Un articolo di Jeffrey A. Tucker Tucker mi viene in mente nel contesto delle notizie sul lavoro di Kennedy riportate qui sotto, e delle possibili reazioni di alcune persone che conosco. Tucker esorta le persone a NON PRENDERE LE PILLOLE NERE.

Tucker scrive: Ciò che mi preoccupa sempre più è una razza diversa che è venuta a popolare il movimento dissidente, specialmente in questi giorni e alla luce di tutto ciò che abbiamo passato. Si tratta di persone che hanno letto molto e hanno scoperto che i problemi intorno a noi sono estremamente profondi, risalendo a mondi classificati di oscurità e influenze occulte. Estendono questa analisi molto indietro nel tempo, risalendo persino al mondo antico.

Non c’è niente di sbagliato in questa visione in quanto tale, tranne per il fatto che alimenta la convinzione che non c’è via di scampo in nessuna condizione. Invece di unirsi o lanciarsi in un’opposizione piena di speranza con sforzi costruttivi per cambiare, costruiscono un’ideologia della disperazione. Questo dice che non c’è niente da fare perché i cattivi governano tutte le cose.

Non c’è possibilità di progresso, dice questo punto di vista, e tutto ciò che sembra promettente non è altro che una farsa. Tutte le apparenti buone notizie o ammissioni di illeciti non sono altro che “rivelazioni parziali”, probabilmente spinte da “opposizione controllata”, facendo concessioni per distrarci dalle oscure verità del nostro destino radicato e depravato.

Nel gergo popolare, e risalendo al modello presentato nel film “Matrix”, queste sono persone che prendono la Pillola Nera. Questo è diverso dalla Pillola Blu, che è ciò che prendi per andare d’accordo, o dalla Pillola Rossa, che è ciò che prendi per far parte della soluzione basata sulla realtà. La Pillola Nera è ciò che prendi per crogiolarti nella disperazione e trascinare tutti intorno a te. ARTICOLO INTEGRALE



NEL MIRINO DI KENNEDY: L’OMS E BAYER/MONSANTO

Nel Giorno dell’Acquisizione del Potere dell’OMS, Kennedy Invita alla Ribellione Globale (Video)

Il Segretario alla Salute degli Stati Uniti, Robert F. Kennedy Jr., ha suscitato scalpore con un drammatico videomessaggio rivolto all’opinione pubblica mondiale: nella sua dichiarazione sulla decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Kennedy fa i conti con l’organizzazione e i suoi burattinai. Il video è stato pubblicato dal Dipartimento della Salute degli Stati Uniti – con il chiaro messaggio: l’OMS è irrimediabilmente burocratizzata, corrotta e cooptata da potenti gruppi di interesse.

Direttamente al Video:

Kennedy descrive l’OMS come intrappolata in “eccessi burocratici, schemi di pensiero bloccati, conflitti di interesse e politica di potere internazionale”. Critica in particolare l’influenza della Cina e il ruolo dell’organizzazione durante la pandemia di COVID-19: l’OMS avrebbe soppresso i rapporti sulla trasmissione da uomo a uomo sotto la pressione di Pechino e in seguito avrebbe diffuso la teoria che il virus fosse stato trasmesso da animali come pipistrelli o pangolini – e non fosse sfuggito da un biolaboratorio a Wuhan.

Resoconto finale con OMS e lobby farmaceutica

Kennedy sottolinea che il ritiro non riguarda la fine della cooperazione internazionale, ma un nuovo inizio al di là delle strutture corrotte:

“Troppo spesso le priorità dell’OMS riflettono sempre più i pregiudizi e gli interessi della medicina aziendale.” “Troppo spesso ha permesso ad agende politiche, come la promozione di ideologie di genere dannose, di dirottare la sua vera missione.” “Vogliamo una cooperazione sanitaria internazionale libera – senza il corsetto dell’influenza politica da parte di influenze corrotte delle aziende farmaceutiche, delle nazioni ostili e dei loro proxy delle ONG.”

Kennedy accusa l’OMS di essere non solo fuorviata da agende politiche, ma anche di essere diventata un esecutore delle élite economiche e dei gruppi di interesse farmaceutici.

