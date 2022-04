Catalizzatore della Trasformazione Globale

Che Putin combatta per o contro il Grande Reset è irrilevante – in ogni caso, la guerra in Ucraina gioca a favore del Nuovo Ordine Mondiale.

Di Simone Hörrlein

La “pandemia” ha abituato il mondo perfettamente ai blocchi. In futuro, dicono, faranno parte della nostra nuova normalità. È stata anche raggiunta un’accettazione verso gli agenti sperimentali in tutti gli strati della popolazione attraverso terapie geniche mascherate da vaccini. Quanto perfettamente abbia funzionato questo condizionamento lo si può vedere dal fatto che una gran parte della popolazione continua ad indossare obbedientemente le mascherine nonostante il fatto che non sia più richiesto di indossarle. Altri passi importanti verso il completamento del Grande Reset, che Klaus Schwab chiama anche la “Quarta Rivoluzione Industriale”, sono – oltre a una sorta di dittatura sanitaria – il controllo totale di tutte le transazioni finanziarie attraverso le monete digitali delle banche centrali e la sostituzione degli umani con l’intelligenza artificiale. L’inevitabile obiettivo finale di questa ideologia malata è: il transumanesimo. La guerra in Ucraina potrebbe essere un passo importante su questa strada, distruggendo le forniture di energia, causando la povertà globale e rendendo l’individualismo e il liberalismo obsoleti in questo processo.

Per giustificare le misure pianificate di sottrazione della libertà, i sostenitori del Grande Reset si appellano agli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite (ONU), che a loro volta sono subordinati ai modelli climatici del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC). Il fatto che si tratti solo di probabilità basate su modelli elaborati al computer non ha importanza, perché con la prevista decimazione del gas di anidride carbonica nell’atmosfera – percentuale di volume dello 0,04% – si potranno bandire facilmente i modelli di business classificati come insostenibili e ridurre sempre più persone a soggetti bisognosi di un reddito di base “incondizionato”. In Canada, il disegno di legge C-273 sta preparando un reddito di base universale.

Quello che è stato avviato con successo dal nemico invisibile SARS-CoV-2 con il lockdown, viene ora completato dentro il quadro della guerra: la distruzione completa dei modelli di business che non soddisfano i criteri di sostenibilità, e questi sono principalmente le piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi solitari. Come ha detto il “super-ministro” verde Robert Habeck: il volto “del “paese – non il “nostro” paese – cambierà. Ciò che Habeck intende con questo può essere letto in dettaglio sulla piattaforma Industria 4.0, che appartiene al Ministero federale dell’economia e della protezione del clima: Si tratta della completa interconnessione di tutte le aree della vita.

Ma il Grande Reset vuole molto di più. Gli individui che lo sostengono vogliono ora buttare una volta per tutte la globalizzazione 3.0, che li ha resi ricchi e potenti, per installare la globalizzazione 4.0. Un testo sul sito del World Economic Forum (WEF) mostra che la globalizzazione 4.0 ruoterà principalmente intorno a beni e servizi digitali, e le nazioni leader in questa economia saranno gli Stati Uniti e la Cina, almeno se il WEF riuscirà nel suo intento. E poiché le catene di approvvigionamento globale che facevano parte della globalizzazione 3.0 non potevano essere semplicemente distrutte senza motivo, si sono dovute installare diverse crisi:

La pandemia ha iniziato la distruzione delle catene di approvvigionamento, mentre la guerra ucraina porterà alla mancanza di energia e quindi metterà fine alla vecchia economia.

Ma il sistema economico è solo una parte del nuovo ordine mondiale; anche il sistema finanziario e monetario, che era in procinto di crollare da più di due anni, deve essere spazzato via e completamente ricostruito. Per questo, è necessario un “nuovo momento Bretton Woods” nel quadro del Grande Reset, come la guida del Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha già dichiarato pubblicamente più volte. I debiti accumulati priveranno molte persone dei loro risparmi e delle loro proprietà e porteranno ad un impoverimento della società anche nella classe media.

E per assicurarsi che la distruzione totale del nostro paese e della nostra prosperità non venga ricondotta ai progettisti del Grande Reset, sono necessari dei capri espiatori. E quale capro espiatorio più adatto per il “Build Back Better” richiesto a livello globale – che non è altro che l’Industria 4.0 – se non una guerra?

