Fotografie: JUN LI

“Invece di un moratorium globale su questi esperimenti sconsiderati, i laboratori continuano a condurre prove”

I ricercatori del Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) a Lelystad hanno creato in laboratorio una variante mutata del virus dell’influenza aviaria H5N1, letale al 100%, come ha scoperto il giornalista investigativo americano Jon Fleetwood. L’esperimento è stato finanziato dal Ministero dell’Agricoltura olandese. “I governi non si stanno solo preparando per la prossima pandemia”, afferma Fleetwood, “stanno attivamente creando i patogeni che, a loro avviso, renderanno necessarie vaccinazioni di massa, lockdown e leggi d’emergenza.”Sebbene la maggior parte degli esperti sia ormai convinta che il virus SARS-CoV-2, responsabile della pandemia di Covid-19, sia sfuggito da un laboratorio a Wuhan, i virologi continuano a creare nuovi virus pericolosi. In questo tipo di ricerca, nota come gain-of-function, i virus vengono deliberatamente resi più pericolosi o più trasmissibili. Lo fanno, sostengono, per acquisire conoscenze utili a gestire potenziali nuove pandemie o sviluppare vaccini preventivi. I critici considerano questi esperimenti irresponsabili.

Il giornalista investigativo americano Jon Fleetwood riporta regolarmente sul suo Substack ciò che avviene nei vari laboratori biologici del mondo, basandosi su nuovi studi pubblicati. Ad esempio, il mese scorso ha segnalato un esperimento di laboratorio condotto da scienziati sudcoreani, in cui un virus dell’influenza aviaria è stato reso letale al 100% nei topi. “La pandemia di Covid ha insegnato al mondo cosa succede quando i cosiddetti virus adattati ai mammiferi sfuggono dagli ambienti di ricerca”, scrive Fleetwood. “Ma invece di un moratorium globale su questi esperimenti sconsiderati, i laboratori continuano a condurre prove che uccidono ogni mammifero che infettano – e, peggio ancora, documentano come rifarlo.”Anche nei Paesi Bassi è tutto come al solito, e non solo presso il dipartimento di viroscienze dell’Erasmus MC di Rotterdam, che nel 2011 divenne famoso in tutto il mondo per un rischioso esperimento sull’influenza aviaria con i furetti.

Altri laboratori di livello di biosicurezza 3 (BSL-3), dove possono essere condotti esperimenti potenzialmente pericolosi, si trovano a Nimega (Radboudumc), Utrecht (UMCU), Leida (LUMC), Bilthoven (RIVM), Wageningen (WUR) e Lelystad. Il laboratorio biologico di Lelystad è situato presso l’istituto di ricerca Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), parte della WUR. Il laboratorio è specificamente attrezzato per lavorare con microrganismi patogeni di livello di rischio 3, come l’influenza aviaria, la febbre Q, la rabbia, la peste suina e l’afta epizootica. L’istituto si trova proprio sulle rive del lago IJsselmeer.

La scorsa settimana, Fleetwood ha messo sotto accusa il lavoro di ricerca condotto in questo laboratorio, in seguito alla pubblicazione di uno studio peer-reviewed sulla Journal of General Virology. “Un laboratorio finanziato dal governo nei Paesi Bassi ha creato una variante mutata del virus dell’influenza aviaria H5N1, che può diffondersi tra i mammiferi e, in condizioni di laboratorio strettamente controllate, causare una mortalità del 100%”, ha riassunto Fleetwood. I mammiferi in questione erano furetti, esposti a costrutti virali di nuova concezione derivati dal cervello di una volpe rossa e moltiplicati in uova di gallina. I furetti sono stati infettati direttamente per via nasale o indirettamente attraverso la convivenza con individui infetti. Secondo i ricercatori, la mutazione PB2-E627K – generalmente associata nella letteratura virologica all’adattamento alle cellule dei mammiferi – ha causato gravi danni cerebrali e insufficienza multiorgano sia nei furetti infettati direttamente che in quelli infettati indirettamente. Gli animali erano in condizioni così gravi entro una settimana dall’infezione che, secondo il protocollo di ricerca, sono stati eutanizzati, seguiti da autopsia.

Fonte: https://deanderekrant.nl/wuhan-in-de-polder-onderzoekers-in-lelystad-creeren-100-procent-dodelijk-virus/

Nel 2011, ricercatori dell’Erasmus Medical Centre di Rotterdam, guidati da Ron Fouchier, hanno condotto esperimenti di Gain-of-Function sul virus H5N1, rendendolo più trasmissibile tra i furetti. Questo studio, finanziato in parte da enti governativi, ha suscitato un acceso dibattito internazionale sulla sicurezza e sull’etica della ricerca ad alto rischio Creato il virus che può uccidere la metà

della popolazione mondiale Polemiche infuocate nel mondo scientifico sulla pubblicazione dello studio. «Arma chimica». «No, aiuta a prepararsi alla pandemia» https://www.corriere.it/salute/11_novembre_29/virus-aviaria-letale_dc89039a-1a72-11e1-a0da-00d265bd2fc6.shtml

Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.