Cambio di sistema anziché riforma: nuove istituzioni anziché OMS

Kennedy e il Presidente Trump non puntano a una riforma, ma a un riavvio completo:

“Dobbiamo riavviare l’intero sistema, proprio come stiamo facendo negli Stati Uniti.”

Kennedy invita i ministri della salute di tutto il mondo a seguire l’esempio degli Stati Uniti e a costruire insieme nuove istituzioni trasparenti e responsabili – libere da interessi aziendali, lobby delle ONG e influenza geopolitica.

Malattie croniche anziché accordi pandemici

Kennedy annuncia che la politica sanitaria degli Stati Uniti si concentrerà in futuro sulle malattie croniche. Sono queste che stanno rovinando il sistema sanitario – non ipotetiche pandemie. Invece dell’accordo pandemico dell’OMS, si vuole concentrare sulla vera promozione della salute, su una migliore alimentazione, sulla lotta contro i veleni industriali e su un ritorno alla prevenzione scientificamente verificabile.

Conclusione: Con la sua dichiarazione, Kennedy lancia un segnale chiaro: all’OMS non viene solo ritirata la fiducia – viene nominata come parte del problema. La sua visione: una rottura radicale con un ordine sanitario permeato dal globalismo e dagli interessi aziendali. Il ritiro dovrebbe essere l’inizio di un’alleanza sanitaria alternativa e indipendente – al di là delle case farmaceutiche, delle lobby delle ONG e della politica pandemica autoritaria.

FONTE https://uncutnews.ch/am-tag-der-who-machtubernahme-ruft-kennedy-zur-globalen-rebellion-auf-video/

Il Prossimo Obiettivo di RFK Jr.: Un Comune Diserbante

Di Tina Reed

Dopo aver preso di mira coloranti e altre sostanze chimiche ammesse negli alimenti, il Segretario per la Salute e i Servizi Umani Robert F. Kennedy Jr. sta concentrando la sua attenzione sul principio attivo del Roundup, nel suo tentativo di eliminare quelle che definisce tossine ambientali che contribuiscono alle malattie croniche.

Perché è importante: Si prevede che l’erbicida glifosato sarà un tema centrale in un rapporto in uscita questa settimana dalla Commissione “Make America Healthy Again” del Presidente Trump, incaricata di identificare i principali fattori che contribuiscono ai problemi di salute cronici in America.

Tuttavia, alcuni avvertono che un giro di vite sui pesticidi potrebbe causare una grave interruzione dell’approvvigionamento alimentare, con ripercussioni per gli interessi agricoli e i consumatori.

In un discorso la scorsa settimana, il consigliere senior per la salute della Casa Bianca, Calley Means, ha anticipato i risultati del rapporto, indicando i pesticidi chimici come fattori che contribuiscono alla scarsa salute degli americani.

“Ovviamente è a causa delle tossine ambientali. Produciamo e ingeriamo il 25% dei pesticidi mondiali”, ha detto Means a un evento a Washington D.C. per il lancio dell’istituto MAHA. “I principali erbicidi e pesticidi che usiamo negli Stati Uniti – molti di essi sono stati eliminati o vietati in ogni altro paese del mondo.”

Il quadro generale: Mentre alcuni ambientalisti e influencer del benessere hanno a lungo denunciato l’uso di erbicidi e pesticidi, il glifosato è il diserbante più utilizzato a livello mondiale e l’ingrediente chiave del Roundup di Bayer.

Bayer ha dichiarato che il suo prodotto è stato ampiamente testato e ritenuto sicuro ed essenziale.

“Sosteniamo l’applicazione di una scienza solida per affrontare le complesse cause delle malattie croniche e dell’insicurezza alimentare in America”, ha dichiarato un portavoce di Bayer ad Axios. “Non vediamo l’ora di esplorare come possiamo sostenere le iniziative dell’amministrazione.”

Sì, ma: Alcuni ricercatori che hanno testato animali o condotto studi osservazionali hanno trovato collegamenti tra sostanze chimiche come il glifosato e infiammazioni croniche, cancro, malattie neurodegenerative e autismo.