Quindi questa guerra è solo parte di un piano architettato dagli internazionalisti globali? L’attuale pseudo-capitalismo – che non ha mai avuto nulla a che fare con un’economia di libero mercato – sta per distruggersi e quindi apre la strada a un regime totalitario basato sul collettivismo secondo il modello della Cina?

Allora i veri “nemici” da combattere in questa guerra sono il liberalismo e l’individualismo?

E se fosse così: Cosa c’entra Vladimir Putin con questo piano? Putin è l’eroe che combatte contro il Grande Reset, o addirittura lo accelera?

Putin sta combattendo contro il Grande Reset?

Tutti i paesi che sostengono il Grande Reset sono anche fanatici sostenitori dell’Agenda 2030 dell’ONU. Come dimostra un accordo firmato da Russia e Cina il 4 febbraio 2022, la Russia non fa eccezione. Il documento, intitolato “Joint Statement of the Russian Federation and the People‘s Republic of China on the International Relations Entering a New Era and the Global Sustainable Development” (Dichiarazione congiunta della Federazione Russa e della Repubblica Popolare Cinese sulle relazioni internazionali) che entrano in una nuova era e sullo sviluppo sostenibile globale”, è disponibile sul sito del Cremlino. ( http://en.kremlin.ru/supplement/5770)

L’accordo non è solo specchio al cento per cento dell’emergente ordine mondiale totalitario, ma canta anche le lodi della sempre più invadente dittatura sanitaria digitale e della sorveglianza totale. Diamo un’occhiata più da vicino ad alcuni dei contenuti di questo accordo.

“La pandemia attuale del nuovo coronavirus pone una seria sfida al raggiungimento dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile”.

Per accelerare l’attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, la Russia e la Cina invitano in questo accordo la comunità internazionale a cooperare in settori chiave, tra cui i vaccini, il controllo delle malattie, il cambiamento climatico, lo sviluppo sostenibile, lo sviluppo verde e l’economia digitale.

Russia e Cina hanno anche riaffermato la loro intenzione di sviluppare ulteriormente la cooperazione nello sviluppo e nella produzione di vaccini e medicine per trattare il nuovo coronavirus, e prevedono di rafforzare il coordinamento delle misure epidemiologiche per garantire una protezione efficace della salute, della sicurezza e dell’ordine nelle relazioni tra i cittadini dei due paesi. Inoltre, sono previste misure congiunte di controllo delle malattie ai punti di controllo delle frontiere, lo scambio di informazioni e lo sviluppo delle infrastrutture necessarie.

Le questioni di governance nel campo dell’intelligenza artificiale (AI) rivestono grande importanza, e la Russia e la Cina vogliono anche sostenere l’internazionalizzazione della governance di internet.

Russia: membro di APEC Putrajaya Vision 2040

Ma questo accordo non è l’unica indicazione che la Russia è più propensa ad essere un sostenitore del Grande Reset. L’adesione della Russia all’APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), che comprende 21 nazioni che hanno tutte accesso al Pacifico, è anche un’indicazione che la Russia è a favore di un nuovo ordine mondiale. Perché oltre alla Russia e alla Cina, vi si trovano anche alcuni degli attuali nemici mortali della Russia: USA, Australia e Canada. La visione dei membri dell’APEC è una comunità Asia-Pacifico aperta, dinamica, resiliente e pacifica entro il 2040, dice il sito web.

Non ci sarebbe nulla di male se i mezzi con cui questa comunità deve essere raggiunta non fossero al 100% in linea con gli obiettivi degli internazionalisti tecnocratici del WEF e dell’ONU: espandere le infrastrutture digitali, accelerare la trasformazione digitale, facilitare il flusso di dati e rafforzare la fiducia dei consumatori e delle imprese nelle transazioni digitali, nonché una migliore cooperazione quando si tratta di resilienza a shock, crisi, pandemie, cambiamenti climatici, condizioni meteorologiche estreme e disastri naturali.

La Russia e il centro della quarta rivoluzione industriale

Un altro progetto mostra quanto saldamente la Russia sia integrata nel Grande Reset. Secondo un comunicato stampa del WEF del 13 ottobre 2021, il paese è membro del “Centro per la quarta rivoluzione industriale”, dove dice addirittura di voler assumere un ruolo di primo piano.

