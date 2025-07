Immagine creata con IA Generativa

Robert Malone, in queste brevi riflessioni, riconosce l’inevitabilità dell’IA e la sua crescente pervasività. Piuttosto che invocare un rifiuto utopico, invita all’apprendimento e all’uso consapevole. Sono qui, e “non se ne andranno”.

Se conosci il nemico e te stesso, la tua vittoria è sicura. Se conosci te stesso ma non il nemico, le tue probabilità di vincere e perdere sono uguali. Se non conosci il nemico e nemmeno te stesso, soccomberai in ogni battaglia.

(Sun Tzu)

L’IA e il Governo

“Sono qui”

Robert W Malone MD, MS

Che tu lo sappia o no, l’IA è arrivata a dominare internet nell’ultimo anno. Sono qui, e “non se ne andranno”. Questa scena chiave di Poltergeist è una metafora eccellente. https://www.youtube.com/watch?v=rFj9B53z_9A

Pertanto, abbiamo due scelte a livello individuale – evitare l’IA come la peste o imparare a usarla per il bene. La prima scelta – evitarla – non è davvero un’opzione praticabile se si è su internet, il che descrive il 99.9% delle persone a questo punto. Sta gestendo i nostri motori di ricerca, sempre più il nostro audio e video, e interferendo con le nostre parole scritte – che ci piaccia o no.

La seconda scelta è imparare a usarla e poi procedere a controllarla il più possibile. Comprendere quando e dove viene implementata. Poi, imparare a usare i vari strumenti di IA generativa disponibili.

Che cos’è l’Intelligenza Artificiale (IA)?

L’Intelligenza Artificiale (IA) è un ampio campo dell’informatica focalizzato sulla creazione di sistemi che possono eseguire compiti che tipicamente richiedono intelligenza umana, come il ragionamento, l’apprendimento, la percezione, la risoluzione dei problemi e il processo decisionale. L’IA comprende un’ampia gamma di tecniche e applicazioni, tra cui:

Riconoscimento di pattern (ad esempio, riconoscimento di immagini o vocale)

Analisi e previsione dei dati (ad esempio, previsioni, sistemi di raccomandazione)

Automazione di processi complessi (ad esempio, robotica, sistemi esperti)

Elaborazione del linguaggio naturale (ad esempio, traduzione, chatbot)

Supporto decisionale (ad esempio, approvazione di prestiti, diagnosi mediche)

I sistemi di IA tradizionali sono generalmente progettati per analizzare dati, identificare pattern e fare previsioni o decisioni basate su regole predefinite o modelli appresi. Questi sistemi eccellono in compiti come la classificazione di immagini, la raccomandazione di prodotti o la risposta a query specifiche ma non creano contenuti originali.

Che cos’è l’IA Generativa?

L’IA Generativa è un sottocampo specializzato dell’IA focalizzato sulla creazione di nuovi contenuti originali come testo, immagini, musica, video o codice basati su pattern appresi da grandi dataset. I sistemi di IA Generativa utilizzano modelli avanzati di machine learning (specialmente architetture di deep learning come reti generative avversarie, auto-encoder variazionali e transformer) per generare output che assomigliano ai loro dati di training ma non sono copie dirette. L’IA Generativa è limitata a ciò che presenta dai dati su cui è stata addestrata e dagli algoritmi utilizzati per mostrare tali dati.

Raccomando vivamente a tutti di imparare a usare più strumenti di IA Generativa. I più popolari disponibili al pubblico includono chatbot come ChatGPT, Copilot, Gemini, Grok, DeepSeek, MetaAI e Perplexity; modelli text-to-image come Stable Diffusion, Midjourney e DALL-E; e modelli text-to-video come Sora. Alcuni sono gratuiti, e alcuni sono disponibili su base di abbonamento.

Quando si usano questi strumenti per la ricerca, confrontare e mettere a confronto le risposte dei vari programmi di linguaggio generativo basati su IA con la propria esperienza e conoscenza. Testare periodicamente il programma con il proprio database (ovvero la propria memoria e base di conoscenza).

