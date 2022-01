Di Nogeoingegneria – recensione notizie

Brutte notizie per il governo italiano. Non sono solo quei cattivoni antieuropeisti degli inglesi a sostenere che Omicron condurrà alla fine della pandemia. Ora lo dice persino l’Organizzazione Mondiale della Sanità. La pandemia potrebbe finire in Europa : sono le parole del direttore di Oms Europa Hans Kluge.

La direzione della pandemia va compresa guardando la nazione che è stata usata come “canarino in miniera” in questa follia, ovvero Israele: è stata la prima nazione a introdurre il green pass, è la prima (o quasi) a levarlo . Ora l’Oms stessa dichiara la quasi fine in Europa di una pandemia, tra l’altro mai dichiarata ufficialmente come tale, ma, con un’acrobazia verbale, come “qualcosa di simile” .

Non solo: l’OMS ha fatto capire che anche le restrizioni per viaggiare potrebbero essere alleggerite o tolte del tutto. . Anche qui il Regno Unito ha fatto da apripista: Boris Johnson aveva già abolito il tampone . CONTINUA https://visionetv.it/oms-possibile-fine-della-pandemia-in-europa-litalia-continuera-ad-andare-controcorrente/

UNA SELEZIONE DI VOCI

THE LANCET

COVID-19 continuerà ma la fine della pandemia è vicina

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00100-3/fulltext

LA CNN

Dopo l’onda Omicron, ecco cosa dicono gli esperti che potrebbe arrivare nel 2022

Gli esperti di malattie infettive dicono che potrebbe esserci una fine in vista. Forse.

Beh, diciamo che non è fuori dal regno della possibilità per il 2022.

https://edition.cnn.com/2022/01/21/health/after-omicron-next-pandemic-steps/index.html

IL WEF

Da pandemia a endemia? Cosa potrebbe significare il 2022 per COVID-19

I leader globali hanno esaminato ciò che il 2022 potrebbe riservare alla pandemia di COVID-19 all’Agenda di Davos. Gli oratori hanno affrontato le questioni riguardanti l’equità del vaccino, l’impatto sulla società e l’economia e se potrebbe diventare endemica.

Di seguito sono riportati alcuni dei punti chiave di conversazione.

Ci stiamo dirigendo verso il terzo anno della pandemia di COVID-19, che ha sconvolto vite e mezzi di sussistenza in tutto il pianeta e ha portato ad almeno 5,5 milioni di morti in tutto il mondo.

La pandemia è stata in primo piano per molti a The Davos Agenda.

Quindi in quale direzione è diretto il virus? Ecco cosa hanno detto i relatori alla conferenza del WEF la scorsa settimana. .https://www.weforum.org/agenda/2022/01/covid-19-pandemic-2022-what-next-expert-voices-from-davos/

L’OMS

Il capo dell’OMS è “fiducioso” che il mondo possa porre fine alla pandemia nel 2022, ma solo con uno sforzo globale

Tedros Adhanom Ghebreyesus mette in guardia contro “l’accaparramento dei vaccini” e fissa l’obiettivo del 70% di vaccinazione nel mondo entro luglio.

https://www.timesofisrael.com/who-chief-confident-world-can-end-pandemic-in-2022-but-only-with-global-effort/

La GAVI diceva nel maggio del 2021

La fine della pandemia sta arrivando – basta non fissare una data per la festa

Scrivono tra le altre cose:

Gli storici della medicina sanno che pandemie ed epidemie sono fenomeni sociali. Di conseguenza, la loro fine avviene in due modi. C’è la conclusione medica di una pandemia, quando l’incidenza della malattia diminuisce e i tassi di morte crollano. Ma c’è anche la fine sociale, quando la paura dell’infezione diminuisce e le restrizioni sociali si attenuano.

Fondamentalmente, si può avere l’uno senza l’altro. I tassi di coronavirus potrebbero scendere, meno persone saranno ricoverate e moriranno, le ansie della gente potrebbero diminuire e la vita potrebbe tornare alla normalità – in quest’ordine. Oppure i tassi potrebbero rimanere gli stessi, ma la gente si stufa delle restrizioni e si lancia nelle feste che aveva programmato, a prescindere. O i tassi potrebbero scendere, ma la gente rimane timorosa – ansiosa di tornare alla “vita normale” e incapace di lasciare andare alcune delle precauzioni a cui ci siamo abituati. VEDI QUI https://www.gavi.org/vaccineswork/end-pandemic-coming-just-dont-set-date-party

La GAVI Alliance , fondata nel 2000 con l’aiuto della Fondazione Gates, ha l’obiettivo di vaccinare tutto il mondo. Le organizzazioni membri di GAVI sono elencate sul sito Web del gruppo, che include: “… i governi nazionali dei paesi donatori e in via di sviluppo, il programma vaccinale per bambini Bill e Melinda Gates, la Federazione internazionale delle associazioni dei produttori farmaceutici (IFPMA), la Fondazione Rockefeller, l’UNICEF, il Gruppo della Banca mondiale e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Bill Gates ha predetto che la pandemia finirà nel 2022 ma ha predetto anche: “Dopo il Covid un’altra pandemia più letale”