Il centro avrà sede presso l’ANO Digital Economy di Mosca e riunirà aziende leader, politici e membri della società civile per aiutare a modellare e testare approcci innovativi per la politica tecnologica. In particolare, si concentrerà su nuove politiche per il volo di droni e aerei commerciali nello stesso spazio aereo, sugli appalti pubblici di intelligenza artificiale e sull’accelerazione dell’adozione responsabile del blockchain.

“Oggi la Russia sta attivamente espandendo l’economia digitale nell’industria, nei settori sociali e nella pubblica amministrazione. Stiamo assistendo a uno sviluppo innovativo che non si è mai visto prima”.

Per esempio, ha detto, è previsto il lancio di progetti pilota su protocolli legali, AI e IoT (Internet of Things) insieme al Forum del Centro. I primi progetti saranno lanciati quest’anno e comprendono auto a guida autonoma, droni, medicina ed elaborazione dati.

L’esclusione della Russia dallo SWIFT è una cortina fumogena

Ma, si potrebbe controbattere, la Russia è minacciata di espulsione dal sistema di pagamento SWIFT, quindi sicuramente la Russia sta combattendo l’Occidente e il suo Grande Reset. Questo è poco più di una cortina fumogena, perché la Russia ha sviluppato un’alternativa a SWIFT anni fa. Il giornalista investigativo James Corbett ha scritto su questo nel 2017:

“In un incontro con il presidente russo Vladimir Putin alla fine del mese scorso, Elvira Nabiullina, la governatrice della banca centrale della Russia, ha dichiarato senza mezzi termini: “Abbiamo completato il lavoro sul nostro sistema di pagamento, e se succede qualcosa, tutte le operazioni funzioneranno in formato SWIFT all’interno del paese. Abbiamo creato un’alternativa”. Il sistema di trasferimento dei messaggi finanziari (SPFS) gestisce già circa un quinto dei pagamenti nazionali. Nel 2018, più di 400 istituzioni russe, principalmente banche, facevano già parte della rete”.

Con l’attuale guerra e le relative sanzioni economiche e finanziarie contro la Russia, l’allontanamento dal dollaro USA come moneta di riserva e il momento di Bretton Woods ripetutamente comunicato dal FMI può essere accelerato enormemente.

Sembra sospetto che questa guerra – come la seconda guerra mondiale – potrebbe ancora una volta essere un catalizzatore per un nuovo ordine mondiale e finanziario.

Il World Government Summit conferma il nuovo ordine finanziario

Che questa sia più di una semplice speculazione è dimostrato anche dal World Government Summit tenutosi recentemente a Dubai, al quale hanno partecipato di nuovo importanti rappresentanti del governo, ONG internazionali e aziende, nonché personalità di spicco da tutto il mondo.

Oltre a Klaus Schwab, che era virtualmente collegato, il quale ha fatto un discorso infuocato a favore del nuovo ordine mondiale e ha fatto riferimento di sfuggita ai prossimi sconvolgimenti, comprese le crisi alimentari ed energetiche, hanno parlato anche il capo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) Tedros Ghebreyesus e il geostratega americano e fondatore di Geopolitical Futures George Friedman.

Pippa Malmgren ha parlato francamente nella sessione “Siamo pronti per un nuovo ordine mondiale?

“Non si tratta degli Stati Uniti contro la Cina, si tratta di ciò che sostiene un ordine mondiale, che è sempre il sistema finanziario. (…) E ciò che vediamo oggi nel mondo, penso, e’ che siamo sull’orlo di un drammatico cambiamento dove siamo sul punto, e lo dico audacemente, siamo sul punto di abbandonare il sistema tradizionale di denaro e di contabilità per introdurre un nuovo sistema. E il nuovo, la nuova contabilità, la chiamiamo blockchain. Significa digitale. Significa avere una registrazione quasi perfetta di ogni singola transazione che ha luogo nell’economia, il che ci darà molta più chiarezza su ciò che sta succedendo. I cinesi sono stati i primi. Penso che gli Stati Uniti stiano per muoversi nella stessa direzione. Anche gli europei sono impegnati in questo senso”.

