appropriati nel corso della crisi finanziaria (attraverso una vera e propria manipolazione) sarà utilizzato per acquistare società in bancarotta così come governi in bancarotta.

La governance globale: Verso uno Stato totalitario

Le persone e le organizzazioni coinvolte nella simulazione 201 del 18 ottobre 2019 sono ora coinvolte nella gestione effettiva della crisi una volta che questa è entrata in vigore il 30 gennaio 2020 sotto la guida dell’OMS’s Public Health Emergency of International Concern (PHEIC), che a sua volta ha posto le basi per la crisi finanziaria di febbraio.

Il lockdown e la chiusura delle economie nazionali scatenano una seconda ondata di disoccupazione di massa insieme al fallimento ingegnerizzato (applicato in tutto il mondo) delle piccole e medie imprese.

Il tutto è guidato dall’installazione di uno Stato totalitario globale che è intenzionato a spezzare ogni forma di protesta e di resistenza.

Il programma di vaccinazione Covid (compreso il passaporto digitale annesso) è parte integrante di un regime totalitario globale.

Cos’è il famigerato ID2020? È un’alleanza di partenariato pubblico-privato, tra cui le agenzie delle Nazioni Unite e la società civile. È un programma di identificazione elettronica che utilizza la vaccinazione generalizzata come piattaforma per l’identità digitale. Il programma sfrutta le operazioni di registrazione delle nascite e di vaccinazione esistenti per fornire ai neonati un’identità digitale portatile e persistente collegata biometricamente con le zone rosse, le mascherine, il distanziamento sociale, il lockdown, (Peter Koenig, 12 marzo 2020).

“Il Grande Reset”

Gli stessi potenti creditori che hanno scatenato la crisi del debito globale di Covid stanno ora stabilendo una “Nuova Normalità” che consiste essenzialmente nell’imporre quello che il World Economic Forum descrive come il “Grande Reset”: Usando i lockdown e le restrizioni di COVID-19 per portare avanti questa trasformazione, il Great Reset è stato lanciato sotto le vesti della “Quarta Rivoluzione Industriale”, nella quale le imprese più vecchie devono essere spinte al fallimento o assorbite in monopoli, spegnendo di fatto enormi sezioni dell’economia pre-COVID. Le economie sono in fase di “ristrutturazione” e molti posti di lavoro saranno realizzati da macchine guidate dall’Intelligenza Artificiale.

I disoccupati (e ce ne saranno molti) sarebbero collocati in qualche tipo di reddito di base universale e i loro debiti (l’indebitamento e il fallimento su larga scala è il risultato voluto di lockdown e restrizioni) sarebbero cancellati in cambio della consegna dei loro beni allo Stato o più precisamente alle istituzioni finanziarie che contribuiscono a guidare questo Grande Reset. Il WEF dice che il pubblico “affitterà” tutto ciò di cui ha bisogno: togliendo il diritto di proprietà con la scusa del “consumo sostenibile” e “salvando il pianeta”. Ovviamente, la minuscola élite che ha lanciato questo grande Reset sarà proprietaria di tutto. (Colin Todhunter, Grande Reset distopico, 9 novembre 2020)

Entro il 2030, i creditori globali si saranno appropriati della ricchezza mondiale nell’ambito dello scenario dell'”aggiustamento globale”, impoverendo al contempo ampi settori della popolazione mondiale.

Nel 2030 “Non possiederai nulla, e sarai felice”. (vedi video qui sotto)

Le Nazioni Unite: uno strumento di governance globale basato su un partenariato pubblico-privato non eletto

Anche il sistema delle Nazioni Unite è complice. Ha approvato la “governance globale” e il Grande Reset.

Mentre il Segretario generale dell’ONU Antonio Guterres riconosce giustamente che la pandemia è “più di una crisi sanitaria”, non è stata intrapresa alcuna analisi o dibattito significativo sotto la guida dell’ONU sulle reali cause di questa crisi.

