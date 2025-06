Il tema prinicpale sul tavolo del vertice NATO è l’ aumento di spesa militare e strategie per una rapida militarizzazione occidentale. I piani potrebbero essere complicati dallo scandalo che ha travolto la NSPA (NATO Support and Procurement Agency), l’agenzia che si occupa di acquisti e appalti militari per l’Alleanza Atlantica? Ebbene, basta non diffondere la notizia e non sorgono problemi.

La credibilità della NATO si erode tra corruzione legata al crimine organizzato, scandali e fratture interne

Di Uriel Araujo

Global Research, 22 giugno 2025

L’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord (NATO), celebrata come il baluardo della sicurezza occidentale, sta affrontando una crisi di credibilità che riflette il declino dell’Occidente. Scandali di corruzione, divisioni interne e un’insaziabile ambizione di espansione, nonostante impegni non mantenuti, hanno eroso la sua legittimità, con la crisi ucraina come sfondo drammatico. In effetti, i problemi della NATO riflettono un ordine occidentale in difficoltà nel mantenere il dominio globale.

Dallo scorso mese, un’ampia indagine sull’Agenzia di Supporto e Approvvigionamento della NATO (NSPA) ha rivelato che funzionari hanno venduto informazioni riservate a contractors della difesa, manipolando contratti di armamenti per milioni di dollari, inclusi droni fondamentali per gli sforzi militari dell’Ucraina. Il Progetto di Reportage sul Crimine Organizzato e la Corruzione (OCCRP) ha portato alla luce una sofisticata rete di insider che divulgavano dati sensibili per guadagni personali, minando l’integrità degli approvvigionamenti della NATO. Arresti in Belgio, Paesi Bassi e Spagna, con indagini in corso in Lussemburgo, Italia e Stati Uniti, evidenziano l’ampiezza dell’inchiesta, che si prevede si allarghi ulteriormente man mano che le agenzie dell’UE esaminano i contratti della NATO. Questo aspetto legato al crimine organizzato, che coinvolge flussi finanziari illeciti, rimane sottaciuto, il che fa sorgere interrogativi su quanto profondo sia il marciume.

La crisi ucraina amplifica certamente l’impatto di questi scandali. Il supporto della NATO a Kiev, inclusi massicci invii di armi, è macchiato da pratiche corrotte che potrebbero aver gonfiato i costi o deviato le risorse. Si ricorderà che il generale di brigata ucraino Volodymyr Karpenko ammise nel 2022 che quasi il 50% delle armi ricevute era andato perduto, potenzialmente contrabbandato. La direttrice di Europol, Catherine De Bolle, avvertì nello stesso anno del rischio che le armi finissero nei mercati neri europei. Nel 2024, Washington ha ammesso di non essere riuscita a tracciare 1 miliardo di dollari in armi leggere, attribuendo il problema a inventari inadeguati. Questo potrebbe essere solo la punta dell’iceberg, poiché l’organizzazione atlantica sembra sempre più simile a un racket.

Il fatto che questo scandalo rimanga poco riportato la dice lunga. Non è un segreto che la CIA abbia infiltrato organi di stampa, finanziato giornalisti e così via per plasmare le narrazioni durante la Guerra Fredda, con l’Operazione Mockingbird come caso più noto. Il defunto Udo Ulfkotte sostenne nel suo libro del 2014 “Gekaufte Journalisten” che i servizi segreti occidentali, inclusa la CIA, pagavano spesso i giornalisti per promuovere narrazioni pro-NATO. È sufficiente dire che non c’è motivo di presumere che tali pratiche siano cessate, specialmente con l’intensificarsi delle guerre narrative – senza contare che nel mondo post-sovietico la NATO ha continuato a espandersi. In ogni caso, anche il National Endowment for Democracy e, fino a poco tempo fa, USAID sono noti per sostenere i media a livello globale, solitamente con un orientamento pro-NATO. Corruzione e propaganda spesso vanno a braccetto. Ma qui divago.

La NATO si espande globalmente

Storicamente, la NATO non è estranea ai legami con il crimine organizzato. Fino agli anni Novanta, l’Operazione Gladio, un programma clandestino della NATO, collaborava con la mafia siciliana e gruppi terroristici neofascisti in Europa, come confermato da inchieste parlamentari. Nell’Ucraina post-Maidan, il supporto della NATO a gruppi come il reggimento Azov, con legami neonazisti, riecheggia questo schema. Inoltre, si ricorderà che Volodymyr Zelensky ha affermato che funzionari occidentali hanno sottratto 88,5 miliardi di dollari di aiuti destinati a Kiev. Quando si parla dell’alleanza occidentale, gli schemi di corruzione spesso si intrecciano con gruppi paramilitari di estrema destra e il crimine organizzato.

La corruzione non è l’unico problema della NATO. Molti Stati membri non raggiungono l’obiettivo di spesa per la difesa del 2% del PIL; nel 2024, solo 23 dei 32 membri lo hanno rispettato, rivelando una cronica mancanza di impegno. In effetti, la retorica di Trump sull’Alleanza deriva in gran parte da questo fatto. Le divisioni interne indeboliscono ulteriormente l’Alleanza. La rivalità greco-turca nell’Egeo, con dispute territoriali, minaccia il fianco sud-orientale della NATO. Queste fratture rivelano un’alleanza che fatica a mantenere l’unità tra agende divergenti.