Malmgren dice che ha consigliato presidenti e primi ministri, ha lavorato nella finanza e nella gestione patrimoniale, ed è stata anche docente alla Tsinghua University di Pechino. L’università cinese è un membro fondatore della Future of Sustainable Data Alliance (FoSDA) avviata dal WEF nel gennaio 2020.

In questo contesto, quanto è realistico che la guerra in Ucraina sia semplicemente la vecchia lotta Est contro Ovest?

Anche la Russia sta testando la valuta digitale

E naturalmente, anche la Russia sta progettando una moneta digitale. La fase pilota per testare il rublo digitale è stata annunciata il 16 febbraio 2022. E la Russia, la Cina, gli Stati Uniti e l’Europa non sono gli unici a voler abolire una volta per tutte il contante e quindi la privacy; nove paesi hanno già introdotto una moneta digitale, 14 paesi hanno avviato progetti pilota e un totale di 87 paesi ci stanno lavorando.

E se ora pensate che si tratti di Bitcoin o di un’altra delle numerose criptovalute decentralizzate, mi dispiace deludervi. La moneta digitale prevista sarà una moneta della banca centrale (CBDC) completamente trasparente e controllabile. Le criptovalute alternative decentralizzate che potrebbero garantire la privacy, come Bitcoin, saranno vietate dai regolatori russi.

Secondo Forbes Russia, la Russia sta anche progettando un progetto di legge per modificare il diritto dei beni digitali che vieterebbe l’emissione di criptovalute, il commercio in esse e la pubblicazione di informazioni su tali servizi. Le banche e i fornitori di comunicazioni dovrebbero quindi bloccare le transazioni con persone note per essere coinvolte in transazioni di criptovalute con valute decentralizzate. Quindi anche questa mossa della Russia è probabile che sia interamente nell’interesse degli internazionalisti finanziari-capitalisti.

E chi deciderà cosa sarà considerato socialmente dannoso? Proprio così, una piccola minoranza di élite finanziarie internazionali e corporativisti che si sono già accordati in anticipo su un “bene comune” della società fermamente definito.

Mosca è leader nella sorveglianza totale

Che Putin non stia di certo combattendo contro lo stato di sorveglianza digitale degli internazionalisti è dimostrato anche da un articolo della Deutsche Welle (DW). Secondo l’articolo, Mosca fa già parte di questa perfida sorveglianza totale con più di 160.000 telecamere di sorveglianza – che corrisponde a una telecamera ogni 70 persone. Si dice che più di 3.000 di queste telecamere siano state dotate di tecnologia di riconoscimento facciale dal 2017, e secondo un annuncio del sindaco di Mosca, questo numero è destinato ad aumentare ulteriormente. Il ministero dell’Interno russo vuole addirittura dotare tutte le telecamere di Mosca di un software di riconoscimento facciale.

Putin ha avvertito di tensioni globali già nel 2021

Ciò che dà anche a questa guerra un sapore di stantio: Putin ha avvertito già nel 2021 in un discorso virtuale al WEF che la pandemia di coronavirus avrebbe esacerbato gli squilibri e le tensioni esistenti e che questo potrebbe peggiorare fino a creare una guerra di “tutti contro tutti”. Putin ha citato esperti dell’epoca che hanno paragonato lo stato attuale delle cose globali agli anni ’20 e ’30; allo stesso tempo, essi avrebbero fatto dei paralleli tra allora e oggi per quanto riguarda la scala e la portata di quelle che Putin ha chiamato “sfide sistemiche e minacce potenziali”. Stava forse già annunciando indirettamente la guerra a questo punto?

In conclusione, si pone la domanda:

Contro chi sta combattendo la Russia e chi sta cercando di proteggere? Si tratta dell’Ucraina e della sua possibile adesione alla NATO, si tratta della popolazione russa che vive in Ucraina, o questa guerra è forse una ” false flag ” per mettere il turbo al Grande Reset al fine di imporre le stesse misure di sottrazione di libertà in tutto il mondo come avviene nelle nazioni totalitarie?

In effetti, ci sono indicazioni che questa guerra potrebbe anche riguardare l’antica lotta dell’individualismo contro il collettivismo.

La lotta contro il liberalismo

Che il Grande Reset non solo voglia capovolgere l’economia e il sistema monetario, ma che preveda anche l’abbandono del liberalismo e dell’individualismo, è ovvio per chiunque abbia occhi e orecchie.