Secondo un rapporto dell’ONU del settembre 2020:

“Centinaia di migliaia di vite sono state perse. Le vite di miliardi di persone sono state sconvolte. Oltre agli impatti sulla salute, COVID-19 ha esposto ed inasprito profondamente le disuguaglianze… Ci ha colpiti come individui, come famiglie, comunità e società. Ha avuto un impatto su ogni generazione, anche su quelle non ancora nate. La crisi ha evidenziato le fragilità all’interno delle nazioni e tra le nazioni, così come nei nostri sistemi per organizzare una risposta globale coordinata alle minacce condivise. (Rapporto ONU)

Le decisioni che hanno scatenato la distruzione sociale ed economica in tutto il mondo non sono menzionate. Nessun dibattito al Consiglio di sicurezza dell’ONU. Consenso tra tutti i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’ONU.

V il Virus è ritenuto responsabile.

L’ONU ha approvato il WEF “Reimagine and Reset our World” in un partenariato pubblico-privato.

Torniamo a George Kennan e alla Dottrina Truman alla fine degli anni Quaranta. Kennan credeva che le Nazioni Unite fornissero un modo utile per “collegare il potere con la moralità”, usando la moralità, come mezzo per dare un timbro alle “guerre umanitarie” dell’America.

La crisi di Covid è il culmine di un processo storico.

Il lockdown e la chiusura dell’economia globale sono “armi di distruzione di massa”. Ciò con cui abbiamo a che fare sono enormi “crimini contro l’umanità”.

Joe Biden e il “Grande Reset”

Il “Presidente eletto” Joe Biden è un politico ben preparato, un rappresentante di fiducia, al servizio degli interessi dell’establishment finanziario.

Non dimentichiamo che Joe Biden era un convinto sostenitore dell’Invasione dell’Iraq con la motivazione che Saddam Hussein “aveva armi di distruzione di massa”. “Il popolo americano è stato ingannato in questa guerra” (senatore Dick Durbin). Non lasciatevi ingannare di nuovo da Joe Biden.

Acronimi in evoluzione. 11 settembre, GWOT, WMD e ora COVID: Biden è stato premiato per aver sostenuto l’invasione dell’Iraq.

Fox News lo descrive come un socialista che minaccia il capitalismo: “L’inquietante legame di Joe Biden con il movimento socialista ‘Great Reset'”. Anche se questo non ha assolutamente senso, molti “progressisti” e attivisti contro la guerra hanno appoggiato Joe Biden senza analizzare le conseguenze più ampie di una presidenza Biden.

Il Grande Reset è socialmente divisorio, è razzista. È un progetto del capitalismo globale. Costituisce una minaccia per la grande maggioranza dei lavoratori americani e per le piccole e medie imprese. Un’amministrazione Biden-Harris attivamente coinvolta nella realizzazione del “Grande Reset” è una minaccia per l’umanità.

Per quanto riguarda Covid, Biden è decisamente impegnato nella “Seconda ondata”, cioè nel mantenere la parziale chiusura sia dell’economia statunitense che dell’economia globale come mezzo per “combattere il virus killer”.

Joe Biden spingerà per l’adozione del “Grande Reset” del WEF sia a livello nazionale che internazionale, con conseguenze economiche e sociali devastanti. Il World Economic Forum (WEF) del 2021, previsto per l’estate del 2021, si concentrerà sulla realizzazione del “Grande Reset”.

Un’amministrazione di Joe Biden perseguirà attivamente il progetto totalitario di Big Money: Il Grande Reset.

A meno che non vi sia una significativa protesta e resistenza organizzata, a livello nazionale e internazionale, il Grande Reset entrerà a far parte dell’agenda di politica sia interna che estera statunitense dell’amministrazione Joe Biden-Kamala Harris. È quello che si chiama Imperialismo dal “Volto Umano”.

Michel Chossudovsky: Biographical Summary

TRADUZIONE A CURA DI NOGEOINGEGNERIA