“Tutto ciò che stiamo facendo come scienziati qui è solo cercare di mostrare che l’uso sta aumentando sostanzialmente ogni anno”, ha detto Ramon Velazquez, ricercatore presso l’Arizona State University-Banner Neurodegenerative Disease Research Center. “Ci sono possibili esiti dannosi? … Sfortunatamente, ciò che stiamo riscontrando con la nostra ricerca e il supporto di altri è che la risposta è sì.”

Punto di attrito: Ma alcuni funzionari della Casa Bianca hanno sollevato preoccupazioni su cosa comporterebbe la rimozione del glifosato per l’approvvigionamento alimentare. Funzionari dell’Environmental Protection Agency e del Dipartimento dell’Agricoltura contestano la convinzione di Kennedy che i diserbanti siano dannosi per la salute, come riportato dal Wall Street Journal.

Anche la sostanza chimica atrazina, vietata in Europa, dovrebbe essere evidenziata nel prossimo rapporto della commissione come un fattore che contribuisce alla scarsa salute, ha riferito il WSJ. Il glifosato è consentito in Europa, anche se è controverso a causa di presunti effetti sulla salute e sull’ambiente.

Kennedy e i suoi sostenitori indicano regolarmente le “tossine ambientali” come le cause alla base delle malattie.

“È un cancerogeno, un interferente endocrino, causa danni ai reni e al fegato. … Può contribuire a danni riproduttivi, che è una crisi in America oggi”, ha detto ad Axios Zen Honeycutt, fondatrice e direttrice esecutiva di Moms Across America, allineata con l’agenda di Kennedy.

Alcuni gruppi ambientalisti affermano che è impossibile trovare un compromesso e che per ottenere risultati sono probabilmente necessarie nuove e severe normative.

Benesh, vicepresidente degli affari governativi per l’Environmental Working Group, che monitora l’uso del glifosato, ha fatto riferimento al recente sforzo di Kennedy per rimuovere i coloranti alimentari a base di petrolio che, a suo dire, si sono tradotti in poco più di un “accordo” con l’industria, un punto che le aziende alimentari hanno successivamente contestato.

“È difficile per me immaginare come si possa riuscire a limitare o togliere dal mercato o restringere gli usi di qualcosa come… il glifosato, che è così ampiamente usato, senza intraprendere un’azione normativa, in questo caso, un’azione normativa che rientrerebbe al di fuori della giurisdizione del segretario dell’HHS”, ha detto.

Sì, ma: Di fronte a continue sfide legali, Bayer ha avvertito agricoltori e rivenditori che potrebbe effettivamente ritirare il prodotto dal mercato, ha riferito il WSJ.

Sono state suggerite alcune alternative per sostituire il glifosato, tra cui forme di agricoltura più naturali, nonché un futuro in cui i diserbanti robotici abilitati all’IA sostituiscono le sostanze chimiche.

Verifica della realtà: Means ha lavorato per armonizzare gli obiettivi di Kennedy con le priorità del MAGA.

“Questo rapporto in uscita il 22 è una valutazione scientifica. È una dichiarazione di ciò che sta accadendo. È una dichiarazione di questi fatti inoppugnabili”, ha detto Means. “Poi passiamo alla politica. Quando si tratta di cose come l’azione normativa sui pesticidi, non vogliamo un sistema di ‘stato-balia’ europeo.”

Kip Tom, vicepresidente per la politica rurale presso l’America First Policy Institute, l’ha definita una “falsa scelta” tra la protezione della salute umana e il sostegno agli agricoltori.

“Restiamo fiduciosi che la scienza, l’innovazione e il dialogo aperto ci guideranno verso politiche che rafforzino l’agricoltura americana e riducano il peso delle malattie croniche legate alla dieta”, ha detto ad Axios in una dichiarazione via email.

Cosa succederà: Mentre c’è stata una grande attenzione sui prodotti chimici agricoli e sulla sicurezza alimentare, c’è meno consenso su altri fattori che Kennedy e Means affermano stiano avvelenando gli americani, inclusi gli oli di semi e gli zuccheri raffinati negli alimenti trasformati, i vaccini infantili e un aumento dell’uso di farmaci psichiatrici negli adolescenti.

FONTE https://www.axios.com/2025/05/19/rfk-roundup-weedkiller-chronic-disease-glyphosate