Questa volta, la guerra contro la libertà viene condotta con il pretesto della protezione del clima e dell’ambiente e giustificata con la necessità di lasciare un mondo degno di essere vissuto per le prossime generazioni. Ma questo è un pretesto, perché la lotta contro la libertà individuale non è stata condotta solo da ieri. Già nel 1915, Nahum Goldmann pose un faro fiammeggiante contro l’odiato liberalismo con la sua opera “Lo spirito del militarismo”. Goldmann fu il fondatore del Congresso Ebraico Mondiale e il suo presidente dal 1951 al 1978; dal 1956 al 1968 fu presidente dell’Organizzazione Sionista Mondiale.

Leggendo i pensieri di Goldmann, si potrebbe credere in una cospirazione delle élite globali contro il liberalismo e contro i diritti di libertà dell’individuo basati sulla democrazia:

“Sì, la storia del mondo ha un significato (…). E questo senso ha reso necessaria questa guerra (nota: riferendosi alla prima guerra mondiale). Chiunque fosse in grado di riconoscere il senso della storia sarebbe in grado di prevedere l’esito finale di tutte le grandi lotte storiche; e qui sta la profonda insensatezza della guerra in generale, che è sempre condotta per un risultato che è già certo fin dall’inizio”.

Goldmann credeva quindi fermamente che la vittoria del collettivismo contro l’individualismo fosse predeterminata.

Il Grande Reset, il Build Back Better, il Nuovo Ordine Mondiale (NWO) – chiamatelo come volete – non è altro che la rivoluzione culturale sognata da Goldmann più di 100 anni fa?

“Lo scopo e la missione storica del nostro tempo è di riordinare l’umanità culturale, di introdurre un nuovo sistema sociale al posto di quello che ha prevalso fino ad ora”.

I mezzi che sarebbero necessari per raggiungere questo obiettivo sono simili a quelli formulati da Goldmann già nel 1915.

Ha invocato la distruzione di tutte le stratificazioni e formazioni sociali create dal vecchio sistema. Gli individui dovrebbero essere strappati dai loro ambienti ancestrali; nessuna tradizione dovrebbe più essere considerata sacra. La distruzione totale doveva essere compiuta dal capitalismo nella sfera economico-sociale e dalla democrazia nella sfera politico-spirituale.

Goldmann continua:

“Quanto entrambi (capitalismo e democrazia) abbiano già raggiunto, lo sappiamo tutti; ma sappiamo anche che la loro opera non è ancora del tutto compiuta. Il capitalismo sta ancora combattendo contro le forme della vecchia economia tradizionale, la democrazia sta ancora conducendo una battaglia serrata contro tutte le forze della resistenza”.

Goldmann, tuttavia, vede il nuovo sistema sociale solo temporaneamente nei movimenti cooperativi, nel socialismo o nel comunismo, perché tutti quanti erano finalizzati a unire la società in un unico organismo. E una volta fatto questo, sarebbe arrivato il compito più importante, la costruzione di una struttura piramidale con governanti e governati ben definiti.

Non appena questo fosse stato raggiunto, non ci sarebbero state più guerre, crede Goldmann, perché se il criterio di differenziazione in governanti e governati venisse fissato, non ci potrebbero essere più guerre, poiché la guerra non è altro che il tentativo anarchico di un gruppo ad usurpare il dominio sugli altri gruppi; laddove la distribuzione del potere fosse regolata secondo principi e criteri fissi, ogni guerra apparirebbe come una ribellione. Vale la pena riflettere su questo.

Anche Dugin combatte contro il liberalismo

Punti di vista simili a quelli di Goldmann sono tenuti da un rappresentante dell’era moderna, il politologo e pubblicista russo Alexander Dugin, che si dice sia anche un consigliere di Putin. Il suo attuale libro, The Great Awakening vs. the Great Reset, è un’aperta dichiarazione di guerra al liberalismo e all’individualismo in Occidente. Il titolo del suo libro è tuttavia fuorviante, perché Dugin non sta in alcun modo combattendo contro il Grande Reset.