Mi diverto moltissimo con l’IA Generativa. La chiave è controllarla piuttosto che farsi controllare. Con questo intendo mettersi al posto di guida – piuttosto che un passeggero passivo. Un mondo completamente nuovo si apre quando si usano i modelli di IA Generativa per la raccolta dati e la ricerca.

Chi si ricorda il sistema di classificazione decimale Dewey? Quando ero un giovane studente e ricercatore negli anni ’80 e primi anni ’90, dovevo andare alla biblioteca universitaria per cercare articoli scientifici su riviste pertinenti. Sfogliavo gli ultimi numeri, controllavo gli indici dei contenuti, e fotocopiavo gli articoli di interesse. C’erano indici di citazioni che avrebbero messo insieme vari articoli, ma c’era un lag di tempo tra quando venivano pubblicati i più recenti studi con revisione paritaria. Il processo era lento e laborioso, a volte impiegando ore o giorni per compilare un elenco completo di articoli rilevanti. Una delle ragioni per cui si doveva andare in una buona università è che la loro biblioteca avrebbe sottoscritto più riviste con revisione paritaria. L’accesso era limitato alle riviste a cui una data biblioteca era abbonata, e ottenere articoli da altrove poteva essere costoso e lento. Si doveva coinvolgere il bibliotecario, che avrebbe dovuto inviare via fax o telefonare la richiesta ad altre università. Potevano volerci settimane e spesso c’era un costo. I professori avrebbero assunto assistenti di ricerca che avrebbero quasi vissuto in biblioteca e il cui compito principale era scovare gli ultimi articoli e studi. Ricordo di aver passato giorni in biblioteca – a sfogliare riviste perché spesso non avevo i soldi per usare la fotocopiatrice. Basta pensare a quanta strada abbiamo fatto.

Questo era il mondo dello studente e del ricercatore. Andiamo veloci all’IA Generativa e al governo.

Non vedo l’ora che la Biblioteca del Congresso e Pubmed integrino la loro biblioteca digitale in uno strumento di IA Generativa. Presto, saremo in grado di ottenere un programma di IA Generativa che risponda a domande specifiche su database scientifici, come Pubmed, che contiene più di 38 milioni di citazioni e abstract dalla letteratura biomedica, inclusi articoli di ricerca, revisioni e altri documenti accademici. Questo rivoluzionerà ancora una volta la scienza e la medicina.

Il governo e l’IA

DOGE ha utilizzato l’IA per scovare sprechi e frodi governative. HHS sta usando l’IA per cercare eventi avversi ai vaccini in database governativi, ospedalieri e assicurativi su una scala che non è mai stata tentata prima.

Che “a noi” piaccia o no, il governo userà l’IA in ogni sorta di modi.

È solo questione di tempo prima che l’IRS usi l’IA per scovare errori e frodi nelle nostre tasse sul reddito. E sì, questo aprirà un vaso di Pandora.

Quindi, naturalmente, ci sono pericoli – lo sappiamo tutti. Operazioni psicologiche governative, elementi stranieri e commerciali abbondano. L’IA influenzerà il capitalismo, le economie e la democrazia in modi che non possiamo ancora prevedere. Sappiamo che l’IA e l’IA Generativa si stanno evolvendo rapidamente e, cosa più spaventosa, indipendentemente dai loro creatori.

Ma non c’è molto che possiamo fare al riguardo. Tutto ciò che facciamo è scrivere e sostenere i nostri politici e il governo che lavorano per controllare e regolare le tecnologie IA.

Ma questo non dovrebbe impedirci di usare l’IA – in modo che, il più possibile, possiamo controllarla, piuttosto che il contrario.

La verità è che questo treno sta arrivando. Possiamo essere tutti ingegneri o passeggeri passivi in questo viaggio digitale dell’IA. La scelta individuale spetta a te.

FONTE https://www.malone.news/p/ai-and-the-government?utm_source=post-email-title&publication_id=583200&post_id=165795981&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=aae8o&triedRedirect=true&utm_medium=email