L’espansione incessante della NATO, nonostante queste sfide, è il suo passo falso più provocatorio. La sua spinta post-Guerra Fredda verso est, assorbendo ex Stati sovietici, ha alimentato tensioni con la Russia, culminando nella crisi ucraina. Pertanto, la NATO è diventata una forza destabilizzante, che provoca piuttosto che prevenire conflitti. Alimentare conflitti potrebbe essere vantaggioso per l’industria della difesa, ma non contribuisce certo alla sicurezza transatlantica. Inoltre, l’adesione di Finlandia e Svezia nel 2022, sebbene celebrata come un trionfo, ha messo sotto pressione le risorse della NATO e ha esposto la sua incapacità di integrare nuovi membri senza intoppi (per non parlare del modo in cui la Turchia ha sfruttato la situazione). Ha reso l’Europa un luogo meno sicuro, per dirne una.

Questi scandali e problemi strutturali sono emblematici del declino dell’Occidente. La narrazione della superiorità morale occidentale è insostenibile quando la NATO, la sua principale istituzione di sicurezza, è afflitta da affari loschi e disunione. L’incapacità della NATO di adattarsi a un mondo multipolare, in cui attori come Cina, Russia e persino Turchia affermano la propria autonomia, allontana ulteriormente il Sud globale. Il declino dell’Occidente non è solo militare o economico, ma una questione di legittimità, poiché le sue istituzioni vacillano sotto le loro contraddizioni.

In conclusione, gli scandali di corruzione della NATO sono sintomi di un malessere più profondo. Espongono un’alleanza che, nonostante le sue ambizioni grandiose, è fratturata da divisioni interne, indebolita da impegni non mantenuti e compromessa da fallimenti sistemici. L’ambivalenza della Turchia, la rivalità greco-turca e la crisi ucraina evidenziano l’incapacità della NATO di mantenere coesione, mentre il suo zelo espansionistico approfondisce le tensioni globali. In parole semplici, i problemi della NATO riflettono l’influenza calante dell’Occidente in un mondo non più disposto ad accettarne il dominio.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato su InfoBrics.

Uriel Araujo, PhD, è un ricercatore in antropologia con un focus sui conflitti internazionali ed etnici. È un collaboratore regolare di Global Research.

FONTE https://www.globalresearch.ca/nato-corruption-scandals-internal-fractures/5892127

Daniele Ganser, storico svizzero nato nel 1972, è noto per il suo libro Illegale Kriege: Wie die NATO-Länder die UNO sabotieren. Eine Chronik von Kuba bis Syrien (2016, tradotto in inglese come Illegal Wars: How the NATO Countries Sabotage the UN. A Chronicle from Cuba to Syria), in cui sostiene che diverse operazioni militari condotte da paesi NATO violano il diritto internazionale, in particolare il divieto di aggressione armata sancito dalla Carta delle Nazioni Unite (Articolo 2, paragrafo 4). Ganser, che ha conseguito il dottorato presso l’Università di Basilea con una tesi sull’Operazione Gladio, si descrive come un ricercatore per la pace e si concentra su conflitti armati, guerre segrete e geopolitica.

Ganser mostra che i paesi NATO, in particolare gli Stati Uniti, abbiano sistematicamente aggirato il divieto di guerre di aggressione dell’ONU attraverso interventi militari non autorizzati dal Consiglio di Sicurezza. Nel suo libro, cita esempi specifici, tra cui:

Colpo di Stato in Iran (1953): L’operazione Ajax, orchestrata da CIA e MI6 per destituire il primo ministro Mohammad Mossadegh, considerata una violazione della sovranità iraniana.

Crisi di Suez (1956): L’intervento di Regno Unito, Francia e Israele contro l’Egitto, senza mandato ONU.

Invasione della Baia dei Porci a Cuba (1961): Un tentativo fallito, sostenuto dalla CIA, di rovesciare Fidel Castro.

Guerra del Vietnam (1965-1973): Gli Stati Uniti hanno condotto operazioni militari senza autorizzazione ONU.

Guerra in Afghanistan (2001-2021): Avviata senza un chiaro mandato ONU, benché giustificata come risposta agli attacchi dell’11 settembre.

Guerra in Iraq (2003): Condotta senza l’approvazione del Consiglio di Sicurezza, considerata da molti giuristi una violazione del diritto internazionale.

Intervento in Libia (2011): La NATO ha esteso il mandato ONU (Risoluzione 1973) oltre la protezione dei civili, contribuendo al cambio di regime.

Conflitto in Siria (2011-): Ganser critica il sostegno NATO a gruppi ribelli senza autorizzazione ONU, definendolo un’ingerenza illegale.

https://www.google.it/books/edition/Le_guerre_illegali_della_NATO/RyedEAAAQBAJ?hl=it&gbpv=0 FONTE (puoi leggere le prime 93 pagine)