L’ipotesi che il Grande Reset sia stato concepito dai turbocapitalisti è sbagliata – è il contrario. Il Grande Reset è spinto dagli internazionalisti che, come Dugin e Goldmann, stanno combattendo contro l’individualismo e il liberalismo e vogliono installare una sorta di collettivismo attraverso la dittatura ecologica, climatica e sanitaria, che potrebbe alla fine finire nella struttura piramidale di Goldmann di governanti e governati.

Molte persone che attualmente si sentono minacciate dalla distopia degli internazionalisti del WEF potrebbero considerare la controproposta di Dugin una vera alternativa, ma la sua ideologia dovrebbe essere presa con le molle. Dugin è a favore di uno stato multietnico, contro il nazionalismo e sostiene il multiculturalismo. Dice Dugin:

“Non posso difendere il concetto di nazione perché l’idea di ‘nazione’ è un concetto borghese inventato come parte della modernità per distruggere le società tradizionali (imperi) e le religioni e sostituirle con pseudo-comunità artificiali basate sul concetto di individualismo. Tutto questo è sbagliato”.

Così, come Goldmann, Dugin è contro la società borghese e vuole superarla, e qualcosa di molto simile è ciò che vogliono gli internazionalisti. Anche loro vogliono superare la società borghese e il capitalismo e stabilire un ordine completamente nuovo.

E Dugin presenta altre somiglianze con Goldmann. Anche per Dugin una cosa è certa:

“Dobbiamo attaccare il capitalismo come il nemico assoluto il quale è stato responsabile della creazione della nazione come simulacro della società tradizionale e che è stato anche responsabile della sua distruzione”.

Tutto ciò che è individuale e unico deve essere sacrificato al collettivo. Dugin e gli internazionalisti sono d’accordo anche su questa richiesta. I segni premonitori di una società così intollerante, per la quale solo il collettivo è rilevante, sono le continue richieste di protezione della comunità e l’appello alla solidarietà ripetuto di continuo.

Che la distruzione totale della società liberale, dell’individuo e della democrazia sia completata da una nuova grande guerra, addirittura una guerra mondiale, non è del tutto fuori strada. (ndr traduttrice: Dugin secondo me è stato frainteso. Vedi: IL MANIFESTO DEL GRANDE RISVEGLIO CONTRO IL GRANDE RESET ).

Harari vuole che prendiamo le armi

Quando uno storico ebreo, autore di best-seller e celebrata star del WEF come Yuval Noah Harari parla ai tedeschi con il seguente video messaggio, tutti i campanelli d’allarme dovrebbero suonare:

“Voglio dire ai tedeschi, ai politici tedeschi e ai tedeschi in generale, come storico e come ebreo, come israeliano:

Sappiamo che non siete nazisti. Non c’è bisogno di dimostrarlo continuamente. Non dovete avere paura che penseremo che siate nazisti se impugnate un’ arma o se alzate la voce. Sappiamo che non lo siete.

Ciò di cui abbiamo bisogno dalla Germania è di stare a testa alta e guidare. Essa – la Germania – è ora il leader in Europa. Se si vuole davvero rimediare ai crimini dell’era nazista, non lo si fa essendo neutrali; non lo si fa stando in disparte. Dovreste essere in prima linea nella lotta per la libertà, per la democrazia. Questa sarà la migliore espiazione per i crimini dell’era nazista”.

Ora, tutti quelli che sanno che Harari non è solo un transumanista radicale e un fanatico della scienza, ma anche il braccio destro del fondatore del WEF Klaus Schwab, possono interpretare le parole “libertà e democrazia” dalla sua bocca solo per quello che sono: Inganno. Perché il Grande Reset non riguarda affatto la libertà e la democrazia, si tratta di far passare un ordine economico e finanziario totalitario, sostituendo il liberalismo con la sorveglianza e il controllo e l’individualismo con il collettivismo.

E che Putin combatta a favore o contro gli internazionalisti non ha molta importanza, la guerra fa il gioco del Grande Reset; intensifica la distruzione delle catene di approvvigionamento, esacerba le carenze energetiche, porta a un’inflazione sempre maggiore e quindi al declino dell’economia e della società come la conosciamo.

E se l’intera faccenda dovesse sfociare in uno scontro “tutti contro tutti” menzionato da Putin, non dovremmo assolutamente seguire il suggerimento di Harari e riprendere le armi. Invece, dovremmo finalmente iniziare a fare le domande giuste.

